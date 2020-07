Le vaccin contre le coronavirus Moderna provoque des effets secondaires chez plus de 50% des patients; les anticorps disparaissent en 2-3 mois, rendant le vaccin inutile

Le vaccin contre le coronavirus Moderna, largement médiatisé, a provoqué des événements indésirables (effets secondaires) chez plus de 50% des participants aux essais cliniques, notamment «fatigue, frissons, maux de tête, myalgie et douleur au site d’injection». Bien qu’il génère des anticorps à court terme, de nouvelles études indiquent que ces anticorps s’estompent très rapidement, rendant le vaccin inutile face à la pandémie de coronavirus.

Les effets secondaires du vaccin à ARNm Moderna sont documentés dans une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, un chiffon scientifique discrédité et pro-pharma qui joue en faveur de Big Pharma de toutes les manières possibles. Tel que publié sur Medicine.news, le NEJM a récemment été rattrapé par The Lancet dans le cadre d’un programme scientifique indésirable qui cherchait à discréditer l’hydroxychloroquine en utilisant des données fabriquées qui ont été publiées dans les deux revues (puis rétractées).

La nouvelle étude s’intitule «Un vaccin à ARNm contre le SRAS-CoV-2 – Rapport préliminaire». Il détaille le degré étonnant d’effets secondaires subis par les sujets de l’étude, révélant que plus de la moitié des participants à l’étude ont signalé au moins un effet secondaire. Ce graphique de l’étude montre également que les effets secondaires dépendent de la dose, ce qui signifie que plus la dose d’injection est élevée, plus les effets secondaires signalés sont élevés, renforçant ainsi les liens de causalité entre le vaccin et les effets secondaires:

Comme vous pouvez le voir sur le tableau, 100% des participants à l’étude ont éprouvé des effets secondaires aux volumes d’injection de 100 ug ou 250 ug, au cours du deuxième cycle de vaccination.

100% des participants à l’étude ont éprouvé des effets secondaires lors du deuxième cycle de vaccination à forte dose

Notamment, 100% des participants ont éprouvé des maux de tête, des symptômes locaux et des symptômes systémiques, tandis que près de 100% ont ressenti des frissons, des myalgies et de la fatigue lors des deuxièmes injections.

Cette étude révèle que le vaccin devient de plus en plus toxique avec les injections suivantes, ce qui signifie que même si la première injection est relativement bien gérée par le corps, la deuxième injection peut être considérablement plus dangereuse.

Notamment, avec d’autres études révélant maintenant que les anticorps anti-coronavirus s’estompent rapidement sur une période d’environ 3 mois, le vaccin à ARNm de Moderna devrait être injecté plusieurs fois, peut-être jusqu’à quatre fois par an, afin de maintenir des niveaux élevés d’anticorps.

Mais à chaque injection, le vaccin devient plus toxique et produit plus d’effets secondaires. Comme le concluent les auteurs de l’étude, «les événements indésirables systémiques étaient plus fréquents après la deuxième vaccination, en particulier avec la dose la plus élevée…»

Même si les effets secondaires affectent tous les participants au deuxième tour, les auteurs de l’étude affirment que tout va bien

Pourtant, à la surprise de personne, tous ces effets toxiques du vaccin qui augmentent avec les vaccins ultérieurs ne sont pas considérés comme un sujet de préoccupation. Étant donné que les auteurs de l’étude sont, bien sûr, payés par Moderna pour produire de la propagande pro-vaccin au nom de la «science», ils concluent que tous les effets secondaires sont parfaitement bien, déclarant: (non souligné dans l’original)

Dans les deux vaccinations, les événements indésirables systémiques et locaux survenus chez plus de la moitié des participants comprenaient de la fatigue, des frissons, des maux de tête, des myalgies et des douleurs au site d’injection. L’évaluation des valeurs de sécurité en laboratoire clinique des événements indésirables de grade 2 ou plus et non sollicités n’a révélé aucun motif de préoccupation… Ces résultats sur l’innocuité et l’immunogénicité soutiennent l’avancement du vaccin ARNm-1273 dans les essais cliniques de stade ultérieur.

C’est compris? Le vaccin est de plus en plus toxique à des doses plus élevées et à des injections multiples, mais il est toujours génial et devrait évoluer vers la production et des injections généralisées chez potentiellement des milliards d’êtres humains, malgré aucune étude de sécurité à long terme menée.

C’est l’industrie des vaccins en 2020: visez la sécurité et la science, approuvez simplement ce fichu truc et collectez les centaines de milliards de dollars des gouvernements qui achètent votre vaccin, même si cela nuit ou tue des millions de personnes.

Même lorsque le vaccin déclenche une réponse anticorps, ce n’est pas une «immunité»

Notez que la production d’anticorps dans le sang n’est pas la même chose que «l’immunité fonctionnelle». Rien ne prouve que ce vaccin rend quiconque immunisé contre les infections à coronavirus.

Et comme Michael Snyder l’écrit sur EndOfTheAmericanDream.com, trois études ont maintenant révélé que les anticorps anti-covid-19 disparaissent très rapidement du corps, rendant les vaccins produisant des anticorps pratiquement sans valeur:

Des preuves scientifiques continuent d’émerger qui indiquent que le COVID-19 va être avec nous pendant très longtemps. Hier, j’ai rendu compte d’une étude récente qui a été menée en Chine et d’une autre étude récente qui a été menée en Espagne qui ont toutes deux montré que les anticorps COVID-19 commencent à disparaître très, très rapidement. En fait, l’étude menée en Espagne a découvert que certains patients dont le test initial était positif pour les anticorps «n’avaient plus d’anticorps des semaines plus tard». Eh bien, nous avons maintenant une troisième étude à ajouter à la liste. Une étude sur les patients COVID-19 menée au Guy’s and St. Thomas’s National Health Service Foundation Trust à Londres a révélé que «seulement 16,7% des patients avaient une puissante réponse en anticorps» après quelques mois…

Les chercheurs ont analysé les réponses immunitaires des patients et des agents de santé du National Health Service Foundation Trust de Guy et St. Thomas à Londres et ont découvert que les niveaux d’anticorps qui détruisent le virus diminuaient rapidement après avoir atteint un pic plusieurs semaines après que les patients aient présenté des symptômes.

L’étude a révélé que 60% des patients avaient une réponse anticorps «puissante» au sommet de leur bataille contre le coronavirus. Après environ deux mois, cependant, seulement 16,7% des patients avaient une réponse anticorps puissante.

Comme le souligne Snyder, il s’agit d’une découverte énorme car cela signifie que les vaccins contre les coronavirus ne fonctionneront probablement qu’à court terme. Après peut-être 90 jours environ, le vaccin «s’estompe» et les anticorps ne sont plus fonctionnels dans l’organisme. Soit dit en passant, même la présence d’anticorps ne confère pas automatiquement l’immunité. Encore une fois, de Snyder:

De plus, les experts nous disent que même si une victime du COVID-19 développe des anticorps, cela ne signifie pas nécessairement que l’individu est immunisé. Dans un article qu’il a rédigé pour CNN, le Dr William Haseltine a expliqué que «seuls 15% de ceux dont le test est positif pour les anticorps produisent les anticorps neutralisants nécessaires au développement de l’immunité»…

Non seulement les anticorps dirigés contre le SRAS-CoV-2 s’estompent, et peut-être s’estompent rapidement, mais des études ont également montré que seulement 15% de ceux qui se sont révélés positifs pour les anticorps rendent les anticorps neutralisants nécessaires pour développer l’immunité en premier lieu. Et tous ceux qui fabriquent des anticorps neutralisants ne les produisent pas à des niveaux élevés. Certaines des personnes infectées ne produisent aucun anticorps.

En d’autres termes, même si le vaccin à ARNm de Moderna produit des anticorps, tout l’exercice peut être inutile pour deux raisons:

1) Les anticorps seuls ne confèrent pas d’immunité.

2) Les anticorps disparaissent en quelques semaines seulement.

Ainsi, le vaccin Moderna – que les médias traditionnels du proxénétisme Big Pharma ont souligné comme le sauveur de l’humanité – est probablement un énorme canular médical qui escroquera les gouvernements du monde sur des centaines de milliards de dollars pour un traitement qui ne fonctionne pas.

Pire qu’un canular, ce vaccin nuira clairement à un grand nombre de personnes, étant donné que 100% des sujets de l’étude connaissent déjà des événements indésirables dans le groupe à forte dose, au cours de la deuxième série d’injections. À quel point cela va-t-il devenir toxique lors d’un troisième vaccin? Ou un quatrième? Et y a-t-il une fin au nombre d’injections du même vaccin qui seront prescrites par une FDA, un CDC et des médias nationaux corrompus et criminels qui prennent toutes ses décisions éditoriales en fonction des exigences de profit des cartels de la drogue?

Enfin, gardez à l’esprit que les mondialistes qui promeuvent également l’agenda du dépeuplement exigent que ce vaccin soit d’abord administré aux Noirs. Alors attendez: prenez un vaccin toxique qui ne fonctionne pas mais qui provoque d’énormes effets secondaires, et alignez tous les Noirs comme des cobayes humains?

On dirait que les mondialistes et l’industrie des vaccins ont un tout nouveau plan pour la planète Terre au-delà de 2020, et cela n’a rien à voir avec l’arrêt de la pandémie mais tout à voir avec le génocide.

Ne trouvez-vous pas étonnant que, alors que des centaines de sociétés des Etats-Unis d’Amérique font la queue pour réclamer «Black Lives Matter», bon nombre de ces mêmes sociétés sont celles qui produisent les vaccins qui détruiront sans aucun doute la vie des Noirs?

Mike Adams

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Méthode de travail utilisée : MIRAST (Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique), dérivée de la MRT [Méthode de Raisonnement Tactique (enseignée dans les Grandes écoles d’Intelligence économique)] des Forces armées

MIRASTNEWS

Source : Natural News