Les médias d’entreprise et les grandes technologies tentent d’empêcher l’interview de Judy Mikovits d’exposer le Dr Fauci de sa diffusion ce week-end

Les géants nationaux des médias d’entreprise comme CNN, ainsi que Big Tech, s’efforcent de censurer une vidéo produite par l’Amérique cette semaine avec Eric Bolling et distribuée à des sources médiatiques locales via le Sinclair Broadcast Group.

La vidéo est une interview avec la dénonciatrice, le Dr Judy Mikovits et son avocat, Larry Klaman, où le Dr Mikovits affirme que le Dr Fauci fabriquait des coronavirus dans des lignées cellulaires de singe à Fort Detrick aux États-Unis d’Amérique, une installation de niveau de biosécurité 4, et les expédie à Wuhan, en Chine.

CNN a peut-être involontairement attiré plus d’attention sur l’émission qu’il n’en aurait reçu autrement en publiant un article condamnant l’animateur, Eric Bolling, qui travaillait pour Fox News, et calomniant aussi Larry Klaman et le Dr Mikovits dans un effort pour les discréditer.

Le texte utilisé par CNN a été repris par presque tous les autres médias d’entreprise nationaux le vendredi 24 juillet 2020.

L’une des sources qui a également condamné l’interview est une organisation appelée «Media Matters» qui a également intégré la vidéo de l’interview, qui a maintenant été supprimée de Facebook, ainsi que la filiale locale WJLA ABC 7, où la vidéo a été initialement publiée.

Nous avons intégré la vidéo ci-dessous. (S’il disparaît, faites-le nous savoir.)

Par principe, Health Impact News ne fait généralement pas de lien et ne fournit pas de trafic vers des sites Web comme CNN, mais voici un article sur l’article à succès de CNN sur RT.com:

CNN a attisé une armée de libéraux de Twitter indignés après avoir critiqué un réseau de stations de nouvelles locales pour avoir diffusé une interview avec un scientifique en disgrâce qui a blâmé le Dr Anthony Fauci pour le coronavirus. Le Dr Judy Mikovits est la star de «Plandemic», un documentaire de conspiration affirmant que Covid-19 est un stratagème du Dr Anthony Fauci et Bill Gates, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, pour empoisonner les masses avec des vaccins et s’enrichir en le faisant. Le film a été retiré de YouTube, censuré dans les recherches sur Internet et dénoncé par presque tous les médias grand public. Mikovits, cependant, apparaîtra sur des centaines de médias locaux appartenant au Sinclair Broadcast Group ce week-end, pendant un segment de «America This Week», animé par Eric Bolling. Son apparence à elle seule a frotté CNN dans le mauvais sens. Dans un article critiquant Sinclair pour avoir diffusé une telle «théorie du complot sans fondement», CNN a martelé Bolling pour avoir permis à Mikovits de «continuer à plaider sa cause» sans trop reculer. CNN a même envoyé un texto à Bolling et au collègue invité de Mikovits, Larry Klayman, un avocat qui a soutenu ses affirmations, pour leur poser des questions sur le segment. Prenant une page du livre de lecture Media Matters, CNN a demandé à Bolling s’il avait des «doutes» sur la diffusion du segment. Bolling a simplement répondu: « Je ne doute pas de mes producteurs et de mes bookers. » En ligne, le public libéral de CNN a réclamé un boycott de Sinclair. Certains ont même exigé que quiconque diffusant une telle «propagande dangereusement fausse» soit emprisonné. Quelle que soit sa position dans la guerre de l’information, CNN est en train de perdre la guerre des cotes d’écoute contre Sinclair et ses affiliés. Les diffuseurs locaux comme les 294 détenus ou exploités par Sinclair et ses filiales attirent cinq fois plus de téléspectateurs aux heures de grande écoute que les réseaux câblés comme CNN. Parmi ces diffuseurs locaux, Sinclair est roi, touchant 40% des foyers américains. (Source.)

Au moment d’écrire ces lignes (samedi 25/07/2020), je n’ai rien vu de Sinclair changer d’avis, mais en dehors de Media Matters et de quelques autres sites intégrant également leur vidéo de l’interview, je n’ai pas pu le localiser.

Voici l’interview:

https://www.mediamatters.org/media/3885491/embed/embed

Transcription via MediaMatters.org

ERIC BOLLING (HÔTE): Larry Klayman est le fondateur de Judicial Watch et de Freedom Watch. Il a fait équipe avec le Dr Judy Mikovits, qui a travaillé avec le Dr Anthony Fauci et est un expert en virologie. Je leur ai parlé tous les deux récemment de la possibilité de poursuites judiciaires qu’ils sollicitent contre le Dr Fauci. Ensuite, j’ai fait venir le Dr Nicole Saphier pour peser sur toutes leurs allégations. Écoutez.

(LA VIDÉO COMMENCE)

BOLLING: Dr Mikovits, parlez-moi de – ce que vous pensez que le Dr Fauci a fait de mal?

JUDY MIKOVITS: Je crois que le Dr Fauci a fabriqué les coronavirus dans des lignées cellulaires de singe et les a expédiés, payé et expédié les lignées cellulaires à Wuhan, en Chine, maintenant au moins depuis 2014. Il a publié ce fait et financé les études qui étaient publié en 2015 dans Nature Medicine qui déclarait que la lignée cellulaire d’origine utilisée par les Chinois pour cultiver le virus avait été expédiée de Ft. Detrick, USAMRIID, l’installation de niveau 4 de biosécurité là-bas.

BOLLING: Docteur, c’est une affirmation assez lourde. Vous prétendez qu’il y avait un virus que Fauci a découvert, le coronavirus – encore une fois, il existe de nombreux coronavirus – mais il a expédié cette version spécifique en Chine –

MIKOVITS: Non.

BOLLING: Et puis, d’une manière ou d’une autre, il a fui? Dites-nous.

MIKOVITS: Non. Je ne dis pas qu’il l’a découvert, je dis qu’ils fabriquaient ces tissus animaux. Ils utilisaient ces tissus animaux à Ft. Detrick, et cela se fait depuis des décennies. C’était illégal dans ce pays, alors au lieu de continuer le travail là-bas, il a financé les études. Il est à la tête du NIAID. Il n’a pas découvert ce coronavirus particulier, mais ils avaient travaillé sur l’isolement des coronavirus des chauves-souris, tous deux à USAMRIID depuis le milieu à la fin des années 90, et ils avaient expédié – financé à l’origine les études à Wuhan, en Chine, quand c’était illégal en ce pays à poursuivre ces types d’études.

BOLLING: Très bien, nous allons vous amener Larry, parlons de la loi ici. Quelle est votre revendication et, vous savez, comment est-elle ancrée dans le droit?

LARRY KLAYMAN: Eh bien, nous examinons un cas possible de RICO, Eric, et nous analysons cela en ce moment, mais ce qui semble arrivé, c’est que les Chinois ont ce virus. Et nous savons que 3,7 millions de dollars ont été accordés sous forme de subvention sous l’administration Obama à ce laboratoire de Wuhan, ce n’est pas contesté. Et les Chinois l’ont ensuite transformée en arme biologique. Donc, ce qui s’est passé ici, en fait, est pertinent pour notre procès à Dallas, au Texas, notre action collective contre les chinois communistes qui libèrent, soit accidentellement ou intentionnellement, cette pandémie. C’est donc une question très sérieuse, et elle doit être examinée. Personne ne veut en discuter, et je soupçonne que le président le sait probablement en ce moment, c’est pourquoi – et je soutiens le président personnellement, mais je ne pense pas que ce soit pourquoi cela – je pense que c’est pourquoi il n’est pas très fort contre la Chine en ce moment, parce que ce virus a en fait ses origines, apparemment, dans un laboratoire à Ft. Detrick, Maryland.

BOLLING: Et Larry, nous connaissons le financement que l’administration Obama a envoyé en Chine, le laboratoire de Wuhan, mais c’était prétendument pour la découverte d’un vaccin contre ce virus exact. Plus tôt, le médecin a parlé de quelque chose que Fauci a pu faire, expérimenter ici illégalement. Parlez-nous de cet élément.

KLAYMAN: Eh bien, laissez-moi juste dire ceci. Je pense qu’une chose que la gauche et la droite ont en commun ces jours-ci, Eric, est que nous ne croyons pas un mot de ce que le gouvernement nous dit. Et le fait qu’ils prétendent qu’ils recherchent un vaccin – vous savez, ils faisaient des recherches, et Judy pourrait en parler davantage, à Fort. Detrick pour combattre les armes biologiques. OK, alors, ils n’étaient pas là uniquement pour les vaccins. Je veux dire, ils étaient là pour un certain nombre de raisons différentes. Mais permettez-moi de lui céder la parole car c’est elle l’expert ici.

BOLLING: Allez-y, docteur.

MIKOVITS: Ah, oui, Eric, ceux-ci – depuis le milieu des années 90, nous travaillons avec Ebola et d’autres souches de virus de chauves-souris et d’animaux. Et nous – j’ai fait ce travail à l’USAMRIID, c’est-à-dire à l’Institut de recherche de l’armée des Etats-Unis d’Amérique sur les maladies infectieuses. Nous faisions donc ces études, prétendument à l’époque, pour fournir des vaccins ou des produits thérapeutiques, mais nous travaillions en mélangeant des tissus animaux dans ces lignées cellulaires humaines, exactement les mêmes lignées cellulaires utilisées en Chine. Et ces virus se sont déjà échappés, la souche Ebola en 2014 qui a tué 21 000 Libériens provenait de cette même installation USAMRIID à Ft. Detrick, Frederick, Maryland.

BOLLING: Très bien, nous allons en rester là. Je pense qu’il y en a beaucoup plus à mesure que nous progressons. Larry, vous parlez de poursuivre la Chine depuis un certain temps maintenant, vous nous tiendrez au courant de l’orientation de cette procédure judiciaire et de son évolution. Larry Klayman tout le monde, Dr. Judy Mikovits. Merci beaucoup pour votre temps.

(FIN DE LA VIDÉO)

Voici la bande-annonce du film Plandemic qui a été interdit et censuré, mais qui, selon certaines estimations, a été visionné par plus d’un milliard de personnes au cours des deux derniers mois.

Voir Vidéo en cliquant sur la source à la fin de l’article.

Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Traduction: MIRASTNEWS

Source Health Impact News

Sans objectifs macabre, on est clair et humain : La vaccination contre le COVID-19 sera facultative en Russie

Le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko a déclaré que les gens manifestaient un grand intérêt pour le vaccin

MOSCOU, 25 juillet. La vaccination contre le nouveau coronavirus sera facultative en Russie, mais les gens manifestent un grand intérêt pour le vaccin, a déclaré samedi le ministre russe de la Santé Mikhail Murashko dans une interview télévisée sur la chaîne Rossiya’1.

« La vaccination sera facultative, mais nous pouvons voir que l’intérêt est très élevé au sein de la population », a-t-il déclaré.

Murashko a rappelé que les essais cliniques du vaccin contre le coronavirus développé par le Centre national de recherche Gamaleya pour l’épidémiologie et la microbiologie tirent à leur fin, tandis que le centre de recherche de l’État de Vektor en virologie et biotechnologie a obtenu un permis du ministère russe de la Santé pour les tests cliniques de son vaccin sur les volontaires.

« Ces deux vaccins candidats sont en fait au coude à coude pour assurer la sécurité de notre pays », a ajouté le ministre.

Unités de soins intensifs

Pas moins de 3100 patients sont traités dans des unités de soins intensifs (USI) pour le COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, a déclaré le ministre russe de la Santé.

« Un total de 3 100 patients sont actuellement dans les unités de soins intensifs », a-t-il déclaré.

À ce jour, 806 720 cas de coronavirus ont été confirmés en Russie, avec 597 140 patients guéris de la maladie. Les dernières données de la Russie font état de 13 192 décès dans tout le pays. Auparavant, le gouvernement russe avait mis en place une hotline Internet pour tenir le public au courant de la situation des coronavirus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS