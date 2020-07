FRAUDE SCIENTIFIQUE: le gouverneur de Floride DeSantis demande une enquête sur les raisons pour lesquelles les gens sont testés «positifs» aux tests de coronavirus qu’ils n’ont jamais reçus

Après avoir appris que des vagues de personnes qui n’avaient même jamais été testées pour le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) avaient reçu de mystérieux résultats «positifs», le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un républicain, a décidé de demander une enquête sur la question pour aller au fond des choses de celui-ci.

Selon les rapports, le gouverneur DeSantis a demandé au ministère de la Santé de l’État d’examiner la situation plus en avant. Il a annoncé que cela n’avait aucun sens que des personnes qui n’ont même jamais été évaluées par un praticien reçoivent maintenant des résultats de test anormalement positifs qui sont utilisés par certains pour pousser à plus de verrouillage et de port de masque.

« Pour que cela revienne positif, quand aucun spécimen n’a été soumis, est problématique », a déclaré DeSantis. « Alors je l’ai suffisamment entendu pour m’en préoccuper. »

Comme nous l’avons signalé récemment, de nombreux laboratoires d’analyse de Floride ont soumis des cargaisons de faux positifs aux bases de données officielles du gouvernement, ce qui a largement faussé les statistiques d’infection de l’État.

Maintenant, il semble que des personnes qui n’ont même jamais été testées se font dire, peut-être au hasard, qu’elles ont le coronavirus, ce qui déforme davantage les statistiques officielles et donne l’impression que des «pics» d’infection se produisent alors qu’ils ne le sont pas.

« J’ai demandé au ministère de la Santé d’examiner cela parce que je l’ai entendu aussi», a ajouté DeSantis à propos de ces étranges anomalies. « Si vous pouvez nous donner, si des personnes qui vous ont dit qu’elles sont prêtes à donner leur nom, nous sommes intéressés à enquêter sur cela parce que c’est ridicule. »

Le récit officiel du coronavirus s’effondre comme un château de cartes

L’affilié de nouvelles locales de Floride, FOX 35 News, a confirmé que de nombreuses personnes signalaient des événements similaires dans leur famille. Les gens de tout le Sunshine State disent qu’ils sont «testés positifs» pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19) alors qu’ils n’ont même jamais été testés, et maintenant ils exigent des réponses.

«Comment une personne est-elle testée positive au coronavirus si elle n’a jamais été testée?» demande le média. «Les rapports de cet événement affluent dans FOX 35 News depuis que nous avons commencé à enquêter sur les données COVID-19.»

Ce qui semble se produire dans certains cas, c’est que les gens se présentent pour se faire tester, remplissent un formulaire, mais partent avant même de se faire tester parce que les lignes sont trop longues. Plus tard, ces mêmes personnes reçoivent des notifications par e-mail ou par téléphone indiquant qu’elles ont été testées positives, même si elles n’ont même jamais été testées.

«Si vous êtes quelqu’un à qui cela est arrivé, vous allez vous présenter et nous donner les détails, car je pense que cela doit être corrigé», déclare le gouverneur DeSantis.

Au moment d’écrire ces lignes, la Floride aurait quelque 369 834 cas positifs de coronavirus, bien que ce nombre soit maintenant remis en question par ces nouvelles révélations. Combien de personnes ont vraiment le virus lorsque certains laboratoires rapportent des résultats de test positifs à 100%, par exemple, ou lorsque des personnes qui n’ont jamais été testées se font dire qu’elles ont été testées positives?

Le monde ne connaîtra peut-être jamais la réponse complète à cette question, même si, espérons-le, l’enquête de DeSantis permettra de découvrir pourquoi tout cela se produit et quel est le motif derrière tout cela.

« Nous avons vu des négatifs supprimés, un double comptage flagrant, de faux positifs et une confusion entre mourir AVEC COVID par opposition à mourir DE COVID », a écrit un commentateur de Breitbart News, soulignant les nombreux éléments factices associés à la plandémie. « Puis pour couronner le tout, des interprétations torturées des données, aussi entachées qu’elles soient, pour maximiser, « Get Trump! » »

«Mensonges, fichus mensonges et statistiques. Présenté par (attendez…) les «experts»», a ajouté ce même commentateur.

Plus d’informations sur la plandémie des coronavirus sont disponibles sur Pandemic.news.

Bill Gates sur la gestion de la pandémie du COVID-19 des Etats-Unis d’Amérique et de la désinformation sur les vaccins

La Fondation Bill et Melinda Gates se concentre sur la santé publique et a engagé plus de 350 millions de dollars pour le développement de vaccins, de diagnostics et de thérapies dans la lutte contre le coronavirus. Bill Gates a rejoint « CBS Evening News » pour en savoir plus sur la réponse à la pandémie des États-Unis d’Amérique et les progrès de la recherche d’un vaccin.

Commentaire des internautes

1 – Bill Gates parle comme si nous étions sur le point de mourir, tout le monde, pour être «sauvé» par le vaccin? Attendez, qui est en train de mourir.

Parce qu’à mon avis, la plupart d’entre nous sont actuellement en vie, merci. Mais il parle comme si c’était une affaire conclue.

En plus de lui faire gagner des milliards de dollars grâce à son investissement, en poussant de faux récits – il est en tournée, faisant la promotion d’un complot sérieusement tordu ici.

Réveiller les gens & à la racine, lorsqu’on lui demande directement, ces vaccins sont-ils sûrs – il prévarie, sans fin. Oui ou non, M. Gates, comme s’il avait des qualifications médicales à répondre, il est un ingénieur en logiciel connu pour forcer les marchés pour ses produits, marcher sur tout et une file de poursuites judiciaires pour des programmes ayant échoué – ce qui a fait du mal et tué.

Une influence très dangereuse dans la société en général

2 – Ils ne devraient pas laisser cet homme parler au public de choses aussi importantes qui ne relèvent même pas de son domaine d’expertise. C’est la même personne qui a donné de l’argent pour la recherche sur les Covids puis s’est retournée et a voulu marquer et «identifier» tout le monde comme le bétail. Est-ce vraiment un don ou un investissement? Ouvrez les yeux et arrêtez de laisser des gens comme lui prendre des décisions.

3 – Bill Gates – « L’homme le plus détesté de la planète » pour BONNE raison. Il veut que le gouvernement de chaque pays sur la Terre vous oblige à être «marqué» (c’est cela qu’ils appellent sur id2020.org sponsorisé par Microsoft) ou vous n’obtenez pas le vaccin Covid-19. Et comment vous marquent-ils? Via ce que Billy appelle la «certification numérique». Microsoft l’a déjà breveté (dossier public). Maintenant, ils essaient une manière différente parce que son plan diabolique a été exposé. Vous marquant avec un tatouage qui a la micro-technologie dans le cadre du tatouage appelé «tatouage quantique». Pourquoi? Parce que Billy Boy veut être le premier trillionaire au monde. Il s’agit de forcer les gens à payer pour sa technologie, puis de suivre les gens avec et de vendre les données. C’est un jeu de technologie. Pas une pièce philantrophique. Billy n’arrive pas à croire que le mot est passé à propos de son plan.

4 – « Interrogé sur le fait de passer un test COVID-19, il a déclaré: » Ne le faites pas, dis-je, quand les gens me le demandent. Aucune personne en bonne santé ne doit être testée. Cela ne veut rien dire mais cela peut détruire votre vie, vous rendre absolument misérable. »Il a poursuivi en disant:« Chaque fois que quelqu’un prélève un écouvillon, un échantillon de tissu de son ADN, il entre dans une base de données gouvernementale. C’est pour nous suivre. Ils ne recherchent pas seulement le virus. Veuillez le mettre dans votre article. « [3]

En fait, les tests PCR se sont déjà révélés extrêmement inexacts il y a près de 15 ans.

En 2006, des tests PCR massifs ont été effectués au centre médical de Dartmouth Hitchcock alors que l’on pensait que le centre médical connaissait une épidémie de coqueluche. Près de 1000 travailleurs de la santé ont été mis en congé jusqu’à ce que les résultats de leurs tests soient rendus. Plus de 140 employés ont été informés qu’ils avaient la coqueluche, et des milliers d’autres qui ont été testés positifs ont reçu des antibiotiques et / ou un vaccin contre la coqueluche.

Près de huit mois plus tard, les employés ont reçu un courriel de l’administration de l’hôpital indiquant que tout l’épisode était dû à une erreur de test PCR. Aucun cas de coqueluche n’a été confirmé par un test de suivi plus fiable, et il a été déterminé que les employés avaient juste un rhume et non une coqueluche. [4] »

Extrait de l’article de fond du Dr Pamela Popper The PCR Testing Debacle

5 – « Plus de 100 entreprises produisent actuellement des tests pour le COVID-19, et ces tests ont été approuvés par la FDA sous autorisation d’urgence avec presque aucune validation. Les fabricants de tests n’avaient qu’à montrer que les tests fonctionnaient bien dans des tubes à essai et aucune démonstration dans le monde réel. de la viabilité clinique était nécessaire. [1] Chaque fournisseur a établi sa propre précision, qui n’a pas encore été mesurée. Les variations sont innombrables, certains tests pouvant détecter aussi peu que 100 copies d’un gène viral tandis que d’autres nécessitent 400 copies pour [2] De plus, la plupart montreront des résultats positifs pendant aussi longtemps que 6 mois, alors que le temps réel de contagion d’une personne n’est que de quelques jours.

La précision des tests est importante car le nombre de «cas» est la métrique utilisée pour déterminer les fermetures d’entreprises, les annulations d’événements, les verrouillages, le retrait des droits civils et des libertés, si les gens peuvent ou non se rassembler et si les masques redoutés sont nécessaires.

L’un des tests les plus largement utilisés est la réaction en chaîne par polymérase (PCR), qui consiste à examiner un échantillon de mucus du nez ou de la gorge d’une personne pour rechercher du matériel génétique COVID-19. Le biochimiste Kary Muliis est l’inventeur du test PCR et a remporté le prix du roman de chimie pour son invention en 1993. Mullis a déclaré en 2013 que la PCR n’a jamais été conçue pour diagnostiquer une maladie. Le test trouve de très petits segments d’un acide nucléique qui sont des composants d’un virus. Selon Mullis, avoir une infection réelle est assez différent du test positif avec la PCR. Selon Mullis, la PCR est mieux utilisée dans les laboratoires médicaux et à des fins de recherche.

Le Dr David Rasnick, également biochimiste et fondateur d’un laboratoire appelé Viral Forensics, est d’accord.

«Vous devez avoir une quantité énorme de tout l’organisme pour provoquer des symptômes. D’énormes quantités. Vous ne commencez pas par les tests; vous commencez par écouter les poumons. Je suis sceptique qu’un test PRC soit toujours vrai. C’est un excellent outil de recherche scientifique. C’est un outil horrible pour la médecine clinique. 30% de vos cellules infectées ont été tuées avant que vous ne présentiez des symptômes. Au moment où vous présentez des symptômes … les cellules mortes génèrent les symptômes.

6 – Bill Gates a promis et actionné des fonds mondiaux pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 35 ans plus tard PAS de vaccin contre le sida, 50 ans plus tard PAS de vaccin contre le paludisme, aucun pour la tuberculose, seulement des centaines de poursuites contre BIG PHARMA pour avoir détruit la vie des gens .. Allez vous cacher Bill Portes – 666!

7 – «Il y a près de 15 ans, les tests PCR se sont déjà révélés extrêmement imprécis.

En 2006, des tests PCR massifs ont été effectués au centre médical de Dartmouth Hitchcock alors que l’on pensait que le centre médical connaissait une épidémie de coqueluche. Près de 1000 travailleurs de la santé ont été mis en congé jusqu’à ce que les résultats de leurs tests soient rendus. Plus de 140 employés ont été informés qu’ils avaient la coqueluche, et des milliers d’autres qui ont été testés positifs ont reçu des antibiotiques et / ou un vaccin contre la coqueluche.

Près de huit mois plus tard, les employés ont reçu un courriel de l’administration de l’hôpital indiquant que tout l’épisode était dû à une erreur de test PCR. Aucun cas de coqueluche n’a été confirmé par un test de suivi plus fiable, et il a été déterminé que les employés avaient juste un rhume et non une coqueluche. [4] «

Extrait de l’article de fond du Dr Pamela Popper The PCR Testing Debacle

8 – Pourquoi Gates parle-t-il du coronavirus alors qu’il est développeur informatique? C’est comme si on demandait à un joueur de baseball de couvrir un match de football de la NFL. Posez-lui des questions plus pertinentes dans son domaine d’expertise, comme comment se fait-il que ses ordinateurs portables coûtent 40% plus cher que d’autres fabricants d’ordinateurs portables comme Dell et HP? Et pourquoi fait-il payer plus de 100 par an pour les mises à jour de son logiciel, alors qu’il a déjà accaparé le marché des entreprises avec le partage de documents et le développement de données informatiques. Nous avons déjà un homme qui n’est pas un médecin qui nous dit ce qu’il pense quotidiennement de la pandémie … Je dois toujours changer de chaîne quand ces gars-là reçoivent les nouvelles du câble au lieu des médecins et des scientifiques qui savent ce qui se passe et simplement ont besoin de tous ces non-experts pour dire non aux offres d’entrevues des réseaux d’information, en raison du fait d’avoir un nom et des organisations caritatives, plutôt que les bonnes informations d’identification pour nous informer et nous éduquer en cas de besoin. Ils peuvent avoir le luxe de s’asseoir et de mâcher toute la journée sur les émissions de nouvelles, mais lorsque vous travaillez pour gagner votre vie, essayez d’obtenir les informations pour sauver votre vie et celle de votre famille, le temps de visionnage est précieux et limité au quotidien.

9 – Bill Gates a reçu le pouvoir de dépeupler la race humaine par tous les moyens nécessaires, il a donc créé le covid-19 pour commencer à tuer les faibles, maintenant les vaccins finiront le reste, ceux qui survivront alors que les 3-5% restants redémarreront la race humaine.