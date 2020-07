Le plus grand règlement de l’histoire de l’industrie pharmaceutique: Bayer-Monsanto accepte un règlement de 10 milliards de dollars avec des victimes empoisonnées par Roundup Weedkiller

Bayer-Monsanto accepte un règlement de 10 milliards de dollars avec des victimes empoisonnées par Roundup Weedkiller

Par Alex Formuzis

Le Groupe de Travail sur l’Environnement

WASHINGTON – Dans un règlement conclu aujourd’hui, Bayer AG a accepté de payer 10 milliards de dollars pour les allégations que son herbicide phare Roundup provoque le cancer chez les personnes, selon un rapport de Reuters.

Le règlement de 10 milliards de dollars sera réparti entre quatre grands cabinets d’avocats des plaignants, qui à leur tour distribueront l’argent à près de 100 000 clients atteints d’un cancer après une utilisation prolongée de l’herbicide toxique.

La société allemande a acquis le géant agrochimique Monsanto basé à Saint-Louis en 2018 pour 63 milliards de dollars et a hérité de sa responsabilité dans des milliers de poursuites intentées par des personnes qui prétendent être exposées au Roundup et que son principal ingrédient, le glyphosate, était la cause de leur cancer.

Le président du GTE, Ken Cook, a fait cette déclaration sur le règlement:

Le règlement d’aujourd’hui est une justification pour tous ceux qui sont tombés malades du cancer après avoir été exposés à ce produit chimique. Aucune somme d’argent ne peut inverser les dommages que Bayer-Monsanto a infligés à ces victimes et à d’innombrables autres, mais en raison de leur lutte inlassable et de celle de leurs avocats pour la justice, la société qui les a dénoncées paie désormais un lourd tribut pour sa duplicité de tromperie. Les révélations les plus accablantes dans cette affaire ont révélé, grâce aux propres documents internes de la société, à quel point Monsanto-Bayer a reconnu très tôt le risque de cancer et d’autres problèmes de santé posés par le glyphosate et ses formulations commerciales. Monsanto-Bayer a conspiré de manière agressive pendant des décennies pour dissimuler ou mentir au sujet des preuves au public et aux régulateurs, tout en attaquant sans relâche les scientifiques et les organisations qui cherchaient à dire la vérité sur les produits de l’entreprise. Ces informations accablantes n’ont été rendues publiques que parce que les avocats des plaignants les ont extirpées de la société devant le tribunal et les ont rendues publiques. Cette dissimulation a tué l’intégrité de l’entreprise de manière aussi systémique que ses produits chimiques tuent les plantes. La dissimulation de Monsanto-Bayer pour le profit au détriment de la santé publique est une tache permanente sur sa réputation. Rien dans ce règlement ne modifie la conclusion selon laquelle il s’agit d’une entreprise à laquelle on ne peut tout simplement pas faire confiance.

Le glyphosate, l’herbicide le plus utilisé dans le monde, a été classé en 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer comme «probablement cancérigène» pour l’homme. En 2017, le glyphosate a également été répertorié par le California Office of Environmental Health Hazard Assessment comme un produit chimique connu par l’État pour causer le cancer.

Le glyphosate est principalement appliqué sur les cultures de maïs, de soja et de blé, mais il est de plus en plus pulvérisé juste avant la récolte sur l’avoine, les pois chiches et d’autres cultures comme agent de séchage ou dessicant pour accélérer la récolte. L’utilisation pré-récolte est la raison pour laquelle de nombreuses céréales à base d’avoine sont contaminées par le glyphosate.

Trois séries distinctes de tests de laboratoire commandées par l’EWG en 2018 et 2019 ont trouvé du glyphosate dans presque tous les échantillons de céréales à base d’avoine populaires et d’autres aliments commercialisés auprès des enfants. Les marques contaminées comprenaient des céréales et des barres de petit-déjeuner fabriquées par General Mills et Quaker.

Un nouveau rapport de test EWG, à venir le mois prochain, montrera une contamination par le glyphosate répandue dans l’houmous et les pois chiches.

Outre son utilisation dans l’agriculture, des millions d’Américains pulvérisent du Roundup sur leurs cours et jardins – une principale source d’exposition pour ceux qui ont été écœurés et ont poursuivi Bayer-Monsanto. Quatre personnes en Californie ont déjà obtenu gain de cause lors de procès devant jury, dont Dewayne Johnson, une gardienne de l’école de la région de Bay.

«Alors même que nous célébrons et félicitons ceux qui ont rendu cette journée possible, des millions de personnes sont exposées au glyphosate à travers la nourriture qu’elles mangent, travaillant comme jardiniers ou ouvriers agricoles, ou jardinant à la maison», a déclaré Cook. «Bayer-Monsanto doit être tenu responsable au-delà du règlement d’aujourd’hui, la Food and Drug Administration doit immédiatement éliminer son utilisation en tant que dessiccant avant récolte, et l’Agence de protection de l’environnement doit interdire tous les usages domestiques. C’est le seul moyen de garantir que les futures générations d’Américains ne tombent pas malades ou ne meurent pas suite à une exposition à ce produit chimique cancérigène.»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News