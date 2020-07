COVID-19 défait les États-Unis d’Amérique

La plupart des pays du monde, dans lesquels le calendrier de la pandémie augmentait de façon incontrôlable il y a un mois, ont pu inverser une tendance catastrophique ces dernières semaines. Les autorités espagnoles, italiennes, françaises et surtout allemandes ont réussi à réduire considérablement le nombre de personnes infectées et de décès. La situation est la même en Asie. Au Japon, moins de 1 000 personnes sont mortes pendant toute la pandémie. La Corée du Sud en compte moins de 300.

À ce moment, le coronavirus dans le pays le plus riche du monde – les États-Unis d’Amérique – est devenu incontrôlable. 138 mille morts. 3 millions 809 mille malades. Chaque jour, le nombre de personnes infectées augmente de 60 à 70 000 personnes. Quelle est la raison pour laquelle l’Amérique n’a pas pu arrêter le virus? Probablement, les tristes leçons des États-Unis d’Amérique sont importantes à apprendre pour d’autres pays du monde, afin de ne pas répéter les erreurs des Américains.

Selon le Washington Post, les principales raisons de cette crise sans précédent sont la paralysie du gouvernement, son dysfonctionnement politique, un financement insuffisant du secteur de la santé et une stratégie politiquement motivée pour ouvrir le pays plus tôt que prévu, contrairement à toutes les prévisions des experts. Le consensus général est maintenant que Donald Trump pourrait perdre l’élection principalement à cause de l’attitude négative des Américains envers ses mesures pour surmonter la pandémie.

Dans le dernier sondage d’ABC News / Washington Post, 34% des citoyens des Etats-Unis d’Amérique étaient satisfaits du combat de Trump contre le coronavirus, tandis que 54% soutiennent la stratégie de Joe Biden. Bien sûr, il est difficile de comparer les efforts d’un candidat démocrate qui, du sous-sol de sa maison, donne à ses concitoyens des recettes simples pour survivre, et d’un président qui porte l’entière responsabilité de la situation dans le pays. Mais néanmoins, il est clair que Trump a commis des erreurs inacceptables – d’abord sous-estimer ouvertement le danger d’une pandémie et ne pas prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le pays, puis exhorter désespérément les autorités de l’État à revenir rapidement à une vie normale.

Cette stratégie est tout à fait compréhensible – l’économie des Etats-Unis d’Amérique, qui a commencé à se désintégrer sous nos yeux, prive Trump de son atout lors de l’élection. Cependant, les électeurs n’ont pas aimé le fait que leur chef fasse passer ses propres intérêts avant ceux de sauver des vies.

Ces actions ont également conduit à des conflits entre politiciens. Selon Politico, une véritable guerre s’est déroulée ces derniers jours entre le gouverneur de Géorgie Brian Kemp et le maire d’Atlanta Keisha Lance. Elle a décrété le port obligatoire des masques dans la plus grande ville du sud des États-Unis d’Amérique avec une population de 5,5 millions d’habitants. Et le gouverneur a intenté une action en justice contre le maire, essayant de contourner et d’arrêter cette mesure.

Et il est soutenu par l’écrasante majorité des habitants de l’État, dans lequel le coronavirus a tué 3091 personnes, et le nombre d’infectés a dépassé 127 mille.

L’offensive croissante contre les coronavirus plus tôt cette semaine a forcé les autorités de sept États – Floride (ici la situation est la plus dramatique du pays), Géorgie, Nevada, Kentucky, Dakota du Nord, Arkansas et Montana à réduire les plans de réouverture des restaurants, bars, piscines et salles de concert. Le Kentucky a réimposé des restrictions sur les rassemblements. Dans la plupart des universités d’Atlanta, il a été décidé de dispenser des cours uniquement en ligne à l’automne. À Chicago, les sports de plein air sont à nouveau limités et la plupart des salons de coiffure sont fermés.

Ce dont l’épidémiologiste en chef du pays, Anthony Fauci, a mis en garde, s’est produit: l’Amérique est revenue en termes de taux de propagation du coronavirus là où elle se trouvait en avril de cette année. Et si des mesures efficaces ne sont pas prises, à la fin du mois de juillet, le nombre de morts dépassera 150 000, et il est effrayant d’imaginer ce qui se passera avant les élections présidentielles de novembre.

Mais BLM se superpose à la lutte politisée contre le coronavirus dans un pays divisé. En effet, les manifestations massives qui ont balayé le pays n’ont pas pu aider à alimenter le coronavirus. Le droit des Noirs à manifester a intensifié la pandémie.

La colère des Afro-Américains est renforcée par le fait qu’il y a plusieurs fois plus de victimes de la pandémie chez les noirs que chez les blancs. Un exemple est celui des données de l’état du nord du Maine. Les Noirs ne représentent que 2% de la population là-bas. Cependant, sur les 3600 personnes atteintes de coronavirus dans l’État, 836 sont noires. Au Maine, au fait, il n’y a pas de ghettos noirs comme à New York ou à Atlanta, tous les noirs sont employés et ont accès à des sources de soins médicaux subventionnées.

En conséquence, tous les facteurs énumérés ci-dessus créent une image très sombre du coronavirus en Amérique et ne donnent aucune raison d’être optimiste. L’essentiel est que le système politique des Etats-Unis d’Amérique, réputé pour sa force et sa stabilité, échoue et qu’il n’y a aucun espoir de changements radicaux, quel que soit le vainqueur des élections présidentielles de novembre.

Timoschuk

Traduction: MIRASTNEWS

Source: The Duran

600000 personnes signent une pétition demandant que Bill Gates fasse l’objet d’une enquête pour crimes contre l’humanité

Plus d’un demi-million de personnes ont signé une pétition demandant que le co-fondateur de Microsoft Bill Gates fasse l’objet d’une enquête pour «crimes contre l’humanité».

La pétition est hébergée sur le site Web We the People de la Maison Blanche, une plateforme de relations publiques qui permet aux citoyens de s’exprimer. Le site permet aux gens de créer une pétition appelant la Maison Blanche à prendre des mesures sur un problème particulier. Selon la Maison Blanche, toute pétition qui reçoit 100 000 signatures en 30 jours sera vue par les experts politiques appropriés et recevra une réponse officielle de la Maison Blanche dans les 60 jours.

La pétition a largement dépassé l’exigence minimale, qui s’élève actuellement à 611 393 signatures. La description de la pétition indique que de nombreuses questions restent sans réponse concernant les portes et la poussée mondiale en faveur des vaccins et du suivi biométrique.

L’auteur de la pétition, qui n’est identifié que par les initiales C.S., souligne que Gates a déclaré publiquement dans le passé qu’il souhaitait réduire la croissance démographique de 10 à 15 pour cent grâce à la vaccination. Avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF, Gates a été accusé d’avoir délibérément stérilisé des enfants au Kenya via un antigène dans un vaccin contre le tétanos.

La pétition poursuit en déclarant que le Congrès et les autres organes directeurs sont «en faillite jusqu’à ce qu’une enquête publique approfondie soit terminée».

Gates a publiquement appelé au dépeuplement

La pétition fait référence à une déclaration faite par Gates lors d’une conférence TED 2010. Il a déclaré: «Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards de personnes… cela représente environ 9 milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé et les services de santé reproductive, nous pourrions réduire ce chiffre de 10 ou 15 pour cent peut-être.

Ce commentaire est venu après qu’il ait donné 10 milliards de dollars à l’Organisation mondiale de la santé. L’Association catholique des médecins du Kenya a accusé l’OMS quelques années plus tard d’avoir stérilisé chimiquement des millions de femmes kényanes dans le cadre de leur campagne de vaccination contre le tétanos. Le vaccin administré aux femmes contenait une formule de stérilité.

Une personne qui a longtemps critiqué Gates pour son comportement est Robert F. Kennedy, Jr., neveu de l’ancien président John F. Kennedy et fondateur de Children’s Health Defence.

Il a écrit sur son compte Instagram: «L’obsession de Gates pour les vaccins semble alimentée par une conviction messianique qu’il est ordonné de sauver le monde avec la technologie et une volonté divine d’expérimenter la vie de petits humains.

Lors d’un récent sommet sur la philanthropie Forbes, Melinda Gates a déclaré qu’elle pensait que les Noirs devraient recevoir le vaccin COVID-19 en premier, une déclaration controversée compte tenu du fait que tout vaccin sera précipité et largement non testé, mettant ainsi ceux qui le recevrontà grands risques. La fondation du couple, la Fondation Bill & Melinda Gates, finance des recherches sur un vaccin contre le coronavirus.

Les Gates ont été connectées à de nombreux vaccins différents et à d’autres expériences médicales qui ont endommagé la santé des femmes et des enfants africains. Par exemple, leur fondation a financé l’essai de phase 3 d’un vaccin expérimental contre le paludisme en 2010 qui a laissé 1 000 nourrissons africains avec des effets secondaires graves tels que des convulsions et la paralysie; 151 des enfants sont décédés.

Ils ont fait don de 71 millions de dollars à Planned Parenthood entre 2009 et 2013, une autre initiative qui peut être considérée comme faisant partie de leur intérêt pour le dépeuplement. Les cliniques d’avortement de Planned Parenthood sont généralement situées dans des quartiers largement afro-américains, et le taux d’avortement des femmes noires en Amérique est quatre fois plus élevé que celui des femmes blanches.

Il ne fait aucun doute que Bill Gates est souvent lié à des controverses impliquant des vaccins et des Noirs, et il sera intéressant de voir quel type de réponse cette pétition populaire obtient de la Maison Blanche.

Les sources de cet article incluent:

NeonNettle.com

Petitions.WhiteHouse.gov

LifeSiteNews.com

Isabelle Z.

Traduction: MIRASTNEWS

Source: Natural News