Le taux d’infection initial au COVID-19 aux États-Unis d’Amérique peut être 80 fois supérieur à celui rapporté: étude

Le nombre de cas précoces de COVID-19 aux États-Unis d’Amérique a peut-être été plus de 80 fois plus élevé et a probablement doublé près de deux fois plus vite qu’on le croyait à l’origine, selon une étude qui indique que le sous-dénombrement peut être dû à des problèmes de test, et à la prévalence d’individus asymptomatiques.

Dans l’étude, publiée dans la revue Science Translational Medicine, les scientifiques ont estimé le taux de détection des cas de COVID-19 symptomatiques en utilisant les données de surveillance des maladies de type grippal (ILI) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur une période de trois semaines en Mars 2020.

«Nous avons analysé les cas de syndrome grippal de chaque État pour estimer le nombre qui ne pouvait pas être attribué à la grippe et qui dépassaient les niveaux de référence saisonniers», a expliqué Justin Silverman, co-auteur de l’étude à la Pennsylvania State (Penn State) University aux États-Unis d’Amérique.

« Lorsque vous soustrayez ces chiffres, vous vous retrouvez avec ce que nous appelons un syndrome grippal excessif – des cas qui ne peuvent être expliqués ni par la grippe, ni par la variation saisonnière typique des pathogènes respiratoires », a expliqué Silverman.

L’étude a noté que l’excès de SG a montré une corrélation presque parfaite avec la propagation du COVID-19 dans le pays.

« Cela suggère que les données de SG capturent les cas de COVID, et il semble y avoir une population non diagnostiquée beaucoup plus grande qu’on ne le pensait à l’origine », a déclaré Silverman.

Selon les scientifiques, l’ampleur de la poussée observée d’excès de syndrome grippal correspond à plus de 8,7 millions de nouveaux cas au cours des trois dernières semaines de mars, contre environ 1 00 000 cas officiellement signalés au cours de la même période.

« Nous avons réalisé que les décès aux États-Unis d’Amérique avaient doublé tous les trois jours et que notre estimation du taux d’infection était cohérente avec un doublement de trois jours depuis que le premier cas observé a été signalé dans l’État de Washington le 15 janvier », a déclaré Silverman.

À l’aide de ce processus, les scientifiques ont estimé les taux d’infection pour chaque État, notant que les États affichant des taux d’infection par habitant plus élevés avaient également des taux par habitant plus élevés d’une augmentation de l’excès de SG.

Leur calcul a montré des taux beaucoup plus élevés que ceux initialement rapportés mais plus proches de ceux trouvés une fois que les États ont commencé à terminer les tests d’anticorps.

Citant un exemple, les chercheurs ont déclaré qu’au moins 9% de la population entière de New York avait été infectée à la fin du mois de mars.

Après que l’État a effectué des tests d’anticorps sur 3000 résidents, ils ont trouvé un taux d’infection de 13,9%, soit 2,7 millions de New-Yorkais, ont ajouté les scientifiques.

Ils ont déclaré que le syndrome grippal excessif pourrait avoir atteint un sommet à la mi-mars, car moins de patients présentant des symptômes légers ont recherché des soins, et les États ont mis en œuvre des interventions qui ont conduit à une baisse des taux de transmission.

Près de la moitié des États des Etats-Unis d’Amérique étaient sous ordre de rester à la maison le 28 mars, selon l’étude.

Les résultats, selon les chercheurs, suggèrent une autre façon de penser la pandémie de COVID-19.

«Nos résultats suggèrent que les effets accablants du COVID-19 peuvent avoir moins à voir avec la létalité du virus, et plus à voir avec la rapidité avec laquelle il a pu se propager dans les communautés au départ», a expliqué Silverman.

«Un taux de mortalité plus faible associé à une prévalence plus élevée de la maladie et à une croissance rapide des épidémies régionales fournit une autre explication du grand nombre de décès et de la surpopulation des hôpitaux que nous avons constatés dans certaines régions du monde», a-t-il ajouté. PTI

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Tribune India