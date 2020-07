L’expert autoproclamé en sciences médicales Bill Gates pense qu’une dose de vaccin ne suffirait pas à se protéger du covid-19

Il crée un vaccin soupçonné d’être empoisonné où il faut plusieurs doses pour soit disant se protéger, sachant qu’il n’est ni spécialiste futé dans le domaine ni médecin. Veut-il massacrer une bonne fois pour toutes ou est-ce de la panique ?

Bill GatesToru Hanai / Reuters

Selon le cofondateur de Microsoft, pour obtenir l’immunité, au moins deux doses seraient nécessaires, même si dans le cas des personnes âgées, cela pourrait être plus.

Le milliardaire et philanthrope des Etats-Unis d’Amérique Bill Gates, dont la fondation caritative Bill & Melinda Gates Foundation a fait don de 300 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus, estime que le développement de l’immunité contre le covid-19 pourrait nécessiter plus d’une dose du vaccin potentiel.

« Aucun des vaccins pour le moment ne semble fonctionner avec une seule dose. C’était l’espoir depuis le début », a déclaré le co-fondateur de Microsoft dans une interview mercredi pour le programme CBS ‘Evening News’. «Nous espérons que seulement deux [doses], bien que chez les personnes âgées, parfois davantage soient nécessaires. S’assurer que nous avons beaucoup de personnes âgées aux tests nous donnera ces données», a-t-il ajouté.

Selon ses estimations, pour bloquer toute transmission du virus, une couverture entre 70 et 80% dans le monde sera nécessaire, ce qui nécessiterait l’administration de plus de 7 milliards de vaccins. « Ce sont des chiffres incroyablement élevés », a déclaré le magnat.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec l’affirmation de Donald Trump selon laquelle les États-Unis d’Amérique ont le taux de mortalité le plus bas au monde, Gates a répondu que ce n’était objectivement pas correct. « Dans presque tous les appels, les États-Unis d’Amérique sont l’un des pires [pays] », a déclaré l’homme d’affaires.

La nation nord-américaine demeure l’épicentre de l’épidémie de pandémie mondiale. Ce mercredi, le pays a enregistré plus de 1000 décès quotidiens dus au coronavirus pour la première fois depuis mai. Les décès aux États-Unis d’Amérique dus au covid-19 dépassent maintenant 143 000, tandis que le nombre d’infections est proche de 4 millions, selon l’Université Johns Hopkins.

Traduction, ajout au Titre 1 et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : RT

Économiste: « Le monde revient à l’étalon-or et le dollar est sur le point de s’effondrer »

Le métal précieux « reprendra son rôle au centre du système monétaire », prédit le vétéran de la bourse américaine Peter Schiff.

Image d’illustration: Kham / Reuters

«Le monde revient à l’étalon-or», alors que le dollar des Etats-Unis d’Amérique est confronté à un effondrement imminent, prédit l’économiste chevronné et agent de change Peter Schiff dans son nouveau podcast.

Le PDG de la société Euro Pacific Capital note que, alors que le monde est confronté à la pandémie de coronavirus, les prix des métaux précieux augmentent.

« La Réserve fédérale le veut ou non »

En fait, la hausse du prix de l’or et de l’argent est « sur le point d’exploser », et ce n’est que le début, estime Schiff, rappelant que l’or est le « principal concurrent » de la devise des Etats-Unis d’Amérique en ce qui concerne les avoirs de réserve.

Le dollar « est sur le point de s’effondrer » et quand il le fera, l’or « prendra sa place », prévient le spécialiste, ajoutant que « à tout moment le dollar pourrait toucher le fond et dépasser le plafond de l’or ».

Le métal précieux « retrouvera son rôle au centre du système monétaire » et « le monde revient à l’étalon-or, que la Réserve fédérale le veuille ou non », estime Schiff, qui estime que cela pourrait arriver cette année ou l’année prochaine.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Traduction : MIRASTNEWS

Source: Sputnik News