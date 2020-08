Les Big Tech veillent à ce que les gens n’entendent pas parler des inconvénients mortels des vaccins

L’accès à des informations illimitées est l’un des plus gros attraits d’Internet, mais si les Big Tech réussissent, nous ne pourrons bientôt lire que des informations triées sur le volet qui soutiennent le discours libéral. Quiconque pense que c’est une exagération n’a qu’à jeter un coup d’œil à ce qui se passe avec la censure des Big Tech sur le débat sur les vaccins.

Le mois dernier, le président de la défense de la santé des enfants, Robert F.Kennedy, Jr., a rapporté que Facebook avait supprimé une interview sur IGTV qu’il avait faite avec le fondateur de The Autism File, Polly Tommey, à peine 10 minutes après sa publication sans donner aucune explication. Selon Kennedy, la vidéo ne contenait aucune inexactitude et était entièrement soutenue par une science évaluée par des pairs. Leur principal problème, bien sûr, était qu’il contenait des faits que l’industrie des vaccins ne veut pas que les gens entendent. Dans ce cas, il a parlé du vaccin contre le coronavirus et les failles dans les récents essais de Moderna.

Ce type de censure a également été observé lorsque le programme FactChecker de Facebook a censuré le producteur de Vaxxed, Del Bigtree, lorsqu’il a déclaré que les vaccins contiennent du mercure et de l’aluminium et peuvent provoquer une encéphalopathie. Cela a été en quelque sorte qualifié de faux et censuré malgré le fait que cette information soit répertoriée dans les notices d’emballage fournies avec les vaccins (bien que les patients finissent rarement par les voir). Bigtree a également été récemment déplatformé par YouTube après avoir couvert le traitement à faible coût à l’hydroxychloroquine pour le coronavirus qui menace les bénéfices des grandes entreprises pharmaceutiques.

Tout type de discours négatif sur les dangers légitimes des vaccins est qualifié de «désinformation»

Kennedy a écrit sur le site Children’s Health Defence que lorsque le membre du Congrès démocrate Adam Schiff a demandé aux PDG de Facebook, Amazon et Google dans une lettre de 2019 de censurer ce qu’il appelait «la désinformation sur les vaccins», c’était vraiment «un euphémisme pour toute déclaration qui s’écartait de déclarations officielles des BIG Pharma et de ses responsables de la réglementation capturés. Chacun de ces tyrans de la Silicon Valley est en partenariat avec des fabricants de vaccins. Ils ont donc été ravis de se conformer.

Il a ajouté qu’ils réduisaient au silence les histoires de mères dont les enfants ont été blessés par les vaccins, ainsi que d’autres critiques non approuvées des produits pharmaceutiques – des histoires puissantes de familles en deuil qui pourraient très bien éviter à d’autres parents de subir des tragédies similaires.

Facebook a annoncé peu de temps après la lettre de Schiff qu’il mettrait en œuvre de nouvelles politiques censurant activement le contenu publié sur sa plate-forme qui va à l’encontre du récit officiel selon lequel les vaccins sont en quelque sorte totalement sûrs et efficaces. Schiff a affirmé que c’était le travail de Facebook de guider les utilisateurs vers du contenu pro-vaccin pour leur propre protection. Certaines des mesures mises en place par le géant des médias sociaux comprenaient l’interdiction de la promotion des informations anti-vaccin par le biais de recommandations ou de publicités, et de rendre ces informations moins visibles dans les résultats de recherche. Ils ont également réduit le classement des groupes et des pages qui traitent des inconvénients et des dangers des vaccins dans leur fil d’actualité et leurs résultats de recherche.

Facebook a également étendu cet effort à Instagram, dans le cas où ils ne recommanderaient plus de contenu contenant de la «désinformation» sur les vaccins – qui est vraiment tout ce qui décrit les vaccins sous un jour négatif, même si c’est vrai et vérifiable.

Kennedy a également cité son oncle, John F., Kennedy, qui a sagement déclaré en 1962 que «les bibliothèques américaines devraient être ouvertes à tous – sauf au censeur. Nous devons connaître tous les faits et entendre toutes les alternatives et écouter toutes les critiques.

Apparemment, Big Tech n’est pas d’accord avec cette position. Ils veulent seulement que nous entendions ce qu’ils croient, et il n’y a absolument aucune place pour des alternatives et des critiques. Ce type de censure est quelque chose qui devrait déclencher des drapeaux rouges pour tout le monde, quel que soit le côté dans lequel ils se trouvent dans le débat sur les vaccins.

Isabelle Z.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News