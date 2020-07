Nolte: le Dr Fauci est soit un menteur, soit un fraudeur

Mea culpa: J’ai passé beaucoup de temps sur ces pages numériques ici pour défendre le Dr Anthony Fauci. Frère, j’avais tort. Fauci est un menteur glacial. Et s’il n’est pas un menteur glacial, sa seule défense est qu’il est un fraudeur. De toute façon, honte à lui… et à moi.

Pendant des mois, Fauci a été partout, partout à la télévision, exhortant les Américains à s’enfermer, à abandonner leur emploi, les membres de leur famille malades et mourants, les petites entreprises où ils ont passé leur vie à décoller; il nous a exhortés à enfoncer notre économie dans la boue, à retirer les enfants qui ont désespérément besoin de structures de l’école, à renoncer aux remises de diplômes et aux fêtes de fin d’études, à annuler les mariages et les vacances…

Le message de Fauci était clair, militant, terrifiant et implacable: si vous ne faites pas ces choses, si vous ne sacrifiez pas ces choses, si vous n’abandonnez pas votre liberté et votre prospérité, vous n’êtes pas mieux qu’un tueur en série. Le coronavirus est un tueur unique et mortel, une maladie particulièrement infectieuse et mortelle contrairement à tout ce que nous avons vu depuis plus d’un siècle.

Et parce que Fauci est devenu l’autorité scientifique (et morale) de confiance des États-Unis d’Amérique, parce qu’il nous a assuré qu’il ne parlait qu’en tant que scientifique et expert en maladies infectieuses, parce qu’il nous a assuré qu’il nous dirait toujours ce qu’il en était, et le faisait à tout prix parce que la santé publique était sa seule priorité, regardez ce qui s’est passé…

Une femme a été arrêtée pour avoir rouvert l’entreprise qui nourrissait sa famille. Les chrétiens ont été persécutés pour avoir fréquenté l’église dans la sécurité des automobiles. Les adolescents ont été tenus au ridicule national pour se comporter comme des adolescents en Floride et dans les Ozarks. D’innombrables Américains ont souffert d’une angoisse incalculable après l’interdiction des visites à l’hôpital et l’annulation des funérailles. Tous les jours, les Américains ont été diabolisés sans relâche pour avoir osé parler ou même remettre en question le Saint Ordre de Fauci…

Et que Dieu aide ceux qui sont sortis pour protester contre les blocages, parce que des tyrans amers et avides de pouvoir tels que le gouverneur Gretchen Whitmer (D-MI) et les médias haineux qui la responsabilisent, ont agité le Saint-Bref de Fauci pour justifier de les salir ces Américains comme racistes et les punir avec des extensions de verrouillage.

Hé, hé, hé… Prends ça, déplorables!

Tout cela était permis, toute l’inhumanité, toutes les violations flagrantes de nos droits constitutionnels, toutes ces règles kafkaïques qui protégeaient les grandes entreprises comme Walmart et donnaient plus de pouvoir à des sociétés massives comme Amazon, tandis que les petites entreprises dépérissaient et mouraient. Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a finalement été autorisé à pratiquer ouvertement son antisémitisme … Tout cela a été excusé et même rendu vertueux par le Saint Bref de Fauci et le culte de la personnalité qu’il a permis de construire autour de sa fidélité héroïque aux faits, à la science et santé publique.

Eh bien, nous savons maintenant que Fauci est un fraudeur ou un menteur.

Nous le savons parce que pendant dix jours entiers, Fauci n’a rien dit lorsque la tempête d’infection parfaite a frappé l’Amérique, car des violations massives de la distanciation sociale et des blocages ont eu lieu dans tout le pays (y compris le Ground Zero de New York). Ça y était, partout … Le scénario cauchemardesque de Fauci prend vie: la foule après un rassemblement massif après la foule après le défilé … Les manifestants et les émeutiers crient, épaule contre épaule – et Fauci ne dit rien … Et quand il a finalement pris la parole, c’était pour grincer des dents sur une station de radio locale.

Pire encore, Fauci n’a rien dit alors que les mêmes agents de santé et «experts» moralisateurs qui ont utilisé le chantage émotionnel «Nous travaillons pour vous, restez à la maison pour nous» sont venus en soutien à fond pour quitter la maison et se rassembler dans des foules massives.

Alors, c’est quoi …

Fauci est-il un fraudeur ou un menteur?

Est-ce que tout son discours sur le souci de la santé publique, son devoir de le dire comme si c’était peu importe les retombées personnelles ou politiques, n’était-ce qu’un gros mensonge? Est-ce une fraude qui croit toujours que ces rassemblements de masse sont un scénario de cauchemar, mais ne veut pas utiliser sa plate-forme publique massive pour le dire à haute voix parce que faire honte aux manifestants qui détiennent les vues «approuvées» parmi l’élite hideuse des États-Unis d’Amérique risquerait que Fauci éprouve la désapprobation de ces élites?

Ou est-il un menteur, sait-il en fait que le coronavirus est loin d’être aussi meurtrier qu’il l’a joué? Est-ce un menteur qui nous a induit en erreur en acceptant de détruire notre incroyable économie afin de saper la réélection de Bad Orange Man?

De toute façon, Fauci est un sociopathe. Soit il est un sociopathe qui a favorisé ses ambitions politiques et a abusé de son autorité et de la confiance du public pour convaincre des centaines de millions d’Américains de briser leur propre vie et leur bien-être mental lorsqu’il n’y avait pas de danger réel, ou c’est un sociopathe qui choisit la bonne opinion des élites au lieu de sonner l’alarme pour sauver la vie de milliers et de milliers de manifestants, et les millions innombrables que ces milliers infecteront.

Quel genre d’homme tire la sonnette d’alarme sur le fait que la population noire est tuée de manière disproportionnée par ce virus, puis reste silencieuse alors que la population noire se rassemble en masse, et reste silencieuse alors que ses collègues travailleurs de la santé encouragent ouvertement le rassemblement de masse de l’Amérique noire?

Je suis presque aussi dégoûté de ma confiance en Fauci que je le suis avec lui.

Je ne ferai plus jamais confiance aux «experts».

Fuck them

Fuck them all forever.

