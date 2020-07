Les tests débuteront en Afrique pour l’identification biométrique, les «registres de vaccins» et les «systèmes de paiement»

Étonnant, ils ne parlent jamais d’industrialisation ni de transfert technologique massif, ni de développement scientifique accéléré et encore moins d’impulsion économique d’envergure! Il y a bien anguille sous roche.

… Ce «vaccin sera volontaire»,

Les tests vont bientôt commencer dans les régions pauvres d’Afrique pour une pièce d’identité biométrique qui sera également votre système de paiement et votre dossier de vaccination. La plate-forme d’identité numérique biométrique qui «évolue au fur et à mesure que vous évoluez» est soutenue par nul autre que l’alliance vaccinale GAVI soutenue par Bill Gates, Mastercard, et la société «d’authentification d’identité» propulsée par l’IA, Trust Stamp.

L’Alliance GAVI, qui est en grande partie financée par les fondations Bill et Melinda Gates et Rockefeller, ainsi que par les gouvernements alliés et l’industrie des vaccins, vise principalement à améliorer «la santé des marchés des vaccins et autres produits de vaccination», plutôt que la santé d’individus, selon son propre site Web. De même, le partenariat de Mastercard avec GAVI est directement lié à son effort «World Beyond Cash», qui renforce principalement son modèle économique qui a longtemps dépendu d’une réduction de l’utilisation de l’argent physique.

Il est nécessaire de réduire l’utilisation des espèces. L’argent est impossible à suivre, mais si vous utilisez la monnaie numérique centralisée, la classe dirigeante a un contrôle total sur ce que vous pouvez dépenser.

Le programme, qui a été lancé pour la première fois à la fin de 2018, verra la plateforme d’identité numérique de Trust Stamp intégrée au «Wellness Pass» de GAVI-Mastercard, un système de carnet de vaccination et d’identité numérique qui est également lié au système click-to-play de Mastercard qui alimentait grâce à sa technologie d’IA et d’apprentissage automatique appelée NuData. Mastercard, en plus de professer son engagement à promouvoir la «tenue centralisée des registres de la vaccination des enfants», se décrit également comme un chef de file vers un «monde au-delà de l’argent comptant», et son partenariat avec GAVI marque une nouvelle approche pour relier un système d’identité numérique biométrique, la vaccination enregistrements et un système de paiement en une seule plate-forme cohérente. L’effort, depuis son lancement il y a près de deux ans, a été financé par 3,8 millions de dollars de fonds de donateurs GAVI en plus d’un don équivalent du même montant par la Fondation Bill et Melinda Gates. – Message d’activiste.

Début juin, GAVI a annoncé que le programme Wellness Pass de Mastercard serait adapté en réponse à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Environ un mois plus tard, Mastercard a annoncé que la plate-forme d’identité biométrique de Trust Stamp serait intégrée au Wellness Pass car le système de Trust Stamp est capable de fournir une identité biométrique dans les régions du monde dépourvues d’accès à Internet ou de connectivité cellulaire et n’exige pas non plus la connaissance du nom légal ou de l’identité d’un individu pour fonctionner. Le programme de bien-être impliquant GAVI, Mastercard et Trust Stamp sera bientôt lancé en Afrique de l’Ouest et sera couplé à un programme de vaccination COVID-19 dès qu’un vaccin sera disponible.

Ce qui est peut-être le plus alarmant à propos de cette nouvelle initiative de «Wellness Pass», c’est qu’elle associe ces solutions numériques «à double usage» à des solutions de paiement sans numéraire qui pourraient bientôt devenir obligatoires car tout ce qui dépasse les modes de paiement sans contact et sans numéraire a été traité comme potentiel modes de contagion par des groupes alignés sur GAVI comme l’Organisation mondiale de la santé, entre autres, depuis que la pandémie a été déclarée pour la première fois plus tôt cette année. – Message d’activiste

L’avez-vous encore? Tout est lié à la même chose, et la plandémie est une excuse pour déployer cela. Réveillez-vous. Ils ne viennent pas vous sauver, bien au contraire, en fait.

Pour ceux qui sont dans la ligne de pensée que le président Donald Trump a déclaré que ce «vaccin sera volontaire», vous avez probablement raison. Ce sera bien «volontaire». Et si vous ne l’obtenez pas et ne participez pas au nouveau programme d’identification biométrique, vous ne pourrez ni acheter ni vendre quoi que ce soit, y compris de la nourriture. Cela ne ressemble en rien à la définition du volontaire pour moi, mais croyez en la religion que vous souhaitez et faites confiance à qui vous voulez. Je vais compter sur moi au lieu d’un politicien pour me sauver.

Oh, pourquoi Trump a-t-il besoin de 300 millions de doses de vaccin s’il veut être « volontaire »? Nous sommes dans un «hiver sombre» comme ils nous l’ont déjà dit à plusieurs reprises. Il est temps d’appliquer la pensée critique et de cesser de tomber amoureux de tous ces psychologues.

Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas rester vigilant et savoir ce qui se passe. Mettez vos préparatifs en ordre. Faites un autre audit, achetez plus de nourriture et améliorez votre stockage d’eau. Ce système est là et il ne sera volontaire dans aucun sens du terme. C’est similaire à notre système de «taxe volontaire». Allez-y et choisissez de ne pas payer, et des hommes armés viendront chez vous pour vous faire payer. Oui, c’est comme ça que l’interaction volontaire fonctionne (note: c’était du sarcasme). Croyez tout politicien que vous voulez, mais ils sont tous des marionnettes pour la Réserve fédérale, et leur prise de contrôle est imminente à moins que nous ne nous réveillions et que nous ne soyons unis.

Ne vous fiez pas seulement à ma parole. Examinez ces problèmes par vous-même. Tout est lié ci-dessus, et mieux encore, trouvez vos propres informations. Je vous implore tous de ne pas simplement croire ce que quiconque vous dit, y compris Trump ou moi-même. Recherchez, lisez, apprenez et préparez.

Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : The Duran

A LIRE ABSOLUMENT – VIDÉOS INCLUES Nouveau film sorti AUJOURD’HUI en ligne uniquement: La sombre histoire des vaccins aux États-Unis Un film très opportun pour nous aider tous à comprendre les événements qui se déroulent devant nous aujourd’hui à une vitesse de «distorsion» vient de sortir aujourd’hui par le Dr Andrew Wakefield: 1986 – The Act Le film couvre l’histoire sordide des vaccins aux États-Unis d’Amérique, révélant la corruption dans l’industrie pharmaceutique ainsi que dans le gouvernement américain. Le titre du film fait référence à la National Childhood Vaccine Injury Act de 1986, qui accordait une immunité légale à l’industrie pharmaceutique pour les blessures et les décès causés par les vaccins. Depuis sa création, le gouvernement américain a payé plus de 5 milliards de dollars de dommages-intérêts liés aux vaccins. LIRE LA SUITE



Cabine d’un avion de chasse. (Photo à titre d’illustration d’Avia-pro)

Cabine d’un avion de chasse. (Photo à titre d’illustration d’Avia-pro)

À la suite des pourparlers à Ankara avec le vice-ministre azerbaïdjanais de la Défense, Ramiz Tahirov, qui est également le chef des forces aériennes de cette république riche en pétrole, le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que l’Arménie « paierait pour ses actions ». « Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en contact avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le dirigeant turc suit de près les évolutions», a décadré Akar. «Nous condamnons fermement l’attaque ignoble qui s’est produit dans la région de Tovuz en Azerbaïdjan. La douleur de l’Azerbaïdjan est notre douleur. La mort des militaires de l’armée azerbaïdjanaise ne restera pas sans réponse », a déclaré le chef du ministère turc de la Défense, Hulusi Akar, avertissant de représailles imminentes de la part Turquie. Selon le site d’information russe Avia-pro, la Turquie semble avoir mobilisé son armée de l’air, surtout ses avions F-16, afin d’intervenir éventuellement dans le conflit entre les deux républiques de l’ex-Union soviétique. Étant donné la supériorité de la Turquie sur les capacités militaires de l’Arménie, il s’agit pour Erevan d’une menace on ne peut plus grave. La Turquie voulait étendre sa présence militaire vers l’Ouest La Turquie avait élaboré un plan pour envahir la Grèce et l «Nous condamnons fermement l’attaque ignoble qui s’est produit dans la région de Tovuz en Azerbaïdjan. La douleur de l’Azerbaïdjan est notre douleur. La mort des militaires de l’armée azerbaïdjanaise ne restera pas sans réponse », a déclaré le chef du ministère turc de la Défense, Hulusi Akar, avertissant de représailles imminentes de la part Turquie. Compte tenu des relations actuelles entre la Turquie et l’Arménie, Ankara peut en effet vouloir faire fi des droits et lois internationaux et devenir un participant au conflit militaire, cependant, la Turquie est bien consciente que dans ce cas, elle aura alors en face d’elle la Russie qui apporterait sans aucun doute un soutien militaire à Erevan, écrit le site d’information russe Avia-pro. Plus tôt, il a été signalé que suite à ces menaces, des hélicoptères d’attaque des Forces aérospatiales russes ont commencé à voler dans l’espace aérien de l’Arménie, essayant ainsi de réduire le nombre d’attaques en provenance d’Azerbaïdjan et d’empêcher l’armée turque d’apparaître dans ce pays. Les USA adoptent la loi reconnaissant le La Turquie convoque l « Il est fort probable que la Russie ne souhaite que le rôle du pacificateur pour le moment, et ne souhaite que voir se réconcilier l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Mais au vu de l’animosité et des menaces du gouvernement turc, Ankara, motivé par l’idée nationaliste de créer un nouvel Empire ottoman, souhaiterait alimenter le feu de la discorde à travers des paroles provocatrices », ajoute la source. Il convient de préciser qu’au cours des dernières heures, la situation dans les régions frontalières est devenue beaucoup plus compliquée. Source : Press TV