Apocalypse agrochimique post-Brexit pour le Royaume-Uni?

Par Colin Todhunter – À l’origine chez OffGuardian – Publié le 28 juillet 2020 FRN

Le gouvernement britannique, les régulateurs et les entreprises agrochimiques mondiales sont de connivence et se livrent ainsi à un comportement criminel. C’est le message mis en avant dans un nouveau rapport rédigé par l’environnementaliste Rosemary Mason et envoyé à l’Agence britannique pour l’environnement. Il fait suite à sa lettre ouverte de janvier 2019 à Werner Baumann, PDG de Bayer CropScience, dans laquelle elle lui a clairement indiqué qu’elle considérait Bayer CropScience et Monsanto comme des sociétés criminelles.

Sa lettre à Baumann décrivait un cocktail de duplicité d’entreprise, de dissimulation et de criminalité dont le public et l’environnement paient le prix, notamment en termes d’effets du glyphosate. Plus tard en 2019, Mason a écrit aux actionnaires de Bayer Crop Science, leur demandant de faire passer la santé humaine et la nature avant le profit et d’arrêter de financer Bayer.

Mason a souligné avec des preuves à l’appui comment le début progressif de l’extinction mondiale de nombreuses espèces est en grande partie le résultat d’une agriculture industrielle à forte intensité chimique. Elle a fait valoir que l’herbicide Roundup à base de glyphosate de Monsanto (maintenant Bayer) et la clothianidine de Bayer sont en grande partie responsables de la destruction de la Grande Barrière de Corail et que l’utilisation d’insecticides au glyphosate et aux néonicotinoïdes anéantit les espèces sauvages à travers le monde.

En février 2020, Mason a rédigé le rapport «Bayer Crop Science règne sur la Grande-Bretagne après le Brexit – le public et la presse sont empoisonnés par les pesticides». Elle a noté que le Premier ministre Boris Johnson prévoyait de conclure un accord commercial avec les États-Unis d’Amérique qui pourraient voir l’éviscération des normes alimentaires et environnementales. Dans un discours exposant ses objectifs commerciaux après le Brexit, Johnson a évoqué la perspective d’un accord avec Washington et minimisé la nécessité d’un accord avec Bruxelles – si l’UE insiste pour que le Royaume-Uni s’en tient à son régime réglementaire. En d’autres termes, il veut abandonner les réglementations européennes.

Mason s’est demandé qui pourrait tirer les ficelles de Johnson. Un gros indice est venu en février 2019 lors d’une réunion sur le Brexit sur le secteur britannique de la chimie au cours de laquelle les régulateurs britanniques et les hauts fonctionnaires des départements gouvernementaux ont écouté les priorités de Bayer Crop Science. Au cours de la réunion (Séminaire principal du Westminster Energy, Environment & Transport Forum: Priorities for UK Chemical Sector – challenges, opportunités and the future for regulation post-Brexit), Janet Williams, responsable de la science réglementaire à la division Bayer Crop Science, a défini les priorités pour fabricants de produits chimiques agricoles connus.

Dave Bench était également un conférencier. Bench est chercheur principal au UK Chemicals, Health and Safety Executive et directeur du plan de sortie de l’agence pour l’UE. Il a précédemment déclaré que le système de réglementation des pesticides est robuste et équilibre les risques des pesticides par rapport aux avantages pour la société.

Dans une lettre ouverte à Bench, Mason a répondu:

Cette déclaration est nulle. C’est au profit de l’industrie agrochimique. L’industrie (car c’est l’industrie qui effectue les tests, au nom des régulateurs) ne teste qu’un seul pesticide à la fois, alors que les agriculteurs pulvérisent un cocktail de pesticides, y compris sur les enfants et les bébés, sans avertissement.

Il semble qu’après le Brexit, le Royaume-Uni pourrait autoriser l’utilisation continue du glyphosate. Bien sûr, avec un accord commercial des Etats-Unis d’Amérique en préparation, il y a des préoccupations majeures concernant les OGM résistants au glyphosate et l’abaissement des normes alimentaires à tous les niveaux.

Mason dit que le glyphosate provoque des changements épigénétiques chez les humains et les animaux: les maladies sautent une génération. Les chercheurs de l’Université de l’État de Washington ont découvert une variété de maladies et d’autres problèmes de santé chez les descendants de deuxième et troisième générations de rats exposés au glyphosate. Dans la première étude du genre, les chercheurs ont vu des descendants de rats exposés développer des maladies de la prostate, des reins et des ovaires, de l’obésité et des anomalies congénitales.

Le glyphosate a fait l’objet de nombreuses études sur ses effets sur la santé. Robert F. Kennedy Jr, l’un des avocats combattant Bayer (qui a acheté Monsanto) devant les tribunaux des Etats-Unis d’Amérique, a expliqué que pendant quatre décennies, Monsanto a manœuvré pour dissimuler la cancérogénicité de Roundup en capturant les agences de régulation, en corrompant les agents publics, en corrompant les scientifiques et en se livrant à la fraude scientifique pour retarder son jour de calcul.

Kennedy dit qu’il existe également des preuves scientifiques en cascade liant le glyphosate à une constellation d’autres blessures qui sont devenues courantes depuis son introduction, notamment l’obésité, la dépression, la maladie d’Alzheimer, le TDAH, l’autisme, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les maladies rénales, les maladies inflammatoires de l’intestin, le cerveau, le sein et le cancer de la prostate, les fausses couches, les malformations congénitales et la diminution du nombre de spermatozoïdes.

Dans son nouveau document envoyé à l’Agence britannique pour l’environnement, Mason soutient qu’il existe une collusion criminelle entre le ministère de l’Environnement et des Affaires rurales (Defra), la Division de la réglementation des produits chimiques et Bayer à propos du Brexit.

Elle affirme également que le National Farmers Union a menti sur la quantité de pesticides utilisés par les agriculteurs et a ignoré les effets secondaires du chlorpyrifos, du chlorothalonil, du glyphosate et des néonicotinoïdes. La NFU affirme que les agriculteurs ne pourraient pas se passer de ces intrants, même s’ils détruisent la santé humaine et l’environnement.

Bien sûr, les agriculteurs peuvent et continuent à ne pas utiliser ces produits chimiques. Et l’abandon de l’agriculture à forte intensité chimique est parfaitement réalisable. Dans un article récent sur le site AgWeb, par exemple, le fermier des Etats-Unis d’Amérique Adam Chappell décrit comment il a fait le changement dans sa ferme de 8 000 acres. Chappell n’était pas un évangéliste organique teint dans la laine. Il a fait le virage pour des raisons financières et pratiques et il est heureux de l’avoir fait. L’article déclare:

«Il était au bord de la faillite et faisait face à une proposition de faire faillite ou de passer au vert. Noyé dans un tourbillon de coûts d’intrants, Chappell a coupé l’appât de l’agriculture conventionnelle et a plongé la tête la première dans une version bootstrap de l’agriculture innovante. Environ 10 ans plus tard, son exploitation est transformée et le producteur de 41 ans ne mâche pas ses mots: tout était une question d’argent.»

Il y a sûrement une leçon pour les agriculteurs britanniques qui, en 2016, ont utilisé du glyphosate sur 2 634 573 ha de terres cultivées. Ce n’est pas seulement leur résultat net qui pourrait s’améliorer, mais la santé de la nation. Mason dit que cinq études animales évaluées par des pairs aux États-Unis d’Amérique et en Argentine publiées en juillet 2020 ont concentré les esprits sur la crise d’infertilité causée par les herbicides à base de glyphosate.

Des chercheurs de l’Université nationale du Litoral à Sante Fe, en Argentine, ont publié trois articles évalués par des pairs, dont deux études sur les brebis et les rats et une revue. Dans une étude, les chercheurs ont conclu que les herbicides à base de glyphosate et de glyphosate sont des perturbateurs endocriniens. Ils ont également déclaré que les herbicides à base de glyphosate altéraient les résultats de la reproduction chez les femelles.

Mais la volonté du gouvernement britannique de protéger les entreprises de pesticides est telle qu’il verse aux géants de l’agrochimie BASF et Bayer d’énormes paiements en espèces pour le soutien de Covid-19. L’annonce est intervenue quelques semaines à peine après que les actionnaires de Bayer ont voté le versement de 2,75 milliards de livres sterling de dividendes. Le fait que Bayer ait ensuite reçu 600 millions de livres du gouvernement en dit long sur les priorités du gouvernement.

Selon Mason, le nouveau projet de loi sur l’agriculture offre une réelle opportunité pour le Royaume-Uni d’adopter un changement de paradigme qui englobe une politique agricole non chimique. Cependant, Defra a déclaré qu’après le Brexit Roundup Ready GA21, des cultures tolérantes au glyphosate pourraient être introduites.

Il est également préoccupant qu’un déficit de financement post-Brexit puisse saper davantage l’impartialité de la recherche universitaire. Mason fait référence à Greenpeace, qui note que Bayer et Syngenta, tous deux vendent des insecticides néonicotinoïdes liés à des effets nocifs sur les abeilles, ont donné un total combiné de 16,1 millions de livres sterling à 70 universités britanniques sur cinq ans pour financer une série de recherches. Un tel financement privé pourrait créer un conflit d’intérêts pour les universitaires et, après le Brexit, une pénurie potentielle de fonds publics pour la science pourrait obliger les universités à rechercher davantage de financement auprès du secteur privé.

On pensait autrefois que les néonicotinoïdes avaient peu ou pas d’effets négatifs sur l’environnement parce qu’ils sont utilisés à faibles doses et comme enrobage des semences, plutôt que d’être pulvérisés. Mais les preuves sont de plus en plus nombreuses que les produits chimiques nuisent aux abeilles – d’importants pollinisateurs des cultures vivrières. En conséquence, les néonicotinoïdes ont été interdits par l’UE, bien qu’ils puissent toujours être utilisés sous licence.

Selon le site Web de Bayer, les universitaires qui ont passé en revue 15 années de recherche ont trouvé qu’« aucun effet indésirable sur les colonies d’abeilles n’a jamais été observé dans les études sur le terrain ». Entre 2011 et 2016, les chiffres obtenus auprès des 70 universités – environ la moitié du total au Royaume-Uni – montrent que Bayer a donné 9 millions de livres sterling pour financer la recherche, dont plus de 345 000 £ sur les sciences végétales. Syngenta a dépensé près de 7,1 millions de livres sterling, dont un peu moins de 2,3 millions de livres sterling en sciences végétales et a déclaré que de nombreuses années de surveillance indépendante prouvent que, lorsqu’ils sont utilisés correctement, les néonicotinoïdes ne nuisent pas à la santé des populations d’abeilles.

Cependant, en 2016, Ben Stewart de l’équipe d’intervention Brexit de Greenpeace UK a déclaré que le déclin des populations d’abeilles était une préoccupation majeure en matière d’environnement et de sécurité alimentaire – ses causes doivent être correctement étudiées.

Il ajouta:

«Mais pour que cette recherche suscite la confiance du public, elle doit être indépendante et impartiale, raison pour laquelle le financement public est si crucial. Vous ne voudriez pas que les études sur le cancer du poumon dépendent fortement des fonds des entreprises de tabac, ni que la recherche sur les pesticides dépende des entreprises qui les fabriquent.»

Stewart a conclu:

Alors que le Brexit menace de couper des fonds publics vitaux pour ce domaine scientifique, nos universités ont besoin d’une garantie de la part de notre gouvernement que l’argent de l’UE ne sera pas remplacé par de l’argent des entreprises.

Mais Mason note que le gouvernement a montré il y a longtemps ses vraies couleurs en refusant de légiférer sur la directive européenne (2009/128 /CE) sur l’utilisation durable des pesticides. Le gouvernement a simplement déclaré que les contrôles statutaires et volontaires actuels relatifs aux pesticides et à la protection de l’eau, s’ils étaient suivis, offriraient un degré élevé de protection et il chercherait principalement à travailler avec l’industrie des pesticides pour renforcer les mesures volontaires.

Mason a d’abord interrogé le gouvernement à ce sujet en janvier 2011. Dans une lettre ouverte à la Direction de la réglementation des produits chimiques. Le gouvernement a affirmé qu’aucune preuve convaincante n’avait été fournie pour justifier une extension des réglementations existantes et des contrôles volontaires.

Lord Henley, le sous-secrétaire d’État à Defra, a encore développé:

«En apportant un petit nombre de changements à notre approche actuelle, nous pouvons continuer à aider à nourrir une population mondiale croissante avec des aliments de haute qualité abordables, tout en minimisant les risques liés à l’utilisation de pesticides.»

Dans ses nombreux rapports et lettres ouvertes aux fonctionnaires, Mason a montré que loin d’avoir une «nourriture de haute qualité», il y a une crise de santé publique en cours en raison des pesticides utilisés.

Elle a répondu à Henley en déclarant:

«… Au lieu de renforcer la législation, les réponses du gouvernement britannique et de la CRD l’ont considérablement affaiblie. Dans le cas de la pulvérisation aérienne, vous avez opté pour une dérogation.»

Mason dit que, récemment, le jour où Monsanto a perdu son appel contre Dewayne Lee Johnson, les pulvérisateurs ont contourné la marina de Cardiff, enfreignant toutes les règles que l’UE avait fixées pour Roundup.

On ne peut que se demander ce que pourrait attendre le public britannique si un accord commercial était conclu avec les États-Unis d’Amérique. Bien que le gouvernement conservateur se soit engagé à ne pas compromettre les normes alimentaires et environnementales du Royaume-Uni, il propose désormais que le poulet lavé au chlore, le bœuf traité aux hormones de croissance, le porc provenant d’animaux traités à la ractopamine et de nombreux autres aliments toxiques produits aux États-Unis d’Amérique soient autorisé au Royaume-Uni. Tout pour le résultat net des entreprises agroalimentaires des Etats-Unis d’Amérique.

Il convient également de mentionner à ce stade qu’il existe environ 2000 produits chimiques non testés dans les aliments emballés aux États-Unis d’Amérique.

En fin de compte, la situation se résume à une concentration de pouvoir qui se joue au sein d’une direction interdépendante des intérêts de l’État et des entreprises – dans ce cas, les conglomérats agrochimiques mondiaux et le gouvernement britannique – et au-dessus des têtes des gens ordinaires. Il est clair que ces institutions valorisent la santé des entreprises puissantes au détriment de la santé de la population et de l’état de l’environnement.

Les lecteurs peuvent accéder au nouveau document de Mason intitulé «Collusion criminelle entre Defra, la Division de la réglementation des produits chimiques et Bayer sur l’agenda du Brexit» via le site web academia.edu (qui cite des sources pertinentes), où tous ses autres documents peuvent également être trouvés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Fort Russ