Big Pharma obtient une immunité légale totale pour les vaccins contre les coronavirus; alors même que les injections de vaccins seront FORCÉES sur des milliards de personnes, tuant potentiellement des dizaines de millions de personnes

Nous sommes maintenant arrivés à l’ultime escroquerie lucrative pour Big Pharma, une industrie corrompue et criminelle qui se donne beaucoup de mal pour faire pression sur Big Tech pour qu’elle censure tout discours qui ne leur rapporte pas plus de bénéfices. Maintenant, les fabricants de vaccins comme AstraZeneca se vantent ouvertement de la façon dont ils ont obtenu une immunité juridique absolue contre tous les effets secondaires causés par les vaccins contre les coronavirus, même si «Dr. Evil (Diable)» Fauci et d’autres pions de l’industrie des vaccins font pression pour que des injections de vaccins soient obligatoires pour des milliards de personnes.

Vous n’avez pas le droit de dire non, en d’autres termes, mais vous n’avez pas non plus le droit de poursuivre si leur produit s’avère défectueux et cause des blessures ou des dommages.

C’est maintenant le statu quo de l’industrie des vaccins anti-humains et sans loi et de tous ses collaborateurs corrompus tels que Big Tech, Big Media, écoles de médecine et journaux médicaux complices.

«AstraZeneca s’est vu accorder une protection contre les futures réclamations en responsabilité du fait des produits liés à son vaccin COVID-19 prometteur par la plupart des pays avec lesquels elle a conclu des accords d’approvisionnement», rapporte Reuters. «Les États-Unis d’Amérique… ont déjà une loi pour exclure les réclamations en responsabilité délictuelle des produits qui aident à contrôler une crise de santé publique sous la forme de la loi de 2005 sur l’état de préparation du public et la protection civile, ou PREP Act.»

Le vaccin vous sera imposé, en d’autres termes, quel que soit son niveau de sécurité. Les essais à long terme sont complètement ignorés. Les essais sur les animaux ont été largement abandonnés. Et Moderna, le plus important fabricant de vaccins sur la scène du covid-19, a publiquement admis que 100% des sujets des essais cliniques avaient subi des effets secondaires négatifs dans le groupe à dose élevée, au cours de la deuxième série d’injections.

Bill Gates déclare maintenant publiquement que des «doses multiples» de vaccins contre le coronavirus devront être imposées à des personnes dans le monde entier, mais nous voyons déjà que même pendant la deuxième dose – sans parler des troisième ou quatrième doses – les effets secondaires frappent chaque personne, indiquant qu’ils s’aggravent cumulativement avec un nombre incrémentiel de doses.

Les fabricants de vaccins motivés par l’avidité ne sont pas incités à rendre les vaccins contre les coronavirus sûrs

L’absence totale de responsabilité financière signifie que les fabricants de vaccins ne sont pas incités à suivre des mesures de contrôle de la qualité. Puisqu’ils ne peuvent pas être poursuivis lorsque leurs vaccins défectueux causent des blessures ou la mort, il n’y a aucune incitation à rendre leurs vaccins sûrs pendant la fabrication. Au lieu de cela, la priorité est de tout mettre en production le plus rapidement possible afin de maximiser les profits et d’être parmi les premiers à commercialiser.

En plus de la conspiration, les géants de la technologie comme Google, Facebook et Twitter censureront bien sûr tous les rapports de blessures causées par des vaccins, ce qui rendra presque impossible pour quiconque de déposer une plainte en ligne honnête sur la sécurité des vaccins.

Voici comment cela fonctionnera: le CDC déclarera que les vaccins défectueux et dangereux sont «sûrs», puis quiconque remet en question ce qui sera censuré par les géants de la technologie pour «ne pas suivre les directives du CDC» ou une excuse similaire.

Ainsi, des entreprises comme Moderna, Pfizer, Astrazeneca ou Bayer pourraient produire des vaccins mortels qui tuent des millions de personnes, et il n’y a aucun mécanisme dans la société par lequel un lanceur d’alerte pourrait sonner l’alarme ou traduire en justice l’un des fabricants de vaccins.

La procédure régulière vient d’être annulée. Vous n’avez droit à aucun procès. Vous n’avez pas le droit de dire non. Vous devez vous conformer ou perdre votre emploi et vous pourriez en fait vous voir refuser l’accès aux transports en commun ou même aux espaces commerciaux publics.

Vous vivez maintenant dans un état de police médicale, dirigé par des tyrans de la Big Pharma et des charlatans de la science qui se font passer pour les grands prêtres de la «vérité». Tous ceux qui s’y opposent seront réduits au silence et on vous injectera contre votre gré un cocktail toxique de médecine expérimentale qui pourrait bien vous tuer. Si vous vous plaignez, vous serez démantelé. Si vous poursuivez, votre affaire sera rejetée. Si vous décédez, votre décès sera enregistré comme un décès «covid-19» afin de pousser plus de justification pour plus de vaccins.

En plus de tout cela, les vaccins ne fonctionneront probablement même pas.

VOUS devrez payer tous les frais médicaux liés aux blessures dues aux vaccins

En obtenant une immunité juridique absolue pour les vaccins expérimentaux dangereux, précipités, les géants des vaccins vous ont transféré tous les risques financiers sur vous, le patient.

Vous devrez supporter tous les frais d’hospitalisation, les frais funéraires et les frais de blessures à vie associés à leurs vaccins toxiques. Ils n’ont aucune responsabilité.

Cet arrangement – essentiellement une collusion approuvée par le Congrès des Etats-Unis d’Amérique entre Big Pharma et de riches législateurs d’élite qui acceptent les contributions de l’industrie à la campagne – est scandaleux. Cela prive les gens de leurs droits à une procédure régulière tout en transférant les charges financières des grandes sociétés pharmaceutiques aux personnes mêmes qui sont injectées de force contre leur gré.

Vous êtes obligé de tirer, en d’autres termes, puis de payer pour les blessures causées par le tir. Big Pharma s’en sort sans scot, empochant tous les bénéfices sans faire face à aucune responsabilité financière pour leurs cocktails de vaccins dangereux et non testés.

Le CDC, la FDA et l’OMS sont tous impliqués dans l’arnaque, bien sûr, tout comme les médias d’entreprise, les revues médicales et Big Tech. C’est parce qu’ils reçoivent tous des pots-de-vin de Big Pharma. L’argent coule comme de l’eau alors que des millions de personnes font face à des blessures ou à la mort suite à une expérience médicale de vaccin non sûre et non prouvée qui viole clairement les principes de Nuremberg abolissant les expériences médicales sur des êtres humains.

Il n’est pas étonnant que tant de citoyens des Etats-Unis d’Amérique affirment publiquement qu’ils défendront leur vie contre toute attaque vaccinale, qui est techniquement une attaque avec une arme mortelle.

Si le gouvernement vous oblige à vous faire injecter quelque chose, il est insensé de prétendre simultanément que VOUS devez supporter le fardeau financier découlant d’une blessure ou d’un décès

De toute évidence, si le gouvernement vous impose une intervention médicale, vous privant du choix de dire non, il ne peut pas simultanément vous forcer à payer les frais médicaux et à couvrir la perte de revenu de travail résultant de blessures causées par ces mêmes interventions médicales. C’est le gouvernement qui exige que les victimes des vaccins couvrent les coûts de responsabilité du produit qui devraient être couverts par le fabricant.

Imaginez si le gouvernement obligeait tous les Américains à acheter des voitures Ford Pinto, puis accordait à Ford une immunité totale contre toute responsabilité liée à l’explosion de ces voitures. Ce serait le gouvernement qui vous obligerait à vous exposer à un risque de dommage réel dû à un produit défectueux (les Pintos ont explosé lorsqu’ils sont légèrement tapotés par l’arrière) tout en vous obligeant simultanément à couvrir les frais de blessure et d’hospitalisation résultant du produit défectueux lui-même.

C’est dingue. C’est truqué. C’est injuste et cela prive les Américains de leurs droits constitutionnels fondamentaux. Pourtant, c’est exactement ce que le Congrès a mis en place pour les fabricants de vaccins, qui ont une longue et sombre histoire de fraude scientifique, de fixation des prix criminels, de truquage des essais cliniques et de mensonge aux autorités de réglementation gouvernementales.

[Seraient-elles, ses autorités corrompues jusqu’à la moelle pour ne pas voir l’ignominie innommable ? – MIRASTNEWS].

En fait, il est difficile de trouver une industrie dirigée par des fraudeurs plus criminels que l’industrie des vaccins, qui ment et trompe régulièrement le public des Etats-Unis d’Amérique, affirmant à tort que les vaccins ne nuisent à personne alors même que le gouvernement états-unien lui-même publie des statistiques trimestrielles détaillant un nombre étonnant des personnes (principalement des enfants) mutilées, hospitalisées et tuées par les vaccins. Vous pouvez télécharger vous-même les statistiques gouvernementales sur VAERS.HHS.gov

Le Dr Mikovits prévient que le vaccin contre le coronavirus pourrait tuer 50 millions d’Américains

La Dre Judy Mikovits, qui a été violemment attaquée par les médias contrôlés par les vaccins, a récemment expliqué qu’elle pensait qu’un vaccin COVID-19 pourrait tuer jusqu’à 50 millions de personnes aux États-Unis d’Amérique. Via VaccineImpact.com:

«Alors maintenant, vous allez injecter un agent dans chaque cellule du corps. Je ne peux même pas imaginer une recette pour autre chose que ce que je considérerais comme un meurtre de masse à une échelle où 50 millions de personnes mourront en Amérique à cause du vaccin.»

Le Dr Mikovits a été interviewé par Brian Rose, qui a présenté des entretiens avec David Icke qui prétend qu’il n’y a pas de virus et que les tours de téléphonie 5G sont la seule cause de ce qu’il appelle une «fausse» pandémie. Pour mémoire, nous ne sommes pas du tout d’accord avec David Icke, et nous pensons que Brian Rose semble surfer sur une vague de désinformation incroyablement populaire mais totalement fausse dans ses entretiens avec Icke. Néanmoins, nous pensons également que chaque personne devrait être autorisée à exprimer son point de vue sur la pandémie, y compris Icke et Rose, même si elles se trompent complètement dans leurs conclusions. Nous espérons que le public sera assez intelligent pour prendre ses propres décisions sur ce qu’il faut croire.

Regardez le Dr Mikovits dans une interview séparée ici et décidez vous-même:

La Dre Judy Mikovits s’est vivement opposée au port de masques, et elle est devenue l’une des voix les plus importantes de la dissidence contre l’establishment médical corrompu en ce qui concerne COVID-19. Nous sommes en désaccord avec sa position anti-masque, mais nous sommes tout à fait d’accord pour dire que ces vaccins COVID-19 précipités et largement non testés sont, en effet, une recette pour un désastre. Bien qu’il soit difficile de dire exactement combien de personnes pourraient mourir des vaccins au fil du temps – généralement d’une réponse hyperinflammatoire provoquée par une exposition ultérieure à de nouvelles infections – nous sommes tout à fait d’accord que des dizaines de millions de vies seront mises en danger aux États-Unis d’Amérique tout seul, sans parler des autres nations.

Il est difficile de savoir à l’avance si le nombre d’Américains qui meurent des suites de vaccins défectueux est d’un million ou de cinquante millions, mais ce que nous savons, c’est que Big Pharma ne se soucie pas du tout du nombre de personnes qui meurent. Leur seule préoccupation est de savoir combien d’argent ils peuvent gagner en vendant un produit défectueux à la hâte qui manque absolument de tout ce qui pourrait honnêtement être qualifié de «tests de sécurité complets».

L’affirmation fondamentale du Dr Mikovits est donc correcte, même si le nombre final n’est peut-être pas exactement 50 millions. C’est la raison pour laquelle sa voix est si importante en ce moment, car elle est l’une des rares personnes courageuses et informées qui nous mettent tous en garde contre le meurtre de masse qui est sur le point d’être perpétré par l’industrie du vaccin au nom des bénéfices des entreprises.

Il convient de noter, d’ailleurs, que Mikovits n’est pas non plus d’accord avec Icke. Mikovits sait que le coronavirus est réel, même s’il est maintenant beaucoup moins mortel parce que nous savons beaucoup mieux comment le vaincre avec l’hydroxychloroquine, la nutrition et des efforts similaires.

Je suppose qu’aucun d’eux ne fera la queue pour se faire vacciner contre le coronavirus… et je ne serai pas non plus vacciné. En fait, j’ai déjà déclaré publiquement que quiconque tenterait de m’agresser avec une injection de vaccin (arme) devra affronter mon Glock.

Vaccin contre Glock? Glock gagne.

Une agression avec un vaccin est une agression avec une arme mortelle, et chaque être humain a le droit de se défendre contre la violence médicale. Il s’agit d’un principe fondamental des droits de l’homme que l’industrie des vaccins a totalement abandonné.

En fait, j’irais jusqu’à dire que toute personne qui tente d’injecter de force un vaccin contre une autre personne contre sa volonté devrait être empêchée de commettre son agression par tous les moyens légaux disponibles. Au Texas, en passant, il est légal d’utiliser une arme à feu pour empêcher une agression criminelle.

Les vaccins non sûrs sont une violence médicale. La violence médicale contre les enfants est une maltraitance des enfants. Il est temps d’arrêter la violence médicale.

Rester informé. Lisez VaccineWars.com et trouvez plus de vidéos sur Brighteon.com.

Les terroristes étaient autrefois masqués – Aujourd’hui, ils font des talk-shows à la télévision démasqués tandis que les citoyens sont masqués

En haut: les terroristes masqués d’hier. Retirez les armes, et elles ressemblent davantage au grand public aujourd’hui. En bas: des terroristes sans masque qui apparaissent régulièrement à la télévision.

La réponse au coronavirus est un pur terrorisme d’État basé sur la propagande

«Les vrais terroristes de notre monde ne se rencontrent pas sur les quais à minuit, ni ne crient «Allahu Akbar» avant une action violente. Les vrais terroristes de notre monde portent des costumes de 5 000 dollars et travaillent aux plus hauts postes de la finance, du gouvernement et des affaires.»

~ Peter Joseph, «Zeitgeist: Addendum». Documentaire, histoire, guerre, http://www.imdb.com. 2008.

Alors, qui sont les vrais terroristes aujourd’hui?

Ce sont ceux qui cherchent à obtenir un pouvoir et un contrôle totaux sur nous tous, et ils sont appelés l’État.

Politiquement parlant, le recours au terrorisme est une arme puissante car il instille beaucoup de peur dans le cœur des hommes, et la peur peut conduire les masses à la panique et à la clandestinité, laissant la porte ouverte à la tyrannie.

La classe dirigeante comprend pleinement ce concept et l’utilise comme un outil psychologique pour contrôler le peuple, et ce faisant, l’État terroriste prétend être notre protecteur et notre sauveur au lieu de notre agresseur.

Seul un système contrôlé par des psychopathes utiliserait une telle stratégie.

Ne vous méprenez en rien sur ce qui se passe aujourd’hui et ne sous-estimez pas l’aspect sinistre de cette fausse pandémie planifiée depuis longtemps et délibérément fabriquée.

Il s’agit d’un acte de terreur qui a été créé dans le but de semer la peur afin d’acquérir plus de pouvoir et un contrôle complet sur la population mondiale.

Il ne s’agit pas seulement d’un terrorisme parrainé par l’État, mais d’un complot terroriste actif accompli par l’État lui-même.

La différence cette fois, c’est qu’il n’est pas enveloppé de mystère ou de secret, il n’y a pas de menace de bombes et aucun groupe ne revendique la responsabilité de cette attaque contre l’humanité.

Il s’agit de la terreur furtive uniquement, car ce nouveau tueur présumé d’innocents serait un virus qui n’a même jamais été correctement ou scientifiquement isolé ou identifié. [Là nous leur laissons leur entière responsabilité, car de nombreux virologues ont réussi à l’isoler. – MIRASTNEWS].

Aucun coup de feu ne devait être tiré pour paniquer les masses, et tout ce qui était nécessaire était un mensonge qui pourrait être facilement vendu à une population de moutons pathétiques soumis à un lavage de cerveau en attente de leur propre abattage.

La machine de propagande

Ce genre de terreur repose entièrement sur la propagande, et cette propagande doit être constante et implacable afin que les classes inférieures n’aient aucune inclination ou le temps pour autre chose que de se concentrer sur l’illusion à portée de main.

Cette stratégie des pourvoyeurs de terreur est un stratagème intelligent non pas parce qu’elle est basée sur la brillance, mais parce qu’elle est basée sur la destruction acceptée de l’intellect du troupeau.

Une fois que cela a été accompli, et cela a été accompli, le plan est plus facile à mettre en place. La confusion et la peur sont tout ce qui est nécessaire pour compléter le schéma.

Les manchettes récentes d’un média grand public contrôlé et complice révèlent l’étendue de la propagande constante et écrasante venant des organes de presse.

Les ondes sont inondées de titres terrifiants toute la journée tous les jours dans ce complot cauchemardesque appelé «coronavirus». Ce barrage constant de rapports apocalyptiques est destiné à inonder l’esprit des gens ordinaires au point de saturation.

Telle est l’essence d’une propagande réussie, et cette tactique est utilisée de manière magistrale pour obtenir la conformité du troupeau aux ordres du gouvernement qui visent à obtenir une obéissance totale à l’État afin de faire progresser la modification du comportement de masse.

La Chine est le modèle

La panne des tactiques utilisées par l’État pour obtenir l’adhésion à son autorité revendiquée est basée sur la Chine comme modèle. En suivant ce plan de contrôle, le monde, y compris les États-Unis d’Amérique, devient la Chine.

Ce n’est pas un hasard et cela a été planifié depuis le début.

Ce qui se passe en Chine se produira également ici, donc tous ceux qui critiquent la réponse draconienne de la Chine à ce canular devraient comprendre que les États-Unis reflètent cette réponse, comme de nombreux aspects du verrouillage total, de la surveillance, du suivi, des masques, de la destruction économique, et la distanciation s’est déjà produite ici et dans le monde après que la Chine a lancé ces politiques.

Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique joue les deux côtés de ce jeu, d’abord en blâmant la Chine pour le virus sans aucune preuve à l’appui, en ridiculisant leurs techniques de réponse et en les menaçant, tout en mettant en œuvre la même stratégie.

Ceci est complètement hypocrite bien sûr, mais tout cela fait partie de la campagne de désinformation conçue.

Condamnez d’abord, puis félicitez, puis copiez.

La société humaine telle que nous la connaissons a été décimée et modifiée au-delà de toute reconnaissance

Comparé à il y a quelques mois à peine, ce pays et la plupart des pays du monde sont devenus méconnaissables.

La société humaine telle que nous l’avons connue a été décimée et modifiée au-delà de toute reconnaissance.

La beauté et le plaisir, et toute la frivolité de la vie, y compris l’essence de l’esprit humain, ont été pour la plupart éliminés au profit de l’isolement, du masquage et de la distanciation.

Ce qui reste est un paysage froid et sombre qui est pour la plupart dénué de joie. La nature précieuse de la vie et de l’amour, le goût des saveurs exquises, la liberté d’explorer, de voyager, de jouer, d’écouter de la musique live et de se connecter avec les gens et les cultures ont pratiquement disparu.

La terreur infligée à nous tous par la classe dirigeante et le gouvernement a profondément touché nos âmes.

C’est une abomination.

Les riches deviennent plus riches pendant que tout le reste de l’humanité souffre

Au cours de cette attaque terroriste contre les masses par l’utilisation d’un système de «virus» de propagande, les riches continuent de s’enrichir, tandis que le reste de l’humanité en souffre.

Les transferts de richesse à ce niveau ne se sont jamais produits, et avec la poursuite de cette folie, la pauvreté deviendra de nature universelle.

Cela finira nécessairement une fois pour toutes la classe moyenne, laissant les très rares privilégiés au sommet, et tous les autres au bas du tas.

C’est le système souhaité, car toute société qui sombre dans l’état abyssal des dirigeants et des serfs est tenue de favoriser ceux qui revendiquent le statut d’élite.

Une fois que la plus grande partie de la société devient totalement dépendante en raison de la destruction de leur vie et de leur travail, la subordination à l’autorité devient monnaie courante et la distribution de morceaux par l’État sera considérée comme un acte bienveillant, alors qu’en fait elle ne sera utilisée que comme une mesure de contrôle.

Vaccinations forcées

La prochaine phase majeure de ce complot terroriste sera le déploiement d’un nouveau vaccin Covid et de mandats de vaccination dans le monde entier.

Personne ne sera certain de la composition totale de ces vaccins, car ce qui peut réellement y être pourrait être caché et mortel.

Il y aura certainement plusieurs souches de virus, il y aura des adjuvants nocifs qui pourraient inclure du mercure et de l’aluminium, entre autres, et il y aura très probablement des ingrédients inconnus également.

Avec la technologie d’aujourd’hui, la liste des composants possibles est infinie, et beaucoup pourraient altérer le gène.

Les vaccins à ADN et à ARN peuvent permettre le génie génétique, même si le courant dominant fera de grands efforts pour nier cette possibilité.

Une technologie de suivi pourrait également être implantée, ainsi que d’autres éléments invasifs tels que des nanoparticules étrangères et des puces RFID.

Ce n’est pas une affirmation que cela s’est produit, mais un avertissement que cela pourrait arriver. La technologie est disponible.

Il est impératif de garder à l’esprit que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est au lit avec la Fondation Gates, le CDC, l’OMS et de nombreuses sociétés pharmaceutiques criminelles.

Les contrats gouvernementaux pour la production de vaccins Covid, les partenariats gouvernement / pharmaceutique, le financement gouvernemental supplémentaire et les partenariats de livraison révèlent la nature fasciste de ces projets.

Les banques et les entreprises puissantes et le gouvernement sont les moteurs de cette fausse pandémie et travaillent également ensemble pour vacciner le monde.

Soyez très conscient de la nature dangereuse d’une consolidation aussi néfaste entre ces entités corrompues qui ne manqueront pas d’avoir des arrière-pensées qui seront mortelles.

Nous nous dirigeons vers des eaux encore plus dangereuses alors que cette terreur d’État se poursuit. Se cacher derrière un masque ne vous protégera pas de ce qui va arriver.

«Il y aura, dans la prochaine génération environ, une méthode pharmacologique pour faire aimer aux gens leur servitude, et produire une dictature sans larmes, pour ainsi dire, produisant une sorte de camp de concentration indolore pour des sociétés entières, afin que les gens se voient en fait retirer leurs libertés, mais pourraient plutôt profiter de cela.

~ «La révolution ultime». Discours d’Aldous Huxley au Berkeley Language Center, http://www.informationclearinghouse.info. 20 mars 1962.

