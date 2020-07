Faites en sorte que cela devienne viral! Un autre docteur exposé! Bill Gates mauvais ordre du jour sur le dépeuplement du monde

REGARDER EN DIRECT: Des dirigeants de l’industrie pharmaceutique témoignent lors d’une audience sur les vaccins contre les coronavirus – 21/07/2020

Le comité de l’énergie et du commerce de la Chambre tient une audience mardi avec des dirigeants de cinq grandes sociétés pharmaceutiques sur les efforts visant à créer un vaccin pour prévenir Covid-19. Les sociétés – AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Moderna et Pfizer – soulignent aux membres du Congrès que les scientifiques peuvent créer un vaccin contre le coronavirus en un temps record tout en s’assurant qu’il est à la fois sûr et efficace, selon un témoignage écrit soumis avant l’audience.

Aïcha THIAM, une Puce implantée dans son corps, à son insu en France, aurait ruiné sa vie (JMTV+)

MICROBIOLOGIE: Une très curieuse culture – MICROBIOLOGÍA: Un cultivo muy interesante

Une pharmacienne clinique espagnole, chef d’un laboratoire médicale, décide de faire une expérience inédite motivée par le témoignage d’une amie, laquelle était tombé malade d’une rhino-pharyngite après avoir été exposée à l’utilisation du masque, censé de nous protéger et de protéger les autres…

Pierre Jovanovic : J’accuse Bill Gates ! – Le Zoom – TVL

« Avec 20 Trilliards de fausse monnaie associés aux taux négatifs, nous avançons vers la grande catastrophe ! ». Pierre Jovanovic continue inlassablement d’alerter les français sur la crise économique amplifiée par la terrible crise sanitaire et ses conséquences. Mais le journaliste vient sur TVLibertés pour porter un acte d’accusation contre « le milliardaire philanthrope » Bill Gates et la fondation qu’il dirige avec son épouse Melinda. Bill Gates et l’OMS, Bill Gates et la réduction de la population mondiale, Bill Gates et le puçage ou « carnet de vaccination sous-cutané », Jovanovic réplique aux Décodeurs du Monde qui multiplient les articles prenant la défense du fondateur de Microsoft.

