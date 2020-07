L’ultime division et conquête

Vous ne voulez pas mourir en masse, être déshumanisés et dépeuplés ? Alors réagissez!

Par Russ Bangs – À l’origine chez OffGuardian – Publié le 20 juillet 2020 FRN

« Il a été fréquemment observé que la terreur ne peut régner absolument que sur des personnes isolées les unes des autres et que, par conséquent, l’une des principales préoccupations du gouvernement tyrannique est de provoquer cet isolement. L’isolement peut être le début de la terreur; c’est certainement son terrain le plus fertile; c’est toujours son résultat. Cet isolement est pour ainsi dire pré-totalitaire; sa caractéristique est l’impuissance dans la mesure où le pouvoir vient toujours de personnes agissant ensemble, agissant de concert; les personnes isolées sont par définition impuissantes. »

Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme

La civilisation occidentale, dirigée par le gouvernement et les médias des Etats-Unis d’Amérique, s’est lancée dans une campagne de terrorisme psychologique de masse conçue pour couvrir l’effondrement de l’économie, a mis en place un nouveau prétexte pour l’expédition de pillage en cours de Wall Street, a radicalement escaladé l’Etat policier, traumatisé profondément les gens en soumission au conformisme social total, et aggraver radicalement l’atomisation antisociale et anti-humaine du peuple.

Le prétexte de cette abomination est une épidémie qui est objectivement comparable à la grippe saisonnière et est causée par le même type de coronavirus que nous avons enduré si longtemps sans déchaînements totalitaires et folie de masse.

Les preuves mondiales convergent vers les faits: cette grippe est un peu plus contagieuse que la norme et est particulièrement dangereuse pour ceux qui sont âgés et déjà en mauvaise santé à cause de maladies préexistantes. Ce n’est pas particulièrement dangereux pour le reste de la population.

Tout le concept de «verrouillage» est exactement à l’envers, exactement de la mauvaise manière que toute société sensée réagirait à cette situation.

Ce sont les vulnérables qui devraient être protégés pendant que la nature suit son cours parmi la population en général, qui devraient vivre comme d’habitude. La rigidité dominioniste-technocratique ne peut pas empêcher une épidémie de traverser la population malgré les illusions de cette religion, d’autant plus que les sociétés occidentales ont commencé leurs mesures bien trop tard de toute façon.

Il est donc préférable de laisser l’immunité du troupeau se développer aussi vite qu’elle le fera naturellement, moment auquel le virus se retire du manque d’hôtes (et est susceptible de muter dans une direction plus douce en cours de route). C’est le seul moyen de créer un environnement plus sûr pour tous, y compris les plus vulnérables.

Le fait que la plupart des sociétés aient rejeté la voie scientifique sensée en faveur des tentatives vouées à l’échec de ségrégation et de stérilisation violentes et forcées est la preuve que les gouvernements ne sont pas concernés par la santé publique (comme si nous ne le savions pas déjà). de mille politiques d’empoisonnement de l’environnement tout en vidant le système de santé), mais sont très ardents d’utiliser cette crise qu’ils ont créée artificiellement afin d’augmenter radicalement leur pouvoir d’État policier vers des objectifs totalitaires.

Tout le concept d’auto-isolement et de «distanciation» antisociale est radicalement anti-humain. Nous avons évolué pendant des millions d’années pour devenir des créatures sociales vivant dans des groupes soudés. Bien que les sociétés modernes travaillent idéologiquement et socio-économiquement pour massifier et atomiser les gens, nous sommes néanmoins presque tous à la recherche d’une étroite compagnie humaine dans nos vies.

(Je soupçonne que la plupart des agents de police sur Internet ne sont pas seulement des fascistes dans l’âme, mais sont des solitaires misanthropes confirmés qui ne se soucient pas moins de la proximité humaine.)

Cette campagne de terreur cherche à détruire toute proximité humaine restante, ce qui signifie toute humanité restante en tant que telle, pour mieux isoler les atomes individuels pour les soumettre à une domination totale. Arendt a écrit en profondeur sur cet objectif des gouvernements totalitaires, même si elle n’envisageait même pas un culte dirigé par l’État de la répulsion physique littérale de chaque atome de chaque autre atome.

Jusqu’à présent, les gens se soumettent complètement à une campagne de terreur consacrée à l’éradication totale de toute communauté qui restait dans le monde, et en particulier de toute communauté qui commençait à être reconstruite.

Certains rêvent que cette campagne de terreur entraîne en quelque sorte une transformation collective magique. Ils n’expliquent pas comment cela est censé se produire alors que tout le monde est tellement terrorisé qu’il est désespéré de se détacher physiquement de sa propre ombre, et encore moins de se réunir physiquement avec d’autres personnes. Mais tout type d’action politique ou sociale, tout type de construction de mouvement, nécessite un contact étroit de personne à personne.

Il semble que pour la plupart des dissidents autoproclamés d’autrefois, le fait que les médias sociaux ne soient pas un substitut à l’organisation en face à face et à l’action de groupe, un fait jusqu’ici universellement reconnu par ces dissidents, est une autre vérité soudainement abandonnée et remplacée par sa complète antithèse.

Ainsi la campagne de terreur est un virus qui amène ceux qu’elle infecte à abdiquer tout activisme et toute perspective de tout activisme futur, aussi longtemps qu’ils restent fous de la fièvre de cette propagande terroriste.

Beaucoup plus profondément et évoquant le désespoir, la campagne de terreur est un virus qui fait craindre et détester ceux qu’elle infecte tout contact humain, toute compagnie, toute proximité, toutes choses qui nous ont jamais rendus humains. Les régimes totalitaires antérieurs recherchaient ce manque de contact et de confiance à travers des réseaux d’informateurs.

Ces réseaux font également partie de la campagne de terreur d’aujourd’hui, encouragée par le haut et surgissant spontanément d’en bas en raison du sentiment de terreur ainsi que de l’exercice d’intentions perverses antérieures de la part d’individus pervers.

Mais le potentiel totalitaire d’aujourd’hui est bien pire que cela. Désormais, les régimes aspirant à une domination totale ont terrorisé et fait subir un lavage de cerveau à la grande majorité des gens dans une méfiance physique automatique à l’égard de tous les autres. On ne craint plus que quelqu’un soit un informateur, mais on craint l’existence même d’un autre être humain.

Tout type de relations humaines, de l’amitié personnelle et de la romance aux rassemblements sociaux et clubs amicaux aux mouvements sociaux et culturels devient impossible dans de telles circonstances. Cela menace d’être la fin du concept même d’humanité partagée, d’être remplacé par une fourmilière d’atomes d’esclaves sans conscience au-delà de la peur et le souci le plus animal de nourriture et d’abri, qui est déjà autorisé ou refusé de la même manière que les expérimentateurs le font avec des rats de laboratoire.

Et plus les gens craignent et détestent l’existence physique littérale de toutes les autres personnes, plus la situation devient mûre pour chaque épidémie de meurtre, du taux de violence domestique et des meurtres aux foules de lynchage naissantes aux pogroms aux campagnes d’extermination de style nazi.

C’est l’objectif final du système. C’est la fin logique où mènent toutes les tendances d’aujourd’hui. Tout cela repose sur une épidémie qui est objectivement une saison grippale un peu plus rude que la moyenne.

Pourquoi les gens veulent-ils se rendre et rejeter toute réalité et toute perspective future d’humanité partagée, de bonheur, de liberté, de bien-être, pour si peu? Est-ce vraiment un culte de la mort totalitaire terminal, le globe comme un Jonestown massif?

Jusqu’à présent, il semble que c’est ce que la majorité souhaite. S’ils ne veulent pas vraiment de cette consommation de mort universelle dans l’esprit, les émotions et le corps, ils feraient mieux de sortir rapidement de leur délire mental induit par la terreur, avant qu’il ne soit trop tard.

Traduction et Titre 2 : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ