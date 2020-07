Bill Gates s’interroge sur les vaccins contre les coronavirus provoquant des effets secondaires universels chez les patients testés

Lorsqu’il a été pressé lors d’une récente interview de CBS avec Norah O’Donnell sur le fait que presque tous les patients testés ayant reçu un vaccin expérimental contre le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) ont jusqu’à présent développé des effets secondaires systémiques, l’eugéniste milliardaire Bill Gates était nerveusement indifférent, rassurant les téléspectateurs que la FDA «fera du bon travail dans ce domaine».

Comme l’a expliqué O’Donnell, 80% des personnes ayant reçu au moins deux doses du vaccin test de Moderna contre le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) sont tombées malades, dans de nombreux cas avec les mêmes symptômes que l’infection elle-même. Mais selon Gates, il n’y a pas de quoi s’inquiéter car les effets secondaires n’étaient pas vraiment si mauvais.

« La FDA, euh, sans être sous pression, va, refouler, regarder attentivement ça », a répondu un Gates tortueux, visiblement mal à l’aise, à la question d’O’Donnell sur la sécurité ou non du vaccin. «La FDA est l’étalon-or des régulateurs, euh, et leurs conseils actuels à ce sujet, s’ils s’en tiennent à cela, sont, sont, très, très appropriés, euh, et, vous savez, les effets secondaires n’étaient pas super grave, c’est-à-dire que ça n’a pas causé de problèmes de santé permanents pour, euh, les choses, leur, tu sais que Moderna a dû aller avec la dose assez élevée donc, euh, tu sais, pour obtenir les anticorps.»

«Certains des autres vaccins, euh, vont, capable d’aller avec des doses plus faibles pour obtenir, euh, des réponses assez élevées, y compris le J&J et le Pfizer, et donc il y a beaucoup de caractéristiques de ces vaccins, euh, c’est génial que nous en ayons plusieurs, euh, qui vont là-bas», a-t-il ajouté avant d’être interrompu par O’Donnell qui n’allait pas le laisser tomber sur le fait que chaque patient test ayant reçu une forte dose du vaccin de Moderna a développé un effet secondaire.

Après avoir réitéré cela à Gates, il a de nouveau répondu en disant: «Ouais, mais une partie de cela n’est pas dramatique où, vous savez, c’est juste, vous savez, super douloureux, mais oui, là, nous devons nous assurer qu’il y a pas d’effet secondaire grave», et en essayant de ne pas rire vers la fin de sa déclaration bizarre.

« La FDA, euh, je, je, je pense que je vais faire du bon travail, euh, malgré la pression », a-t-il ajouté.

Bill Gates admet qu’aucun des vaccins tests contre le coronavirus ne fonctionne avec une seule dose; certaines personnes auront besoin de deux, trois ou même plus de jabs

Lorsqu’on lui a demandé en outre de combien de doses de vaccin les personnes auraient besoin une fois l’une d’entre elles libérée, Gates a répondu qu’aucune d’entre elles ne serait adéquate avec un seul vaccin. La plupart des gens en auront besoin de deux, et «parfois il en faut plus», en particulier chez les personnes âgées. Pour cette raison, Gates souhaite regrouper les études avec autant de participants âgés que possible afin de «nous donner ces données».

Pour résumer le tout, les vaccins expérimentaux contre le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) nuisent aux gens de gauche et de droite, mais ce n’est pas grave car au moins ils ne meurent pas, selon Gates. Et lorsque ces mêmes vaccins seront finalement diffusés auprès du grand public avec la bénédiction de la FDA, les gens devront en obtenir un, deux, trois, sept ou 20 d’entre eux – personne ne le sait vraiment – pour qu’ils «fonctionnent».

« Pourquoi personne ne lui a-t-il demandé combien d’argent il en tirait? » a demandé un commentateur de Zero Hedge.

«Je ne suis pas un expert en langage corporel mais ce type ment», a écrit un autre. «Tout avocat de la défense pénale vous dira que les gens qui donnent des réponses longues, décousues et déroutantes à des questions simples mentent. Gates cache beaucoup d’informations.»

Les dernières histoires sur le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) sont disponibles sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News