Selon une NOUVELLE étude, le traitement à l’hydroxychloroquine de la COVID avait un taux de mortalité inférieur de 79 % à celui des pays qui l’ont interdit

Le cardiologue Dr Ramin Osoui était à l’émission Laura Ingraham sur Fox cette semaine alors qu’ils discutaient d’une étude récemment publiée qui montre que le traitement à l’hydroxychloroquine du coronavirus dans les pays qui utilisaient le médicament tôt avait un taux de mortalité inférieur de 79% à celui des pays qui interdisaient l’utilisation de HCQ.

Le Dr Osoui a déclaré:

C’est vraiment dévastateur pour le Dr Fauci, le Dr Hahn, le Dr Redfield et leur performance. Je pense non seulement qu’ils devraient être gênés, mais je pense qu’ils doivent vraiment être tenus responsables… Les médecins ont la responsabilité fiduciaire d’agir dans le meilleur intérêt de leurs patients.

Alors une fois de plus, appelons ces politiciens qui se disent «médecins», Fauci (NIH), Hahn (FDA) et Redfield (CDC), des MEURTRES DE MASSE qui devraient être jugés et condamnés comme tels!

Malheureusement, étant donné que cela a été diffusé sur le média d’entreprise Fox News, ils ont dû faire tourner l’histoire en blâmant «la gauche», alimentant davantage les combats partisans sur une question qui devrait être bipartite.

Mais Laura Ingraham et ses producteurs ont fait un travail fantastique en jouant un clip d’un segment de CNN où ils ont également interviewé un cardiologue qui affirmait que HCQ est dangereux et ne devrait pas être utilisé, puis en demandant au Dr Osoui d’expliquer au public comment le médecin de CNN mentait pour tromper le public des Etats-Unis d’Amérique.

Le médecin s’appelle Jonathan Reiner, et maintenant lui aussi devrait être jugé pour MEURTRIER DE MASS (MASS MURDER)!

Regardez le clip entier ci-dessous. Un grand merci à Jim Hoft de Gateway Pundit pour avoir mis cela ensemble. Il est grand temps que nous tous, dans les médias alternatifs, commençons à exposer les MEURTRES DE MASSE, à les nommer ainsi qu’à leurs complices tels que CNN et à exposer leurs mauvaises actions au monde. (Luc 12: 2-3)

TERRORISME COVID parrainé par l’État: Los Angeles menace de couper l’électricité et l’eau des maisons privées qui refusent de se conformer aux règles de verrouillage autoritaire

Dans la dernière escalade du terrorisme covid-19 parrainé par l’État contre des citoyens innocents, le maire de Los Angeles, Garcetti, menace maintenant de couper l’eau et l’électricité aux maisons privées et aux entreprises qui ne se conforment pas à ses règles de verrouillage de plus en plus draconiennes.

Cette menace est, bien entendu, une forme de terrorisme d’État contre les citoyens. Couper l’électricité d’une maison privée au milieu d’une vague de chaleur dans le sud de la Californie équivaut à condamner la famille ciblée à mort par épuisement dû à la chaleur. Couper l’électricité provoque également la panne des réfrigérateurs et des congélateurs, détruisant l’approvisionnement alimentaire domestique de cette même famille. Le manque de climatisation entraîne également la croissance quasi instantanée de la moisissure noire, un contaminant chimique intérieur qui entraîne une fatigue grave et même la mort. Cela détruit la valeur de la maison et la rend presque impossible à vendre.

Avec cette menace de couper l’électricité et l’eau, la ville de Los Angeles est essentiellement engagée dans des actes de guerre contre ses propres citoyens en raison des règles de verrouillage covid-19. Ceux qui refusent de se plier aux demandes draconiennes d’un maire manifestement fou seront placés sur une liste «d’ennemis» et verront les services de la ville fermés.

«À partir de vendredi soir, si les agents du département de police de Los Angeles répondent et vérifient qu’une grande fête a lieu dans une propriété, et qu’il y a des preuves que le lieu s’est engagé à plusieurs reprises dans un tel comportement, le département demandera à la ville de couper l’eau et les services d’électricité dans les 48 heures», rapporte le LA Times.

Pas de procédure régulière, pas d’État de droit, pas de recours, pas d’appel… juste une tyrannie gouvernementale à part entière

Le problème avec cette action agressive est qu’elle est menée en dehors de toute procédure régulière. Pas d’audience, pas de droit à aucune défense, pas de droit d’appel. C’est simplement le gouvernement qui agit comme des militants tyranniques qui déclarent la guerre aux maisons privées et aux entreprises qu’ils n’apprécient pas. Pourtant, combien de fois la police de Los Angeles a-t-elle mené des raids sans frapper sur les mauvaises maisons?

Les bureaucrates sont stupides et corrompus. Ils se trompent constamment d’adresse. Que se passe-t-il lorsqu’ils coupent l’eau et l’électricité à la mauvaise maison ou entreprise privée? Étant donné que cela se déroule totalement en dehors de l’Etat de droit, il n’existe aucun recours pour ceux qui sont innocemment lésés.

Et qui décide de ce qui constitue un «grand rassemblement» en premier lieu? Dans l’esprit des gauchistes tordus et irrationnels, une fusillade en groupe de trois personnes est considérée comme une «fusillade de masse». Cela signifie-t-il qu’un rassemblement de seulement 3 personnes sera condamné comme un «grand parti»? Il est tout à fait clair que le maire de LA va simplement inventer cela au fur et à mesure, ce qui signifie que les maisons privées appartenant à des républicains ou à des partisans de Trump pourraient être magiquement condamnées comme accueillant de «grands rassemblements», même si elles ne le sont pas. Tout comme le premier amendement a maintenant été enlevé aux conservateurs, à Los Angeles, le droit d’avoir accès à l’électricité et à l’eau pourrait bientôt être limité à ceux qui soutiennent les démocrates.

Nous regardons cette nation plonger dans le fascisme médical et même dans le terrorisme d’État, principalement aux mains de maires et de gouverneurs démocrates qui semblent apprécier leurs nouveaux pouvoirs pour punir tous ceux qui ne se conforment pas à la nouvelle folie Covid de chaque jour.

Et après? Démolition forcée de maisons privées non conformes?

D’ici peu, Los Angeles commencera probablement à ordonner la démolition des maisons privées et des entreprises qui refusent de se conformer.

Oh attendez, c’est déjà le cas au Royaume-Uni, où les conseils locaux viennent de se voir accorder le pouvoir de saisir et de démolir des bâtiments privés jugés «contaminés». Comme le rapporte maintenant Breitbart.com:

… La «COVID-19 Contain Framework» du ministère de la Santé et des Affaires sociales a établi une série de lois, y compris la loi sur le coronavirus 2020… «pour imposer des restrictions ou des exigences pour fermer les locaux contaminés; fermer les espaces publics dans la zone de la collectivité locale; retenir un moyen de transport ou une structure mobile; désinfecter ou décontaminer les locaux; ou ordonner qu’un bâtiment, un moyen de transport ou une structure soit détruit.»

Alors maintenant, les gouvernements peuvent couper votre électricité, couper votre eau et même démolir votre maison privée si vous ne vous conformez pas.

Et les verrouillages deviennent de plus en plus insensés de jour en jour, sans aucun effort réel pour résoudre la pandémie en recommandant la nutrition et l’hydroxychloroquine comme mesures préventives.

Nous sommes maintenant arrivés au point où le gouvernement de gauche est votre véritable ennemi, et il va vous kidnapper en vertu des lois de «quarantaine», vous vacciner de force avec un vaccin expérimental non testé ou même démolir votre maison privée sans avertissement… tout cela parce que vous avez refusé de «vous plier» à leurs prises de pouvoir totalitaires qui ne cherchent qu’à détruire la civilisation humaine et à tuer autant de personnes que possible.

Nous sommes maintenant vraiment gouvernés par des tyrans criminels fous, déments. Ils doivent être arrêtés. Il est temps de #CancelDemocrats – mais pourquoi s’arrêter là? Franchement, il est temps de mettre fin au grand gouvernement et de réclamer notre droit à l’autonomie. Si nous ne le faisons pas, la tyrannie gouvernementale tuera beaucoup plus de personnes que COVID-19, et nous finirons par vivre comme des rats des rues sans abri et sans ressources dans le monde post-apocalyptique de l’effondrement économique mondial.

C’est ce à quoi ils s’efforcent délibérément de réaliser. S’ils réussissent, nous serons gouvernés par des crétins pendant que nous souffrons et mourrons.

Maintenant, vous savez que le gouvernement dirigé par les démocrates est vraiment votre ennemi, et si vous ne vous préparez pas à vous défendre, le gouvernement vous tuera, détruira vos biens, confisquera vos biens et vous enfermera probablement dans un camp d’extermination de la FEMA.

Mike Adams

Le prochain vaccin covid-19 approuvé par la FDA est en grande partie inefficace, alors préparez-vous à plusieurs injections chaque année

Le prochain vaccin covid-19 obtiendra l’approbation de la FDA s’il s’avère être au moins 50% efficace pour augmenter une réponse anticorps dans le sérum. La durée de la réponse anticorps est inconnue et dure généralement de 2 à 3 mois; par conséquent, l’efficacité à long terme du vaccin est un mystère. De plus, le vaccin n’offrira pas de protection contre les lymphocytes T et ne garantira pas l’immunité à médiation cellulaire. Selon la FDA, l’efficacité du nouveau vaccin covid-19 sera vaguement déterminée en «minimisant les symptômes les plus graves».

En d’autres termes, le produit vaccinal «porteur d’espoir» causera inévitablement des dommages, provoquant des symptômes chez les personnes vaccinées. Tant que ces blessures causées par le vaccin ne sont pas jugées plus graves que les symptômes d’une infection potentielle; la sécurité et l’efficacité du vaccin seront validées.

Le vaccin covid-19 n’offre pas d’«immunité stérilisante» ou de protection à long terme

Dans les essais cliniques sur l’homme, certaines personnes produisent des niveaux élevés d’anticorps neutralisants contre la souche vaccinale de covid-19, tandis que d’autres ne le sont pas. Les nouveaux vaccins ne fourniront pas «d’immunité stérilisante» et n’empêcheront pas un virus d’infecter à nouveau le receveur.

Il est impossible de comparer les symptômes du vaccin aux symptômes d’une infection naturellement acquise, car de nombreuses personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Les symptômes d’une infection naturellement acquise varient également en durée et en gravité d’une personne à l’autre, selon la santé de l’individu, ses conditions préexistantes, sa capacité à utiliser les nutriments et le type de protocole de traitement utilisé et comment bientôt ils l’utilisent.

Bien que les initiatives de santé publique se concentrent sur l’agent pathogène et le pire des cas, elles ignorent les raisons pour lesquelles les individus se rétablissent à la maison, ou empêchent en premier lieu les pires résultats. Les stratégies qui renforcent le système immunitaire humain sont ignorées et remplacées par un conditionnement comportemental reposant sur des mentalités décrépites et basées sur la peur comme l’isolement social et la vie dans une bulle. Aucun de ceux-ci n’améliore la réponse immunitaire humaine ou ne contribue à l’immunité collective dans une population.

Un agent pathogène n’est qu’une partie mineure d’une maladie infectieuse. Un virus a besoin d’un environnement propice à sa survie. Le système immunitaire humain produit ses propres anticorps neutralisants et communique stratégiquement via des microbes et des protéines de surveillance (comme les lectines de liaison au mannose) pour neutraliser un agent pathogène en utilisant une variété de lymphocytes T dans le sang et dans les cellules. Une personne immunodéprimée peut ne pas répondre aussi efficacement à une infection virale ou à une infection causée par un vaccin.

Le paradigme de l’attente d’un vaccin nous fait défaut

«Nous devrions nous attendre à ce que le vaccin contre le SRAS-CoV-2 soit similaire au vaccin contre la grippe», a déclaré le Dr Kathleen Neuzil, directrice du Center for Vaccine Development à l’Université du Maryland. « Ce vaccin peut ou non empêcher les gens d’être infectés par le virus, mais il les empêche d’entrer à l’hôpital et à l’ICU. »

Cette déclaration est pathétique, non seulement permettant aux vaccins défectueux de continuer sur le marché, mais la prémisse selon laquelle le vaccin empêche les gens d’entrer dans l’ICU n’est pas fondée. Des études médicales publiées montrent que le contraire est vrai, que le vaccin contre la grippe multiplie par trois les hospitalisations pour des maladies pseudo-grippales chez les enfants. Il existe également des preuves que le vaccin contre la grippe provoque une susceptibilité aux infections à coronavirus, mais les preuves scientifiques n’ont pas d’importance quand il s’agit de vénérer à l’autel de l’orthodoxie vaccinale.

Ni le vaccin antigrippal ni le nouveau vaccin covid-19 n’offriront aucune forme de protection à long terme, laissant les receveurs vulnérables et dépendants de plusieurs injections chaque année. Des études cliniques montrent que le rappel d’anticorps du vaccin commence à diminuer en 2 à 3 mois, obligeant les receveurs à recevoir jusqu’à 6 injections de suivi de covid-19 chaque année.

Les experts médicaux préviennent maintenant que les échecs du vaccin contre la covid-19 forceront les établissements à continuer d’appliquer les mandats de masque, les directives de distanciation sociale et d’autres édits médicaux qui sont utilisés «par prudence». Le paradigme de l’attente d’un vaccin consistant à éviter l’environnement et l’interaction humaine nous fait défaut et continuera d’abuser de notre santé mentale et de détruire notre qualité de vie.

Restez à jour sur Vaccines.News.

