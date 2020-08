Les remèdes naturels contre le COVID étant censurés car des milliards de dollars sont dépensés en vaccins et médicaments

Un macrophage saisissant et engloutissant un pathogène

Le rejet de la science nutritionnelle et des soins personnels dans le récit public du COVID-19

Par le Dr Alan Palmer, Défense de la santé des enfants

[Note CHD: Ceci est la troisième partie d’une série en quatre parties. Dans les Première et Deuxième Parties, je présente les arguments en faveur du terrain comme étant la considération la plus importante en ce qui concerne les conséquences des maladies infectieuses. Le terrain représente la santé de l’individu, son état nutritionnel, ses expositions environnementales et son environnement, son accès à l’eau potable, l’hygiène personnelle et publique, etc.]

Entrez dans la zone de rotation

Dans la couverture médiatique entourant le COVID-19, pourquoi n’entendons-nous rien sur ce que chaque individu peut faire pour eux sur le plan nutritionnel dans le but de renforcer leur compétence immunitaire pour résister et vaincre l’infection?

Pourquoi le récit parle-t-il de la façon dont l’industrie pharmaceutique va nous «SAUVER»?

Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec le fait que les médias sous contrôle pharmaceutique veulent nous convaincre que nous devons dépenser des milliards de dollars et attendre que les grandes sociétés pharmaceutiques viennent à la rescousse avec des médicaments antiviraux nouveaux, coûteux, propriétaires et brevetés et un vaccin magique pour nous sauver du COVID-19 et donc nous «permettre» de reprendre une vie normale?

Je ne dis même pas que ce sont uniquement les options nutritionnelles et les alternatives naturelles qui sont évitées.

Même les médicaments peu coûteux et faciles d’accès comme l’hydroxychloroquine et l’azithromycine avec zinc sont minimisés, malgré des études menées dans le monde entier qui montrent son efficacité.

Et, avec une histoire d’utilisation depuis plus de 60 ans chez des millions de personnes, il s’est avéré avoir un excellent dossier de sécurité par rapport à de nombreux autres médicaments pharmaceutiques.

Un cours de traitement coûte moins de 30 $ par rapport au Remdesivir, qui coûte plus de 3000 $. Vous pouvez être sûr que les médicaments antiviraux en cours de développement pour COVID-19 dépasseront probablement ce coût.

Soyons honnêtes; Des médicaments peu coûteux et sûrs ou des alternatives naturelles telles que des herbes ou des composés nutritionnels ne fourniront pas à la pharmacie le gros salaire sur lequel elle compte grâce au COVID-19.

Ce sont des opportunistes et vous pouvez parier qu’ils vont tirer le meilleur parti de cette opportunité.

Les organismes opportunistes en biologie sont les parasites, les bactéries, les champignons, les levures et les virus qui profitent d’un hôte faible qui leur offre un terrain propice à l’infection.

Ces opportunistes pharmaceutiques amènent notre gouvernement à financer le développement et la production de ces médicaments et vaccins à hauteur de milliards de dollars… ET ils récolteront potentiellement des centaines de milliards de dollars de revenus des ventes (tous garantis par chacun de nous, les contribuables).

Aucun investissement et tous les bénéfices servis dans un environnement sans responsabilité!

Pouvez-vous penser à un meilleur modèle d’entreprise et à un meilleur scénario financier pour eux?

En attendant, en tant que pouvoirs en place, ils traînent les pieds pour rendre ces traitements peu coûteux accessibles aux patients malades parce qu’ils ont quelque chose de mieux à l’horizon, des milliers de personnes meurent. Beaucoup inutilement.

Et, puisque les scientifiques ont déjà dit que le virus peut et va muter, le vaccin magique pour lequel nous avons tous payé et sur lequel des millions de personnes comptent, sera très probablement largement inefficace dans le meilleur des cas et carrément mortel dans le pire des scénarios.

Une autre préoccupation légitime serait le rôle du vaccin dans le développement de futures maladies chroniques à long terme.

Une situation similaire se produit chaque année avec le vaccin contre la grippe et son taux d’efficacité misérable, car deviner quelles souches seront prédominantes la saison prochaine à incorporer dans le vaccin est un lancer de dés.

Trois décennies de tentatives pour fabriquer un vaccin contre le coronavirus ont été un échec misérable, entraînant ce que l’on appelle «l’amorçage pathogène» ou parfois appelé «renforcement immunitaire», ce qui est une réponse paradoxale.

C’est là qu’une personne vaccinée, après avoir été exposée par la suite au même virus, risque d’acquérir une réaction immunitaire extrêmement exagérée.

C’est une chose contre laquelle de nombreux scientifiques et médecins de haut niveau dans le domaine des vaccins mettent en garde.

Ce n’est pas un bon scénario quand ils se vantent de la rapidité avec laquelle ils peuvent mettre ces vaccins sur le marché et prennent des raccourcis dans les études de sécurité telles que les études de sécurité animale, suivies d’essais humains à long terme pour y arriver.

Commercialisation rapide avec un public choqué qui attend impatiemment votre produit. Cagnotte!

La base scientifique de l’efficacité nutritionnelle

Il existe des milliers d’études publiées qui démontrent l’efficacité de divers composés naturels dans la prévention et le traitement des infections virales.

Ils le font de nombreuses manières, mais les deux stratégies globales sont d’abord d’amorcer ou de renforcer la propre capacité du corps à attaquer et de détruire les microbes pathologiques et, deuxièmement, de bloquer les voies biochimiques clés dont le virus a besoin pour pénétrer dans la cellule et proliférer. Dans le cas du COVID-19, ces voies dans la cellule sont appelées récepteurs ACE-2.

Les cellules qui tapissent les poumons et les voies respiratoires sont particulièrement riches en ces récepteurs, faisant des poumons une cible réceptive pour le COVID-19. Les composés nutritionnels peuvent également gérer efficacement les niveaux élevés d’inflammation et les dommages collatéraux causés par l’infection, qui est l’une des principales raisons pour lesquelles l’infection au COVID-19 peut atteindre des niveaux catastrophiques et, dans certains cas, devenir fatale.

De nombreux rapports ont discuté d’un phénomène qui peut se produire appelé «tempête de cytokines», qui est un exemple de réaction immunitaire inflammatoire incontrôlable dans tout le corps.

Le stress oxydatif de cette réaction provoque des lésions tissulaires collatérales massives.

Incidemment, le phénomène de tempête de cytokines n’est pas nouveau ou unique au COVID-19. La littérature regorge d’études qui en discutent également en relation avec la grippe sévère.

Un exemple de super-héros nutritionnel est le glutathion. Le glutathion, le «maître antioxydant» du corps, est essentiel pour lutter avec succès contre l’infection et atténuer les effets néfastes de la production de radicaux libres oxydants libérés lors de l’infection.

Ces radicaux oxydants font des ravages sur le corps si le glutathion est en pénurie. Ces radicaux libres oxydants sont désormais impliqués dans la cause de la tempête de cytokines qui entraîne souvent la perte de vies humaines due au COVID-19.

Heureusement, il existe des moyens d’augmenter vos propres niveaux de glutathion. Par conséquent, la réduction de l’inflammation et du stress oxydatif diminue naturellement non seulement la gravité de l’infection et le risque de décès, mais aussi la santé à long terme altérant les séquelles post-infection.

La N-acétyl-cystéine ou N.A.C., est un autre composé important et apparenté. Des études ont également montré que la prise de N.A.C. aidera non seulement à augmenter les niveaux de glutathion, mais peut également aider à prévenir la formation de ce qu’on appelle le facteur von Willebrand, un agent responsable des problèmes de coagulation sanguine qui se développent fréquemment chez les patients COVID-19.

L’incroyable partenariat entre le système immunitaire humain miraculeux et la nature

La biochimie du fonctionnement de l’intelligence du corps est vraiment remarquable. Et le système immunitaire est une symphonie d’acteurs qui, lorsqu’ils fonctionnent correctement et de concert, font de la belle musique ensemble.

Beau sauf si vous êtes un agent pathogène. Lorsqu’ils travaillent en harmonie, les différents acteurs du système immunitaire sont vraiment une force redoutable avec laquelle il faut compter. Ils recherchent, identifient et détruisent l’intrus.

Plutôt que d’utiliser un médicament qui présente souvent des risques d’effets secondaires pour «tuer» l’infection, cette approche fortifie et renforce les propres défenses et mécanismes du corps pour combattre le microbe incriminé, puis nettoyer les dégâts et les débris par la suite.

Cela inclut la régulation positive des globules blancs et des acteurs de la régulation immunitaire comme les macrophages, les cellules tueuses naturelles (cellules NK), les neutrophiles et les monocytes.

À titre d’exemple, la vitamine C augmente considérablement le nombre, l’activité et l’efficacité des macrophages, des cellules NK, des neutrophiles et des monocytes. Les êtres humains ne peuvent pas fabriquer le nôtre, nous devons donc l’obtenir par le biais d’un régime alimentaire et d’une supplémentation.

Les besoins en vitamine C augmentent considérablement pendant les périodes de stress, de blessure et d’infection.

Par conséquent, il est essentiel de répondre à ces demandes avec une consommation accrue lorsque vous voulez que votre système immunitaire fonctionne au mieux.

Les cytokines sont un autre exemple d’acteurs clés lors d’une infection. Les cytokines sont des protéines qui agissent comme des agents de signalisation cellulaire.

Certaines cytokines sont pro-inflammatoires et certaines ont une action anti-inflammatoire.

Une certaine réponse pro-inflammatoire est nécessaire et appropriée pendant l’infection, mais elle doit être maîtrisée pour éviter une inflammation qui fait rage ou même un changement auto-immun qui amène le système immunitaire à attaquer les propres tissus du corps.

Il a été démontré que divers composés naturels régulent ces processus et les maintiennent en équilibre, évitant ainsi les effets néfastes en aval. Ces composés comprennent l’huile de poisson, la curcumine (l’ingrédient actif du curcuma), la vitamine D, le resvératrol et la quercétine, entre autres.

Nous examinerons plus en détail la manière dont le système immunitaire combat l’infection et les moyens d’optimiser sa fonction dans le dernier segment de cette série en quatre parties.

