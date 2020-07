La main dans le sac : Bill et Melinda Gates rationalisent le dépeuplement dans cette interview de 60 minutes en 2010

Qui dit que le monde est surpeuplé et qui peut « jouer à Dieu » et dire qui vit et qui meurt.

Ce sont des ordures du Nouvel Ordre Mondial (NWO)! Seulement 10% du monde est peuplé, et s’il ne rentre pas dans le système, c’est le système qui ne fonctionne pas, c’est simple!

Ces clowns ont leur place à la table du Nouvel Ordre Mondial, ils se sont suffisamment embrassés pour l’obtenir, mais le sang est sur leurs mains et chacune de ces élitistes est à blâmer, ne pensant qu’à eux-mêmes et jouant à un dieu.

Le meurtre d’innocents au nom d’un système est un crime de guerre.

Exposition du programme Gates en Afrique

Commentaires des internautes

Les Gates et copains doivent être arrêtés pour crimes contre l’humanité, blanchiment d’argent, etc … etc …

Les Gates doivent être arrêtées. Ils n’ont pas le droit de décider des droits pour le monde simplement parce qu’ils ont de l’argent.

Bill Gates a été expulsé de l’Inde et a blessé beaucoup de filles au Kenya. Il doit être élevé sur les crimes contre l’humanité. Il est diabolique.

Si l’Afrique développe le courage de s’unir, Gates et ceux de son irk devraient être bannis du continent ou du moins de l’Afrique noire.

Son agenda est mondial. Il est grand temps que les Africains le voient, lui et sa femme, pour ce qu’ils sont les hommes de tête d’un programme de dépoplation. Merci d’avoir partagé

C’est le racisme le plus dégoûtant – l’Afrique a été si mal traitée par l’élite mondiale – en particulier par la fondation Evil Gates.

Qui diable est Belinda Gates pour dire à l’Afrique de contrôler sa population ?? Leur arrogance et leur tromperie sont époustouflantes mais rien de nouveau sous le soleil.

Que font les dirigeants africains à ce sujet? Aucun corps ne peut entrer dans votre maison si vous ne leur ouvrez pas la porte. Les dirigeants africains doivent se réveiller !!!

Gates est un grand fan de l’eugénisme et de Margaret Sanger. Un énorme terrier de lapin!

Continuez à parler. Nous nous opposerons à ce mal avec vous.

Vers la fin, la scène avec Melinda Gates: elle blâmait les femmes pour la surpopulation du monde, comme si les femmes faisaient ça toutes seules.

ces gens adorent littéralement Satan et mettent en œuvre son programme diabolique.

Ils ont commencé des essais de covid en Afrique. Pourquoi les ont-ils laissés faire ça.

Comment je souhaite que les gens, les gens ordinaires puissent se rassembler et combattre la perversité plutôt que les uns contre les autres.

Ne prenez pas les piqûres de vaccins Bill Gates 👈👿👉 laissez Bill Gates prendre ses propres vaccins 👈 Pas les Africains du monde entier

Très intéressant. Bill Gates a toujours été un nerd informatique effrayant et avide de pouvoir. Méfiez-vous également de Zuckerberg et de Bezos.

C’est étrange de voir comment les gens tournent sinistres contre les Africains lorsqu’ils accumulent des richesses. N’était-il pas non plus connecté aux moustiques Génétiquement Modifiés du virus Zika? Nous devons remettre en question les valeurs de ceux à qui nous acceptons ou ne prenons pas d’argent du tout.

La vaccination a déjà commencé en Afrique du Sud, ce qui est préoccupant car Africa + Vaccine s’est avéré catastrophique dans le passé. Je ne sais pas comment nous pouvons nous épargner cette BS.

Eh bien, c’est la raison pour laquelle les cas d’infections en Afrique augmentent, les dirigeants africains sont complices en acceptant d’infecter leurs peuples par des ces tests bidons, des vaccins infectés, des médicaments empoisonnés…