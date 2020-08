Fascisme exposé: les NIH possèdent la moitié du nouveau vaccin contre le coronavirus de Moderna

Axios et Public Citizen ont obtenu de nouveaux documents suggérant que les National Institutes of Health (NIH) possèdent la moitié du brevet clé sur le vaccin prometteur de Moderna contre le coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés également – MIRASTNEWS] (COVID-19).

Si le vaccin venait sur le marché, le NIH percevrait la moitié des redevances associées à sa distribution. Dans le même temps, quatre scientifiques du NIH ont déposé des brevets provisoires sur leur propre compte prétendant être «co-inventeurs» du jab expérimental.

Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le plafond actuel des redevances pour les scientifiques des agences qui aident à développer un vaccin est fixé à 150 $. Cela signifie qu’il existe une incitation financière à attacher son nom au développement de vaccins, incitant à la création de nouveaux médicaments potentiellement inutiles et dangereux.

Cette découverte par Axios et Public Citizen explique probablement pourquoi Anthony Fauci, directeur des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), a déplacé le vaccin de Moderna contre le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique également – MIRASTNEWS] (COVID-19) en tête de file, malgré le fait que de nombreux autres candidats se disputent un morceau de tarte.

Étonnamment, Fauci a permis à Moderna de sauterhttps://www.naturalnews.com/2020-06-02-moderna-stock-surge-illustrates-pump-dump-scam.html complètement les essais sur les animaux et de passer directement aux essais sur les humains. Il s’agissait d’une décision potentiellement mortelle qui mettra désormais en danger des milliers, voire des millions de vies humaines.

«Chaque vaccin antérieur contre le coronavirus s’est avéré problématique et peut être mortel pour les animaux en raison du penchant unique du COVID pour «l’amorçage pathogène»», rapporte Children’s Health Defense (CHD). «La mort ne survient qu’après qu’un animal vacciné a rencontré le virus sauvage.»

Le premier milliard de doses du vaccin expérimental contre le coronavirus de Moderna est en préparation, malgré le coup qui a tué des gens

De nombreux scientifiques et défenseurs de la santé publique ont critiqué Fauci pour cette décision, qu’ils ont qualifiée d’insouciante. Mais cela ne l’a pas empêché d’accorder à la société une énorme subvention de 483 millions de dollars par l’intermédiaire de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), qui serait une agence sœur du NIH.

Cette injection massive de liquidités a permis au PDG de Moderna, Steve Bancel, de devenir milliardaire, malgré le fait que son entreprise n’ait jamais mis une seule fois un produit sur le marché, ni même obtenu un produit pour recevoir l’approbation du marché. Bill Gates est également devenu un peu plus riche qu’il ne l’était déjà à cause de l’accord, vu que Gates est un co-investisseur dans l’arnaque.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Fauci est même allé jusqu’à saluer publiquement les essais cliniques de phase 1 de Moderna, qui se sont avérés être un désastre total. Bien que 20% du groupe «à forte dose» et 6% du groupe «à faible dose» développent des réactions «sévères ou médicalement significatives» après avoir été vacciné, Fauci a annoncé qu’il était «encouragé» par les résultats.

« Fauci a peint du rouge à lèvres sur cet âne boiteux et maintenant il essaie de convaincre tout le monde que c’est un pur-sang », rapporte CHD, notant que Moderna et les NIH sont déjà sur la bonne voie pour commencer à fabriquer le premier milliard de doses de ce vaccin mortel à partir de ce mois-ci.

Quiconque accepte de prendre ce vaccin Moderna une fois qu’il sera publié n’aura pratiquement fait aucune recherche sur le sujet, car toutes ces informations sont maintenant de notoriété publique. Ce médicament injectable est une arnaque totale, et le monde sera responsable de Fauci pour l’avoir laissé le mettre sur le marché.

«Fauci sait par expérience que, quelle que soit la dangerosité d’un vaccin, la partie la plus facile est de convaincre les gens de le prendre», conclut CHD. «La pharmacie, après tout, contrôle les médias.»

En vérité, le vaccin expérimental contre le coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés également – MIRASTNEWS] (COVID-19) de Moderna n’a rien à voir avec l’aide aux gens, et tout à voir avec la richesse de Fauci et de ses copains. C’est pourquoi toute l’opération a été qualifiée d’arnaque par pompe-et-vidage pour les investisseurs avides.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant l’arnaque au vaccin contre le coronavirus de Wuhan [, Etats-Unis d’Amérique et alliés également – MIRASTNEWS] (COVID-19) en visitant Pandemic.news.

Vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant l’arnaque au vaccin contre le coronavirus de Wuhan [Etats-Unis d’Amérique et alliés également – MIRASTNEWS] (COVID-19) en visitant Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ChildrensHealthDefense.org

NaturalNews.com

MIRASTNEWS

Source : Natural News

Écoute ça!!!! Bill Gates est plus dangereux que le coronavirus lui-même