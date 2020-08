La société d’hébergement Web Squarespace déclare la guerre à l’humanité en faisant taire les médecins compatissants; est complice d’une collusion de meurtre de masse avec Big Pharma

Après que le populaire événement en direct de l’AFD (America’s Frontline Doctors) soit devenu viral l’autre jour, la plate-forme technologique Squarespace, sur laquelle l’AFD hébergeait son site Web, a fermé le tout pour «activité présumée fausse, frauduleuse, inexacte ou trompeuse».

Une capture d’écran capturée et partagée par le Dr Simone Gold, qui dirige l’AFD, révèle que Squarespace ne voulait pas être exclu de tout le plaisir de censurer le groupe aux côtés de Facebook, Twitter, Periscope et YouTube, qui ont tous bloqué la vidéo de diffusion de l’événement en direct pour la diffusion de «désinformation médicale».

«L’hébergeur de notre site Web @Squarespace vient de fermer complètement et arbitrairement notre site Web, affirmant une violation de leurs conditions de service», a tweeté Gold avec une capture d’écran du message qu’elle a reçu de Squarespace.

Cet écrivain peut confirmer qu’en essayant d’écrire sur l’événement AFD plus tôt dans la semaine, je n’ai pas pu accéder au site Web de l’AFD, qui avait été retiré quelques heures à peine après l’événement en direct. La page d’accueil indique désormais de manière générique «Ce compte a expiré», ainsi que des informations sur la manière dont le «propriétaire» peut se connecter.

Il n’est rien de moins sincère que d’appeler l’AFD le «propriétaire» de ce site Web si Squarespace peut simplement supprimer son contenu sur un coup de tête. Mais c’est exactement ce qui s’est passé alors que l’AFD a été systématiquement réduite au silence et «annulée» par la foule de gauche depuis pratiquement tout Internet.

Bien que vous puissiez toujours regarder l’événement en direct de l’AFD sur Brighteon.com – voici un lien parmi tant d’autres – il est impossible de partager quoi que ce soit, que ce soit Brighteon ou Natural News vers l’une des principales plateformes technologiques, ce qui signifie que moins de gens seront capables de le trouver.

Squarespace admet qu’il peut supprimer les sites Web des clients payants à tout moment, pour n’importe quelle raison

Avant d’être tirée, la vidéo en direct de l’AFD avait généré plus d’un million de vues sur Periscope, qui est géré par Twitter. Sur Facebook, ce nombre est passé à 17 millions de vues et, à un moment donné, 185 000 personnes l’ont visualisé simultanément en temps réel.

Sur YouTube, un extrait de l’événement avait atteint environ 80 000 vues avant que la plate-forme vidéo appartenant à Google ne le supprime pour « violation du règlement de la communauté YouTube ». Les plateformes technologiques susmentionnées ont fait la même chose, affirmant que la vidéo de l’AFD contenait des informations «dangereuses» sur la plandémie.

Selon Squarespace, l’intégralité du site Web de l’AFD a dû disparaître car soudainement, il a enfreint la section 3.1 de notre politique d’utilisation acceptable concernant des activités fausses, frauduleuses, inexactes ou trompeuses. »

Un e-mail de Squarespace à l’AFD expliquait ensuite que le fournisseur de technologie maintiendrait le «droit» de suspendre le compte de toute organisation à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

«Nous sommes un groupe de médecins plaidant pour une meilleure compréhension du COVID-19 et de ses options de traitement disponibles», a tweeté le Dr Gold. « C’est scandaleux. »»

Depuis son retrait de Squarespace, l’AFD affirme avoir reçu plusieurs offres d’autres entreprises pour réhéberger le site. Un concepteur et développeur professionnel du nom de Sal Baldovinos, par exemple, a tweeté qu’il pourrait «remettre le site Web de l’AFD en marche en quelques heures».

«Mon entreprise propose un service d’hébergement Web sans censure. Nous pouvons certainement vous aider ici et empêcher que quelque chose comme ça ne se reproduise. Seriez-vous intéressé à en savoir plus?» a tweeté un autre du nom d’Aaron Tao.

Au moment d’écrire ces lignes, l’AFD ne semble toujours pas avoir de site Web opérationnel et communique principalement via Twitter car sa page n’y a pas encore été suspendue ni retirée, bien que Donald Trump Jr. était pour le partage de la vidéo de l’AFD.

Pour plus d’informations sur la censure des Big Tech et pour vous tenir au courant des dernières nouvelles à ce sujet au fur et à mesure que la situation évolue, assurez-vous de consulter Censorship.news.

Ethan Huff

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

