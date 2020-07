Andrew Wakefield sort le film «1986: The Act» consacré à l’immunité de Big Pharma contre la responsabilité vaccinale

Le très attendu 1986: The Act film d’Andrew Wakefield est enfin sorti, révélant la vérité sur le tristement célèbre National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) de 1986 et son impact néfaste sur la vie d’enfants innocents.

Désormais disponible en streaming en ligne à partir du 8 juillet, le film est décrit comme un «examen médico-légal» du NCVIA, qui, pendant près de 35 ans, a injustement protégé l’industrie des vaccins de toute responsabilité liée aux blessures et décès dus aux vaccins.

Publié par 7th Chakra Films, 1986: La loi retrace l’histoire sale de la façon dont Big Pharma a manipulé son chemin pour devenir une industrie protégée – la seule en son genre – qui n’est jamais tenue pour responsable des dommages à la santé causés par ses produits.

Beaucoup de gens ignorent même qu’il existe, par exemple. Il est également rare de savoir que la mise en œuvre du NCVIA est la raison pour laquelle le calendrier de vaccination des enfants recommandé par le gouvernement a grimpé en flèche à des niveaux sans précédent.

«Beaucoup ignorent que le nombre de vaccinations requises avant 1986 était inférieur au tiers des recommandations actuelles, ou que cette augmentation est corrélée à une poussée drastique de l’autisme», rapporte Real Immunity.

Assurez-vous de regarder la bande-annonce officielle de 1986: The Act ci-dessous:

https://www.brighteon.com/edfe5ec3-104f-4251-96db-162021bcdfa8

Avec le NCVIA toujours en place, l’Amérique est-elle vraiment un endroit sûr pour avoir des bébés?

En plus de couvrir l’impact du NCVIA, le film de Wakefield examine de plus près la série d’événements qui ont conduit à son adoption. Il révèle également comment l’industrie des vaccins a manipulé l’intention de cette législation pour faire des vaccins une classe protégée de produits de consommation.

Aucun autre bien ou service disponible à l’achat n’est à l’abri de la responsabilité de la même manière que les vaccins, et cela a créé un scénario dans lequel les sociétés de vaccins continuent de produire des vaccins de plus en plus dangereux et mortels sans conséquence.

Pendant tout ce temps, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) ont tous deux joué leur rôle pour garder Big Pharma heureux et protégé et en tout temps, la santé des enfants soit damnée.

«Les agences censées protéger les Américains contre les drogues dangereuses sont toutes devenues des marionnettes pour les industries qu’elles sont censées réglementer», prévient Robert F. Kennedy Jr. de Children’s Health Defense (CHD) dans le film.

La façon dont le film est monté montre un couple effectuant des recherches approfondies sur les vaccins avant de donner naissance à leur bébé. Ce qu’ils découvrent, c’est une pléthore d’informations inquiétantes que le gouvernement et les grands médias ont dissimulé au public.

« De nombreux reportages historiques sont inclus qui permettent au spectateur de relier les points lui-même », explique Real Immunity. «Nous regardons le couple découvrir ces secrets cachés à la vue du public afin de maintenir la foi dans les vaccinations.»

Certains de ces secrets comprennent l’épidémie de polio d’origine humaine causée par 200 000 vaccins antipoliomyélitiques «défectueux» qui ont causé la paralysie et la mort. Une autre est la tristement célèbre pandémie de «grippe porcine», dont le vaccin a conduit de nombreuses personnes à développer la narcolepsie.

D’autres sujets liés aux vaccins, dont beaucoup ont également été abordés, incluent les risques élevés associés à la vaccination ROR contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, qui a eu un impact négatif sur les jeunes garçons noirs à un taux disproportionnellement plus élevé que les autres enfants.

«Est-ce même un endroit sûr pour avoir des bébés?» on voit le couple dans le film demander après avoir pesé le pour et le contre de la vaccination et évalué les sanctions liées à la non-vaccination, ce qui, dans certains États, inclut que les enfants non vaccinés ne sont pas autorisés à fréquenter l’école.

Plus d’informations sur les dangers et l’inefficacité des vaccins sont disponibles sur Vaccines.news.

Les sources de cet article incluent:

ChildrensHealthDefense.org

NaturalNews.com

RealImmunity.org

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News