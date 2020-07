Un virus hybride développé par des scientifiques prétend rendre la recherche sur les coronavirus «plus sûre»

L’étude du coronavirus de Wuhan [ou Etats-Unis d’Amérique et alliés – JDDM – MIRASTNEWS] (COVID-19) a été difficile en raison de l’infection du virus et de la nécessité de protéger les chercheurs. Pour contourner ce problème, les scientifiques ont développé un virus qui agit comme le coronavirus mais ne provoque pas de maladie grave.

Actuellement, toute recherche en laboratoire sur le SRAS-CoV-2 – l’agent pathogène à l’origine de la COVID-19 – nécessite un niveau élevé de sécurité biologique. Les chercheurs travaillent dans des laboratoires dotés de plusieurs niveaux de confinement et de systèmes de ventilation spécialisés, tout en portant des combinaisons volumineuses contre les risques biologiques avec des respirateurs pressurisés.

Bien que nécessaires, ces mesures de sécurité limitent qui peut rechercher le coronavirus aux laboratoires qui peuvent se permettre l’équipement nécessaire. Cela ralentit les efforts pour trouver des médicaments et des remèdes contre le virus.

Virus «hybride» créé pour rendre la recherche plus sûre

Pour permettre aux chercheurs et aux institutions qui n’ont pas accès aux équipements de biosécurité nécessaires de contribuer à la lutte contre le coronavirus, des chercheurs de la Washington University School of Medicine de Saint-Louis ont créé un nouveau virus «hybride» qui infecte les cellules et interagit avec des anticorps comme le fait le SARS-CoV-2. Contrairement à ce dernier, cependant, ce nouveau virus ne provoque aucune maladie grave.

Les chercheurs ont utilisé un autre virus, appelé virus de la stomatite vésiculaire (VSV), comme base du nouveau virus hybride. VSV est un bourreau de travail dans les laboratoires de virologie car il est facile à manipuler génétiquement tout en étant en même temps assez inoffensif. Le virus infecte principalement les animaux tels que les chevaux, les bovins et les porcs. Lorsqu’il infecte occasionnellement des personnes, il ne provoque qu’une maladie bénigne, semblable à la grippe, qui dure de trois à cinq jours.

En plus d’être moins mortels, l’une des principales différences entre le VSV et le SARS-CoV-2 est la façon dont ils infectent les cellules. Alors que les virus en général utilisent des protéines à leur surface pour attaquer les cellules, ces dernières utilisent ce que les scientifiques ont appelé une protéine «de pointe».

Pour créer le virus hybride, les scientifiques ont alors retiré le gène de la protéine de surface du VSV et l’ont remplacé par celui du SARS-CoV-2. L’hybride résultant, baptisé VSV-SARS-CoV-2, possède la protéine de pointe du coronavirus, lui permettant de cibler les cellules de la même manière, mais ne dispose pas des gènes nécessaires pour provoquer une maladie grave.

Une fois qu’ils ont eu le nouveau virus, ils l’ont testé contre les anticorps des survivants du COVID-19. Le test montre que les anticorps ont réagi au virus hybride de la même manière qu’ils l’ont fait contre le vrai virus SARS-CoV-2. Dans le même temps, les anticorps qui ont fonctionné contre le VSV-SARS-CoV-2 ont également fonctionné contre le SARS-CoV-2. (Connexes: la plupart des patients atteints de coronavirus développent des «anticorps neutralisants» après la guérison, mais sont-ils suffisants pour éviter une autre infection?)

« Les humains développent certainement des anticorps contre d’autres protéines du SRAS-CoV-2, mais ce sont les anticorps contre le pic qui semblent être les plus importants pour la protection », a déclaré le co-auteur principal, le Dr Sean Whelan. « Donc, tant qu’un virus a la protéine de pointe, il regarde le système immunitaire humain comme le SRAS-CoV-2, à toutes fins utiles. »

Un nouveau virus devrait accélérer le développement de traitements

Selon l’équipe, ce nouveau virus hybride pourrait aider davantage de scientifiques à évaluer une gamme de traitements préventifs du COVID-19 basés sur des anticorps neutralisants.

«L’un des problèmes dans l’évaluation des anticorps neutralisants est que beaucoup de ces tests nécessitent une installation BSL-3, et la plupart des laboratoires cliniques et des entreprises ne disposent pas d’installations BSL-3», a expliqué le Dr Michael S. Diamond, co-senior auteur de l’étude.

«Avec ce virus de substitution, vous pouvez prélever du sérum, du plasma ou des anticorps et effectuer des analyses à haut débit aux niveaux de BSL-2, ce que possède tous les laboratoires, sans risque d’être infecté. Et nous savons que cela correspond presque parfaitement aux données que nous obtenons du SRAS-CoV-2 infectieux de bonne foi», a-t-il ajouté.

Selon Diamond, le virus hybride pourrait être utilisé pour tester pour voir où un vaccin expérimental déclenche ou non la création d’anticorps neutralisants, pour mesurer si un survivant du COVID-19 porte suffisamment de ces anticorps pour donner du plasma à d’autres patients COVID-19 ou même identifier si des anticorps ont le potentiel d’être développés en médicaments antiviraux.

En plus d’être utile pour élargir la recherche sur le SRAS-CoV-2, le fait que le virus hybride possède la même protéine de pointe que ce dernier et déclenche les mêmes anticorps signifie qu’il pourrait éventuellement être également utilisé comme vaccin. Selon Diamond, lui et ses collègues mènent déjà des études sur les animaux pour évaluer la possibilité.

Que le virus hybride VSV-SARS-CoV-2 puisse être efficace ou non en tant que vaccin est une toute autre question.

Les vaccins agissent en utilisant un virus, ou quelque chose de similaire, pour déclencher la production d’anticorps contre lui par le système immunitaire. Des études ont cependant montré que les anticorps produits par l’organisme pour combattre le SRAS-CoV-2 ont tendance à s’estomper après quelques mois seulement. Cela signifie que l’immunité fournie par tout vaccin COVID-19 – pas seulement celui basé sur le virus hybride – ne durera probablement pas longtemps.

