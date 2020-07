Pourquoi Bill Gates accélère un système alimentaire toxique

La Fondation Bill & Melinda Gates est la plus grande fondation caritative au monde, avec une dotation en fiducie évaluée à 48 milliards de dollars1 et des versements annuels de subventions de plus de 5 milliards de dollars par an.2 En plus d’être l’un des plus grands contributeurs à l’Organisation mondiale de la santé ( OMS), fortement impliquée dans la santé publique mondiale, la Fondation Gates est profondément impliquée dans le développement agricole.

Leur site Web énumère quatre objectifs stratégiques comme étant essentiels à leur objectif de conduire la transformation agricole: 3

Accroître la productivité agricole des petits exploitants agricoles Augmenter le revenu des ménages des petits exploitants Augmenter la consommation équitable d’une alimentation saine, abordable et nutritive toute l’année Accroître l’autonomisation des femmes dans l’agriculture

C’est une noble cause, mais qui s’exécute en utilisant un programme qui soutient les produits agrochimiques, les semences brevetées et le contrôle des entreprises – des intérêts qui sapent l’agriculture régénérative, durable et à petite échelle.

Influence mondiale excessive axée sur les OGM et la technologie

Dans un rapport de Global Justice Now, l’influence mondiale excessive détenue par la Fondation Gates est illustrée, à commencer par les 2 milliards de dollars que la fondation a dépensés pour l’agriculture, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

«C’est le cinquième donateur mondial pour l’agriculture, ayant dépensé 389 millions de dollars en 2013; seuls l’Allemagne, le Japon, la Norvège et les États-Unis d’Amérique ont des programmes d’aide bilatérale à l’agriculture plus importants », note le rapport, et« Avec le financement, cela entre en jeu.»4

En effet, en février 2012, lorsque la Fondation Gates a annoncé un don de 200 millions de dollars au Fonds international de développement agricole, Gates a parlé de l’importance d’apporter «la science et la technologie agricoles aux agriculteurs pauvres». 5 [Il s’agit là des technologies destinées à nuire pour atteindre des objectifs voilés. – MIRASTNEWS]. Ce sont des mots à la mode qui impliquent des organismes génétiquement modifiés (OGM) et la biotechnologie, qui sont fortement favorisées par la Fondation Gates.

La stratégie n° 1 investie pour stimuler le changement agricole est, en fait, «de nouveaux produits, outils, technologies, systèmes et approches pour faire avancer la transformation agricole inclusive. Ces produits peuvent inclure de nouveaux vaccins pour le bétail ou de nouveaux caractères qui augmentent la tolérance à la sécheresse d’une culture», c’est-à-dire les OGM, déclare le site Web de la Fondation Gates.6 Comme le note Global Justice Now 7:

«Le BMGF [The Bill and Melinda Gates Foundation] promeut un certain nombre de priorités spécifiques par le biais de ses subventions agricoles, dont plusieurs portent atteinte aux intérêts des petits agriculteurs tout en prétendant les soutenir. Celles-ci incluent la promotion d’un modèle d’agriculture industrielle, l’utilisation croissante d’engrais chimiques et de semences coûteuses et brevetées, la privatisation des services de vulgarisation et une très large concentration sur les semences génétiquement modifiées.

Financement des groupes de façade poussant les produits chimiques agricoles

La Fondation Gates finance la Cornell Alliance for Science, qui est essentiellement un groupe de façade pour l’industrie agrochimique, ce qui est logique, puisque Gates a également acheté pour des millions de dollars d’actions dans le stock Monsanto, selon AlterNet (et a également investi dans le soja – et «hamburgers» à base de levure GE).

Il poursuit également la révolution verte, la conversion de l’agriculture naturelle financée par la Fondation Rockefeller à un système dépendant des produits chimiques, des combustibles fossiles et de l’industrie, et ce faisant, «Bill Gates poursuit le travail de Monsanto», Vandana Shiva, militante environnementale et auteur anti-mondialisation, déclaré dans une interview à France 24.

L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), qui a reçu environ 420 millions de dollars de la Fondation Gates, est essentiellement une filiale de la Fondation Gates, et si certains de ses projets semblent bénéfiques, la plupart de ses objectifs sont centrés sur la promotion de la biotechnologie. et les engrais chimiques.

«Le principal problème avec AGRA», explique Global Justice Now, «est qu’il jette les bases d’une pénétration plus profonde de l’agriculture africaine par les entreprises agro-industrielles» et: 9

«Le BMGF, par l’intermédiaire de l’AGRA, est l’un des plus grands promoteurs mondiaux d’engrais chimiques. Certaines subventions accordées par le BMGF à l’AGRA ont été spécifiquement destinées à «aider l’AGRA à construire la chaîne d’approvisionnement des engrais» en Afrique. L’une des plus importantes subventions de l’AGRA, d’une valeur de 25 millions de dollars, a été d’aider à établir le Partenariat africain pour l’agro-industrie des engrais (AFAP) en 2012, dont l’objectif même est de «doubler au moins la consommation totale d’engrais» en Afrique.»

La Fondation Gates pourrait être le plus grand bailleur de fonds de la recherche sur les OGM

Un autre drapeau rouge dans les intentions antirégénératives de la Fondation Gates est son important financement de la recherche en génie génétique (GE). Global Justice Now affirme que la Fondation Gates est «probablement le principal bailleur de fonds mondial de la recherche sur les OGM [modification génétique] dans le Sud», notant: 10

«Dans une interview avec John Vidal du Guardian en 2012, le chef de l’agriculture du BMGF, Sam Dryden, a déclaré que «seulement» 5% de l’argent agricole de Gates est destiné à la recherche et au développement transgéniques. Mais comme l’a noté Vidal, cela peut être d’environ 100 millions de dollars depuis 2007 – plus que tout autre gouvernement ou organisme mondial qui est connu pour avoir distribué.»

En plus de financer la recherche sur les GE, la Fondation Gates a financé des activités de relations publiques qui soutiennent l’adoption généralisée des OGM, notamment en influençant les réglementations nationales qui favorisent les technologies des GE. Pendant ce temps, la Fondation Gates cible de nouveaux marchés en Afrique pour mettre en œuvre l’adoption de ces nouveaux produits GE.

«Les principaux bénéficiaires de la campagne du BMGF pour les OGM sont bien sûr les fabricants de semences géants, tels que Monsanto, Syngenta, Bayer et Dupont, et les entreprises agro-chimiques produisant des engrais et des pesticides, dont certains sont soutenus dans d’autres projets et investissements financés par BMGF par le BMFG Trust. La Fondation Gates prépare en effet le terrain pour leur permettre d’accéder à de nouveaux marchés rentables dans des pays en développement jusqu’alors fermés, en particulier en Afrique.»11

En Afrique, plus de 80% de l’approvisionnement en semences provient de petits agriculteurs qui recyclent, économisent et échangent des semences chaque année, mais l’AGRA pousse des semences brevetées qui permettraient à quelques grandes sociétés de contrôler l’approvisionnement, la production et la distribution de semences, forçant les petits agriculteurs à dépendre d’eux pour leur subsistance même.

Gardez également à l’esprit que 35% des céréales et du soja, une grande partie de la GE, récoltés dans le monde, sont nourris avec des animaux élevés sur des CAFO (opérations concentrées d’alimentation animale).13 Où vous pouviez autrefois trouver des aliments cultivés localement à proximité, nous sommes maintenant très dépendants du complexe agricole industriel pour notre subsistance même.

En enlevant le pouvoir aux petits agriculteurs et en le confiant à des sociétés multinationales comme Monsanto, nous avons une consolidation et une industrialisation inquiétantes de l’agriculture et de l’approvisionnement alimentaire. Pour mettre la Fondation Gates en perspective, Global Research a noté: 14

«En ce qui concerne la sécurité alimentaire, la fondation ferait mieux en soutenant les approches agroécologiques (sans produits agrochimiques) de l’agriculture, que divers rapports de haut niveau des Nations Unies ont préconisé pour assurer une sécurité alimentaire mondiale équitable. Mais cela laisserait la petite agriculture à la fois intacte et indépendante de l’agro-capital occidental, ce qui va à l’encontre des objectifs sous-jacents des entreprises que la fondation soutient – la dépossession et la dépendance au marché.

Plus de soutien pour le lien glyphosate-cancer

Le soutien continu de la Fondation Gates à l’agriculture industrielle à forte intensité chimique est préjudiciable à la santé humaine. En mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), qui est le bras de recherche de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déterminé que le glyphosate était un «cancérogène probable» (classe 2A).

Depuis lors, Monsanto (qui a été acquise par Bayer en juin 2018) a été inondée par des poursuites judiciaires de personnes affirmant que leur cancer était causé par Roundup, qui contient du glyphosate comme ingrédient actif.

Aux États-Unis d’Amérique, environ 42 700 actions en justice intentées par des particuliers aux États-Unis d’Amérique, alléguant que le glyphosate les a amenés à développer un cancer, ont déjà été déposées15.

Ken Feinber, un médiateur nommé par le tribunal, a déclaré en janvier 2020 que les demandeurs de cancer Roundup pourraient dépasser les 75 000.16 Une recherche publiée dans Frontiers in Genetics a révélé qu’une exposition à de faibles concentrations (en parties par milliers de milliards) peut induire le cancer dans les cellules lorsqu’elle est combinée avec le microARN-182- 5p (miR182-5p) .17

De même, dans une analyse complète de l’exposition au glyphosate au cours d’une vie chez les animaux, sa cancérogénicité a été davantage révélée, avec «37 résultats tumoraux significatifs». Les chercheurs ont déclaré:18

«Les preuves les plus solides montrent que le glyphosate provoque des hémangiosarcomes, des tumeurs rénales et des lymphomes malins chez les souris CD-1 mâles, des hémangiomes et des lymphomes malins chez les souris CD-1 femelles, des hémangiomes chez les souris albinos suisses, des adénomes rénaux, des adénomes hépatiques, des kératoacanthomes cutanés et de la peau tumeurs basocellulaires chez les rats Sprague-Dawley mâles, carcinomes corticosurrénaux chez les rats Sprague-Dawley femelles et adénomes hépatocellulaires et kératocanthomes cutanés chez les rats Wistar mâles.»

Bayer Chair Quits – L’agriculture toxique est toxique pour les entreprises

Dans les trois premiers cas de cancer Roundup à être jugés, Bayer a été condamné à verser des milliards de dollars aux plaignants, bien que les indemnités aient ensuite été réduites à des dizaines de millions. Aujourd’hui, en février 2020, les présidents de Bayer, Werner Wenning, qui a joué un rôle déterminant dans l’acquisition de Monsanto, ont annoncé qu’il démissionnait, à compter d’avril 202019.

Il s’agit du dernier bouleversement de l’entreprise qui, en 2019, a vu 55,5 % de ses actionnaires voter contre la ratification des actions de la direction.20 En réponse au pourcentage minoritaire de voix en faveur de la ratification des actions du conseil d’administration de Bayer, le conseil de surveillance de l’entreprise a déclaré qu’il les soutiendrait, y compris dans leurs efforts pour faire appel des procès concernant le glyphosate.

«Alors que nous prenons très au sérieux le résultat du vote lors de l’assemblée annuelle des actionnaires, le conseil de surveillance de Bayer soutient à l’unanimité le conseil de direction», a déclaré Wenning dans un communiqué de presse en avril 2019.21 «Le résultat du vote (…) montre néanmoins que l’assemblée générale annuelle des actionnaires a voulu envoyer un signal clair au conseil de direction que Bayer AG devrait mettre davantage en valeur les atouts de l’entreprise à l’avenir.»22

Alors que certains se sont interrogés sur le calendrier de retrait de Wenning au milieu des négociations de règlement pour les poursuites pour le glyphosate, Wenning a déclaré dans un communiqué:

« Nous avons fait et continuons de progresser dans le traitement des questions juridiques aux États-Unis d’Amérique. C’est pourquoi le moment est venu de passer le relais à mon successeur. »23

Des milliers d’agriculteurs font la queue pour Sue pour Dicamba Drift

Le dicamba, un herbicide hautement volatil connu pour dériver et endommager les cultures hors cible, est un autre exemple d’agriculture industrielle qui a mal tourné. Des millions d’acres à travers les États-Unis d’Amérique ont été endommagés par la dérive du dicamba24, et des informations inquiétantes indiquent également que le produit chimique nuit aux arbres. L’utilisation du dicamba a également transformé les agriculteurs les uns contre les autres, car ceux qui subissent des dommages aux cultures accusent les fermes voisines de pulvériser du dicamba.

Des poursuites sont actuellement en cours, notamment le cas d’une ferme de pêcheries du Missouri, qui a reçu 265 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et punitifs en raison des dommages causés par le dicamba. Plus de 2000 agriculteurs des Etats-Unis d’Amérique ont depuis intensifié les dégâts supplémentaires causés par le dicamba à leurs cultures et devraient être inclus dans les poursuites à venir contre les fabricants de dicamba Bayer et BASF25.

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que les pesticides ne sont pas la solution pour une agriculture productive et pour nourrir le monde. En fait, la recherche montre que la plupart des agriculteurs pourraient réduire l’utilisation de pesticides de 40% sans nuire à leur production. Quatre-vingt-six pour cent de ces fermes pourraient même améliorer leur production en conséquence26, alors pourquoi n’est-ce pas quelque chose que la Fondation Gates soutient?

Pour se retirer de la folie, rechercher autant que possible des aliments biologiques sans OGM et soutenir les agriculteurs qui utilisent les principes de l’agriculture régénérative et biodynamique au lieu des pesticides chimiques.

Il n’en demeure pas moins que l’un des meilleurs moyens de lutter contre les multinationales et les groupes de façade contrôlés par l’industrie qui cherchent à contrôler l’agriculture et l’approvisionnement alimentaire est de faire un effort pour soutenir les agriculteurs qui cultivent de la bonne manière, en utilisant des techniques d’agriculture régénérative. – sans l’aide d’OGM, de Roundup, de dicamba et d’autres produits chimiques agricoles toxiques.

Les sociétés de biotechnologie prennent le pouvoir en prenant le pouvoir

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les OGM et les produits chimiques toxiques utilisés avec eux constituent une menace sérieuse pour l’environnement et notre santé, mais les agences gouvernementales ferment les yeux et refusent d’agir – et la raison en est très claire: elles progressent les intérêts des géants de la biotechnologie.

Il est bien connu qu’il existe une porte tournante entre les agences gouvernementales et les sociétés de biotechnologie comme Monsanto-now-Bayer. Considérez l’hypocrisie de la FDA. Sur le papier, les États-Unis d’Amérique ont peut-être les lois sur la sécurité alimentaire les plus strictes au monde régissant les nouveaux additifs alimentaires, mais cette agence a permis à plusieurs reprises aux OGM et aux pesticides et herbicides qui les accompagnent comme Roundup d’échapper à ces lois.

En fait, la seule base légale pour autoriser la commercialisation des aliments transgéniques aux États-Unis d’Amérique est l’allégation de la FDA selon laquelle ces aliments sont intrinsèquement sûrs, une allégation qui est manifestement ridicule. Des documents publiés à la suite d’un procès contre la FDA révèlent que les propres scientifiques de l’agence ont mis en garde leurs supérieurs contre les risques néfastes des aliments transgéniques. Mais leurs avertissements sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

L’influence des géants de la biotechnologie ne se limite pas aux États-Unis d’Amérique. Dans un article de juin 2017, GMWatch a révélé que 26 des 34 membres du Comité consultatif national sur la biotechnologie agricole d’Argentine (CONABIA) sont soit employés par des entreprises de technologie chimique, soit ont des conflits majeurs d’intérêt.

Vous savez peut-être que l’Argentine est l’un des pays où les champs à culture unique de coton GE, de maïs et de soja génétiquement modifiés dominent les campagnes. L’Argentine est également un pays confronté à de graves destructions environnementales. Les Argentins sont en proie à des problèmes de santé, notamment des maladies dégénératives et des malformations physiques. Il semblerait que l’expansion rapide des cultures transgéniques et la baisse consécutive des indicateurs de santé nationaux soient intrinsèquement liées.

Ne vous laissez pas berner par les savants de l’industrie!

Les tentatives scandaleuses des sociétés de biotechnologie pour défendre leurs intérêts commerciaux vont bien au-delà des couloirs du gouvernement. Dans un autre effort pour tromper le public, Monsanto / Bayer et leurs cohortes ont été capturés avec zèle en train de nourrir des scientifiques, des universitaires et des journalistes avec des études douteuses qui les décrivent sous un jour positif.

En embauchant des «experts tiers», les entreprises de biotechnologie sont en mesure de prendre des informations de validité douteuse et de les présenter comme indépendantes et faisant autorité. C’est une pratique honteuse qui est beaucoup plus courante que quiconque ne le pense. Un exemple notoire de cela est Henry Miller, qui a été largement présenté comme un shill de Monsanto lors de la campagne d’étiquetage des OGM Proposition 37 de 2012 en Californie.

Miller, se faisant passer pour un professeur de Stanford, a fait la promotion des aliments génétiquement modifiés au cours de cette campagne. En 2015, il a publié un article dans le magazine Forbes attaquant les conclusions du Centre international de recherche sur le cancer, une branche de l’Organisation mondiale de la santé, après avoir classé le glyphosate comme un cancérogène humain probable. Après qu’il eut été révélé que le travail de Miller était en fait écrit par des fantômes par Monsanto, Forbes non seulement l’a licencié, mais a également supprimé tout son travail de son site.

Les groupes de façade de l’industrie abondent également. Le Genetic Literacy Project et l’American Council on Science and Health ont tous deux été financés par Monsanto avant que Bayer n’achète Monsanto. Il reste à voir si ce financement se poursuit sous Bayer, mais d’autres sources «de confiance» ont également été prises en train de prendre de l’argent de Monsanto.

Par exemple, WebMD, un site Web souvent présenté comme une source fiable d’informations sur la santé «indépendantes et objectives», a été exposé en agissant comme un laquais de Monsanto en utilisant son influence pour promouvoir des stratégies et des produits de santé soutenus par les entreprises, en affichant des publicités et des publireportages. au nom de Big Biotechs, pour faire avancer l’agenda de l’industrie biotechnologique – le tout dans un souci de profit.

Mais même avec des tactiques sournoises pour colporter leurs produits toxiques, les biotechnologies sont désormais incapables de cacher la vérité: le génie génétique ne rendra en aucun cas le monde meilleur. Cela ne résoudra pas la faim dans le monde. Cela n’augmentera pas les moyens de subsistance des agriculteurs. Et cela ne fera très certainement aucun bien pour votre santé – et pourrait en fait s’avérer préjudiciable.

Il n’y a pas de meilleur moment pour agir que maintenant – voici ce qu’il faut faire

Alors maintenant, la question est: allez-vous continuer à soutenir le système alimentaire corrompu, toxique et non durable que Big Biotech, Monsanto / Bayer et leurs industries et les laquais assoiffés de profits ont soigneusement élaboré? C’est en grande partie à nous tous, en tant que consommateurs, de desserrer et de briser leur emprise sur notre approvisionnement alimentaire. La bonne nouvelle est que la marée a tourné.

Alors que les consommateurs du monde entier deviennent de plus en plus conscients des problèmes liés aux cultures GM et aux produits chimiques, herbicides et pesticides toxiques qui y sont utilisés, de plus en plus de gens refusent de manière proactive de manger ces aliments. Il y a aussi une forte croissance dans les secteurs mondiaux de l’agriculture biologique et de l’herbe. Cela prouve juste une chose: nous pouvons faire une différence si nous travaillons régulièrement vers le même objectif.

L’une des meilleures choses que vous pouvez faire est d’acheter vos aliments auprès d’un agriculteur local qui dirige une petite entreprise et utilise diverses méthodes qui favorisent l’agriculture régénérative.

Vous pouvez également rejoindre un programme d’agriculture soutenue par la communauté (ASC), où vous pouvez acheter une «part» des légumes produits par la ferme, de sorte que vous obtenez un approvisionnement régulier en aliments frais. Je crois que rejoindre une ASC est un investissement puissant non seulement dans votre propre santé, mais également dans celle de votre communauté et de votre économie locales.

De plus, vous devez également adopter des stratégies préventives qui peuvent aider à réduire la pollution chimique toxique qui attaque votre corps. Je recommande de visiter ces sites fiables pour les ressources alimentaires non OGM dans votre pays:

Monsanto, Bayer et leurs alliés veulent que vous pensiez qu’ils contrôlent tout, mais ils ne le font pas. C’est vous, les masses, qui détenez le pouvoir entre vos mains. Travaillons tous ensemble pour renverser le château de cartes de l’industrie biotechnologique. N’oubliez pas que tout commence par faire des achats intelligents et faire les meilleurs achats alimentaires pour vous et votre famille.

