Les faux scientifiques meurtriers et enragés sont dépassés par les vérités scientifiques crues du Dr Stella Immanuel

Des gauchistes racistes attaquent et se moquent du Dr Stella Immanuel pour sa vérité et sa passion de protéger les vies humaines contre les forces perverses et démoniaques derrière Big Pharma

Après avoir courageusement pris position pour la liberté de la santé lors du récent «White Coat Summit» organisé par les médecins des Etats-Unis d’Amérique de première ligne à Washington, DC, le Dr Stella Immanuel, une femme noire d’Afrique de l’Ouest, subit un barrage sans fin d’abus de la part de gauchistes, qui se moquent sans relâche de son héritage ethnique et de sa foi chrétienne.

Des titres tels que «Le nouveau docteur COVID de Trump dit que le sexe avec des démons vous rend malade», les compliments de l’extrême gauche The Daily Beast, sont endémiques. Et les libéraux blancs du monde entier partagent ces gros titres sur les réseaux sociaux et se moquent ouvertement du Dr Immanuel pour son ministère de délivrance.

Dans une tentative de la rendre aussi ridicule que possible – et en exploitant sa couleur de peau et son héritage ouest-africain pour le faire, tout en prétendant être «antiraciste» – la gauche [sataniste appartenant à des sectes diaboliques – MIRASTNEWS] qui adore la [fausse – MIRASTNEWS] «science» utilise des expressions comme «ADN extraterrestre» et «sperme de démon» pour caricaturer les philosophies et expériences médicales du Dr Immanuel, dont beaucoup sont basées sur ses expériences de travail avec des patients possédés par des démons en Afrique.

«Je ne connais pas la culture du Nigéria où le Dr Immanuel s’est formé mais je sais que la sorcellerie et les sacrifices d’enfants sont des choses très réelles en Ouganda», a écrit le groupe All Natural Parents sur Facebook. «Je sais aussi que cette femme a dû sauter par-dessus de grands immeubles et être deux fois plus intelligente que ses homologues pour se recycler et être autorisée à pratiquer aux États-Unis d’Amérique.»

[Ainsi parlent les hommes qui ont comploté avec les fabricants en laboratoire biotechnologique du Coronavirus SRAS-CoV-2, révélé par de nombreux scientifiques après une tentative infructueuse de taire la vérité – MIRASTNEWS].

«Bien qu’ils l’impliquent… elle n’est pas stupide», ajoute cette même page, offrant au Dr Immanuel la dignité et le respect que les médias grand public d’extrême gauche n’offriraient jamais. «Dans sa culture, elle est très en phase avec son peuple.»

Le Dr Immanuel a raison: le «FunVax» de Big Pharma vise à supprimer le «gène de Dieu» de l’humanité, incitant les gens à ne pas croire en Dieu

Le Dr Immanuel est si fortement attaquée pour ses croyances religieuses et sanitaires par la gauche qu’elle s’est récemment adressée à Twitter avec un appel à l’aide.

«Nous sommes attaqués, ridiculisés et discrédités», a-t-elle écrit, déplorant le fait que les gauchistes, dont beaucoup sont blancs et prétendent soutenir les Noirs, et en particulier les femmes noires, la déchirent en lambeaux tout en ignorant et en rejetant ce qu’elle a à dire.

«Nous avons besoin que nos patients PARLENT», a-t-elle ajouté. «Si vous avez été guéri par ce médicament, partagez votre histoire en ligne en utilisant ce hashtag. #HCQWorks.»

Ce n’est un secret pour personne que la gauche fait tout son possible pour garder le public dans l’ignorance de l’hydroxychloroquine (HCQ), tout simplement parce que le président Donald Trump l’a recommandé au début de la plandémie. Anthony Fauci, le chef du groupe de travail sur les coronavirus de Trump, a également dénigré le médicament, pointant plutôt les gens vers des masques faciaux, le remdesivir – dans lequel il détient des stocks – et les futurs vaccins contre le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) produits par Bill Gates.

C’est malheureux car HCQ fonctionne vraiment, surtout lorsqu’il est associé au zinc. Et la meilleure partie est qu’il ne coûte presque rien à fabriquer et à distribuer, car c’est un médicament générique qui existe depuis de nombreuses décennies.

Pour essayer d’éloigner les gens du HCQ, et en particulier du puissant témoignage du Dr Immanuel quant à son efficacité, la gauche met à part tout ce qu’elle a dit ou fait, y compris en se moquant de son affirmation selon laquelle certains vaccins sont en cours de développement pour essayer de débarrasser les gens de leurs croyances religieuses.

Bien que cela puisse sembler fou pour les non informés et les ignorants, il existe en fait un vaccin connu sous le nom de «FunVax» dont nous avons également fait état et qui, selon ses créateurs, désactivera le «gène de Dieu» dans le corps des gens, ce qui les fera rejeter leur croyance en Dieu.

En d’autres termes, le Dr Immanuel a raison, et plutôt que de jeter un regard honnête et digne sur son travail, ces libéraux pour la plupart blancs la déchirent en lambeaux et, très franchement, manifestent le type de racisme anti-noir dont ils prétendent [faussement – MIRASTNEWS] s’opposer.

Pour plus d’informations sur l’intolérance de la gauche libérale envers les personnes ayant des systèmes de croyances différents d’eux, assurez-vous de consulter LiberalMob.com.

