Un laboratoire des Etats-Unis d’Amérique sur les armes biologiques avec des liens avec la Fondation Bill et Melinda Gates au cœur de l’épidémie d’Ebola

24-11-2015

Vatic Remarque: Il était temps que ces milliardaires soient emprisonnés. L’Islande a eu la bonne idée et maintenant elle est en phase de reprise. Les Bill Gates de ce monde servent Satan et personne d’autre qu’eux-mêmes et ils n’ont d’humanité, de compassion ou d’amour pour personne sauf eux-mêmes. Plutôt que de nous présenter le problème pour demander notre aide afin de déterminer la meilleure ligne de conduite, tout ce qui leur importe est de savoir comment résoudre le problème ET LIGNER LEURS POCHES EN MÊME TEMPS, MÊME SI CELA NUIT À UN AUTRE HUMAIN. Ces khazars maléfiques sont l’écume de la terre et méritent d’être avec leur mentor et dieu, Satan. Permet de les aider à y arriver et de voir comment ils aiment ça.

Je plains leurs enfants et la manière dont ils seront élevés. Regardez comment Bill Gates a été élevé par le fondateur de Planned Parenthood et voyez à quel point il est inhumain dans son programme? Comme le dit la Bible, ceux qui nuisent aux petits enfants souffriront plus que tous. Dans le cas de Bill, ce n’est pas suffisant. Il mérite bien plus.

Rappelez-vous, l’Inde a un mandat d’arrêt contre lui, et ils l’arrêteront et le poursuivront pour ce qu’il a fait aux enfants de ces parents indiens. Il n’a même pas assez de conscience pour s’en sentir mal. Il me semble être quelqu’un qui aime son travail et fait du mal aux autres.

Il me semble que toute sa fondation vise à détruire la vie de ces enfants qu’il se font vacciner et stériliser. Il semble d’après son passé que sa femme n’est pas différente, donc elle ne devrait pas diriger la fondation une fois que Bill est en sécurité dans une prison en Inde quelque part, que personne ne sait où elle se trouve.

Par Admin de Dublins Mick, 25 juillet 2014

bill-gates-vaccin-kids1

Mise à jour: 9-10-2014

Glenn Thomas était-il au courant de preuves tangibles montrant que le laboratoire simulait des diagnostics positifs pour Ebola à l’Université de Tulane afin de justifier de forcer les gens à suivre un traitement

Mis à jour: 10-13-2014

Vatic Remarque: je suis sûr que ce n’est une surprise pour personne. Plus de peur du porno. Comment arrêter la peur est de faire le plein de grosses bouteilles de COLLOIDAL SILVER. Une fois que vous avez votre remède à portée de main, vous ne pouvez répondre à votre colère juste que contre ceux qui le font, qui sont les singes fascistes Khazar Satanistes du Nouvel Ordre Mondial, et partir de là.

À quel point la fondation Bill et Melinda Gates est-elle impliquée ??? Eh bien, regardons leur dossier. Un bon indicateur est qu’il existe un mandat d’arrêt en Inde pour les deux et ils seront arrêtés, jugés et s’ils sont reconnus coupables, punis en Inde, qui est le pays qui a eu le courage de délivrer un tel mandat d’arrêt pour leur programme de vaccination donné à jeunes filles en Inde pour les rendre stériles.

Nous avons également une preuve indéniable que Bill Gates a proposé d’utiliser des vaccins pour dépeupler la planète et il l’a dit à droite sur une vidéo massivement distribuée dans ses propres mots, que les vaccins se chargeraient de dépeupler la planète. Maintenant, comment est-ce que les preuves doivent être déposées devant un tribunal? M. Gates s’est condamné avec ses commentaires arrogants et irréfléchis. Je veux assister à la cérémonie de pendaison.

Les procès de type Nuremberg seront remplis de personnes accusées de tentative de meurtre au premier degré, d’agression et de coups et blessures, de trahison et de fraude. Cela inclura le « SILENT MSM » dont 96% sont détenus par les khazars. Nous avons fait un blog récent sur ce fait. Des preuves s’accumulent tout autour d’eux et ils ne les voient même pas. Voilà à quel point ils sont arrogants. Une faiblesse majeure pour ceux qui tentent de contrôler le globe. Quoi qu’il en soit, vous lisez et décidez.

Un laboratoire des Etats-Unis d’Amérique sur les armes biologiques avec des liens avec la Fondation Bill et Melinda Gates au cœur de l’épidémie d’Ebola

Mise à jour: 31 juillet 2014

l’homme-1

Le deuxième médecin états-unien désormais infecté par Ebola au Libéria.

Le laboratoire d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique en Sierra Leone à l’épicentre de l’épidémie d’Ebola

* Laboratoire d’armes biologiques des Etats-Unis d’Amérique avec des liens avec la Fondation Bill et Melinda Gates au cœur de l’épidémie d’Ebola

* Le CDC admet que les hôpitaux et les vaccins provoquent Ebola

* Les plans d’épidémie et de pandémie permettent la mise en œuvre de la loi martiale

Les populations locales en Afrique de l’Ouest semblent savoir sans avoir à lire la fiche d’information CDC Ebola que les hôpitaux et le personnel médical propagent Ebola. Le Telegraph rapporte que des personnes brandissant des couteaux ont entouré un véhicule de la Croix-Rouge en Guinée.

La participation des hôpitaux expliquerait également pourquoi Ebola est apparu dans cette partie de l’Afrique pour la première fois et dans de nombreux endroits différents à peu près en même temps.

Étant donné que le CDC lui-même admet que les hôpitaux sont, en fait, la source probable de toute épidémie d’Ebola, la question se pose de savoir quel hôpital spécifique pourrait être à l’origine de l’épidémie d’Ebola actuelle?

À l’épicentre de l’épidémie actuelle d’Ebola se trouve l’hôpital gouvernemental de Kenema en Sierra Leone, qui abrite un laboratoire de recherche des Etats-Unis d’Amérique sur les armes biologiques de niveau 2 avec des liens avec la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Soros.

Les partenaires et les personnes qui dirigent le laboratoire des armes biologiques de la fièvre virale à l’intérieur de l’hôpital gouvernemental de Kenema ressemblent à un appel nominal d’organisations du Nouvel Ordre Mondial.

«» Le Consortium est une collaboration entre Tulane, Scripps Research Institute, Broad Institute, Harvard University, University of California at San Diego, University of Texas Medical Branch, Autoimmune Technologies LLC, Corgenix Medical Corporation, Kenema Government Hospital (Sierra Leone), Irrua Hôpital d’enseignement spécialisé (Nigéria) et divers autres partenaires en Afrique de l’Ouest. … Le Consortium a l’intention d’étendre ce programme pour inclure d’autres agents infectieux importants tels que Ebola, Marburg et d’autres arénavirus qui sont très préoccupants pour la santé publique et le bioterrorisme», indique le site Web du laboratoire des armes biologiques.

http://www.zerohedge.com/news/2014-07-25/ebola-victim-run-west-africa-capital

infirmière militaire à chypre

1a7

Headbanger,

HSH ou pas de HSH… .les maladies sont en augmentation… principalement en raison du manque d’assainissement, de systèmes immunitaires faibles, d’une augmentation rapide de la consommation d’aliments transformés, de fortes doses de médicaments, de plus de voyages internationaux au cours des deux ou trois dernières décennies, de la proximité entre les animaux et les humains, les pesticides dans les aliments, les contaminations de toutes sortes et la population humaine la plus élevée de la planète Terre depuis sa naissance (big bang ou pas).

Je place la plupart des problèmes économiques, sociaux, criminels, etc. sur une population extrêmement élevée et insoutenable qui est la base de tous les problèmes. De 1 milliard au début du 20e siècle, nous sommes passés à 3 milliards dans les années 1960 et nous en sommes maintenant à 7,2 milliards… pour 10 milliards d’ici 2045.

Le MERS se propage au Moyen-Orient et a presque atteint l’Inde. A été trouvé en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Iran, en Égypte, au Qatar, à Oman, en Jordanie, au Liban, etc.

Il a également été trouvé chez des voyageurs aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France. http://www.cdc.gov/CORONAVIRUS/MERS/

La Chine a son propre cas de peste bubonique, mais la quarantaine de toute une ville a été levée: http://www.livescience.com/47006-marmots-china-and-the-plague.html

L’Afrique a le virus Ebola et plus de 600 personnes sont peut-être mortes selon l’OMS aujourd’hui: http://www.newvision.co.ug/news/658015-west-africa-ebola-death-toll-reac …

L’Inde crée des superbactéries de son genre unique qui n’ont aucun remède et pourraient potentiellement être pires que Ebola et se propager encore plus rapidement. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-07-24/news/51982322_1_ …

New Delhi a eu l’infamie unique d’être la première ville au monde à être utilisée comme nom de virus. Il s’agit d’un mélange de virus comme E. coli et Klebsiella qui peut se propager par l’air, l’humidité, le contact ou une hygiène impure et est INCURABLE. Fondamentalement, si vous l’obtenez, vous êtes MORT.

Connaître les conditions d’hygiène et sanitaire de l’Inde, vous dit que c’est une question de temps avant que NDM-1 ne devienne une épidémie mondiale. Des dizaines de cas ont été découverts au Royaume-Uni, plusieurs au Canada, certains aux États-Unis d’Amérique et, bien sûr, beaucoup dans le sous-continent indien. http://www.indiastudychannel.com/resources/124111-NDM-Origin-Symtoms-Cur …

Le virus du Nil occidental est vivant et actif aux États-Unis d’Amérique: http://healthmap.org/en/#!d=

Aujourd’hui seulement, un décès lié au Nil occidental a été signalé en Arizona, premier en 2014… http://rt.com/usa/175416-first-west-nile-death-us/

Il s’agit d’un affrontement entre les humains et les animaux / virus.

De toute évidence, les animaux / virus gagnent à chaque fois parce que nous sommes tous occupés à nous battre (pour le bien de notre ego, de notre pouvoir et de notre argent) en plus des animaux / virus, de plus ils ont une durée de vie plus courte de toute façon et sont beaucoup plus nombreux que nous tous.

http://www.cbsnews.com/news/experimental-ebola-serum-given-to-stricken-u-s-woman/

SoonerGovMonk

https://dublinsmick.wordpress.com/2014/08/02/scandal-dr-kent-brandtly-denied-life-saving-and-proven-ebola-treatment/

______________________________________________________________

Traduction et avis intégré : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Méthode de travail utilisée: MIRAST (Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique), dérivée de la MRT (Méthode de Raisonnement Tactique) des Forces Armées

