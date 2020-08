Le taux de guérison à 100% de l’hydroxychloroquine est-il une menace pour accélérer le suivi des vaccins COVID?

LA GUERRE QUE LES DIRIGEANTS AFRICAINS FONT SEMBLANT DE NE PAS VOIR SE PROFILER A L’HORIZON SUSCEPTIBLE D’ENGLOUTIR LE CONTINENT NOIR!

Certains des médecins qui guérissent avec succès les patients atteints de COVID avec de l’hydroxychloroquine que les mondialistes tentent de faire taire. Pourquoi ?

Commentaires de Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Le journaliste médical Del Bigtree de l’émission hebdomadaire Highwire a discuté dans son émission cette semaine de ce qu’il pense être la principale raison pour laquelle Fauci et les autres tyrans médicaux politiques tentent désespérément de censurer les résultats positifs de l’hydroxychloroquine (HCQ), un médicament qui existe depuis plus de 65 ans et est déjà approuvé par la FDA.

La raison est probablement parce qu’ils veulent imposer un vaccin COVID au public, et pour ce faire, ils doivent accélérer le développement de ces vaccins, puis la FDA doit émettre une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA ou AUU en Français) pour l’approuver.

Selon les «critères de qualification» qui permettent à la FDA de délivrer une AUU, il ne doit y avoir «aucune alternative adéquate, approuvée et disponible».

Le HCQ est une alternative «adéquate, approuvée et disponible», qui devrait alors disqualifier toute AUU (EUA) délivrée pour un vaccin pour traiter le COVID.

Le problème, bien sûr, est que l’administration Trump a déjà donné plus de 8 milliards de dollars à Big Pharma pour développer le vaccin dans le cadre du «Project Warp Speed», accélérant le développement des vaccins.

En fait, cela s’est déjà produit avec le médicament antiviral Remdesivir de Gilead, qui a été accéléré en tant que traitement du COVID et a ensuite émis un AUU. Voir:

Alors que le coût de l’ancien médicament HCQ n’est que de 20 dollars environ, celui de Remdesivir est d’environ 3 200,00 dollars, [soit 160 fois plus cher – MIRASTNEWS]. Et il y a une telle demande pour ce médicament maintenant, étant le seul médicament «approuvé» pour le COVID, que d’autres sociétés pharmaceutiques se mobilisent maintenant et proposent de le rendre également disponible, car les procureurs généraux de 34 États ont envoyé cette semaine une lettre au gouvernement fédéral leur demandant de «contourner» le brevet de Gilead. (Source.)

Ces meurtriers de masse qui se disent «médecins» et revendiquent une autorité absolue sur les questions médicales ne traitent pas les patients eux-mêmes, mais ils contrôlent la FDA, les CDC, les NIH et à peu près tout le gouvernement.

Ils ne valorisent pas la vie humaine et ne veulent que le contrôle afin de pouvoir inaugurer leur Nouvel Ordre Mondial, et si un vaccin COVID accéléré finit par blesser et tuer plus de personnes que COVID, cela correspond parfaitement à leurs plans pour leur Nouvel Ordre mondial et un gouvernement mondial unique alors qu’ils cherchent à réduire la population mondiale de ceux qu’ils jugent «non essentiels».

Regardez le segment entier avec Del Bigtree (qui a maintenant été banni de YouTube.) La chaîne vidéo Highwire Bitchute est ici. [Vous pouvez également regarder la vidéo en anglais à la fin de l’article sur la source – MIRASTNEWS]

https://thehighwire.com/

Attention la censure pénètre dans les ordinateurs où les Big Tech essaient de prendre le contrôle des applications.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News