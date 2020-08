Communication n°4 aux Africains

Voulez-vous vous engager à tester les effets des vaccins obligatoires? Sachez que vous pouvez tomber malade, dépérir à petit feu, perdre le contrôle de votre corps et être manipulés à l’envi à distance, produire en vous de virulents virus à Maladie-XZ incurable évolutive dans le temps et l’espace, souffrir atrocement ou mourir. Car certains experts considèrent qu’ils sont empoisonnés pour une dépopulation massive d’au moins 90% de la population mondiale, les Africains et Afro-descendants en tête de liste et les fabricants et leurs alliés évitent le vrai débat contradictoire et pratiquent la censure et le dictat comme mode de raisonnement ‘scientifique’. Certains autres virologues disent que le coronavirus de la maladie COVID-19 est fabriqué par manipulation en laboratoire en utilisant différentes technologies du génie génétique comme «le gain de fonction». La demande faite pour la mise en place d’une enquête internationale composée d’enquêteurs véritablement indépendants pour déterminer l’origine du mal reste sans réponse. Si l’on considère cette hypothèse très plausible, cela suppose qu’une évolution en d’autres formes de COVID-XY est possible, ce qui annule à l’instant t+j l’effet de tout vaccin injecté à un instant t dans le cas où celui-ci serait supposé être de bonne qualité, ce qui en outre serait invraisemblable compte tenu du fait que les délais de rigueur scientifique et des règles de l’art ne sont pas respectés. Si vous êtes convaincus de son efficacité, alors en votre âme et conscience faites confiance aux tests et vaccins imposés manu-militari par l’OMS, Bill GATES, les Big Pharma, les Big Tech, les médias mainstream et leurs alliés en acceptant de recevoir dans votre organisme les doses de mixtures inconnues, scientifiquement douteuses. En ce qui nous concerne c’est Niet !

Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), la nôtre, dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées étudiée dans toutes les Grandes écoles d’Intelligence économique

