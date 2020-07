Les Noirs vivent en Afrique pour redevenir des cobayes humains avec la nouvelle marque de la bête «timbre de confiance»

Un partenariat public-privé entre l’alliance du vaccin GAVI soutenu par Bill Gates, Mastercard et la société d ‘«authentification d’identité» basée sur l’IA Trust Stamp est sur le point de lancer une nouvelle plate-forme d’identité numérique biométrique sur les masses qui, selon les informations, «évolue au fur et à mesure que vous évoluez.»

Cette marque du système de type bête est bien sûr d’abord testée sur des vies noires pauvres vivant dans des «communautés éloignées et à faible revenu» en Afrique de l’Ouest, comme c’est généralement le cas. Une fois qu’ils ont rassemblé les pauvres sans méfiance avec une peau plus foncée, de nouvelles technologies comme celle-ci sont ensuite introduites dans la société pour une mise en œuvre complète.

Alors, qu’est-ce qu’un «tampon de confiance»? Lancé pour la première fois en 2018, il fait partie d’un «Wellness Pass» connecté aux cartes de crédit Mastercard, qui contiendra bientôt des enregistrements de vaccins numériques et d’autres informations d’identification sur une personne. En d’autres termes, c’est une marque numérique de la bête qui sera utilisée non seulement pour acheter et vendre, mais aussi pour vérifier le statut immunitaire des gens.

Ce Wellness Pass sera également connecté au système click-to-play de Mastercard, qui est alimenté par des robots d’intelligence artificielle (IA) et une technologie d’apprentissage automatique appelée NuData. Pour en savoir plus sur les implications de la technologie d’apprentissage automatique, consultez ce lien, qui explique comment Google utilise l’équité de l’apprentissage automatique pour contrôler le contenu numérique.

Cela pourrait être une nouvelle pour beaucoup de nos lecteurs, mais Mastercard ouvre la voie en ce moment en promouvant la «tenue de registres centralisée de la vaccination des enfants». Il promeut également fortement une société sans numéraire avec son initiative «World Beyond Cash», un autre partenariat avec GAVI qui vise à créer des identités numériques biométriques pour tout le monde sur la planète, comprenant à la fois des registres de vaccination et un système de paiement sans numéraire.

Le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) est arrivé juste à temps pour que Mastercard intègre tous ses programmes de biométrie en un seul

La Fondation Bill & Melinda Gates et GAVI ont chacune fait un don de 3,8 millions de dollars à cette initiative, qui a été adaptée en juin pour intégrer la réponse du gouvernement au coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19). Cela comprend les passeports d’immunité COVI-PASS pour déterminer qui est «immunisé» contre le nouveau virus, et est donc autorisé à travailler et voyager, et qui doit encore être «traité».

Environ un mois plus tard, en juillet, Mastercard a annoncé que sa plate-forme d’identité biométrique Trust Stamp serait intégrée au Wellness Pass pour créer une vérification d’identité biométrique en cas d’indisponibilité de l’accès Internet ou de la connectivité cellulaire.

«Le programme de bien-être impliquant GAVI, Mastercard et Trust Stamp sera bientôt lancé en Afrique de l’Ouest et sera couplé à un programme de vaccination contre Covid-19 dès qu’un vaccin sera disponible», rapporte Raul Diego de Mint Press News.

Tout cela sera bien sûr adapté pour le marché nord-américain une fois finalisé, afin de concrétiser un système national d’enregistrement des identités, qui est en cours depuis de nombreuses années. Malgré une opposition généralisée, le plan est de supprimer les cartes d’identité au niveau de l’État et de forcer tout le monde dans une base de données nationale permettant de suivre et de gérer numériquement leur identité.

Une partie du plan consiste également à créer des «masques 3D» pour les personnes en fonction de leur visage, de leurs paumes ou de leurs empreintes digitales. Ce «masque», une fois créé, sera utilisé à la place des clés de chiffrement pour garder l’identité des personnes «sûre» et «sécurisée».

«Seul un petit pourcentage des données qui existaient à l’origine se trouvent dans le hachage», explique Gareth Genner, PDG de Trust Stamp.

«Ce que vous avez est quelque chose de plus sûr pour le stockage, car il ne peut pas être utilisé pour vous identifier directement. Personne ne vous reconnaîtrait dans cet énorme mélange de chiffres», ajoute-t-il, notant que le résultat est un système «d’informations irréversibles non personnellement identifiables» qui «protège la vie privée, réduit les risques d’utilisation abusive et permet une inclusion efficace lorsqu’il n’y a pas d’autre forme du dossier juridique.»

Plus d’informations sur la poussée vers un ordre mondial unique sont disponibles sur Tyranny.news.

Ethan Huff

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Méthode de travail utilisée : MIRAST (Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique), dérivée de la MRT [Méthode de Raisonnement Tactique (enseignée dans les Grandes écoles d’Intelligence économique)] des Forces armées

MIRASTNEWS

Source : Natural News