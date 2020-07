Le directeur de l’OMS, Tedros, est-il un terroriste? Liens mondiaux avec Bill Gates, la Fondation Clinton, le Dr Fauci, la Chine et le génocide

Image source.

Tedros Adhanom Ghebreyesus: l’OMS est-elle dirigée par un terroriste?

L’intermédiaire entre Gates et la Chine engagé dans la bataille mondiale pour le leadership

Par Senta Depuydt

En quelques semaines, le sort de la planète entière semble avoir été placé sous le commandement de l’Organisation mondiale de la santé et de son leader, Tedros Gherbreyesus. Mais au cours des derniers jours, sa gestion de la crise des coronavirus et ses relations avec la Chine ont mis le président de l’organisation sous le feu des projecteurs, beaucoup appelant à sa démission. [1] Alors, qui est cet homme qui a soi-disant notre destin entre ses mains?

Très distingué

Le directeur de l’OMS, Tedros, et le directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, ont signé en 2018 un protocole d’accord entre le NIAID et l’OMS pour améliorer les futures collaborations sur les activités de recherche menées en réponse aux nouvelles flambées de maladies infectieuses et aux urgences de santé publique. Source de l’image.

Au cours d’une des nombreuses conférences de presse de Covid-19 à la Maison Blanche, le Dr Fauci a montré toute son appréciation pour Tedros Ghebreyesus, le nouveau héros:

«Tedros est vraiment une personne exceptionnelle. Je le connais depuis qu’il était ministre de la Santé en Éthiopie. L’OMS a très bien réussi sous sa direction.»[2]

Mais après ce qui semblait avoir été de nombreuses « bévues » dans les annonces et recommandations de l’OMS depuis le début de la pandémie, beaucoup le voient maintenant marcher sur la marche de la honte, plutôt que sur la marche de la gloire.

Né le 3 mars 1965 à Asmara (Ethiopie), Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu directeur général de l’OMS en 2017.

Il est le premier Africain à diriger l’agence de santé et le premier à ne pas être médecin. Il détient un B.Sc. en biologie de l’Université d’Asmara en Érythrée et d’un doctorat en santé communautaire de l’Université de Nottingham au Royaume-Uni en 2000 et a été ministre de la Santé de l’Éthiopie de 2005 à 2012.

De 2009 à 2011, Tedros Ghebreyesus a également été directeur du Fonds mondial, un programme de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, lancé par la Fondation Bill & Melinda Gates, ainsi que chef du Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA.

Membre du conseil d’administration de l’Alliance GAVI pour la vaccination, Tedros Ghebreyesus était en outre étroitement associé à la Fondation Clinton et à la Clinton AIDS Initiative (CHAI). Souriant et posé, il est décrit comme une figure humble et compatissante, un bienfaiteur de l’humanité, dévoué à ses lourdes responsabilités.

Front de libération du peuple tigré (TPLF)

Il est donc assez étonnant de découvrir que la carrière politique de Ghebreyesus a commencé au bureau politique du Front de libération du peuple tigré (TPFL), une organisation terroriste du groupe ethnique minoritaire tigré (6% de la population éthiopienne), inscrite à la US Homeland Security. Base de données mondiale sur le terrorisme pour une série d’enlèvements, d’attentats à la bombe et de vols à main armée. [3]

Les États-Unis d’Amérique ont classé la TPFL parmi les organisations terroristes de rang III. [4]

Base de données mondiale sur le terrorisme -. Capture d’écran partielle des données TPFL

Dans son manifeste de 1975, la TPFL avait déclaré une «guerre éternelle» contre les populations voisines, principalement les ethnies amhara et oromo, représentant 30% et 34% de la population.

Après plusieurs années de guérilla, le TPFL a renversé le régime de Mengistu avec l’aide d’un autre mouvement de libération érythréen et a pris le pouvoir en 1991 en tant que branche d’un seul parti d’inspiration marxiste, le Front révolutionnaire démocratique du peuple éthiopien (EPDRF), qui est seulement démocratique de nom.

Les organisations des droits de l’homme ont répété les alarmes

Amnesty International a dénoncé sa violence politique pendant des décennies [5].

Un rapport publié dans une revue de droit international [6] affirmait qu’en dépit des efforts pour dissimuler sa dictature, le TPFL «abusait en fait des notions d’autodétermination et de démocratie pour piller l’Éthiopie».

C’est aussi l’alarme déclenchée par un document de l’Oakland Institute qui estimait que les 3,5 milliards de dollars d’aide reçus par l’Éthiopie (60% du budget national) étaient principalement utilisés pour la répression politique. [7]

Cela a de nouveau été confirmé par Human Rights Watch (HWR), qui a accusé le Parlement européen en 2016 d’avoir négligé les nombreuses violations commises par le régime éthiopien qu’il finançait. [8]

HWR a affirmé que sous la direction de l’EPRDF, le gouvernement avait détourné des fonds des programmes d’aide internationale, les utilisant comme armes politiques pour contrôler la population, punir la dissidence et réprimer ses opposants. Les programmes d’aide alimentaire, d’agriculture, de microcrédit ou de soins de santé bénéficient exclusivement à certains groupes ethniques, tandis que d’autres en sont systématiquement privés.

Accusations de génocide

On pourrait peut-être donner à Tedros Ghebreyesus le bénéfice du doute, en l’imaginant comme un noble réformateur qui, s’étant égaré au début, se serait transformé en un humanitaire dévoué apportant sa lumière dans l’obscurité d’un mauvais régime.

Cette illusion s’estompe rapidement lorsque l’on découvre le dossier accablant présenté par l’Amhara Professional Union (APU), l’accusant d’avoir mené une véritable politique génocidaire en tant que ministre éthiopien de la Santé. [9]

En effet, l’ethnie Amhara a perdu plus de 2,5 millions de personnes entre les recensements de 1997 et 2007. Alors que les autres grands groupes ethniques ont augmenté en moyenne annuelle de 2,6%, les Amharas ont connu une croissance démographique plus lente, avec seulement 1,9%.

Elles ne bénéficiaient pas des mêmes services de santé et ne bénéficiaient pas des mêmes ressources que la population dominante du Tigré, à l’exception d’un programme, une campagne de contraception pour laquelle l’Amhara semblait figurer en tête de liste. La population du Tigré bénéficie d’une couverture sanitaire 5 fois supérieure en termes d’infrastructures et de nombre de prestataires de soins.

En revanche, la population d’Amhara avait une utilisation beaucoup plus élevée de contraceptifs injectables, tels que Dep-Provera (19% Tigray, 29% Amhara) tout en recevant globalement moins d’informations sur la planification familiale et les méthodes contraceptives (Tigray a reçu 2 à 3 fois plus d’informations sur TV, Radio et Print).

Depo-Provera est un produit très controversé qui a reçu un avertissement de boîte noire [10, 11] aux États-Unis d’Amérique pour une incidence accrue d’ostéoporose et un risque plus élevé de cancer du sein.

Mais il a également été associé à une augmentation des cas de sida et à des difficultés à retrouver la fertilité après une utilisation prolongée, deux conditions qui semblaient également prévaloir parmi la population d’Amhara. L’APU a accusé le gouvernement éthiopien de discrimination raciale en poussant l’utilisation de Depo sur leur femme sans leur consentement éclairé. [12]

Selon un autre rapport «Depo-Provera Violence Reproductive Mortelle Contre les Femmes», [13] la planification familiale faisant la promotion de ce médicament en Afrique s’engage dans des politiques de discrimination de facto, faisant de fausses déclarations sur les effets du produit et omettant d’informer les femmes sur ses méfaits et ses effets secondaires.

Ces produits ont été limités ou même interdits en Europe et aux États-Unis d’Amérique, mais ils sont toujours inclus dans la planification familiale de l’OMS et dans des programmes tels que FP2020, soutenus et dirigés par la Fondation Bill et Melinda Gates.

Cela a suscité de vives critiques [14] de la part des groupes de santé et des défenseurs des droits humains.

Peut-être que l’administration Trump a également pris en compte certains de ces arguments lorsqu’elle a annoncé qu’elle cesserait de financer le Fonds des Nations Unies pour la population et les politiques qui exécutent ou fournissent des informations sur l’avortement.

Bill Gates a déclaré qu’il était «profondément troublé» par les coupes annoncées aux États-Unis d’Amérique, mais lors du sommet international sur la planification familiale qui s’est tenu à Londres plus tard en 2017, le Royaume-Uni, le FMI, la Banque mondiale et des ONG internationales se sont engagés à un nouveau financement pour un total de 2,5 milliards de dollars.

Tedros Ghebreyesus, qui a assisté à la réunion en tant que nouveau chef de l’OMS, a promis de «défendre personnellement la question des droits sexuels et reproductifs comme une priorité absolue» [15], réaffirmant par la présente son intérêt personnel et son implication dans les politiques de contrôle des naissances… et leurs conséquences douteuses.

Tout sauf le choléra

Mais Tedros Ghebreyesus est également connu pour avoir couvert plusieurs épidémies de choléra en Éthiopie (2006, 2009, 2011), en les renommant «Diarrhée aqueuse aiguë» (AWD). [16]

Le rapport d’un expert de terrain de l’OMS sur l’épidémie de 2006 certifie cependant que Vibrio cholerae a bien été identifié comme l’agent causal. [17]

Tedros a préféré ne pas nuire à l’image de son parti et de son pays. En refusant de déclarer l’épidémie, il a privé ces populations de l’aide de base dont elles avaient besoin, comme des mesures de réhydratation et l’assainissement de l’eau.

Le même scénario s’est répété en 2009 et 2011, même sous sa direction à l’OMS, lorsqu’il a ignoré une épidémie massive au Soudan, voisin en conflit avec l’Éthiopie, selon une lettre ouverte signée par une équipe de médecins américains et Genocide Watch. [18]

Président du Fonds mondial, faire de l’argent

Le Fonds mondial est un partenariat dirigé par la Fondation Bill et Melinda Gates pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En juillet 2009, Tedros a été élu président du conseil d’administration du Fonds pour un mandat de deux ans. Dans un profil publié en avril 2010, The Lancet a indiqué qu’il était «un nom familier au Secrétariat du Fonds mondial» et que ses réalisations ont conduit à nommer l’Éthiopie comme un pays à haut rendement exemplaire.

Une conclusion surprenante, quand on découvre que sous sa direction, l’utilisation des fonds d’aide internationale qu’il supervisait était très discutable.

En 2012, un audit [19] du Fonds mondial a examiné les dépenses du programme sida, tuberculose et paludisme dans plusieurs pays africains, dont l’Éthiopie, qui avait reçu 1,3 milliard de dollars de subventions.

L’inspecteur général John Parson, qui était en charge de l’audit, a révélé un manque flagrant de transparence, de nombreuses lacunes dans la comptabilité et la gestion des fonds, au point de suggérer un remboursement minimum de 7 millions de dollars à l’organisation.

Surtout, l’enquête a également montré un écart important entre les résultats présentés et la réalité observée en Éthiopie lors des visites sur le terrain.

Par exemple, 77% des centres médicaux construits n’avaient pas d’eau potable et 32% n’avaient pas d’installations sanitaires. Seulement 14% avaient un microscope ou une table d’accouchement et seulement 12% avaient une pharmacie.

Le rapport aurait dû conduire à une série de mesures garantissant plus de transparence et d’efficacité dans la gestion du programme, mais l’inspecteur général et ses conclusions ont été rejetés.

De toute évidence, de bonnes relations avec les dirigeants des gouvernements africains avaient une importance bien plus grande.

Sanglant ministre des Affaires étrangères

Puis, en 2012, à la fin de son mandat au ministère de la Santé, Tedros Ghebreyesus a été nommé chef des Affaires étrangères (de 2012 à 2016), ce qui confirme qu’il était toujours resté au cœur des décisions du Parti et était toujours en fonction ses objectifs avec des méthodes douteuses.

Par exemple, en 2013, lorsque l’Arabie saoudite a choisi de renvoyer des immigrants de différentes nations, le seul pays qui n’a pris aucune mesure pour rapatrier ses ressortissants était l’Éthiopie.

Cette inaction, dont il était responsable, a provoqué des violences contre les Éthiopiens par les Saoudiens. [20]

En 2014, Tedros, l’ancien terroriste du TPLF, a également organisé l’enlèvement, l’extradition et la condamnation de plusieurs dirigeants dissidents et de centaines de demandeurs d’asile au Yémen, avec la complicité du gouvernement yéménite. [21]

L’élection de l’OMS soutenue par Gates et la Chine

Image de The Epoch Times.

On se demande comment un tel homme aurait pu devenir directeur général de l’OMS. Nul doute que le travail effectué par l’agence de communication états-unienne Mercury Public Affairs (spécialisée dans les campagnes politiques) pour préparer la présentation de sa candidature a été efficace, à la fois en ce qui concerne l’édulcoration de son image sulfureuse et en le poussant comme «la voix des pays en développement».

Cependant, certains représentants des États membres de l’OMS ne l’ont pas acheté.

Lors de l’entretien avec les candidats avant le vote, l’ambassadeur du Brésil a demandé à Tedros comment il entendait «représenter la voix des pays en développement en proposant un programme beaucoup plus aligné sur les priorités des pays du Nord», se référant par la présente à son approche de la santé par la sécurité (préparation à une pandémie), et de traiter l ‘«égalité» en termes de «couverture» (vaccins), plutôt que dans le développement de systèmes de santé universels (par exemple, infrastructure médicale et formation ou accès à l’eau).

Il a également fait remarquer que Tedros n’avait rien proposé de concret en termes de développement durable pour les pays vulnérables. [22]

En fait, ce «programme pour le Nord» était tout à fait conforme aux priorités du Programme mondial pour la sécurité sanitaire, promu par les quatre principaux bailleurs de fonds et influenceurs de l’OMS: la Fondation Bill et Melinda Gates (14%), les États-Unis d’Amérique (24%), le Royaume-Uni (11%) et GAVI, l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, qui a de nouveau été principalement financée par Gates (17%), les États-Unis d’Amérique (11%) et le Royaume-Uni (31%).

Il est clair que l’influence que Bill Gates exerce sur l’OMS ne peut être sous-estimée, comme le rappelle un article du grand journal Politico publié quelques semaines avant le vote «Rencontrez le médecin le plus puissant du monde: Bill Gates» [23] déclarant

«Certains milliardaires sont satisfaits de s’acheter une île. Bill Gates a obtenu une agence des Nations Unies à Genève.»

Les initiés ont déclaré qu’il était traité comme un chef d’État, non seulement à l’OMS, mais également au sommet du G20, et qu’il avait une influence démesurée sur l’agenda de l’organisation.

Alors que l’Assemblée mondiale de la santé était en session, l’administration Trump a dévoilé son projet de budget qui réduirait le budget annuel de la santé mondiale de 26%, en finançant les programmes de santé favorisés par Gates et l’administration Obama, tels que le VIH / paludisme / tuberculose du Fonds mondial et la planification familiale.

Inutile de dire que Tedros était le candidat préféré de Bill Gates, compte tenu de leurs liens étroits avec le Fonds mondial et les politiques de planification familiale.

Mais l’élection de Tedros à l’OMS en mai 2017 a également été soutenue par la Chine. En tant que membre du gouvernement éthiopien, il avait déjà établi une collaboration de longue date avec Pékin.

Pour commencer, le TPLF est un mouvement d’inspiration marxiste qui s’engage dans le même genre de politique autoritaire.

Mais aussi, la Chine a fait d’énormes investissements en Éthiopie. Les Chinois ont développé près de 70% des infrastructures éthiopiennes et financent la construction du siège du futur Centre africain de prévention et de contrôle des maladies.

Pour sa part, l’Éthiopie occupe une position stratégique, car elle est la porte d’entrée du continent africain, en venant de l’Est.

Pas étonnant qu’en mars 2017, deux mois avant les élections à l’OMS, Ghebreyesus ait été invité à prononcer un discours d’ouverture à l’Université de Pékin.

Tedros Ghebreyesus au Forum des politiques publiques de l’Université de Pékin International, mars 2017

Fait intéressant, Bill Gates a participé au même événement, avec une conférence sur «Regard vers l’avenir: innovation, philanthropie et leadership mondial» [24], dans laquelle il a résumé ses partenariats avec le gouvernement chinois dans quatre domaines essentiels: la santé, l’agriculture, les technologies informatiques. et même l’énergie nucléaire. Voici quelques citations révélatrices, montrant que Gates investit clairement en Chine en tant que nouveau leader mondial:

«La Chine est prête à devenir un leader mondial. C’est formidable de voir la Chine intensifier pour combler le vide de leadership. Il est particulièrement bien équipé pour le faire. Aucun autre pays n’a accompli ce que la Chine a accompli au cours des dernières décennies (…) à une échelle et à une vitesse sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Et en encourageant les investissements par le biais de mécanismes de financement innovants tels que le Fonds de développement Chine-Afrique, la Chine renforce non seulement la capacité économique de l’Afrique, mais aussi, au fil du temps, les marchés des produits chinois. La Chine a une grande opportunité d’être un leader mondial de l’innovation en santé. Avec son riche bassin de scientifiques talentueux et sa capacité à développer de nouveaux médicaments et vaccins, la Chine a été un choix évident pour nous de localiser un nouvel Institut mondial de découverte de médicaments sur la santé. Cet institut – une collaboration entre notre fondation, le gouvernement municipal de Pékin et l’Université Tsinghua – aidera à accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments vitaux. Un grand nombre des entrepreneurs les plus prospères, comme Jack Ma, Pony Ma, Charles Chen Yidan et Niu Gensheng, ont contribué à créer le deuxième plus grand réservoir de richesse individuelle au monde. Et maintenant, ils prennent des mesures pour s’impliquer et redonner… «

Mais Gates n’est évidemment pas le seul allié de la Chine. Ses liens avec une grande partie de l’élite mondialiste occidentale méritent une enquête plus approfondie.

En regardant les membres du conseil d’administration [25] de la Tsinghua University School of Economics and Management, accueillis par Wang Qishan, vice-président de la République de Chine, nous trouvons des individus tels que Henry Paulson, PDG de Goldman Sachs, Jamie Dimon de JP Morgan Chase, Corbat de Citigroup, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, Laurence Fink et les PDG de Dell, McKinsey, IBM, Walmart, General Motors, BlackRock, Tata et bien d’autres.

Que font-ils vraiment au conseil d’administration d’une université chinoise? Cela ne ressemble-t-il pas plutôt à un conseil stratégique mondial?

Le rôle de Tedros dans la pandémie de coronavirus

Ces liens expliquent pourquoi la gestion par l’OMS de la crise de Covid-19 a été largement influencée par Pékin et pourquoi Tedros a ouvertement félicité le gouvernement chinois après sa rencontre avec Xi Jinping.

« Nous apprécions le sérieux de la réponse de la Chine à cette épidémie, en particulier la force de son leadership [26] et la transparence dont ils ont fait preuve. » [27]

ou

«La Chine illustre de nouvelles normes en matière de préparation et de riposte aux épidémies.» [28]

Il a en outre qualifié les mesures draconiennes de quarantaine prises par le gouvernement de Pékin d ‘ »héroïques » [29], tout en insistant paradoxalement sur le maintien du trafic aérien avec la Chine ouverte.

Le 3 février, Tedros a réprimandé les États-Unis d’Amérique et d’autres pays qui avaient fermé leurs frontières quand il est devenu clair que la nation communiste ne contenait pas la propagation du virus.

«Il n’y a aucune raison pour que des mesures interfèrent inutilement avec les voyages et le commerce internationaux. Nous appelons tous les pays à mettre en œuvre des décisions fondées sur des preuves et cohérentes», a-t-il déclaré.

Bien que la plupart des compagnies aériennes aient rapidement suspendu leurs vols, Ethiopian Airlines est l’une des rares à avoir maintenu des connexions avec la Chine tout au long de la crise. [30]

Le Forum sur la coopération sino-africaine a rapporté un appel téléphonique [31] entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et Xi Jinping confirmant une fois de plus les liens étroits entre les deux pays.

«Cet appel téléphonique ainsi que les deux lettres de sympathie du Premier ministre témoignent de la profonde amitié et du soutien mutuel entre la Chine et l’Éthiopie en tant que partenaires de coopération stratégique globale. L’Éthiopie a suivi les recommandations de l’OMS et a maintenu ses liens et échanges normaux avec la Chine. La Chine apprécie une telle expression de confiance.»

Le contrôle de la santé et de l’économie de l’Afrique est évidemment un enjeu important dans la gestion de l’épidémie de coronavirus. Il y a quelques jours à peine, l’administration Trump a mis en garde contre l’espionnage chinois dans la future installation du Centre africain de contrôle des maladies, affirmant qu’elle cesserait de financer si Pékin poursuivait la construction de son siège social en Éthiopie.

Le Financial Times [32] a cité un responsable de l’administration des Etats-Unis d’Amérique,

«C’est une menace pour l’Afrique. L’Afrique possède de grandes quantités de données génomiques et les Chinois veulent construire le CDC pour éventuellement voler les données de tous les autres centres», se référant à cinq centres régionaux du CDC africain, «ils traitent les virus à haut risque, les crises sanitaires, la recherche et la collecte de données.»

Washington a déclaré que les États-Unis d’Amérique avaient investi 900 millions de dollars pour soutenir la santé en Afrique au cours des 15 dernières années et avaient donné 14 millions de dollars au CDC africain lors de sa première année de fonctionnement, en 2017.

Mais les Chinois sont déjà allés de l’avant et ont investi 200 millions de dollars dans la construction du Centre de conférence de l’Union africaine «sur écoute» qui abrite actuellement le secrétariat du CDC africain. Il semble que la Chine et les États-Unis d’Amérique aient trouvé un accord de coopération sur la question sous l’administration Obama, mais cela ne pourrait pas durer longtemps sous la présidence de Trump.

On pourrait aussi se demander quel rôle l’OMS et la Chine jouent vraiment dans la crise italienne

Au début de l’épidémie, Ghebreyesus a appelé les Italiens «à ne pas stigmatiser les Chinois» en insistant sur le fait que «ce n’est pas pour le jugement, mais pour la solidarité».

Les précieuses recommandations du directeur de l’OMS ont ainsi empêché le gouvernement italien de confiner les personnes de retour de Chine.

Pire encore, le maire de la ville de Florence, qui compte un nombre important d’immigrants chinois, a été encouragé à lancer une campagne nationale invitant ses concitoyens à « embrasser un Chinois dans la rue! » [33]

Mais une telle complaisance envers la Chine est également due au fait que l’année dernière, le gouvernement Salvini a été le premier pays du G7 à signer un partenariat économique avec la Chine dans le cadre du projet Belt and Road, qui leur donnerait un accès direct à la Méditerranée.

Maintenant que le parti de Salvini a quitté le gouvernement l’automne dernier, le déclenchement de la crise des coronavirus a probablement incité la nouvelle majorité à réévaluer ses liens avec Pékin.

L’Italie est alors soudainement devenue le premier gouvernement occidental à interrompre ses vols en provenance de Chine. Mais le pays pourrait payer le prix de son infidélité car il est actuellement très isolé.

Les partenaires européens ont refusé de venir à la rescousse et la Chine tente de maintenir son emprise en envoyant une aide médicale et des experts pour résoudre la crise, prévoyant d’aider à la reconstruction après l’effondrement du pays.

Entre-temps, l’OMS, qui a son siège européen à Venise, l’une des principales zones touchées, a délégué l’un de ses principaux experts pour prendre le contrôle de la riposte à la pandémie.

Mais le nombre de cas de décès en Italie continue de monter en flèche et dépasse de loin les autres pays, alors qu’aucune explication scientifique convaincante n’a été fournie, même si des facteurs tels qu’une population plus âgée et un manque d’unités de soins intensifs ont aggravé la situation et si le cas la notification est biaisée.

Le mois dernier, la Russie a envoyé toute une équipe d’experts et de médecins militaires pour aider le nord de l’Italie à faire face à la crise, mais l’équipe mettra certainement ses efforts à enquêter sur ce qui se passe réellement.

Quoi qu’il en soit, il est maintenant évident que l’OMS et ses dirigeants ont un programme de riposte à la pandémie qui a plus à voir avec le gouvernement mondial et le leadership mondial que la santé.

Bill Gates semble mener l’initiative avec le fonds CEPI pour accélérer la production de vaccins.

Il fait avancer son programme de gouvernance mondiale avec son armée d’experts en santé dévoués, tels que les membres du Coronavirus Response Task Force, Fauci et Birx, qui sont des partenaires de longue date de la campagne du Fonds mondial contre le sida.

Et avec leurs liens avec Pékin, il n’est pas étonnant que Fauci ait refusé de répondre à la presse qui lui a demandé son avis sur Tedros louant la Chine. [34]

Le président de l’Organisation mondiale de la santé sert l’Afrique sur une plaque d’argent aux nouveaux dirigeants d’un gouvernement mondial d’entreprise d’inspiration communiste.

Tedros, vous êtes démasqué.

A propos de l’auteur

Senta Depuydt Senta Depuydt est une journaliste indépendante belge diplômée en communication. En 2016, elle a organisé le premier Congrès européen sur les traitements biomédicaux à Paris et a animé des débats sur la biologie de l’autisme et la sécurité des vaccins dans de nombreux pays francophones. Elle a organisé des premières de «Vaxxed» à Bruxelles, Paris et Cannes et un événement à l’UNESCO. Elle est membre du conseil d’administration de la Ligue française pour le libre choix de la vaccination et du Forum européen pour la vigilance vaccinale. Elle travaille avec des organisations de défense de la santé à travers l’Europe. Copyright 2020 – Health Impact News. Permission accordée de republier en entier, avec des liens vers Health Impact News en tant que source, et le crédit d’auteur gardé en contact.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Méthode de travail utilisée: MIRAST (Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique), dérivée de la MRT (Méthode de Raisonnement Tactique) des Forces Armées

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News