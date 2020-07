ÉCHEC: le même test COVID exact produira des résultats différents selon le laboratoire

Par Jon Rappoport

NoMoreFakeNews.com

Dans les articles précédents, j’ai détaillé plusieurs raisons clés pour lesquelles le test PCR est sans valeur et trompeur. (Archives d’articles PCR ici).

Ici, je discute encore une autre raison: l’uniformité du test n’a jamais été correctement validée. Différents laboratoires donnent des résultats différents.

Commençons ici – la référence est le NY Times du 22 janvier 2007, « La foi dans les tests rapides mène à une épidémie qui ne l’était pas. »

«Dr. Brooke Herndon, interniste au centre médical de Dartmouth-Hitchcock, ne pouvait pas arrêter de tousser… À la fin du mois d’avril, d’autres agents de santé de l’hôpital toussaient…»

«Pendant des mois, presque toutes les personnes impliquées pensaient que le centre médical avait eu une énorme poussée de coqueluche, avec des ramifications importantes. Près de 1 000 agents de santé de l’hôpital du Liban, dans le New Hampshire, ont subi un test préliminaire et ont été absents du travail jusqu’à ce que leurs résultats soient connus; 142 personnes, dont le Dr Herndon, ont été informées qu’elles semblaient avoir la maladie; et des milliers ont reçu des antibiotiques et un vaccin pour se protéger. Des lits d’hôpitaux ont été mis hors service, dont certains en soins intensifs.

«Puis, environ huit mois plus tard, les travailleurs de la santé ont été stupéfaits de recevoir un message électronique de l’administration de l’hôpital les informant que tout cela était une fausse alerte.

«Maintenant, en regardant en arrière sur l’épisode, les épidémiologistes et les spécialistes des maladies infectieuses disent que le problème était qu’ils avaient trop confiance dans un test moléculaire rapide et très sensible [PCR] qui les a induits en erreur.

«Il n’y a pas de données nationales sur les pseudo-épidémies causées par une dépendance excessive à ces tests moléculaires, a déclaré le Dr Trish M. Perl, épidémiologiste chez Johns Hopkins et ancien président de la Society of Health Care Epidemiologists of America. Mais, a-t-elle dit, des pseudo-épidémies se produisent tout le temps. L’affaire Dartmouth a peut-être été l’une des plus importantes, mais ce n’était en aucun cas une exception, a-t-elle déclaré.

«La plupart des nouveaux tests moléculaires [PCR] sont rapides mais techniquement exigeants, et chaque laboratoire peut les faire à sa manière. Ces tests, appelés «bières maison», ne sont pas disponibles dans le commerce et il n’existe pas de bonnes estimations de leurs taux d’erreur. Mais leur sensibilité même rend les faux positifs probables, et lorsque des centaines ou des milliers de personnes sont testées, comme cela s’est produit à Dartmouth, les faux positifs peuvent donner l’impression qu’il y a une épidémie.

«Vous êtes dans un petit coin de no man’s land», avec les nouveaux tests moléculaires [PCR], a déclaré le Dr Mark Perkins, spécialiste des maladies infectieuses et directeur scientifique de la Foundation for Innovative New Diagnostics, une fondation à but non lucratif soutenue par la Fondation Bill et Melinda Gates. « Tous les paris sont ouverts sur les performances exactes ».

«Avec la coqueluche, elle [Dr. Kretsinger, CDC] a déclaré: «Il y a probablement 100 P.C.R. protocoles et méthodes utilisés dans tout le pays», et on ne sait pas à quelle fréquence l’un d’entre eux est exact. «Nous avons eu un certain nombre d’épidémies pour lesquelles nous pensons que malgré la présence de résultats positifs à la RCP, la maladie n’était pas la coqueluche», a ajouté le Dr Kretsinger.

«Dr. Cathy A. Petti, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Utah, a déclaré que l’histoire avait une leçon claire.

«Le grand message est que chaque laboratoire est vulnérable aux faux positifs», a déclaré le Dr Petti. «Aucun résultat de test n’est absolu et c’est encore plus important avec un résultat de test basé sur P.C.R».»