L’Amérique est dirigée par des meurtriers – Que peuvent faire les citoyens?

Le Dr Anthony Fauci est employé par le gouvernement des États-Unis d’Amérique au National Institute of Health. Il n’est pas un élu, et a été en fonction pendant 38 ans pendant le mandat de 6 présidents, et a probablement plus de pouvoir que le bureau du président des États-Unis d’Amérique. Est-il «intouchable?»

Commentaire de Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Il existe des preuves accablantes que le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984, est coupable de meurtre de masse.

Tirant d’énormes profits de l’industrie pharmaceutique, il a été le principal leader aux États-Unis d’Amérique dans le contrôle de la réponse au coronavirus, qui a inclus la suppression des informations publiques sur l’hydroxychloroquine, un médicament sûr approuvé par la FDA qui est sur le marché depuis des décennies, et auquel des milliers des médecins affirment maintenant qu’il existe un taux de guérison de 100% pour les patients diagnostiqués avec le COVID-19.

Cette action à elle seule a conduit à des dizaines de milliers de morts inutiles, ainsi qu’à des milliards de dollars de contribuables dépensés pour de «nouveaux» remèdes contre le COVID-19, tels que le très rentable Remdesivir, et les vaccins COVID à venir.

Il semble exercer plus de pouvoir et d’influence que même le président des États-Unis d’Amérique.

Alors n’y a-t-il aucun moyen de l’arrêter ou de le traduire en justice?

Les citoyens des Etats-Unis d’Amérique contre les banquiers centraux de Wall Street

Ce que le Dr Fauci et d’autres comme lui complices de meurtres de masse ont des ressources financières illimitées, car il fait partie des banquiers centraux de Wall Street qui contrôlent à peu près les affaires du monde par le biais d’organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé, le Forum économique mondial, le Conseil des relations extérieures et de nombreuses autres organisations liées aux banquiers centraux.

Ce qui permet à ce petit groupe de milliardaires de contrôler les affaires du monde et de s’en tirer avec des meurtres de masse, ce n’est pas leur richesse, cependant, seulement une citoyenneté conforme et non résistante.

Un soulèvement parmi les «gens du commun» est ce qu’ils craignent le plus, parce que les «gens du commun» sont beaucoup plus nombreux et il ne faudrait même pas la majorité des «gens du commun» pour renverser leur pouvoir.

Ils utilisent des techniques subtiles de contrôle de l’esprit pour contrôler les récits, et ils utilisent également les médias, et surtout aujourd’hui au 21ème siècle, ils utilisent la Big Tech pour étouffer la liberté de pensée et d’expression.

Ils observent les masses de se battre les unes contre les autres à leur place, en créant des divisions politiques et sociales que les masses en grande partie ne comprennent même pas qu’elles proviennent de ce petit groupe de riches.

Et quand vous arriverez au sommet de la structure du pouvoir de ces gens, vous verrez qu’ils ne sont pas du tout des gens très gentils. Ils sont très mauvais. Ce sont des satanistes impliqués dans l’occultisme et ce sont des pédophiles et des meurtriers. Pour en savoir plus, consultez:

Que peuvent faire les citoyens?

Le système politique aux États-Unis d’Amérique est complètement corrompu. Nos principes constitutionnels, initialement rédigés et mis en œuvre pour protéger les citoyens contre la portée excessive d’un gouvernement tyrannique, sont pratiquement morts en 1913 lorsque la Federal Reserve Bank a été créée pour contrôler le système monétaire.

Les banquiers et Wall Street ont pratiquement gouverné la nation depuis lors. Ils contrôlent la présidence, le Congrès et la Cour suprême.

Voici quelques suggestions que j’ai aujourd’hui, ici en juillet 2020, sur la façon dont les citoyens pourraient potentiellement reprendre le pays aux puissants banquiers et à Wall Street.

Le Grand Jury

L’une des dispositions de la Constitution censée donner aux citoyens des Etats-Unis d’Amérique l’accès à la justice, à l’exception des trois branches du gouvernement, est le Grand Jury.

Larry Klayman, fondateur de Judicial Watch et de Freedom Watch, a été l’un des principaux partisans des grands jurys de citoyens ces dernières années. Il a ici un site Web consacré au sujet.

Écrivant pour Newsmax.com en 2018, il a expliqué:

Il n’y a qu’une seule façon pour la nation de se rétablir à une justice égale en vertu de la loi, telle qu’elle a été conçue le 4 juillet 1776, dans ma ville natale de Philadelphie. À cet égard, nous, le peuple, devons maintenant prendre une page du «vieil ouest», avant qu’il n’y ait un département de la Justice des Etats-Unis d’Amérique, et mettre en place des grands jurys de citoyens, des procès de citoyens et des citoyens légaux en application de la loi. À cet égard, notre vénérable et malheureusement maintenant décédé, le juge de la Cour suprême, Antonin Scalia, s’est prononcé dans l’affaire historique United States v. Williams, 112 S. Ct. 1735, 504 U.S. 36, 118 L. Ed. 2d 352 (1992), que le Grand Jury en vertu de notre Constitution n’appartient à aucune des trois branches du gouvernement, mais plutôt à Nous, le peuple. En conséquence, les citoyens sont habilités à constituer de grands jurys, à inculper, à juger, à condamner et à prononcer des peines pour les personnes accusées de crimes.

Il poursuit en expliquant comment il a précédemment mis cette loi en pratique à Ocala, en Floride:

Il y a quelques années, moi, en tant que procureur et avocat de Floride, j’ai formé un grand jury de citoyens à Ocala, en Floride, … j’ai choisi les jurés au hasard sur les listes électorales, comme le font les tribunaux fédéraux et d’État, et j’ai conseillé l’accusé, dans ce cas Hillary Clinton et Barack Obama de la procédure et a offert de leur permettre de témoigner, puis a présenté des preuves au Grand Jury des citoyens lorsqu’ils ne se sont pas présentés. En conséquence, ils ont été inculpés de crimes présumés concernant leur atteinte manifeste à la sécurité nationale de l’Iran, ce qui n’a pas impliqué par coïncidence la fuite d’informations classifiées sur notre cyberattaque contre les réacteurs nucléaires iraniens. Ces informations classifiées ont été illégalement divulguées pour renforcer la fortune politique d’Obama et de Clinton. Un procès s’ensuivit alors, présidé par un juge neutre choisi dans la communauté d’Ocala, et Clinton et Obama furent reconnus coupables de crimes. À l’époque, nous n’avons pas cherché à faire appliquer les condamnations. (Source.)

Je ne suis pas sûr que juger et condamner des politiciens soit la meilleure voie à suivre pour utiliser un Grand Jury de citoyens, cependant, lorsque ce sont les banquiers de Wall Street qui sont les principaux responsables de ces crimes contre le peuple des Etats-Unis d’Amérique. Je préférerais que les grands jurys de citoyens soient politiquement non partisans. Et au lieu de juger les politiciens, essayons les dirigeants de Wall Street qui achètent toujours leur liberté et échappent à la justice. Anthony Fauci et Bill Gates seraient deux bons exemples pour commencer.

De plus, si cette méthode devait être employée aujourd’hui contre ceux qui appliquent la réponse COVID, l’exécution des condamnations serait également nécessaire.

Cela impliquerait probablement une guerre civile, car la plupart des armements aux États-Unis d’Amérique sont contrôlés par le gouvernement et il faudrait qu’il y ait suffisamment de déserteurs pour participer à la désobéissance civile. Mais je crois qu’il y a suffisamment de bonnes personnes dans l’armée et dans les forces de l’ordre qui pourraient faire une différence si elles faisaient défection.

Mais pour ceux qui ne sont pas nourris à la cuillère de la propagande des médias d’entreprise avec les voix dissidentes étouffées par Big Tech, il est évident que nous sommes déjà dans une guerre civile. Certaines personnes sont simplement confuses sur les «côtés».

Ce n’est pas une guerre entre libéraux et conservateurs, ou entre la gauche et la droite, ou entre les blancs et les noirs, mais les citoyens moyens contre les banquiers de Wall Street.

Anthony Fauci, par exemple, qui, à mon avis, devrait être l’une des premières personnes jugées par un Grand Jury de citoyens depuis qu’il est sur la liste des salaires publics, a servi à la fois des politiciens républicains et démocrates.

Désobéissance civile massive – Un appel pour que les employés des grandes technologies deviennent des dénonciateurs

Les politiciens ont été utilisés par les milliardaires de Wall Street, dont la plupart font partie de l’industrie pharmaceutique, pour ordonner aux Américains de rester chez eux afin qu’ils puissent détruire l’économie et se transférer des MILLIERS DE MILLIARDS (TRILLIONS) [de dollars].

Il est désormais bien établi que les verrouillages ont causé plus de maladies et de décès que «le virus».

Mais que se passerait-il si les rôles étaient inversés?

Tout ce que les tyrans utilisent pour atteindre leurs objectifs dépend des autres pour s’aligner.

Les dirigeants de Big Tech, par exemple, viennent de comparaître devant le Congrès hier. Mais quel en sera le résultat? Probablement rien. Après tout, les membres du Congrès travaillent pour la plupart pour ces milliardaires de Wall Street!

Nous avons vu les effets de la façon dont quelques dissidents et lanceurs d’alerte peuvent avoir une influence massive sur le public. Nous l’avons vu cette semaine avec les Médecins de Première ligne qui sont venus à Washington DC et ont tenu des conférences de presse et des séminaires pour exposer la vérité.

La censure n’a généralement pas fonctionné, car suffisamment de personnes se sont engagées à maintenir leur message en vie et à le diffuser au plus grand nombre.

Ces médecins sont maintenant attaqués par les mondialistes, comme ils l’ont fait à tous les autres lanceurs d’alerte qui se sont manifestés pour partager la vérité. Le Dr Judy Mikovits est un autre exemple de quelqu’un qui a tout mis en jeu pour partager la vérité, tout comme Julian Assange et Edward Snowden ces dernières années, qui sont traités comme des criminels au lieu de dénonciateurs qui ont apporté la vérité sur la corruption aux masses.

Les entreprises Big Tech ont un grand nombre d’employés, et si vous travaillez pour Facebook, Google ou Twitter, vous êtes complice des crimes commis par votre employeur.

Si l’un d’entre vous souhaite se manifester en tant que dénonciateur anonyme, n’hésitez pas à contacter Health Impact News [ou MIRASTNEWS]. Et si suffisamment d’employés décident qu’ils ne participeront plus à ces crimes, ils ont le pouvoir de paralyser les opérations de ces entreprises perverses, s’ils accordent plus d’importance à la liberté, à la vérité et à la vie humaine qu’à leur chèque de paie, et imaginent un plan pour travailler ensemble de l’intérieur.

Je ne prétends pas qu’aucune de ces actions n’est la bonne voie à suivre, mais il est temps de commencer à réfléchir et à discuter de ce genre de choses [, plus vite ça se fera, mieux cela vaudra – MIRASTNEWS]. Si vous espérez encore qu’un politicien ou le processus politique puisse inverser d’une manière ou d’une autre tout cela, vous ne vivez plus dans la réalité.

La guerre est entre les masses et les banquiers mondiaux de Wall Street, et nous n’avons aucune chance de réussir si nous continuons à nous battre entre nous, sans vraiment reconnaître qui est le véritable ennemi.

Nous devons mettre de côté nos différences politiques et religieuses et nous unir pour une cause commune de liberté, de vérité et de valeur de la vie humaine. Nous ne devons pas succomber à la peur, mais insister sur la foi que le bien triomphera du mal, que Dieu triomphera du Diable.

Car si nous échouons, les meurtriers continueront de diriger ce pays, et nous n’avons pas encore vu le pire.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Covid-19 : La généticienne Alexandra Henrion-Caude vous dit tout – Le Zoom – TVL

Depuis que le Covid-19 est entré dans nos vies, on ne parle plus que de ça. Pour autant, beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponse. Parfois même, certaines ne peuvent être posées. Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude parle librement. Le virus vient-il d’un animal ou d’une manipulation humaine d’un laboratoire ? Que faut-il penser de la vaccination expérimentée de plus en plus aux quatre coins du globe ? Les conflits d’intérêt ont-ils ôté la liberté de la science ? Avec une humanité qui transparaît à chaque mot, Alexandra Henrion-Caude tranche avec la langue de bois des pseudos spécialistes du comité scientifique et livre sans détour les certitudes et les questionnements qui ressortent de cette crise inédite.

Mort ou esclave, est-ce le futur que vous choisissez ?

Nous sommes à un tournant de l’histoire humaine : si nous ne nous réveillons pas Bill Gates et ses amis vont nous vacciner tous cet automne, « pour notre bien » et il ne restera sur terre que des cadavres et des esclaves de la 5G et du cloud de l’Intelligence artificielle !

L’HEURE DU RÉVEIL SONNE ! SORTONS DE LA PEUR ET ILS VONT PERDRE TOUT POUVOIR SUR NOUS !

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News