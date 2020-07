REGARDEZ : LE PLAN CORONAVIRUS EXPOSE. SOROS, BILL GATES, CLINTON, FAUCI, CPS, PELOSI

Le journaliste Patrick Howley expose le programme Coronavirus «Contact Tracing» dans le tout premier épisode de NATIONAL FILE TV. Le Dr Anthony Fauci a financé la recherche sur les chauves-souris contre le coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan, qui serait à l’origine de l’épidémie, puis la classe politique a tenté de supprimer le traitement, car l’ami et associé de Fauci, Bill Gates, a préparé des vaccinations de masse et l’économie s’est effondrée. Et tout l’épisode a été écrit, planifié, à l’avance.

Voici la remarquable histoire vraie:

Pourquoi la Fondation Bill et Melinda Gates a-t-elle financé la recherche au MIT sur la façon d’implanter les antécédents de vaccination des gens sous leur peau? Pourquoi Fauci a-t-il rencontré le père de Bill Gates, George Soros, et d’autres poids lourds mondialistes tout au long de 2001? Pourquoi la série télévisée The Dead Zone créée par Stephen King a-t-elle prédit l’épidémie de coronavirus – et un remède à la chloroquine pour cela – en 2003?

Pourquoi le NIAID du Dr Anthony Fauci a-t-il financé la recherche sur les coronavirus des chauves-souris à l’Institut de virologie de Wuhan, que le président Trump et le secrétaire d’État Pompeo et d’autres ont identifiés comme la source de l’épidémie mondiale?

https://twitter.com/HowleyReporter/status/1247613431617912832

Patrick Howley @HowleyReporter WOW: A high-level source just sent me this photo, says that it shows Dr. FAUCI with George SOROS and Bill Gates’ father among others. Source says it’s from 2001. Fauci identified as man third from the left 1:13 AM · Apr 7, 2020 3.7K 3.9K people are Tweeting about this

VOICI LA VRAIE HISTOIRE DE LA RECHERCHE DE CONTACT

Certains républicains expriment leur inquiétude après que les responsables de la santé de l’État du Texas ont accordé un contrat de 295 millions de dollars sur le dépistage des contacts avec le coronavirus à MTX Group, une entreprise dirigée par un homme du nom de Das Nobel, qui fait l’objet de critiques pour ses travaux antérieurs effectués pour l’État du Kentucky. Il s’avère que l’entreprise est un partenaire de Google, a appris NATIONAL FILE. MTX Group a obtenu le contrat sans que le lieutenant-gouverneur républicain conservateur Dan Patrick ne soit «dans la boucle» du processus de décision, et Patrick n’est qu’un des nombreux décideurs politiques à remettre en question l’accord de la société avec l’État, qui autorise MTX à servir d’enquêteurs sur les virus pour tracer les contacts des gens et les relations. MTX s’est également associélors de l’épidémie de coronavirus avec l’État de New York et a développé la technologie de suivi des contacts utilisée en Géorgie. Alors qu’est-ce qui se passe vraiment ici? Il s’avère que MTX est un partenaire majeur de Google:

J’ai signalé: La politique du Département de la santé et des services humains (HHS) et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirme que les données de «Contact Tracing» peuvent être envoyées à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et aux autorités chargées de l’application des lois «pour placer quelqu’un en quarantaine ou en isolement.» Les dossiers de recherche des contacts, stockés au CDC et ailleurs, peuvent également être envoyés au ministère de la Justice, au département d’État, au département de la Sécurité intérieure, aux bureaux du Congrès et à divers services et entrepreneurs médicaux et juridiques. Les démocrates recherchent actuellement 100 milliards de dollars dans un projet de loi qui autoriserait des subventions pour effectuer la recherche des contacts au domicile des gens. Pendant ce temps, les Américains craignent les implications politiques de la recherche des contacts, étant donné que Chelsea Clinton est membre du conseil d’administration d’un groupe officiel de recherche de contacts qui a accepté d’importantes sommes d’argent des organisations Bill Gates et George Soros.

Les enregistrements du HHS affichent un avis sur le système d’enregistrement (SORN 09-20-0171) dans le Federal Register marquant la création du système d’enregistrement appelé «Activités liées à la quarantaine et aux voyageurs, y compris les enregistrements pour l’enquête et la notification de recherche des contacts…» Les dossiers concernent «les personnes soumises à des ordonnances de quarantaine ou d’isolement, les voyageurs malades (c’est-à-dire les passagers et l’équipage), les contacts de voyageurs malades et / ou les personnes exposées ou soupçonnées d’être exposées à de graves maladies transmissibles.» Les dossiers comprennent: «Les manifestes des passagers et de l’équipage provenant de moyens de transport transportant des personnes soumises à 42 CFR parties 70 et 71, des rapports de cas, des formulaires de réponse aux maladies, des évaluations médicales, des dossiers médicaux (y compris, mais sans s’y limiter, des données cliniques, hospitalières et de laboratoire et des données provenant d’autres tests pertinents), nom, adresse, date de naissance et renseignements et documents connexes recueillis dans le but de s’acquitter des responsabilités de l’organisme en vertu des articles 311 et 361 à 368 de la Loi sur les services de santé publique.» Les dossiers sont stockés à: «Division de la migration mondiale et de la quarantaine, Centre national pour la préparation, la détection et le contrôle des maladies infectieuses (NCPDCID), Centre de coordination des maladies infectieuses (CCID), Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Road, NE., Bâtiment 16; MS E03, Atlanta, GA 30333. Les enregistrements peuvent occasionnellement être stockés dans les stations de quarantaine situées aux principaux points d’entrée et sur les sites des entrepreneurs.»

LISEZ ICI LES LIGNES DIRECTRICES SUR LA CONFIDENTIALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES HUMAINS (pas d’italique dans l’original):

«(1) Les dossiers peuvent être divulgués aux entrepreneurs pour qu’ils s’acquittent des tâches liées au programme, exécutant plusieurs des mêmes fonctions que les ETP au sein de la DGMQ dans des situations où du personnel supplémentaire est nécessaire. Les entrepreneurs sont tenus de maintenir les mesures de protection de la Loi sur la protection des renseignements personnels à l’égard de ces documents.

(2) Les dossiers peuvent être divulgués aux services de santé d’État et locaux et aux autres autorités médicales et de santé publique coopérantes et à leurs conseils pour traiter plus efficacement les flambées et autres conditions de santé publique importantes.

(3) Les informations personnelles de ce système peuvent être divulguées en tant qu’utilisation de routine au personnel de transport approprié, aux agences fédérales, aux services de santé locaux et d’État, au personnel du Département d’État et des ambassades (États-Unis d’Amérique et étranger) et aux autorités sanitaires des pays étrangers pour la recherche des contacts, les enquêtes et les notifications d’expositions possibles à de graves maladies transmissibles liées aux voyages.

(4) Les dossiers peuvent être divulgués au Department of Homeland Security afin de restreindre les déplacements des personnes qui présentent un risque pour la santé publique et en cas de suspicion de terrorisme national ou international.

(5) La divulgation peut être faite au personnel médical chargé d’évaluer et de soigner les personnes malades ou exposées, y compris les voyageurs.

(6) Les dossiers peuvent être divulgués à l’Organisation mondiale de la santé conformément aux responsabilités des États-Unis d’Amérique en tant que signataire du Règlement sanitaire international ou d’autres accords internationaux.

(7) Les informations personnelles peuvent être divulguées aux autorités fédérales, étatiques et locales pour prendre les mesures nécessaires visant à placer une personne en quarantaine ou l’isoler, pour faire respecter d’autres règlements de quarantaine ou pour protéger la santé et la sécurité du public.

(8) Les dossiers peuvent être divulgués aux services juridiques nationaux et locaux ayant coopéré, appliquant les pouvoirs juridiques concomitants liés aux activités de quarantaine ou d’isolement.

(9) Dans le cas où un système de registres tenu par cette agence pour exercer ses fonctions indique une violation ou une violation potentielle de la loi, qu’elle soit de nature civile, pénale ou réglementaire, et qu’elle résulte d’un statut général ou d’un statut particulier du programme, ou par règlement, règle ou ordonnance émis en vertu de celui-ci, les documents pertinents du système de registres peuvent être renvoyés, à titre d’usage courant, à l’organisme approprié, qu’il soit fédéral, étranger, étatique ou local, chargé d’enquêter ou de poursuivre violation ou chargé d’appliquer ou de mettre en œuvre le statut, la règle, le règlement ou l’ordonnance émis en vertu de celui-ci.

(10) La divulgation peut être faite à un bureau du Congrès à partir du dossier d’un individu en réponse à une enquête vérifiée du bureau du Congrès faite à la demande écrite de cet individu.

(11) En cas de litige où le défendeur est: a) Le Ministère, toute composante du Ministère ou tout employé du Ministère en sa qualité officielle; b) les États-Unis d’Amérique où le Département détermine que la réclamation, si elle est acceptée, est susceptible d’affecter directement les activités du Département ou de l’une de ses composantes; ou (c) tout employé du ministère à titre individuel lorsque le ministère de la Justice a accepté de le représenter, la divulgation peut être faite au ministère de la Justice pour permettre à ce ministère de présenter une défense efficace.

(12) Les dossiers peuvent être divulgués aux organismes fédéraux appropriés et aux entrepreneurs du Ministère qui ont besoin de connaître les informations dans le but d’aider les efforts du Ministère pour répondre à une violation présumée ou confirmée de la sécurité ou de la confidentialité des informations divulguées est pertinente et nécessaire pour cette assistance.

Des fonctionnaires du Broward County Department of Health et du Florida Surgeon General’s Office ont créé un processus pour forcer la mise en quarantaine de personnes qui n’ont même pas été testées positives pour le coronavirus, selon une note de l’intérieur du Broward County Department of Health obtenue par NATIONAL FILE après une source a déposé une demande d’information publique. La note de service du 27 mars rédigée par Joshua D. Lenchus, peu de temps avant qu’il ne soit nommé médecin hygiéniste en chef ce mois-ci du Broward Health Medical Center, confirme que le processus autorise l’émission d’une «ordonnance de quarantaine» pour les «personnes sous enquête» qui n’ont pas même testé positif. Ce scoop intervient au milieu des protestations du public après que nous ayons exposé Bertha Henry, administratrice du comté de Broward, filmée en train de discuter de l’entrée dans des «maisons familiales» et de l’aide à la vie pour isoler les gens pendant l’épidémie de coronavirus. Les manifestants pour la liberté brandissant des pétitions ont été exclus de la réunion des commissaires de Broward mardi.

Voici l’administrateur du comté de Broward, Bertha Henry, qui discute de l’entrée dans des «maisons familiales» pour isoler les gens.

VOICI LE MÉMO ÉMIS PAR JOSHUA LENCHUS: browardorder

SOROS, GATES ET CLINTONS

Partners in Health a récemment été sélectionné par le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, pour mener la «recherche des contacts» sur le coronavirus, un processus qui implique des équipes d’enquêteurs qui découvrent avec qui les personnes infectées sont entrées en contact. Le groupe «forme et déploie déjà des centaines de contacts traceurs». Certains citoyens craignent le potentiel de surveillance de masse posé par la recherche des contacts, en particulier à la lumière d’un projet de loi présenté par les démocrates au Congrès pour autoriser la recherche des contacts «dans les résidences individuelles». L’implication de Partners In Health ne dissipera pas beaucoup de craintes, étant donné que le groupe a reçu un financement des organisations George Soros et Bill Gates et compte Chelsea Clinton dans son conseil d’administration.

Partners in Health répertorie les fondations Open Society de George Soros comme partenaire officiel, ainsi que la Fondation Bill et Melinda Gates. Partners In Health répertorie Open Society Foundations dans son rapport annuel 2015 en tant que soutien à hauteur de 1 million de dollars ou plus, avec la Fondation Gates. Chelsea Clinton siège au conseil d’administration de Partners in Health, selon son rapport annuel 2019.

Le cofondateur de Partners in Health, Paul Farmer, sur la bio réalisation.org, note: «Le travail de Farmer a attiré le soutien de philanthropes, dont George Soros et Bill et Melinda Gates. En 2002, PIH a reçu une subvention de 13 millions de dollars du Fonds mondial pour l’amélioration du complexe de Cange. En 2005, la Fondation William J. Clinton a financé un programme Partners in Health AIDS au Rwanda. Farmer et Chelsea Clinton ont réalisé un podcast de la Fondation Clinton ensemble en 2019.

En réponse à une épidémie de tuberculose en 2007 en Afrique, NBC News a rapporté: «L’Open Society Institute de Soros a annoncé une subvention de 3 millions de dollars à l’organisation à but non lucratif Partners in Health et au Brigham and Women’s Hospital de Boston. Le don servira à concevoir un projet modèle de traitement communautaire de la TB-XDR au Lesotho. Une fois les directives de traitement élaborées, les experts espèrent que le programme sera adopté dans d’autres pays pauvres.»

Soros a personnellement annoncé la subvention et a déclaré qu’il espérait que cela déclencherait un projet plus vaste. Pour cette initiative, Partners In Health a été cité par son nom dans le livre de propagande The Philanthropy of George Soros: Building Open Societies.

En 2011, la Coalition internationale pour la santé des femmes a noté: «La fondatrice de la Fondation YP se joindra à Paul Farmer, George Soros, au Gala de l’IWHC». Farmer a été honoré lors du gala, qui a noté l’invité d’un invité avec David Rockefeller présent.

En 2014, le cofondateur de Partners In Health, Paul Farmer, a obtenu un financement Soros de plusieurs millions de dollars pour un projet de coalition en Afrique. Farmer a été présenté dans une interview vidéo d’octobre 2014 sur le site Web Open Society Foundations de Soros, qui déclarait: «Entre les voyages au Libéria, Paul Farmer de Partners In Health a visité les bureaux d’Open Society pour discuter de son travail sur Ebola. Paul a parlé de la nécessité de garantir des systèmes de santé durables pour les habitants des pays où le virus s’est propagé. Farmer a fustigé «les théories de la peur et du complot autour des maladies mortelles» dans la vidéo et a expliqué comment «attaquer» les théories du complot avec l’activisme.

Forbes a rapporté en septembre 2014: « Il n’y a jamais eu de lien entre Ebola et des soins médicaux de premier ordre », explique Paul Farmer, le célèbre co-fondateur de Partners in Health, soulignant qu’aucun des travailleurs de la santé renvoyés par avion aux États-Unis pour y être soigné n’est décédé. La réponse à l’épidémie pourrait-elle résider dans le régiment de soins pour les personnes atteintes?

Nous le saurons bientôt. Farmer a atterri au Libéria ce matin, au centre d’une coalition formée tranquillement pour tester spécifiquement – et rapidement – cette thèse. Au cours des prochaines semaines, le groupe des agriculteurs ouvrira une installation de traitement de premier ordre dans l’une des provinces les plus rurales du Libéria, ainsi que des stratégies conçues pour maximiser son efficacité.

«Cela se fait depuis des années», raconte Farmer à Forbes, quelques heures avant de partir en voyage. «La crise d’Ebola l’a poussé à bout.»

L’impulsion de cette coalition a commencé avec une réunion il y a deux semaines, convoquée par le co-fondateur de Farmer chez Partners in Health, Jim Kim, qui est maintenant président de la Banque mondiale. Parmi les participants figuraient la Directrice générale Margaret Chan de l’Organisation mondiale de la Santé, Tom Frieden, directeur des Centers for Disease Control et Francis Collins, directeur de l’Institut national de la santé. Consterné par la réponse mondiale – Kim a déclaré au groupe que l’épidémie se classe déjà parmi les pires crises sanitaires de l’histoire du monde – Kim a nommé Farmer en tant que conseiller spécial de la Banque mondiale contre Ebola et a également enrôlé un autre participant à la réunion, Raj Panjabi, qui dirige Last Mile Santé au Libéria. (Divulgation complète: Panjabi a été encadré au Forbes 400 Summit on Philanthropy de l’année dernière et je préside maintenant le comité consultatif de Last Mile Health, qui embauche, forme et gère des agents de santé de première ligne dans les villages reculés.)

Les fondations Open Society de George Soros ont rapidement fourni 4 millions de dollars pour financer ce projet. «La coalition nous a fait une proposition le lendemain, elle a répondu à toutes nos questions le lendemain, et nous leur avons obtenu les fonds dont elles avaient besoin avant la fin de la semaine», déclare Chris Stone, président de l’organisation. Le projet a séduit l’équipe de Soros car il met en vedette un groupe local familier avec le terrain, une mentalité entrepreneuriale et la capacité d’évoluer.»

Fin du passage Forbes

Patrick Howley @HowleyReporter Contact Tracers Exposed Contact Tracers Exposed pscp.tv 12:42 AM · May 12, 2020 1.4K 1.5K people are Tweeting about this

Pendant ce temps…

Des traceurs de contacts potentiels pour le coronavirus à New York sont nécessaires pour comprendre le «racisme institutionnel et structurel» et pour soutenir les immigrants et la communauté LGBTQ. Le gouvernement utilise des traceurs de contacts pour enquêter avec qui les personnes infectées entrent en contact, ce qui fait craindre aux civils que la vie privée soit atteinte. (CONNEXES: les démocrates présentent un projet de loi pour autoriser la recherche des contacts dans les foyers).

Une offre d’emploi sur la Columbia University School of General Studies déclare: «Le Fonds pour la santé publique à New York (FPHNYC), en partenariat avec le Département de la santé et de l’hygiène mentale de la ville de New York (DOHMH), recherche des traceurs de contact pour traiter le cas entretiens et recherche des contacts pour soutenir la réponse au COVID-19 dans toute la ville en utilisant une approche tenant compte des traumatismes et respectueuse de la culture qui renforce la confiance et facilite le libre partage d’informations.» Le travail comprend «Mener des enquêtes en personne sur les lieux de rassemblement et les cas et contacts sélectionnés.»

Les exigences énumérées comprennent: «Capacité à comprendre les concepts de racisme et de préjugés institutionnels et structurels et leur impact sur les communautés mal desservies et sous-représentées» et «Avoir un engagement démontré à soutenir les communautés qui ont subi une oppression et des préjugés systémiques (par exemple, les personnes de couleur, les personnes LGBTQ , immigrants, personnes impliquées dans la justice, etc.)»

Le représentant démocrate Bobby Rush a présenté un projet de loi au Congrès pour autoriser le gouvernement fédéral à accorder aux entités approuvées le droit de rechercher des contacts pour le coronavirus dans les «résidences individuelles». La recherche des contacts implique que les enquêteurs recherchent toutes les interactions des personnes infectées.

Le représentant Rush a présenté HR 6666, «Loi sur les tests COVID-19, atteindre et contacter tout le monde (TRACE)» le 1er mai 2020 et il a été renvoyé au Comité de la Chambre sur l’énergie et le commerce. Le projet de loi compte 45 coauteurs. Selon le texte du projet de loi: «Pour autoriser le Secrétaire à la santé et aux services sociaux à octroyer des subventions aux entités éligibles pour effectuer des tests de diagnostic pour COVID-19, et des activités connexes telles que la recherche des contacts, par le biais des unités de santé mobiles et, si nécessaire, dans les résidences des particuliers et à d’autres fins.»

Les gens craignent que le gouvernement ne cherche à utiliser la recherche des contacts pour retirer des personnes de leurs maisons et les mettre en quarantaine, après qu’un responsable de la santé du comté de Ventura, en Californie, a suggéré de faire exactement cela (et plus tard, il est revenu, bien que ce qu’il propose ne soit pas clair. politique est en ce moment).

Del Bigtree @delbigtree WHAT WOULD YOU DO if your six year old son or daughter tested positive for COVID19 and was taken from your home to a quarantine center by Ventura Health Authorities? This SHOCKING VIDEO demands that you plan ahead. #BeBrave #HistoryRepeating 2:14 1.2M views 10:05 PM · May 6, 2020 18K 27K people are Tweeting about this

L’ancien président démocrate Bill Clinton a longuement discuté de la recherche de contacts récemment dans des interviews vidéo avec des dirigeants démocrates, y compris les gouverneurs Andrew Cuomo et Gavin Newsom:

Patrick Howley @HowleyReporter The video I highlighted of Bill Clinton discussing a potential « Contact Tracer Corps » was taken down, but here is another version of it that features Bill talking to Cuomo and Newsom Contact Tracing-Bill & Chelsea Clinton-G. Newsom-A. Cuomo youtube.com 11:39 PM · May 9, 2020 107 131 people are Tweeting about this

ENFANTS À RISQUE

Les agences des services de protection de l’enfance (CPS) sont soumises à un contrôle national alors que Lindsey Graham, propriétaire d’un salon de Salem, dans l’Oregon, accuse le CPS d’avoir interrogé ses enfants dans le cadre d’une opération de ciblage à motivation politique. Graham se bat contre le gouvernement de l’État du gouverneur démocrate Kate Brown dans le but de rouvrir son entreprise pendant le verrouillage du coronavirus imposé par le gouvernement. La croisade de Graham, de façon prévisible, fait d’elle une cible de l’establishment politique.

J’ai ouvert la voie en exposant les services de protection de l’enfance avec ma série de journalisme d’investigation 2019. J’ai mis en lumière les énormes problèmes de l’Oregon, interviewant la militante pro-vie Heather Hobbs concernant son affirmation qu’une infirmière l’a ciblée avec un rapport CPS vindicatif à l’hôpital en raison de ses convictions conservatrices pro-vie, et j’ai montré comment le Trésor de l’Oregon a investi dans un fournisseur de soins d’accueil accusé d’avoir dominé la maltraitance des patients.

Pendant ce temps: le Département de l’enfance, de la jeunesse et de la famille de l’État de Washington (DCFY, également connu sous le nom de «CPS» pour «Services de protection de l’enfant») a publié une offre d’emploi pour les agents de la CPS existants qui se portent volontaires pour superviser les enfants dans les centres de quarantaine pendant l’épidémie de coronavirus.

L’un des emplacements répertoriés, Cedar Springs Camp, a précisé qu’ils étaient faussement répertoriés par l’État de Washington comme un centre de quarantaine, et ils ont demandé à l’État de les supprimer. L’offre d’emploi a pris fin le 11 mai.

Répondant au tollé des médias sociaux, le DCYF de l’État de Washington a publié une déclaration clarifiant que l’annonce ne faisait référence qu’aux enfants actuellement dans le système. Mais leur déclaration de clarification se contredit, déclarant d’abord que les enfants en quarantaine seront des enfants qui ont été testés positifs, puis déclarant que les enfants en quarantaine seront également des enfants qui peuvent avoir été exposés au coronavirus.

La déclaration de clarification de DCYF se lit comme suit: «À la lumière de certaines préoccupations du public concernant deux offres d’emploi récentes par le Département des enfants, des jeunes et des familles de l’État de Washington (DCYF), l’agence aimerait clarifier l’intention de ces listes d’emplois et remédier à la propagation de la désinformation résultant de la description de poste.

Les offres d’emploi ciblaient le personnel actuel intéressé par les postes de spécialiste en service social 3 et de spécialiste en service social 5. Le poste comprenait prématurément des sites d’emplacements potentiels dans la communauté où nous pourrions héberger des enfants sous notre protection juridique et autorité qui ont été testés positifs pour COVID-19 dans le cas où un foyer de placement n’était pas disponible. Les établissements énumérés ne sont pas affiliés à DCYF et n’avaient pas signé cette liste d’emplois.

Les listes ont depuis été supprimées pour éviter davantage de confusion.

En réponse à la pandémie de COVID-19, DCYF a commencé le recrutement interne de spécialistes des services sociaux pour s’occuper des enfants adoptifs qui sont soit positifs au COVID-19, soit qui pourraient avoir été exposés au COVID-19 dans le cas où un foyer de placement n’était pas disponible.

Pour clarifier, les établissements qui ouvrent finalement leurs portes à cet effort ne logeraient que les enfants et les jeunes dépendant de l’État dans des soins hors du domicile qui, en raison de leur COVID positif ou de leur exposition au COVID, n’ont actuellement pas de foyer d’accueil disponible. Ces installations sont destinées à cette portée limitée et ne sont pas considérées comme des centres de quarantaine ou destinées au grand public.»

Pendant ce temps…

Plusieurs mères se sont vu enlever leurs enfants en conséquence directe de leur travail dans la profession médicale pendant l’épidémie de coronavirus. Ces cas inquiétants seront-ils enregistrés auprès de nos dirigeants politiques, qui lancent des appels publics à se tenir aux côtés de nos travailleurs médicaux pendant la pandémie?

De plus, le FICHIER NATIONAL a attrapé un employé des services de protection de l’enfance qui tentait d’utiliser l’épidémie de coronavirus pour suspendre toutes les visites des parents d’un enfant dans le système gouvernemental, citant une politique à l’échelle de l’État qui, selon le gouvernement de l’État, n’existe pas. Que se passe-t-il?

(MISE À JOUR: Dr Theresa Greene, profilée ci-dessous, a récupéré ses enfants après une décision de la cour d’appel)

Le Washington Examiner a précédemment rapporté:

«Un médecin des urgences divorcé a temporairement perdu la garde de sa fille à cause de la pandémie de coronavirus.

Le Dr Theresa Greene, médecin du sud de la Floride, partageait auparavant la garde de sa fille de 4 ans avec son ex-mari, Eric Greene, mais un juge a accordé une ordonnance d’urgence lui accordant la garde exclusive jusqu’à la fin de l’épreuve, selon NBC Miami.

Dans la décision du tribunal, le juge de circuit Bernard Shapiro a écrit: «Afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, y compris, mais sans s’y limiter, la sécurité et le bien-être de l’enfant mineur, cette Cour suspend temporairement le temps partagé de l’ancienne épouse jusqu’à nouvel ordre. La suspension est uniquement liée à l’épidémie de COVID-19.»…

… Theresa Greene a répondu à la décision du juge en disant que «le système du tribunal de la famille me stresse maintenant presque plus que le virus».

« Je suis juste choqué que le juge prenne cette position sans parler à des experts médicaux et sans connaître les faits et le prendre à la légère, me prendre mon enfant et ne pas penser à l’effet sur elle, son bien-être mental et psychologique, » a-t-elle ajouté.

Le médecin a noté que la bataille pour la garde ne l’empêchera pas de suivre le «serment» qu’elle a prêté pour aider les gens. »

Fin du passage du Washington Examiner

Greene a fait appel de la décision et une cour d’appel a tranché en sa faveur.

Pendant ce temps, j’ai récemment rapporté:

Un travailleur médical de l’Oklahoma a été déchu de sa garde parentale à ce moment-là parce qu’elle travaille dans une clinique médicale et pourrait éventuellement être exposée au coronavirus pendant l’épidémie, selon des documents judiciaires.

Un juge de district du tribunal de district de Sac and Fox a emmené les enfants de la travailleuse médicale Katherine Spencer après que le père eut saisi le tribunal. «Le pétitionnaire a allégué, et soumis des documents à l’appui, que l’intimé a allégué la proximité du coronavirus», indique l’ordonnance du tribunal. Les dossiers du tribunal ne montrent aucun procès-verbal d’audience le 20 mars, jour où le tribunal a rendu son ordonnance de confiscation des enfants de Spencer.

Katherine Spencer a raconté son histoire sur Facebook et a nié qu’elle avait des antécédents de «négligence» avant d’être frappée d’un bâillon par le juge.

FICHIER NATIONAL a récemment signalé…

MISE À JOUR: Depuis que NATIONAL FILE a cassé cette histoire, les parents en question ont eu plusieurs courtes visites vidéo avec leur fille)

Un travailleur des services de protection de l’enfance (CPS) dans l’Oklahoma a utilisé l’épidémie de coronavirus pour interrompre les visites d’un père et d’une mère avec leur fille de 20 mois, même si le Department of Human Services, l’agence d’État qui supervise le CPS, prétend rester parentale visites ouvertes.

«Le DHS dans tout l’État a suspendu toutes les visites en raison du virus, donc après la visite d’aujourd’hui, nous ne pouvons plus approuver les visites jusqu’à ce qu’elle soit rétablie», a déclaré Danelle Dillman, travailleuse de la permanence du CPS, dans un message texte vendredi matin à Andrew Ritter concernant sa fille de 20 mois, qui a été saisie par le gouvernement pour «échec de la croissance» en raison du faible poids à la naissance du nourrisson après que la mère de la jeune fille eut choisi de l’allaiter. Ritter et sa femme ont déclaré qu’ils préféraient ne pas placer leur fille sur un stimulateur d’appétit particulier en raison d’un conflit apparent avec l’antihistémine Zyrtec de la jeune fille.

Un responsable du DHS de l’Oklahoma a déclaré à National File dans une interview défensive déroutante que l’agence d’État n’avait pas de politique en place pour suspendre toutes les visites pour le moment, mais plutôt pour continuer les visites en utilisant des technologies telles que Skype et FaceTime. Mais le fonctionnaire ne sait pas si les visites ont effectivement lieu. Ritter et sa femme n’ont jamais reçu d’offre de tenir une cyber-visite. Voici le texte que l’agent de permanence Dillman a envoyé à Ritter:

Lorsque National File a appelé le siège du DHS d’Oklahoma, une femme qui a répondu au téléphone nous a dit que les visites parentales étaient en effet «suspendues» pour le moment, «jusqu’à ce qu’ils maîtrisent ce virus. La femme a refusé de nous donner son nom.

Mais Keeley McEwan, chef du bureau des communications du DHS de l’Oklahoma, a déclaré à National File que «nous n’avons en aucune façon suspendu les visites dans tous les domaines.» Elle a évoqué les conseils quotidiens de l’agence pour les agents chargés des cas, qui, selon elle, sont «fluides» et «changent de jour en jour».

«À ce jour, nous encourageons fortement les visites continues» en utilisant des iphones et des programmes comme Skype et FaceTime. «L’annulation d’une visite dépend du cas par cas.»

Elle ne savait pas si des visites avaient récemment eu lieu depuis l’épidémie de coronavirus en utilisant Skype ou FaceTime. Danelle Dillman, travailleuse permanente, n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires. McEwan n’a pas confirmé si elle avait parlé à Dillman ou à son superviseur après notre conversation.

J’ai fait état du fléau national de la CPS qui enlève des enfants du domicile des parents pour des raisons très discutables ou sans raison du tout, ce que de nombreux parents estiment être dû à la nature à but lucratif de l’industrie gouvernementale du placement d’enfants.

BUSTED: FAUCI, BIRX ET GATES: VOICI MON RAPPORT ORIGINAL QUI A CHANGÉ LE MONDE

Le président Donald Trump se bat pour trouver une solution médicale pour le coronavirus à court terme, exprimant l’espoir que le médicament antipaludique Chloroquine / hydroxychloroquine puisse aider les patients souffrant du virus chinois.

La vérité est que le président Donald Trump est enfermé dans une intense lutte de pouvoir avec Bill Gates, qui pousse ses vaccins, qui ne seront peut-être pas accessibles au public avant les élections de novembre.

Gates a beaucoup d’attraction dans le monde médical, il a une relation de plusieurs millions de dollars avec le Dr Fauci et Fauci a initialement pris la ligne Gates pour soutenir les vaccins et jeter le doute sur la chloroquine. La Dre Deborah Birx, membre de l’équipe de lutte contre le coronavirus, nommée par l’ancien président Obama pour occuper le poste de coordinateur mondial du sida aux États-Unis d’Amérique, siège également au conseil d’administration d’un groupe qui a reçu des milliards de la fondation Gates. La Fondation Bill et Melinda Gatesa récemment fourni un financement à l’IHME et à l’Imperial College de Londres, qui ont présenté des modèles extrêmement exagérés pour l’épidémie de coronavirus qui a provoqué une panique de masse et contribué au verrouillage du gouvernement mondial. Gates est un grand partisan d’un scénario de verrouillage de la population pour l’épidémie de coronavirus.

Le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID, une division des National Institutes of Health, NIH), le Dr Anthony Fauci, qui est représenté par le Aurumn Speakers Bureau, a initialement critiqué l’évaluation optimiste de la chloroquine par Trump, lors d’une interview avec Anderson de CNN. Cooper a déclaré: «Il n’y a pas de médicament magique pour le coronavirus en ce moment», et a donné une conférence: «Permettez-moi de le mettre en perspective pour les téléspectateurs … il y a eu des données anecdotiques non prouvées selon lesquelles [la chloroquine] fonctionne … mais quand vous avez un essai non contrôlé on ne peut jamais dire avec certitude que cela fonctionne.»

Fauci a ensuite changé d’avis et a lancé une campagne de relations publiques se rapprochant de Trump. Faucia déclaré qu’il prescrirait certainement de la chloroquine aux patients. «Ouais, bien sûr, surtout si les gens n’ont pas d’autre choix. Ces médicaments sont des médicaments approuvés pour d’autres raisons. Ce sont des médicaments antipaludiques et des médicaments contre certaines maladies auto-immunes comme le lupus. Les médecins de tout le pays peuvent le prescrire de manière non conforme. Ce qui signifie qu’ils peuvent l’écrire pour quelque chose pour lequel il n’a pas été approuvé.»

Fauci exprime clairement son hostilité envers les médicaments vantés par Trump:

Rosie memos @almostjingo First of all this is a brilliant idea @kilmeade to study how many people that’ve taken hydroxychloroquine long term have contracted #COVID maybe even have them take antibody test. Second of all Fauci doesn’t want it prescribed here but it’s fine if Spain does? 0:56 37.5K views 2:15 PM · Apr 3, 2020 1.5K 1.1K people are Tweeting about this

Fauci insiste sur le fait que les choses ne reviendront jamais à la normale dans notre société tant que nous n’aurons pas la capacité de vacciner en masse les gens, faisant écho à l’affirmation de Bill Gates selon laquelle les rassemblements de masse dans notre culture «peuvent ne pas revenir du tout» avant la messe – vaccinations.

Jennifer Franco @jennfranconews #NEW : Dr. Anthony Fauci on return to normalcy from pandemic: « If ‘back to normal’ means acting like there never was a Coronavirus problem, I don’t think that’s going to happen until we do have a situation where you can completely protect the population. » 1:06 67.4K views 12:45 AM · Apr 7, 2020 259 214 people are Tweeting about this

Fauci a minimisé la menace du coronavirus le 21 janvier dans une interview télévisée à Newsmax, déclarant: «Ce n’est pas une menace majeure pour les États-Unis d’Amérique, et ce n’est pas quelque chose dont les citoyens américains devraient actuellement s’inquiéter.» Depuis lors, le coronavirus a explosé aux États-Unis d’Amérique, augmentant la demande de vaccin.

https://twitter.com/JustinPulitzer/status/1247338372017856512

Fauci a déclaré plus tard que les gens n’auraient pas à changer leurs activités quotidiennes à la suite de l’épidémie de coronavirus:

Patrick Howley @HowleyReporter It is time to #firefauci Mr. President. The People Demand It Steph @steph93065 Replying to @realDonaldTrump This is what Fauci was telling the public on February 29 11:17 PM · Apr 12, 2020 505 291 people are Tweeting about this

Mais le NIAID de Fauci a en fait financé une étude sur le coronavirus de la chauve-souris, qui était un projet qui incluait des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire chinois au centre de la controverse sur leurs recherches sur les chauves-souris. Cette étude a confirmé en 2018 que des humains sont décédés des suites d’un coronavirus.

Voici un extrait de l’entrée du site Web du NIAID du 4 avril 2018 intitulée «Un nouveau coronavirus émerge des chauves-souris en Chine, dévaste les jeunes porcs»: «Un coronavirus nouvellement identifié qui a tué près de 25 000 porcelets en 2016-2017 en Chine a émergé de chauves-souris en fer à cheval près de l’origine du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), apparu en 2002 chez la même espèce de chauve-souris. Le nouveau virus est appelé coronavirus du syndrome de diarrhée aiguë porcine (SADS-CoV). Il ne semble pas infecter les personnes, contrairement au SRAS-CoV qui a infecté plus de 8 000 personnes et tué 774. Aucun cas de SRAS-CoV n’a été identifié depuis 2004. Les enquêteurs de l’étude ont identifié le SADS-CoV dans quatre élevages de porcs de la province chinoise du Guangdong. Le travail était une collaboration entre des scientifiques de EcoHealth Alliance, Duke-NUS Medical School, Wuhan Institute of Virology et d’autres organisations, et a été financé par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui fait partie des National Institutes of Health. La recherche est publiée dans la revue Nature. Les chercheurs affirment que cette découverte est un rappel important que l’identification de nouveaux virus chez les animaux et la détermination rapide de leur potentiel à infecter les humains est un moyen clé de réduire les menaces pour la santé mondiale.

En outre, le Daily Mail a rapporté que les National Institutes of Health, dont le NIAID de Fauci est membre, ont accordé une subvention de 3,7 millions de dollars à l’Institut de virologie de Wuhan pour étudier le coronavirus transmis par les chauves-souris. Cette étude avait pour titre: «La découverte d’un riche pool de gènes de coronavirus liés au SRAS de chauve-souris fournit de nouvelles informations sur l’origine du coronavirus du SRAS.»

Alors qu’est-ce qui se passe vraiment ici?

La véritable histoire des coulisses se dévoile:

Bill Gates a jeté un doute sur la chloroquine et a déclaré qu’il menait une étude à ce sujet

Voici ce que Gates a dit à propos de la chloroquine lors d’une session Reddit Ask Me Anything:

«De nombreux médicaments thérapeutiques sont examinés. C’est l’un des nombreux mais ce n’est pas prouvé. Si cela fonctionne, nous devrons nous assurer que les fournitures finies sont conservées pour les patients qui en ont le plus besoin. Nous avons une étude en cours pour comprendre cela. Nous avons également un effort de dépistage pour examiner toutes les idées thérapeutiques car le nombre proposé est très important et seuls les plus prometteurs devraient être essayés chez les patients. La Chine testait certaines choses, mais maintenant ils ont si peu de cas que ces tests doivent être déplacés vers d’autres endroits», a déclaré Gates.

Gates finance des candidats vaccins contre le coronavirus qui concurrenceraient la chloroquine, et l’agence du Dr Fauci est co-partenaire du projet

La société Moderna travaille sur un vaccin contre le coronavirus, qui devrait faire l’objet d’essais cliniques en avril. Le Dr Fauci a fait l’éloge de Moderna et a déclaré qu’un vaccin est le seul moyen d’assurer définitivement la fin du virus. Gates travaille sur plusieurs projets de vaccin contre le coronavirus.

Le journal New Eastern Outlook a rapporté:

«L’argent de la Fondation Gates soutient le développement de vaccins sur tous les fronts. Inovio Pharmaceuticals de Pennsylvanie a reçu 9 millions de dollars de la CEPI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, soutenue par Gates, pour développer un vaccin, INO-4800, qui est sur le point d’être testé sur des humains en avril, un laps de temps étrangement rapide. De plus, la Fondation Gates vient de donner à la société 5 millions de dollars supplémentaires pour développer un dispositif intelligent exclusif pour l’administration intradermique du nouveau vaccin.

En outre, les fonds de la Fondation Gates via le CEPI financent le développement d’une nouvelle méthode de vaccination radicale appelée ARN messager ou ARNm.

Ils cofinancent la société de biotechnologie de Cambridge, Massachusetts, Moderna Inc., pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus de Wuhan, maintenant appelé SARS-CoV-2. L’autre partenaire de Moderna est l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des Etats-Unis d’Amérique (NIAID), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH). Le chef du NIAID est le Dr Anthony Fauci, la personne au centre de l’intervention d’urgence contre le virus de l’administration Trump. Il convient de noter à propos du vaccin contre le coronavirus Fauci-Gates Moderna, l’ARNm-1273, c’est qu’il a été déployé en quelques semaines, pas en années, et le 24 février est allé directement au NIH de Fauci pour des tests sur des cobayes humains, pas sur des souris. Ordinaire. Le conseiller médical en chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré: «Je ne pense pas que prouver cela sur un modèle animal est sur le chemin critique pour aboutir à un essai clinique…

Ajoutez à cela le fait que la Fondation Gates et des entités apparentées telles que le CEPI constituent les plus grands bailleurs de fonds de l’entité public-privé connue sous le nom de l’OMS, et que son actuel directeur, Tedros Adhanom, le premier directeur de l’OMS de l’histoire et non un médecin, a travaillé pendant des années sur le VIH avec la Fondation Gates lorsque Tedros était ministre du gouvernement en Éthiopie, et nous voyons qu’il n’y a pratiquement aucune zone de la pandémie de coronavirus actuelle où les empreintes de l’omniprésent Gates ne se trouvent pas. Si c’est pour le bien de l’humanité ou pour s’inquiéter, le temps nous le dira.»

Le nouveau passage du journal Eastern Outlook se termine

The Hill a rapporté:

«Entrer dans un essai de phase un dans les trois mois suivant l’obtention de la séquence est incontestablement le record du monde en salle. Rien n’est jamais allé aussi vite », selon Fauci.

S’il n’est pas certain que la réponse de Moderna soit la solution, Fauci note que le seul moyen infaillible d’arrêter une épidémie est de développer un vaccin. Moderna fabrique des médicaments autour de molécules d’ARN messager qui contiennent des instructions pour reprogrammer les cellules du corps afin qu’elles fonctionnent différemment et de manière bénéfique. Actuellement, sa technologie génétique n’a pas créé de vaccin pour l’homme.

La première étude du vaccin aura lieu au NIAID. En cas de succès, un deuxième essai serait plus proche de centaines de personnes. En attendant les résultats des futures études et réglementations, le vaccin pourrait ne pas être facilement disponible avant l’année prochaine, a déclaré Fauci.

Fin du passage de la colline

Genetic Engineering & Biotechnology News a rapporté en 2016 la relation de Gates avec Moderna:

«Moderna Therapeutics a déclaré aujourd’hui qu’elle avait reçu une subvention initiale de 20 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour développer une nouvelle combinaison abordable d’anticorps thérapeutiques à base d’ARN messager visant à prévenir l’infection par le VIH.

La subvention est destinée à être utilisée dans l’étude préclinique de la combinaison d’anticorps et dans un essai clinique de phase I. Le financement de 20 millions de dollars de la Fondation Gates pourrait potentiellement devenir un engagement total de 100 millions de dollars – y compris le projet d’anticorps anti-VIH – pour le développement de traitements supplémentaires à base d’ARNm pour diverses maladies infectieuses, a déclaré Moderna.

«La mission de la fondation d’aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive est bien alignée avec la mission de Moderna de tenir la promesse de la science transformatrice de l’ARNm pour apporter de nouveaux médicaments aux patients», a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué.

Moderna a déclaré que l’effort de développement serait dirigé par sa société de capital-risque axée sur les maladies infectieuses, Valera…»

Fauci est serré avec Bill Gates

«Il est très doué pour ne pas surprendre», a déclaré Gates à propos de Fauci en 2018 alors que Gates travaillait sur un vaccin antigrippal universel. Le procès-verbal du Conseil du NIAID de 2019 montre que l’agence Fauci identifie un atelier de la Fondation Gates comme présentant un intérêt. Gates a rencontré Fauci en 2017 «pour discuter des opportunités de recherche en santé mondiale». En 2010, Fauci a été nommé au Conseil de direction de la collaboration «Décennie des vaccins», que l’Organisation mondiale de la santé, l’agence NIAID du Fauci, l’UNICEF et la Fondation Bill et Melinda Gates ont convoquée.

Fauci a prononcé un discours d’ouverture sur «Le défi de la préparation à une pandémie» à Washington, D.C., lors de la réunion des Grands Défis du 2 octobre 2017, un projet de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Fauci a traîné avec Gates en 2018 lors d’un atelier des NIH:

Patrick Howley @HowleyReporter · Mar 24, 2020 Fauci and Bill Gates! Fauci and Bill Gates! Patrick Howley @HowleyReporter Fauci shaking hands with Bill Gates 5:04 PM · Mar 24, 2020 449 404 people are Tweeting about this

Gates a admis qu’il avait arrêté la commission de sécurité des vaccins prévue du président Trump avec Robert Kennedy Jr.au début de l’administration Trump

2ndfor1st @2ndfor1st March 2017 @RealDonaldTrump confronted Bill Gates on the safety of vaccines when he was considering a safety commission headed by @RobertKennedyJr to look into the ill effects of vaccines. Gates said, “No, that’s a dead end. That would be a bad thing. Don’t do that.” /1 0:32 629.6K views 8:25 AM · Feb 1, 2020 1.3K 1.4K people are Tweeting about this

En octobre 2019, Fauci a annoncé un partenariat entre la Fondation Gates et l’agence Fauci, dans lequel la Fondation Gates s’est engagée à dépenser 100 millions de dollars

L’American Journal of Managed Care a rapporté le 28 octobre 2019:

«Les National Institutes of Health (NIH) ont annoncé leur intention d’investir au moins 100 millions de dollars au cours des 4 prochaines années pour développer des thérapies génétiques pour 2 maladies: le VIH et la drépanocytose (SCD). La Fondation Bill et Melinda Gates (Fondation Gates) contribuera également 100 millions de dollars à l’objectif de faire progresser ces remèdes potentiels, dans le but de fournir un traitement abordable et disponible dans le monde entier qui sera accessible aux patients dans des contextes à faibles ressources.

Selon le NIH, la collaboration entre les organisations se concentrera sur 2 domaines clés. Premièrement, il identifiera des remèdes potentiels pour une évaluation préclinique et clinique, et deuxièmement, il définira des opportunités à long terme de partenariat avec des organisations en Afrique…

« Cette collaboration est un pas en avant ambitieux, tirant parti des outils scientifiques les plus avant-gardistes et de la grande infrastructure mondiale de recherche sur le VIH des NIH pour un jour apporter un remède et mettre fin à la pandémie mondiale de VIH », a déclaré le directeur du NIAID, Anthony S. Fauci, MD, dans une déclaration annonçant l’initiative. «Nous prenons en compte ceux qui en ont le plus besoin à la base de cet effort, pour nous assurer que, si elle se concrétise, cette réalisation exceptionnelle de santé publique sera rendue accessible à tous.

Le Dr Fauci s’exprime au Congrès mondial des vaccins en septembre aux côtés d’une coterie de représentants du secteur public et du secteur privé de l’OMS, des CDC, de la FDA, de Merck, de Pfizer, etc.

L’événement est à Washington, D.C.

Fauci est une admiratrice de Hillary Clinton

Fauci et son collègue Deborah Birx, membre de l’équipe d’intervention sur le coronavirus, ont des amis d’élite démocrate et mondialiste, dont Gates et Nancy Pelosi

https://twitter.com/4EverAPatriot/status/1242542867551150080

Patrick Howley @HowleyReporter FAUCI and HILLARY! I repeat, FAUCI and HILLARY! 5:29 PM · Mar 24, 2020 224 208 people are Tweeting about this

Fauci était un présentateur à la cérémonie des médailles Andrew Carnegie 2001, où il a côtoyé George Soros, le père de Bill Gates, David Rockefeller et d’autres maîtres mondialistes de l’univers.

Patrick Howley @HowleyReporter WOW: A high-level source just sent me this photo, says that it shows Dr. FAUCI with George SOROS and Bill Gates’ father among others. Source says it’s from 2001. Fauci identified as man third from the left 1:13 AM · Apr 7, 2020 3.7K 3.9K people are Tweeting about this

Patrick Howley @HowleyReporter #FireFauci BentHills @BentHills Replying to @BentHills @RepentNowOr and 2 others 12:36 AM · Apr 7, 2020 57 39 people are Tweeting about this

Le Dr Deborah Birx est critiqué pour avoir vanté un modèle contesté d’épidémie de coronavirus préparé par l’IHME de l’Université de Washington, un projet de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le permis de Birx de pratiquer la médecine dans l’État de Pennsylvanie a expiré en 2014.

Deborah Birx siège au conseil d’administration du Fonds mondial, qui est largement financé par le réseau organisationnel de Bill Gates, comme l’a découvert le journaliste Jordan Schactel. La Fondation Bill et Melinda Gates a remis au Fonds mondial un billet à ordre de 750 millions de dollars en 2012.

Le Fonds mondial explique: «La Fondation Bill & Melinda Gates est un partenaire clé du Fonds mondial, fournissant des contributions en espèces, participant activement à son conseil d’administration et à ses comités et soutenant les efforts de plaidoyer, de communication et de collecte de fonds du Fonds mondial. À ce jour, la Fondation Gates a versé 2,24 milliards de dollars américains au Fonds mondial et a promis 760 millions de dollars américains pour la sixième reconstitution du Fonds mondial, couvrant 2020-2022. »

Fauci détient de nombreux brevets qui présentent plus de conflits d’intérêts potentiels pour lui dans le domaine médical, car bon nombre de ces brevets concernent directement le traitement du VIH

Voici une liste des brevets déposés ou en instance déposés par Anthony S. Fauci

Fauci avait déjà été accusé de conflit d’intérêts concernant l’un de ses brevets en 1999.

L’AMI DE FAUCI PELOSI GALLIVANTED AUTOUR DE CHINATOWN PENDANT L’ÉVOLUTION

La présidente de la Chambre des démocrates, Nancy Pelosi, a voulu destituer le président Donald Trump lors de la propagation de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis d’Amérique, tout en encourageant les gens à socialiser avec elle dans le quartier chinois de San Francisco, où elle a visité une fabrique de biscuits de fortune pour représenter sa supposée opposition au sectarisme et à la xénophobie.

Le CDC a confirmé le 21 janvier, à Seattle, le premier cas américain de virus chinois d’un homme rentré de Wuhan, en Chine. Soit dit en passant, les responsables de la destitution de la Chambre ont donné le coup d’envoi des plaidoiries lors du procès de destitution ciblé par Trump «Ukraine» deux jours plus tard, le 23 janvier.

Pelosi a dit aux gens de « Venez nous rejoindre! » lors de sa escapade à Chinatown le 24 février, qui comprenait sa visite de l’usine de biscuits de fortune susmentionnée.

Patrick Howley @HowleyReporter This was on February 24. Nancy Pelosi encouraged people to go to Chinatown #DontMessWithNancy @FriendsofNancyP Speaker Pelosi visited businesses in San Francisco’s Chinatown today for a little shopping, a tasty treat, & a fun stroll with family and friends. In her visit, she stood in solidarity with her #CA12 neighbors and reassured anyone anxious about the #coronavirus : « Come join us! » 1:29 PM · Apr 3, 2020 56 57 people are Tweeting about this

Nancy Pelosi @SpeakerPelosi It was a pleasure to try my hand at making fortune cookies at the Golden Gate Fortune Cookie Factory (with a little guidance from owner Kevin Chan, of course). The message inside? “United We Stand.” 0:15 347.9K views 1:43 AM · Feb 25, 2020 22.3K 7.1K people are Tweeting about this

Au cours de la dernière série de dépenses de relance, Pelosi a tenté de bloquer le plan soutenu par les républicains dans le but de faire passer des éléments du Green New Deal.

Fichier national signalé:

La proposition de la Présidente de la Chambre Nancy Pelosi de 1119 pages sur la relance des coronavirus comprend une grande quantité de dispositions politiques et de règlements cachés et naïvement partisans qui ne sont pas liés à l’aide aux familles et aux petites entreprises. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux aux yeux perçants qui ont eu le courage de parcourir le projet de loi massif ont trouvé des dispositions bizarres, y compris l’écrivaine Rachel Bovard. «Le projet de loi #COVID19 de Pelosi compte 1119 pages et contient des dispositions pour« mener des audits limitant les risques des résultats des élections», donc oui, il est vraiment très concentré sur la crise actuelle», a déclaré Bovard dans un fil de discussion qui compilait des captures d’écran de diverses dispositions du projet de loi. . Après avoir proposé un renflouement pour le service postal, le projet de loi démocrate comprend des sections sur les études rémunérées sur «l’équité salariale» entre «minorités raciales et ethniques» et leurs «homologues blancs», ainsi qu’une «comparaison des rémunérations entre et les femmes pour des rôles similaires et affectations.»

GATES EST PARTOUT

La Fondation Bill et Melinda Gates a récemment fourni des fonds massifs à la fois à l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) et à l’Imperial College de Londres, qui ont tous deux produit des modèles extrêmement incorrects pour l’épidémie de coronavirus qui a déclenché la panique mondiale et fourni une fausse justification aux dirigeants du gouvernement pour fermer l’économie des Etats-Unis d’Amérique, créant un chômage de masse. Bill Gates est un oligarque du vaccin qui a récemment ri de la dévastation économique des États-Unis d’Amérique. Gates, comme son copain le Dr Anthony Fauci, a combattu l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour traiter le virus et a affirmé que la société ne reviendra jamais complètement à la normale tant qu’un vaccin ne sera pas prêt. (LIRE: La sombre vérité sur Fauci, Birx, Bill Gates et les élites mondialistes).

Le Dr Deborah Birx, membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a vanté le «modèle Chris Murray» de l’IHME en avril. IHME est hébergé à l’Université de Washington et aurait été fondé par la Fondation Gates, selon un rapport de Fox 9. En 2017, la Fondation Gates a accordé une subvention de 279 millions de dollars sur dix ans à l’IHME. Birx, quant à lui, siège au conseil d’administration du Fonds mondial, qui a reçu plus de 2 milliards de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le modèle IHME s’est avéré être un désastre total. En Géorgie, où le gouverneur républicain Brian Kemp a mené la charge pour la réouverture de son État, le modèle prévoyait auparavant 1 783 nouveaux cas par jour le 12 juin et des centaines de nouveaux cas par jour jusqu’en août. Ce modèle, qui vient d’être révisé, montre 367 nouveaux cas par jour le 12 juin et aucun nouveau cas par jour en août.

Patrick Howley Patrick Howley @HowleyReporter Deborah Birx, whose PA medical license is expired, used a bogus Gates-funded model to shut down the country, defended counting non-definitive cases as Coronavirus, sits on board of Global Fund which has taken more than $2 BILLION from Gates Foundation… FAITH OVER FEAR #TRUMP2020 @rhonda_tyson Replying to @Patriot31 and @HowleyReporter She’s not any better apparently!! 7:01 PM · Apr 21, 2020 248 people are Tweeting about this

En mars 2020, lors de l’épidémie de coronavirus, la Fondation Gates a octroyé une subvention de plus de 79 millions de dollars à l’Imperial College de Londres. Le modèle de l’Imperial College de Londres, dirigé par le chef d’équipe Neil Ferguson, prévoyait 2,2 millions de victimes états-uniennes. Le modèle désastreux a conduit Elon Musk à fustiger Ferguson, qui a démissionné de son poste de conseiller du gouvernement britannique lorsqu’il a été surpris en train d’afficher le verrouillage même que ses chiffres inspiraient. L’Imperial College London admet sur son site Web que ses recherches sur les arbovirus, qui comprennent des travaux sur les projections de vaccins entreprises par Neil Ferguson lui-même, sont financées par Gates, déclarant: «Nos recherches sont financées par la Fondation Bill et Melinda Gates, les National Institutes of Health des États-Unis d’Amérique et la MRC.» Business Insider rapporte que le centre MRC de Neil Ferguson pour les maladies infectieuses mondiales à l’Imperial College «reçoit des dizaines de millions de dollars de financement annuel de la Fondation Bill & Melinda Gates et travaille avec le National Health Service du Royaume-Uni, les Centers for Disease Prevention and Control des États-Unis d’Amérique (CDC), et est chargé de fournir à l’Organisation mondiale de la santé une «analyse rapide des problèmes urgents de maladies infectieuses». Une offre d’emploi ouverte en décembre 2019 et fermée en janvier 2020 indiquait (italiques ajoutés): «Nous recherchons un chef de file de recherche exceptionnel pour le Vaccine Impact Modeling Consortium (https://www.vaccineimpact.org/). Cette initiative de collaboration majeure dirigée par le professeur Neil Ferguson, est basée au sein du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis de l’Imperial College de Londres et financée conjointement par la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et Gavi, la Vaccine Alliance (11 millions de dollars en 2016). 22). »

Une entité du gouvernement chinois qui a établi un partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates a dirigé une délégation d’experts en santé publique à l’Institut de virologie de Wuhan en décembre 2018, après que le laboratoire avait déjà commencé sa recherche sur les coronavirus de chauve-souris financée par l’Institut national du Dr Anthony Fauci. Allergie et maladies infectieuses (NIAID). Cette découverte a été faite par le journaliste citoyen Amazing Polly (@99freemind). Le président Donald Trump et le secrétaire d’État Mike Pompeo ont enhardi le récit selon lequel le coronavirus est né au laboratoire de Wuhan.

Le Centre pour la santé publique mondiale (CGPH) du gouvernement chinois a guidé dix experts africains vers le laboratoire de Wuhan et d’autres institutions chinoises et est parvenu à un consensus sur la «formation du personnel de biosécurité». Les informations sur le voyage sur le site Web de l’Institut de virologie de Wuhan peuvent être lues ici. Selon le site Web, «la CGPH a géré et mis en œuvre une mission d’aide étrangère assignée par la Commission nationale de la santé et de la planification familiale et le ministère du Commerce, ainsi que des projets de coopération internationale financés par le Département du développement international du Royaume-Uni et Bill & Melinda Gates Fondation. »

PATRICK HOWLEY

Traduction : MIRASTNEWS

Source : National File