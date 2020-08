Les évêques catholiques du Royaume-Uni disent que les fidèles doivent se faire vacciner, même lorsque les piqûres sont faites avec des bébés avortés

L’Église catholique sert-elle le vrai Dieu (NZAMBÉ) à l’origine de toutes choses ?

Quinze ans après que le Vatican ait publié une déclaration remettant en question la moralité de se faire vacciner avec des vaccins fabriqués à partir de tissu fœtal humain avorté, la Conférence des évêques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles (CBCEW) a publié sa propre déclaration suggérant que les catholiques ont un «prima facie devoir d’être vacciné», quel que soit le contenu des vaccins.

Selon ces évêques britanniques, «toutes les vaccinations cliniquement recommandées peuvent être utilisées en toute conscience», malgré l’utilisation de lignées cellulaires de bébé avortées dans leur fabrication.

«L’Église catholique soutient fermement la vaccination et considère les catholiques comme ayant un devoir prima facie de se faire vacciner, non seulement pour leur propre santé mais aussi par solidarité avec les autres, en particulier les plus vulnérables», lit-on dans une lettre publiée le 30 juillet. .

«Nous pensons qu’il existe une obligation morale de garantir la couverture vaccinale nécessaire à la sécurité d’autrui», poursuit-il. «C’est particulièrement important pour la découverte d’un vaccin contre le COVID-19.»

Les évêques Paul Mason et John Sherrington, qui figurent respectivement sur le site Web du CBCEW comme «Évêque principal pour les soins de santé» et «Évêque principal pour les questions de vie», disent que si l’Église est opposée à l’utilisation de tissus fœtaux humains avortés dans les vaccins infantiles, se faire piquer est toujours important, car il est censé aider à sauver des vies.

«[L]’Église enseigne que l’importance primordiale de la santé d’un enfant et d’autres personnes vulnérables pourrait permettre aux parents d’utiliser un vaccin qui a été développé dans le passé à l’aide de ces lignées cellulaires diploïdes», explique la lettre.

Ne pas se faire vacciner est fondamentalement un péché, selon les évêques

Même s’ils ont cité le document pro-vie 2005 de l’Académie pontificale pour la vie intitulé «Réflexions morales sur les vaccins préparés à partir de cellules dérivées de fœtus humains avortés», les évêques ont également cité un document de 2017 de l’Académie pontificale pour la vie, qui déclare:

«… Toutes les vaccinations cliniquement recommandées peuvent être utilisées en toute conscience et que l’utilisation de ces vaccins ne signifie pas une sorte de coopération avec l’avortement volontaire.»

Le fardeau de lutter contre les pratiques contraires à l’éthique de la Big Pharma n’est apparemment pas la préoccupation du grand public, selon ces évêques. Les gens doivent simplement continuer à se faire vacciner avec tout ce que l’industrie des vaccins distribue aux enfants, car sinon ces enfants pourraient mourir.

«Si une femme enceinte, par exemple une enseignante dans une école, entre en contact avec des enfants non vaccinés, des décisions morales injustes et complexes peuvent lui être imposées, notamment sur la question de savoir si elle pourrait travailler en toute sécurité pendant sa grossesse», poursuit la lettre. .

«L’exposition à des enfants non vaccinés pourrait entraîner de graves conséquences, dont les plus graves incluent une menace pour la vie de la mère et de son enfant à naître.»

La lettre n’explique cependant pas comment une enseignante enceinte vaccinée risquerait de contracter la maladie d’un enfant non vacciné, vu qu’elle était déjà vaccinée. Néanmoins, c’est la position du CBCEW qui, à l’instar de la position catholique sur les OGM (organismes génétiquement modifiés), est largement absurde et incohérente avec le christianisme.

Reconnaissant que de nombreux catholiques sont désemparés à l’idée de se faire vacciner eux-mêmes ou leurs enfants avec des tissus foetaux humains avortés, ces évêques réitèrent dans leur lettre que «[l] e Église fait la distinction entre l’approvisionnement actuel non éthique de vaccins et l’utilisation de lignées cellulaires historiques dérivées de fœtus avortés dans les années 1970. »

En d’autres termes, arrêtez d’y penser et prenez simplement vos coups, catholiques. Les vaccins fonctionnent toujours et sont toujours efficaces, selon le CBCEW, et vous mettrez tout le monde en danger si vous les refusez.

À vrai dire, les vaccins ne sont ni sûrs ni efficaces, ni moralement conformes aux enseignements des Écritures. Pour en savoir plus, consultez Vaccines.news.

Ethan Huff

Avertissement Vous voulez tester les effets des vaccins obligatoires, sachez que vous pouvez tomber malade, dépérir à petit feu, perdre le contrôle de votre corps, souffrir atrocement ou mourir. Car certains considèrent qu'ils seraient empoisonnés et les fabricants fuient le débat contradictoire et pratiquent la censure. Si vous êtes convaincus de son efficacité, alors faites confiance aux tests et vaccins imposés manu-militari par l'OMS, Bill GATES, les Big Pharma, les Big Tech, les médias mainstream et leurs alliés en acceptant de recevoir dans votre organisme les doses des mixtures inconnues, scientifiquement douteuses. Jean de Dieu MOSSINGUE

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d'Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées

Source : Fort Russ

Mark Zuckerberg tue des gens en interdisant les informations sur l’hydroxychloroquine de Facebook

La récente décision de Facebook de restreindre, alias interdire, toutes les informations sur l’hydroxychloroquine (HCQ) de sa plate-forme représente un cas clair d’«impérialisme numérique», et qui entraînera la mort inutile d’un nombre incalculable de patients atteints du coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19).

Même si HCQ est utilisé avec succès dans d’autres pays pour traiter le coronavirus de Wuhan (COVID-19), ainsi que dans une poignée d’États des Etats-Unis d’Amérique où les médecins sont assez courageux pour le prescrire, Mark Zuckerberg et son équipe de la Silicon Valley ne vous le laisseront pas. Apprenez-en parce que, eh bien, vous ne pouvez tout simplement pas.

En d’autres termes, Facebook a choisi de restreindre les droits du premier amendement des gens simplement parce que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique refusent de soutenir HCQ. Et tout cela est le produit de la politique partisane, avec des gauchistes enracinés insistant sur le fait que HCQ ne fonctionne pas uniquement parce que le président Donald Trump l’a approuvé.

Selon une étude menée par Sermo, qui se décrit comme «la plus grande société de collecte de données sur la santé et la plate-forme sociale mondiale pour les médecins», le HCQ reste l’un des traitements les plus couramment prescrits pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19) dans le monde.

Ce sondage de trois jours mené par Sermo, qui comprenait les résultats de 6200 médecins originaires de 30 pays différents, a révélé que, dans l’ensemble, le HCQ est un traitement médicalement accepté et efficace pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19), malgré le rejet de Big Tech de celui-ci.

«Les trois traitements les plus couramment prescrits parmi les traitements du COVID-19 sont 56% d’analgésiques, 41% d’azithromycine et 33% d’hydroxychloroquine», a révélé le sondage.

«L’utilisation d’hydroxychloroquine parmi les personnes qui traitent le COVID-19 est de 72% en Espagne, 49% en Italie, 41% au Brésil, 39% au Mexique, 28% en France, 23% aux États-Unis d’Amérique, 17% en Allemagne, 16% au Canada, 13% au Royaume-Uni et 7% au Japon.»

Ce n’est qu’en Amérique que le HCQ est vilipendé, et cela est dû au rejet libéral de la science solide

Avec des réussites similaires à celles présentées par le Dr Stella Immanuel lors du «Sommet des blouses blanches» désormais interdit organisé par les médecins de première ligne des Etats-Unis d’Amérique, les médecins du monde entier traitent avec succès les patients atteints du coronavirus de Wuhan [, États-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) avec HCQ, zinc et d’autres remèdes facilement disponibles qui, dans leur pays d’origine, n’ont pas été politisés comme ils l’ont été ici aux États-Unis d’Amérique.

Ce n’est qu’en Amérique que les gauchistes enragés interfèrent avec la capacité des Américains d’accéder non seulement aux informations sur HCQ mais aussi sur HCQ lui-même, c’est pourquoi cette plandémie traîne encore et encore, apparemment pour toujours. Si c’était à gauche, nous porterions tous des masques pour toujours et personne ne serait plus jamais autorisé à toucher HCQ.

«Il peut sembler étrange aux Américains, où l’efficacité de l’hydroxychloroquine a été reléguée à un canular et même à une théorie du complot par les médias grand public et Big Tech, qu’il y ait des pays dans le monde comme l’Espagne et l’Italie – parmi les plus durement touchés au départ, mais que , selon l’étude, semblent bien se porter dans cette deuxième vague de coronavirus – où l’hydroxychloroquine est de loin le médicament anti-Covid le plus utilisé (72% et 49% respectivement)», a en outre révélé l’étude Sermo.

Notre espoir est que suffisamment de personnes à la pensée rationnelle soient non seulement conscientes de tout cela, mais aussi assez courageuses pour parler et mettre un terme à cette folie induite par la gauche. La plandémie se terminerait aujourd’hui si la gauche cessait de politiser la médecine et la science et laissait les gens se guérir du coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi – MIRASTNEWS] (COVID-19) plutôt que d’être forcés de mourir afin d’empêcher le président Trump de remporter la réélection.

«Les conservateurs se méfient de plus en plus de la façon dont Big Tech choisit quelles autorités agissent comme arbitres de la vérité concernant le virus COVID-19», écrit Alexander Hall pour mrcTechWatch, ajoutant un peu de bonnes nouvelles à cette situation désastreuse.

Les dernières nouvelles sur la plandémie du coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés aussi, susceptible d’évoluer en COVID-YZ par manipulation en laboratoire biotechnologie de très haute sécurité avec des technologies de génie génétique comme «le gain de fonction» – MIRASTNEWS] (COVID-19) sont disponibles sur Pandemic.news.

Ethan Huff

Avertissement Vous voulez tester les effets des vaccins obligatoires, sachez que vous pouvez tomber malade, dépérir à petit feu, perdre le contrôle de votre corps, souffrir atrocement ou mourir. Car certains considèrent qu’ils seraient empoisonnés et les fabricants fuient le débat contradictoire et pratiquent la censure. Si vous êtes convaincus de son efficacité, alors faites confiance aux tests et vaccins imposés manu-militari par l’OMS, Bill GATES, les Big Pharma, les Big Tech, les médias mainstream et leurs alliés en acceptant de recevoir dans votre organisme les doses des mixtures inconnues, scientifiquement douteuses. Jean de Dieu MOSSINGUE

Traduction : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées

