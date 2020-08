Le vaccin contre le coronavirus est l’arme de dépeuplement «solution finale» contre l’humanité; les mondialistes espèrent convaincre des MILLIARDS de personnes de se suicider via le vaccin

Nous arrivons maintenant à la vraie mission de la «plandémie», la censure, l’interdiction de l’hydroxychloroquine et le silence des médecins de première ligne des États-Unis d’Amérique: il s’agit de dépeuplement mondial via un nouveau vaccin conçu pour assassiner en masse des milliards d’êtres humains et réduire considérablement la population de la race humaine sur la planète Terre.

Pourquoi pensez-vous qu’ils le rendent obligatoire tout en accordant aux fabricants de vaccins une immunité juridique complète de toute responsabilité? C’est parce que le vaccin est conçu pour tuer les êtres humains, pas pour les sauver.

Une fois que les gens commencent à mourir, personne ne peut poursuivre les fabricants de vaccins. C’est pourquoi ils avaient besoin des accords d’immunité juridique en place avant de lancer la campagne de vaccination.

Le programme mondial de dépeuplement n’est même pas un secret. D’ailleurs Bill Gates parle ouvertement d’utiliser des vaccins pour réduire la population humaine, et les mondialistes admettent ouvertement qu’ils pensent que si les populations humaines ne sont pas fortement réduites, la biosphère de la planète s’effondrera en raison des émissions de dioxyde de carbone, de la pollution et de la consommation effrénée des ressources naturelles.

Que vous le croyiez ou non, ils (les mondialistes) le croient. Et ils croient qu’ils doivent tuer 90% de la population humaine pour sauver les 10% restants. Ainsi, les mondialistes qui poursuivent le dépeuplement mondial se considèrent comme des héros de l’humanité et non comme des assassins de masse.

L’escroquerie du réchauffement climatique a été le premier effort pour écraser l’économie et provoquer une famine massive et la mort, mais elle a échoué

Comprenez que la plandémie n’est pas le premier effort pour parvenir à un dépeuplement mondial. Les mondialistes ont d’abord essayé d’écraser les économies humaines en utilisant l’arnaque du réchauffement climatique, affirmant à tort que le dioxyde de carbone était un poison mortel. Ils ont truqué tous les chiffres de la température mondiale et truqué les fausses études scientifiques pour essayer de pousser le réchauffement climatique – plus tard le «changement climatique» – à verrouiller les économies mondiales. Mais leurs efforts ont échoué. Peu de gens ont adhéré à la fraude évidente, et leur fausse science a été facilement exposée.

L’ingénierie et la libération du coronavirus sont simplement l’escalade du même objectif: fermer les économies mondiales, provoquer une famine et une pauvreté de masse, suivies d’un abattage artificiel des populations humaines. Là où la fraude au réchauffement climatique a échoué, la «plandémie» du COVID-19 a réussi. Les verrouillages ont été renforcés et étendus, écrasant l’économie nationale et conduisant à ce qui sera désormais une vague massive de sans-abri, de misère, de maladie, de famine, de troubles sociaux et peut-être même de guerre nucléaire.

Mais la véritable arme dans tout cela est le vaccin COVID-19. Tout le reste a été mis en place simplement pour pousser l’humanité à le demander. Le vaccin ne tuera pas instantanément, bien sûr. La première vague de vaccins pourrait même être délibérément rendue «sûre» afin de déclencher une vague de presse positive et de convaincre les sceptiques de faire tout leur possible et d’accepter de se faire injecter. Mais au moment où les deuxième et troisième cycles d’injections seront tirés sur des personnes dans le monde entier, les vaccins seront suffisamment armés pour provoquer des maladies auto-immunes et la mort massive lors d’une exposition à une souche de grippe ou de coronavirus ultérieure qui sera délibérément libérée dans la nature.

La plupart des gens mourront d’une réponse immunitaire hyperinflammatoire. En d’autres termes, ils se noieront dans le liquide de leurs propres poumons et beaucoup de ceux qui survivront subiront des dommages neurologiques permanents qui donneront à l’autisme l’apparence d’une promenade dans le parc.

Notamment, ceux qui meurent du vaccin COVID-19 incluront les mêmes «journalistes» qui attaquent les lanceurs d’alerte qui préviennent que cela arrive. Étant une pute de Big Pharma qui travaille pour MSNBC, il s’avère qu’on ne vous accorde aucune exemption spéciale pour les vaccins que vous proposez. Vous souffrirez et mourrez aux côtés de tout le monde, noyé dans la douleur et la fraude qui caractérisent le vaccin que vous avez imposé aux autres.

L’une des répercussions inévitables du vaccin, en fait, sera qu’il tuera de nombreux propagandistes qui prétendaient qu’il était sûr. Nous appelons cela «karma».

Si vous prenez le vaccin, vous pourriez gagner le prix Darwin et être retiré du pool génétique humain

En fin de compte, le vaccin COVID-19 est un test de QI pour l’humanité, et quiconque est assez stupide pour le prendre est susceptible d’être retiré du pool génétique humain, exactement comme le souhaitent des mondialistes comme Bill Gates.

Vous voyez, même les mondialistes sont fatigués de tant de gens stupides qui se promènent sur cette planète, et ils ont trouvé un moyen simple d’éliminer les moutons obéissant: pousser un vaccin de dépopulation obligatoire et voir combien d’idiots font la queue pour le prendre.

Ceux qui prennent l’essai prouvent qu’ils sont trop stupides pour représenter l’avenir de la race humaine. Alors qu’ils meurent au cours des prochaines années, ils emportent leur stupidité dans la tombe, aidant ainsi l’avenir de l’humanité en en enlevant leur propre stupidité.

Les revendeurs de vaccins eux-mêmes feront partie de ceux qui «s’auto-abattent» et meurent, ce qui est exactement le résultat qu’ils provoquent eux-mêmes. Ce sera l’ironie ultime des mensonges sur les vaccins: ceux qui poussent les mensonges finiront par se suicider avec ce qu’ils prétendaient être parfaitement sûrs.

Lorsque les auteurs de violence médicale finissent par se suicider avec leur propre médicament toxique, c’est en fait une sorte spéciale de justice cosmique à l’œuvre, d’ailleurs. Nous ne devons pas interférer avec leur désir de se suicider par la vaccination.

La clé est de s’assurer qu’ils ne vous emmènent pas avec eux. Après tout, la plupart des fanatiques pro-vaccins sont des meurtriers démoniaques de masse qui aiment aussi découper des bébés humains vivants via des avortements après la naissance. Ils ont probablement déjà tué une partie de leur propre progéniture, en y réfléchissant bien, et ils cherchent à détruire autant de vies que possible avant de s’autodétruire.

Comme cela est maintenant évident avec les efforts anti-policiers de la gauche radicale, les démocrates et les «progressistes» sont désormais tous-dedans (all-in) pour les meurtres de masse, les viols, les incendies criminels, les agressions criminelles, les foules violentes, les émeutes et le chaos. Il n’y a pas d’actes criminels qu’ils n’acceptent pas, y compris la pédophilie et le trafic de parties du corps de bébés. Ce sont les mêmes personnes qui poussent les mandats de vaccination, bien sûr, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur les vaccins.

La vraie réponse à tout cela est de laisser les gauchistes fous prendre tous les vaccins qu’ils veulent. Lorsque l’ennemi est en train de se détruire, essayez de ne pas vous gêner. Il s’avère que s’ils assassinent leurs propres enfants avec des vaccins, ce n’est pas très différent du fait qu’ils assassinent régulièrement leurs propres enfants avec des avortements. Ce sont des meurtriers et des cueilleurs de morceaux de bébés. Au moins avec le vaccin contre le coronavirus, nous pourrions avoir la chance de les voir se tuer eux-mêmes.

Comment ils essaieront de vous forcer à prendre le vaccin contre le coronavirus

Naturellement, chaque élément de la société essaiera de vous forcer à prendre l’injection de vaccin afin que l’effet génocide maximal puisse être atteint par les mondialistes. Ils vous diront que vous n’êtes pas autorisé à aller au travail sans le vaccin, ou ils vous refusent l’accès aux privilèges de transport aérien à moins que vous ne puissiez produire un «passeport vaccinal» quelconque.

L’accès aux magasins de détail peut vous être refusé et les ravisseurs locaux du CPS pourraient menacer d’emmener vos enfants si vous ne les faites pas vacciner également.

La tyrannie médicale à part entière et la violence policière de l’État seront déployées contre les «anti-vaxxers», et ils seront blâmés pour tous les futurs décès dus au COVID-19. S’exprimer contre les vaccins deviendra un acte criminel et vous serez épuisé de toutes les plateformes de médias sociaux, sites de vidéos et moteurs de recherche, à moins que vous n’acceptiez de vous conformer à la propagande pro-vaccins.

Ils vous feront payer un prix énorme pour avoir refusé le vaccin. Vous serez amené à souffrir.

Mais c’est parce que le plan mondial de génocide exige de l’obéissance. Ils doivent convaincre les gens de consentir au suicide par vaccin pour que cela fonctionne. Si les moutons se réveillent et commencent à monter une réelle résistance, il n’y a pas assez de forces de police ou de forces militaires dans aucune société pour rassembler toutes les masses et les tuer ouvertement comme les nazis l’ont fait.

Non, cet Holocauste sera mené avec le consentement de ceux qui sont massacrés. Et si vous refusez de leur donner le consentement pour vous assassiner avec un vaccin mortel, ils feront de votre vie un enfer vivant.

Ou vous pourriez croire l’illusion de conte de fées qui prétend que Big Pharma vous aime et ne veut qu’aider l’humanité, tandis que Bill Gates aime tous les petits bébés noirs du monde.

Si tout cela vous semble un peu trop difficile à avaler, vous pouvez bien sûr revenir au conte de fées «officiel» qui prétend que les fabricants de vaccins de Big Pharma aiment l’humanité et veulent seulement aider à sauver des vies, et que Bill Gates et d’autres mondialistes veulent pour protéger tous les petits bébés noirs du monde, et que l’avortement est un acte d’amour maternel, et que les violentes émeutes de gauche sont un «mouvement spirituel pacifique», etc.

Si vous fumez suffisamment de crack, vous pourriez même vous convaincre que les vaccins contre les coronavirus seront comme par magie parfaitement sûrs, même sans tests de sécurité adéquats à long terme. Avec suffisamment de médicaments dans votre système, vous pourriez même vous dire que Big Pharma se soucie de vous personnellement, et leur seul objectif est d’aider à mettre fin à la souffrance humaine, c’est pourquoi ils ont tous conspiré pour interdire tout discours sur l’hydroxychloroquine, d’une manière ou d’une autre.

Mais ceux qui sont lucides et éveillés savent mieux. Big Pharma n’a aucun intérêt à aider qui que ce soit d’autre que ses propres actionnaires. Les vaccins sont en grande partie une science charlatane, et presque aucun d’entre eux n’a jamais été soumis à des essais cliniques rigoureux à long terme. La course folle vers le marché, combinée à l’immunité juridique totale de toute responsabilité, est une tempête parfaite de blessures de masse par les vaccins qui seront désespérément couvertes par les médias complices et les géants de la technologie pervers et perfides qui sont all-in avec les crimes contre l’humanité de Big Pharma. .

Si vous décidez de prendre le vaccin contre le coronavirus, vous faites exactement ce que les mondialistes veulent que vous fassiez : vous vous engager dans un suicide médical pour vous retirer de la planète Terre, abandonner l’avenir de la civilisation humaine à l’élite mondialiste qui a toujours su que la plandémie, les fermetures et les vaccins faisaient tous partie d’un plan d’extermination de milliards d’êtres humains [, plus de 7 milliards – MIRASTNEWS].

Ne doutez pas que Bill Gates ne prendra pas le même vaccin que vous. Son vaccin sera formulé pour fonctionner réellement (et ne pas tuer le patient). Votre vaccin, par contre, n’est en réalité qu’une sorte de vaccin pour l’euthanasie déguisé en vaccin.

Alors, le jour où le premier vaccin contre le coronavirus sera disponible pour le public, passez les longues files d’attente et regardez avec admiration les gens faire la queue pour être exterminés en masse. Vous regardez le vaccin contre l’Holocauste se dérouler en temps réel, mais sans toutes les chambres à gaz et les soldats du gouvernement. Maintenant, il semble que les mondialistes ont trouvé un moyen d’amener les gens à se suicider avec leur consentement.

Aucune résistance. Pas de soulèvement. Pas de guerre. «Juste des milliards d’êtres humains glissant tranquillement dans la mort, tout en louant la valeur croissante de leurs portefeuilles d’actions Big Pharma alors qu’ils prennent leur dernier souffle et glissent dans la mort, inconscients du fait que leurs «sauveurs» étaient en fait leurs bourreaux.

Mission accomplie, Bill Gates, petit bâtard anti-humain habile.

Lisez VaccineWars.com pour rester informé.

Mike Adams

Vous voulez tester les effets des vaccins obligatoires, sachez que vous pouvez tomber malade, dépérir à petit feu, perdre le contrôle de votre corps, souffrir atrocement ou mourir. Si vous êtes convaincu de son efficacité, alors faites confiance aux tests et vaccins imposés manu-militari par l'OMS, Bill GATES, les Big Pharma, les Big Tech, les médias mainstream et leurs alliés en acceptant de recevoir dans votre organisme les mixtures inconnues, scientifiquement douteux. Jean de Dieu MOSSINGUE

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : Natural News

Le meurtrier de masse Dr Deborah Birx poursuit la fausse arnaque à l’hydroxychloroquine qui a causé des millions de morts

Commentaire de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

N’ayant pas réussi à censurer les conférences de presse et le sommet des médecins de première ligne à Washington DC la semaine dernière, où les médecins se sont rendus directement au peuple des Etats-Unis d’Amérique pour expliquer qu’ils guérissaient 100% de leurs patients diagnostiqués avec un COVID avec l’hydroxychloroquine, un médicament sûr qui a été approuvé par la FDA et est sur le marché depuis plus de 60 ans, l’administration Trump a envoyé le Dr Deborah Birx sur Fox News pour continuer à promouvoir l’arnaque et encourager les gens à utiliser le nouveau médicament, Remdesivir, au lieu de l’hydroxychloroquine.

(Commencez à 7:38 pour la section Dr. Birx.)

Apparaissant de la Maison Blanche, et avec les radiodiffuseurs de Fox News lui donnant libre cours sans aucune question difficile sur les milliers d’études déjà menées sur l’hydroxychloroquine au fil des ans, comme Birx continue de prétendre que la «science» n’a pas soutenu l’efficacité de l’hydroxychloroquine selon leurs propres études.

Les journalistes de Fox News, travaillant manifestement à partir d’un script et ne faisant aucun «reportage d’enquête» quoi que ce soit, n’ont même pas abordé le fait que les études «prouvant» que l’hydroxychloroquine ne fonctionnait pas contre COVID étaient complètement fabriquées et retirées de deux des revues médicales les plus prestigieuses actuellement imprimées. Voir:

Deborah Birx, vous êtes COUPABLE de MEURTRE DE MASSE!

Comme je l’ai écrit dans un article précédent, il est peut-être temps pour les grands jurys de citoyens de commencer à juger et à condamner ces meurtriers de masse qui tentent actuellement d’imposer leur volonté à toute la nation, et de faire taire les critiques.

Ce scandale a non seulement tué des centaines de milliers d’Américains, mais dans le monde entier, il a tué des MILLIONS!

Combien de temps avant qu’un autre pays envoie ses propres agences de renseignement secrètes pour kidnapper ces meurtriers de masse et les amener devant un tribunal neutre où ils pourront être jugés par un juge ou un jury impartial? Health Impact News n’appelle PAS à des actions comme celle-ci de la part de puissances étrangères, se contentant de spéculer sur la durée pendant laquelle elles continueront à tolérer le meurtre de masse de leurs citoyens en raison de quelques bureaucrates médicaux d’entreprise, dont la plupart sont basés aux États-Unis d’Amérique (la France peut être la seule exception à cela, car il y a des rapports selon lesquels ils mettent l’hydroxychloroquine à la disposition de leurs médecins.)

Ces meurtriers devraient être extradés vers un tribunal neutre pour jugement, avant que les puissances étrangères ne commencent à attaquer notre pays, où les riches mondialistes ont déjà préparé leurs bunkers de luxe, et la population des Etats-Unis d’Amérique sera celle qui souffrira en cas d’attaque étrangère.

Birx fait partie de l’organisation Bill Gates depuis des décennies et le sang qui a taché les mains de ces criminels réclame justice.

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE

Source : Heatth Impact News