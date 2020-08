INTERDIT D’HISTOIRE! Le législateur de l’Illinois veut empêcher les écoles d’enseigner l’histoire car le sujet est désormais «raciste»

Juste au moment où vous pensiez que la culture d’annulation ne pouvait pas devenir plus folle, le représentant LaShawn K. Ford, membre de la Chambre des représentants de l’Illinois, a appelé le Conseil de l’éducation de l’Illinois et les districts scolaires de l’État à abandonner complètement les cours d’histoire dans l’attente d’une révision du programme. Il a été rejoint dans son appel par des leaders de l’éducation et de la politique.

Il leur a demandé de «supprimer immédiatement le programme d’études d’histoire et les livres qui «communiquent injustement» l’histoire jusqu’à ce qu’une alternative appropriée soit développée». Au lieu de cela, il aimerait voir une plus grande concentration sur l’éducation civique et s’assurer que les étudiants comprennent les processus démocratiques. Ford est un ancien professeur d’histoire pour les écoles publiques de Chicago.

Il a dit que les enseignements actuels de l’histoire provoquent une société raciste et négligent les contributions des femmes et des personnes dans les communautés noires, LGBTQ, juives et autres. Il a déclaré: «La Miseducation a nourri et continue d’alimenter le racisme systémique depuis des générations. Si l’histoire des Noirs continue d’être dévalorisée et enseignée de manière incorrecte, alors cela nécessitera d’autres mesures.

Il parraine également un projet de loi qui obligerait les écoles élémentaires à enseigner aux enfants le mouvement des droits civiques.

S’exprimant dans The Story de Fox News, Ford a déclaré qu’au début, il voulait s’assurer que les étudiants apprennent le pré-esclavage et comprennent que les Noirs étaient plus que des esclaves. Cependant, des personnes d’autres groupes l’ont ensuite contacté pour lui faire part de leurs propres préoccupations au sujet de l’exclusion.

Il a dit: «… une fois que nous avons commencé à parler de nous assurer que nous obtenons le compte des Afro-Américains dans ce pays, des Hispaniques, des LGBTQ +, de la communauté juive, des Asiatiques, ils sont tous venus et ont dit: ‘Vous avez raison, notre histoire n’est pas exactement comptabilisé non plus», et les femmes sont vraiment sorties et ont dit: «C’est tellement malheureux que nous soyons exclus de nos contributions à l’histoire des Etats-Unis d’Amérique».

Le maire d’Evanston, Steve Hagerty, a déclaré qu’il ne se sentait pas qualifié pour se prononcer sur la question, mais il a exprimé son soutien au projet de loi 4954, qui verrait à la mise en place de vacances commémoratives et augmenterait le temps que les enseignants consacrent à couvrir le mouvement des droits civiques des années 50 et 60.

Les élèves doivent apprendre de l’histoire, pas prétendre que cela n’a pas existé

Il y a beaucoup d’aspects sombres de l’histoire, et l’esclavage n’est que l’un d’entre eux. Mais les étudiants doivent apprendre comment cela s’est passé et comment cela a été surmonté pour que les générations futures puissent faire mieux, tout comme connaître la destruction que quelqu’un comme Adolf Hitler pourrait causer si on lui permettait trop de puissance est également une leçon précieuse qui peut empêcher des horreurs similaires. Ils disent que ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter, mais comment les élèves peuvent-ils apprendre de l’histoire si les écoles ne leur disent même pas ce qui s’est passé? Et il n’est pas exagéré de penser qu’ils ne seront bientôt plus autorisés à en savoir plus sur les réalisations des hommes blancs dans l’histoire à cause de quelque chose qu’ils ont fait qui pourrait être perçu comme raciste.

Il y aura toujours des plaintes au sujet de certains aspects du programme scolaire, mais comment cela aide-t-il les enfants si on leur refuse des cours d’histoire jusqu’à ce que ce législateur soit satisfait de la version de l’histoire que les écoles proposent? Qui décidera quels livres d’histoire sont justes? Et où cela laisse-t-il la littérature et les cours d’anglais? Le fait que cela soit même discuté dans les écoles publiques de l’Illinois est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles de nombreux parents se tournent vers l’école à la maison pour s’assurer que leurs enfants reçoivent une éducation appropriée et apprennent ce qui se passe réellement dans notre monde.

