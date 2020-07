Ceux qui qualifient le coronavirus de «canular» font une énorme erreur: ces douze questions révèlent la VÉRITÉ que personne n’ose prononcer

Il ne fait aucun doute que les éléments de la pandémie de coronavirus sont extrêmement exagérés par des maires, des gouverneurs et des experts des médias pour la plupart de gauche afin de punir l’Amérique avec des verrouillages économiquement destructeurs (le tout dans l’espoir de démettre Trump de ses fonctions, il s’avère). Nous avons même documenté l’un des efforts de tromperie les plus flagrants impliquant le Florida Dept. of Health, qui a truqué des rapports de laboratoire pour affirmer que 100% des personnes testées sont «positives» pour covid-19.

Mais c’est une erreur de sauter à la conclusion que parce que les opérateurs de gauche espèrent exagérer les infections, les hospitalisations et les décès, la pandémie entière est donc un canular complet et personne ne meurt du coronavirus. C’est là que la pensée est dangereusement erronée et mène déjà à la complaisance. Pourtant, l’idée que toute la pandémie de coronavirus pourrait être un canular est séduisante, en particulier sur les plates-formes alternatives ou les médias conservateurs, où il est commode d’expliquer tous les dommages économiques comme résultant d’un canular élaboré plutôt que de comprendre la complexité d’une véritable pandémie augmentée par de fausses nouvelles de la gauche.

Des vidéos de Brighteon.com aux émissions d’InfoWars, nous entendons à plusieurs reprises de nombreuses personnes dans les médias indépendants affirmer que le coronavirus est un «canular». Il n’y a pas de virus, disent-ils, et toutes les infections, hospitalisations et décès ont tous été truqués, affirment-ils. Tout cela est une grande production théâtrale mondiale impliquant des centaines de milliers d’infirmières, de médecins et de coroners, le tout pour tromper le monde dans des blocages qui n’ont aucune véritable justification, nous disent-ils. C’est devenu le récit dominant dans les médias alternatifs.

Mais si c’est vrai, comment peut-il y avoir une couverture médiatique concernant l’hydroxychloroquine, un médicament à bas prix et non breveté qui traite et guérit avec succès les patients atteints de coronavirus? S’il n’y a pas de coronavirus, alors que traite l’hydroxychloroquine?

Il est facile de trouver des rapports sur des décès attribués à tort à covid-19, ou même des histoires de faux positifs signalant de manière incorrecte des personnes avec covid-19 alors qu’elles ne l’ont vraiment pas. Mais le saut logique que beaucoup de médias alternatifs ont fait est de supposer que puisque depuis certains décès ont été truqués, par conséquent TOUS les décès doivent avoir été truqués.

Beaucoup des mêmes sources médiatiques indépendantes qui signalent que le coronavirus est un «canular» ont également rapporté comment le NIH d’Obama, sous la direction du Dr Fauci, a dirigé des millions de dollars vers le laboratoire de virologie de Wuhan pour financer la recherche sur le «gain de fonction». Si le coronavirus est un canular, et qu’il n’y a pas de coronavirus, alors l’histoire d’Obama / Fauci / NIH n’est-elle pas complètement fausse?

En fait, il y a au moins une douzaine de questions ou contradictions sérieuses auxquelles ceux qui prétendent que le coronavirus est un canular ne peuvent pas répondre. Une grande partie de leurs reportages se contredisent au point où croire leurs nouvelles exige que vous embrassiez alternativement l’existence du virus ou que vous dénonciez le virus comme faux … selon le jour de la semaine.

Mais le coronavirus ne peut pas être réel lundi, faux mardi, réel encore mercredi et ainsi de suite. Toute explication des observations liées aux coronavirus doit, avant tout, apporter de la cohérence. À moins, bien sûr, que vous ne croyiez au transviralisme, où les virus peuvent magiquement exister aussi facilement qu’un homme biologique prétendant être une femme pour pouvoir participer à l’équipe de lutte des femmes.

Pour mémoire, nous avons toujours compris que le coronavirus était une menace très réelle, et nous n’avons pas faibli dès le premier jour. Bien que nous reconnaissions qu’une grande partie des tests de coronavirus est très inexacte – et des centaines d’installations de test semblent délibérément trouver tous les tests «positifs» dans leurs résultats – même tout ce que la fraude ne signifie pas que le coronavirus n’a pas vraiment d’impact sur les autres gens.

Ces questions et contradictions doivent être abordées par toute personne qui souhaite être prise au sérieux

En regardant la couverture de ce problème par d’autres, nous avons remarqué douze questions ou contradictions qui sont apparues à plusieurs reprises. Consultez la liste complète ci-dessous et posez-vous cette question importante en parcourant la liste: la logique et la raison s’appliquent-elles toujours à notre univers?

Tout comme la gauche radicale prétend que le sexe biologique n’existe pas et qu’un homme peut devenir une femme à tout moment en faisant un souhait, une grande partie des médias indépendants et conservateurs ont une vision étrangement similaire du coronavirus, affirmant alternativement qu’il est soit réel soit faux en fonction de quelle histoire ils veulent couvrir ce jour-là.

De toute évidence, les hommes ne peuvent pas devenir des femmes et les hommes ne peuvent pas avoir de bébés. De la même manière, le coronavirus ne peut pas être à la fois réel et faux en même temps. Alors qu’est-ce que c’est?

Lisez les questions et décidez par vous-même:

Douze questions pour ceux qui prétendent que le coronavirus est un canular

Question #1) Beaucoup dans les médias alternatifs ont rapporté l’infirmière de New York qui a filmé une vidéo d’infiltration et a dénoncé la façon dont les hôpitaux de New York tuaient des patients en hébergeant des patients non infectés avec des patients infectés par un coronavirus, permettant à la transmission de se produire. Mais comment des patients non infectés peuvent-ils être tués par le coronavirus si le coronavirus est un canular?

Question #2) Les médias alternatifs qui signalent actuellement que le coronavirus est un «canular» rapportent également comment les médias traditionnels ont menti et dissimulé l’histoire de la façon dont l’hydroxychloroquine peut traiter efficacement et à moindre coût les patients atteints de coronavirus. Si le coronavirus est un canular, alors qu’est-ce que l’hydroxychloroquine traite exactement?

Question #3) Beaucoup de médias indépendants poussent maintenant à «l’hystérie du masque» et affirment que le port d’un masque entraîne la mort par asphyxie ou empoisonnement au dioxyde de carbone. Pourtant, les cultures asiatiques – Taïwan, Japon, Chine, Corée, Singapour, etc. – portent des masques en public depuis des décennies, sans un seul événement enregistré de quelqu’un mourant en portant un masque. Les chirurgiens portent des masques pendant la chirurgie sans s’évanouir, et les travailleurs de la construction portent régulièrement des masques pour filtrer des matières particulières telles que la sciure, la poussière de cloison sèche et la peinture. Si ces masques sont sûrs et efficaces depuis plus de cinquante ans, comment les masques sont-ils soudainement et magiquement devenus mortels et toxiques au cours des trois derniers mois? Les lois de la physique ont-elles changé?

Question #4) Les sceptiques de la pandémie de coronavirus affirment que toutes les infections et les décès sont truqués. Mais si tous les décès sont simulés, alors pourquoi ceux qui simulent les morts ont-ils décidé de continuer à baisser le nombre de décès quotidiens de la mi-avril à la fin juin? S’ils simulent tous les décès, ne voudraient-ils pas continuer à simuler de plus en plus d’entre eux pour que la pandémie paraisse de plus en plus mauvaise? Pourquoi simuleraient-ils moins de morts au fil du temps?

Question #5) De nombreux médias indépendants qui avaient initialement signalé que le coronavirus était une «arme biologique génétiquement modifiée» conçue pour dépeupler la planète rapportent maintenant que tout cela est un canular. Mais ensuite, ils rapportent simultanément que le NIH d’Obama, sous la direction du Dr Fauci, a dirigé l’argent vers le laboratoire de virologie de Wuhan qui a construit l’arme en premier lieu. Si le coronavirus est un canular, alors il n’y a pas d’histoire d’Obama et du Fauci finançant un programme de «gain de fonction» d’arme biologique en Chine. Comment les deux peuvent-ils être vrais?

Question #6) En juin, il a été largement rapporté dans les médias indépendants que les infections à coronavirus faisaient « germer » des tentacules dans les cellules du corps, ce qui permettait au virus d’attaquer les cellules adjacentes et de les infecter. Cela a été largement rapporté comme preuve supplémentaire que le virus était une arme biologique génétiquement modifiée. À titre d’exemple de couverture, Zero Hedge a rapporté:

«Il y a de longues chaînes qui creusent des trous dans d’autres cellules et le virus passe à travers le tube de cellule en cellule», a déclaré le professeur Nevan Krogan, directeur de l’Institut de biosciences quantitatives de l’UCSF. «Notre hypothèse est que ceux-ci accélèrent l’infection.»

Alors, comment le coronavirus peut-il pousser des «tentacules» s’il n’existe pas et s’il s’agit d’un canular total?

Question #7): Comme Gary Heaven l’a récemment écrit dans un article de Natural News sur les traitements contre les coronavirus qui fonctionnent, le budésonide, un anti-inflammatoire commun, fonctionne très bien pour traiter et guérir les infections à covid-19. Un médecin bien connu, le Dr Richard Bartlett, a activement promu le traitement comme une alternative aux médicaments et vaccins coûteux des Big Pharma, prouvant qu’il n’est pas un pion des cartels de la drogue:

https://www.brighteon.com/99851310-6a82-4213-aef6-3c3fd9a2470d

Si le budésonide traite avec succès les patients atteints de covid-19, les guérit et leur permet de quitter l’hôpital et de reprendre une vie normale, alors que traite le budésonide si le coronavirus est un canular? Comment quelqu’un peut-il simultanément prétendre que le coronavirus est un canular et prétendre également que les médias suppriment les remèdes qui fonctionnent pour le traiter?

Question #8) Les sceptiques du coronavirus expliquent que les décès dus aux coronavirus sont simulés aux États-Unis d’Amérique parce que les hôpitaux reçoivent un financement supplémentaire pour chaque décès considéré comme lié au coronavirus. Ainsi, les personnes décédées d’autres causes seraient mortes du coronavirus afin que les hôpitaux puissent recevoir des fonds supplémentaires de Medicare. Mais Medicare ne paie pas les hôpitaux en Italie, au Brésil, au Mexique ou en Russie, et les mêmes incitations financières n’existent pas dans la plupart des pays. Alors, comment expliquez-vous tous les cadavres de Guayaquil, en Équateur? Ou les taux de mortalité qui montent en flèche au Brésil? Ou les morts massives en Italie, où il aurait été impossible de recruter des milliers de médecins et d’infirmières pour participer à une grande production théâtrale sous faux drapeau?

Question #9) Si les verrouillages initiaux n’ont pas fonctionné, alors pourquoi les décès quotidiens liés aux coronavirus ont-ils chuté peu après l’entrée en vigueur des verrouillages? Et pourquoi les décès dus aux coronavirus commencent-ils maintenant à reculer quelques semaines après l’assouplissement des verrouillages? Si les médecins, les infirmières, les hôpitaux et les coroners voulaient simuler tous les décès, ne voudraient-ils pas continuer à simuler plus de morts, pas moins de morts?

Question #10) Pendant des mois, les médias indépendants nous ont dit que la «peur» était le problème et que ceux qui parlaient des infections à coronavirus, des hospitalisations et des décès «poussaient la peur». Ils ont dit des choses comme: «Nous devons aplanir la courbe de peur» et ont exhorté tout le monde à un calme absolu. Peu de temps après, ils se sont retournés et ont dit à tout le monde que vous devriez avoir peur des masques. Donc, si la «peur» est l’ennemi ici, alors pourquoi pousser la peur à propos des masques? Est-ce que tous ces mêmes experts des médias nous diront également que les enfants ne devraient pas porter de masques cet Halloween et affirmeront que les enfants tomberont morts partout en Amérique s’ils mettent des masques?

Question #11) Si le coronavirus n’est pas réel, pourquoi de nombreux éditeurs qui affirment que la pandémie est un «canular» disent-ils également aux gens de prendre de la vitamine C, de la vitamine D, du zinc et des suppléments antiviraux? De toute évidence, si la pandémie est fausse, il n’est pas nécessaire de vous en protéger. Alors pourquoi recommander des compléments immunitaires en premier lieu?

Question #12) Si les masques sont si dangereux et tuent des gens, alors pourquoi tant de gens pro-liberté sont-ils parfaitement d’accord pour porter des masques de Guy Fawkes? Et les masques d’Halloween?

Si nous voulons faire face à la très réelle pandémie de coronavirus – qui a été délibérément déclenchée par la Chine [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi, sans enquête internationale – MIRASTNEWS], en utilisant un virus génétiquement modifié qui a clairement été armé pour tuer des êtres humains – nous devons avoir les compétences de pensée critique pour filtrer les exagérations de fausses nouvelles sans succomber à une réaction émotionnelle instinctive de déclarer que tout cela n’existe pas.

Les décès quotidiens aux États-Unis d’Amérique sont maintenant à la hausse, le Texas ayant atteint un record absolu de décès quotidiens hier. Même si le test d’infection est manifestement faux, comment expliquez-vous la forte augmentation des décès? Et si votre réponse est que «tous les décès sont truqués», alors vous devez vous demander pourquoi le Texas n’a pas simulé autant de morts en avril, mai et juin. Pourquoi soudainement à la mi-juillet? Le Texas n’est pas non plus un Etat «pro-lockdown».

Là encore, le résultat de la complaisance n’a pas été difficile à voir venir. En avril, j’avais prédit publiquement que juin et juillet seraient des mois de «complaisance», suivis d’une deuxième vague en août si les gens ne prenaient pas cette pandémie au sérieux.

Même si le taux de létalité semble baisser lentement, la complaisance croissante expose tellement de personnes aux infections que les décès quotidiens sont en passe de continuer à augmenter pendant un certain temps.

Cela ressemble maintenant à août et septembre et est sur la bonne voie pour voir une forte augmentation des hospitalisations et des décès, même si la plupart des éditeurs conservateurs continuent de prétendre que le coronavirus n’est même pas réel.

Des camions frigorifiques amenés au Texas et en Arizona pour s’occuper de tous les cadavres

«Le Texas et l’Arizona font venir des camions frigorifiques pour étendre la capacité de la morgue dans plusieurs comtés de chaque État, après que le nombre de décès par coronavirus a brisé des records cette semaine», rapporte Fox News. « Reuters a rapporté que San Antonio et le comté de Bexar ont chacun reçu cinq remorques réfrigérées pour stocker jusqu’à 180 corps alors que certaines morgues d’hôpitaux et salons funéraires ont atteint leur capacité. »

Tout cela est-il également mis en scène? Quelqu’un croit-il sérieusement que les comtés et les villes du Texas simulent les camions frigorifiques comme une sorte de théâtre élaboré pour rendre un grand canular plus convaincant?

Et si le nombre de décès survenant dans ces endroits était simplement «normal», alors les morgues ne seraient pas envahies en premier lieu. Donc non, ce ne sont pas seulement les gens qui meurent de causes régulières qui sont magiquement changés et étiquetés comme «morts de covid-19».

De toute évidence, plus de personnes meurent que d’habitude. Via Fox News:

Le bureau du médecin légiste a déclaré qu’il avait actuellement une capacité de 63 pour cent de la morgue, mais a apporté 14 conteneurs d’entreposage frigorifique – huit détenus dans les locaux du comté et six autres en réserve – ce qui permettrait à 294 personnes décédées supplémentaires d’ici la fin de la semaine prochaine «Si nécessaire», a déclaré à Fox News Fields Moseley, un porte-parole du comté de Maricopa.

« Nous savons que certains salons funéraires sont déjà à pleine capacité dans leurs morgues, nous voulons donc être prêts au cas où nous devions garder les corps pendant une plus longue période », a déclaré Moseley.

Quiconque qualifie le coronavirus de canular est un imbécile, et cela est sur le point de devenir de plus en plus évident au cours des 3-4 prochains mois, car le chemin du coronavirus continue de suivre presque exactement ce que j’ai annoncé publiquement en avril. Cela signifie également que vous pouvez vous attendre à ce qu’une vague de verrouillages continue de se propager à travers l’Amérique alors que les hospitalisations et les décès s’accélèrent.

Nous aurions pu arrêter tout cela avec du zinc, de la vitamine D, de l’hydroxychloroquine et des masques dans les lieux publics. Mais au lieu de cela, l’Amérique est devenue si stupide et irrationnelle que, au lieu de cela, nous allons subir une deuxième vague dévastatrice de décès et de fermetures qui va probablement dévaster notre économie et aboutir à l’effondrement total des États-Unis d’Amérique.

Je vais bientôt sortir un nouveau livre audio de neuf heures que vous pouvez télécharger gratuitement. Il s’agit du «Guide de survie de réinitialisation globale», et il s’agit peut-être du dernier livre audio que vous réussirez à télécharger avant l’ensemble des cratères du système. Voici mon podcast expliquant le contenu de ce livre et comment vous pouvez être alerté pour le télécharger gratuitement:

Mike Adams

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Source : Natural News