«Personne n’a besoin de mourir» – Les médecins de première ligne Storm D.C. affirmant que «des milliers de médecins» sont réduits au silence sur les faits et les traitements du COVID

Les médecins de première ligne aux Etats-Unis d’Amérique ont fait irruption à Washington DC aujourd’hui pour organiser leur premier sommet annuel des blouses blanches à Capitol Hill, afin de lutter contre la désinformation et la propagande sur la COVID transmises au peuple des Etats-Unis d’Amérique par le biais des médias d’entreprise, tandis que les traitements efficaces contre le COVID sont censurés par Big Tech.

Ils ont d’abord tenu une brève conférence de presse à laquelle la participation a été limitée et où des médecins passionnés, qui traitent tous directement avec des patients COVID, ont affirmé que le peuple des Etats-Unis d’Amérique était trompé et que «personne n’a besoin de mourir» de la COVID, car tous ont traités avec succès les patients atteints de la COVID avec des remèdes efficaces qui sont censurés pour des raisons politiques.

Le but de ce sommet depuis leur site web:

La vie aux Etats-Unis d’Amérique a été victime d’une campagne massive de désinformation. Nous pouvons spéculer sur la façon dont cela s’est produit et pourquoi cela a continué, mais le but du sommet inaugural du White Coat est de permettre aux Américains d’arrêter de vivre dans la peur. Si les Américains continuent de laisser les soi-disant experts et personnalités des médias prendre leurs décisions, la grande expérience des Etats-Unis d’Amérique d’une République constitutionnelle avec une démocratie représentative cessera.

Dr Emmanuel depuis Houston, Texas.

L’un des orateurs à la conférence de presse d’aujourd’hui était le Dr Emmanuel depuis Houston, Texas. Elle a déclaré qu’elle avait étudié la médecine au Nigeria où elle utilisait l’hydroxychloroquine pour les patients atteints de paludisme, et qu’elle était donc très expérimentée avec ce médicament, et qu’elle a maintenant traité plus de 350 patients COVID au Texas avec de l’hydroxychloroquine, et aucun d’entre eux n’est décédé.

Je suis ici parce que j’ai personnellement traité plus de 350 patients atteints de la COVID. Les patients diabétiques, les patients souffrant d’hypertension artérielle, les patients asthmatiques, tout le monde. Mon patient le plus âgé a 92 ans. Le résultat est le même. Je les mets sur Hydroxychloroquine, je les mets sur du zinc, je les mets sur Zithromax, et ils vont tous bien. Au cours des derniers mois, j’ai pris en charge plus de 350 patients sans en perdre un. Pas un diabétique, ni une personne souffrant d’hypertension artérielle, ni une personne asthmatique, ni une personne âgée. Nous n’avons pas perdu un seul patient! Et, en plus de cela, je me suis mis, mon personnel et de nombreux médecins que je connais sous Hydroxychloroquine, à des fins de prévention. Aucun de nous n’est tombé malade. Je suis venu ici à Washington pour dire à l’Amérique que personne n’a besoin de mourir! Je suis contrarié! Pourquoi suis-je en colère? Parce que je vois des gens qui ne peuvent pas respirer. Je vois des parents entrer, je vois des diabétiques assis dans mon bureau, sachant (pensant) que c’est une condamnation à mort! Et ils ne peuvent pas respirer! Et je les aide, et je leur dis que ça va aller. Tu vas vivre. Et nous les traitons, et ils vivent. Aucun n’est mort!

Quand allez-vous vous réveiller, Amérique, et réaliser que vous craignez la mauvaise chose! Vous n’avez pas besoin de craindre la COVID, vous devez craindre nos dirigeants politiques et médicaux complices de MEURTRE !!

Et l’hydroxychloroquine n’est pas le seul traitement efficace. Il existe également des traitements non médicamenteux qui ont connu du succès et qui ont été censurés, comme la thérapie IV à la vitamine C et la thérapie à l’ozone. Voir:

Regardez toute la conférence de presse, qui est fortement censurée. Brietbart News a été l’une des rares organisations à se présenter et à diffuser cela sur leur page Facebook. Faites-nous savoir s’il disparaît et nous le fournirons sur une plateforme alternative.

