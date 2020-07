[VOSTFR] La grille de contrôle de la population, Bill Gates, IA, Vaccins, ID’s etc + Le Débrief, Episode 12

La prise de contrôle de la santé publique que nous avons documentée dans Comment Bill Gates a monopolisé la santé mondiale https://youtu.be/wQSYdAX_9JY et la poussée remarquablement effrontée pour vacciner tout le monde sur la planète que nous avons documentée dans le Plan de Bill Gates pour vacciner le monde n’était pas, à la base, une question d’argent. La richesse inimaginable que Gates a accumulée est maintenant utilisée pour acheter quelque chose de bien plus utile : le contrôle. Le contrôle non seulement des organismes de santé mondiaux qui peuvent coordonner un programme de vaccination mondial, ou des gouvernements qui rendront obligatoire une telle campagne sans précédent, mais aussi le contrôle de la population mondiale elle-même.

Vidéos originales : https://youtu.be/igx86PoU7v8 https://youtu.be/kHuKW1vF8S0

Sur corbettreport : https://www.youtube.com/channel/UC7Tv…

Troisième mandat d’ADO, film camerounais, Tchad, Gabon, RDC, Mali… | Le Débrief, Ep.12

Dans ce douzième Débrief, Paola revient sur les nominations féminines au Tchad et au Gabon, sur les dirigeants africains qui vont se faire soigner en Europe, sur le possible 3ème mandat du Président ivoirien Alassane Ouattara, sur sur le film camerounais « RUN » ou encore le coup de coeur musical de la semaine en provenance du Bénin.

Pour rejoindre la newsletter de Paola: https://africa-digest.com