La FDA tue des dizaines de milliers d’Américains en refusant la demande des médecins d’approuver l’utilisation ambulatoire de HCQ

Le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, apparaissant à la Maison Blanche avec le président Donald Trump et Deborah Birx.

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Nous pouvons ajouter un autre «médecin» bureaucrate à la liste des meurtriers de masse qui dirigent l’Amérique aujourd’hui: le Dr Stephen Hahn, l’homme trié sur le volet par Trump qui est commissaire de la FDA.

L’Association des médecins et chirurgiens des Etats-Unis d’Amérique a déclaré que le retard de la FDA à émettre une nouvelle autorisation d’utilisation d’urgence pour l’utilisation ambulatoire d’hydroxychloroquine (HCQ) pour COVID-19 a tué au moins 20 000 Américains en juillet.

Le Dr Hahn et la FDA contrôlent désormais la vie et les décès potentiels futurs de MILLIONS d’Américains, car ce sera sa décision de délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour les vaccins COVID accélérés dont nous savons maintenant qu’ils ne sont même pas nécessaires.

Nous savons maintenant que COVID est très traitable et peut être guéri 100% du temps.

Nous n’avons même pas de test précis capable d’identifier à 100% un virus Sars-Cov-2!

Donc, simplement éliminer la peur de ce qui est annoncé comme un «virus tueur» en assurant aux patients qu’ils iront bien et ne mourront pas parce qu’il existe des traitements efficaces, pourrait représenter 90% ou plus de ces réussites!

La peur du COVID doit être une cause majeure de maladie chez ceux qui seraient en train de mourir et qui souffriraient de COVID. Rien qu’en supprimant la peur, les taux de mortalité diminuent probablement considérablement.

Lorsque les médecins Fontline ont donné leur conférence de presse à Washington il y a quelques semaines, la première chose que le Dr Simone Gold a dite a été:

Nous sommes ici pour dire au public qu’il existe des remèdes et que vous n’avez plus à avoir peur.

Il s’agissait d’une déclaration délibérée d’un médecin qui savait parfaitement ce qu’elle disait et faisait, et les médias d’entreprise et Big Tech ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour faire taire le message d’elle et de son groupe.

Des solutions non médicamenteuses alternatives aux patients souffrant de COVID se sont avérées très efficaces, comme la thérapie à la vitamine C qui a été immédiatement utilisée en Chine juste après l’épidémie annoncée avec un grand succès. Des médecins aux États-Unis d’Amérique qui utilisaient cette thérapie et d’autres thérapies naturelles, en particulier dans l’État tyrannique du Michigan, ont été arrêtés, enfermés et réduits au silences.

Et maintenant, même les médecins utilisant un médicament approuvé par la FDA, l’hydroxychloroquine, sont également attaqués et réduits au silence.

HCQ devrait être en vente libre

Puisque Health Impact News a historiquement exposé les dangers des produits pharmaceutiques et publié des traitements alternatifs pour la santé, certains nous ont reproché de publier autant d’informations sur HCQ puisqu’il s’agit d’un produit pharmaceutique.

Mais HCQ provient d’un type spécifique d’écorce d’arbre, et ne devrait même pas être réglementé par la FDA, mais vendu «en vente libre» comme un supplément, comme c’est actuellement le cas dans de nombreux pays.

Et même si je ne prendrais pas ce produit ou ne le recommanderais pas aux gens, car il existe d’autres thérapies naturelles tout aussi efficaces sinon plus efficaces, le triste fait est que les masses aux États-Unis d’Amérique font toujours confiance à leurs médecins et au système médical, et donc c’est le meilleur produit disponible pour les masses qui sont trop paresseuses pour faire leurs propres recherches et prendre leur propre responsabilité pour leur propre santé.

La sanction de leur ignorance et de leur confiance aveugle dans la médecine devrait-elle entraîner des meurtres de masse?

L’histoire de l’hydroxychloroquine restera probablement dans l’histoire comme l’une des pires escroqueries de tous les temps, entraînant la mort de millions, voire de centaines de millions de personnes.

Le public des Etats-Unis d’Amérique se réveillera-t-il un jour et commencera-t-il à résister au renversement satanique des États-Unis d’Amérique?

MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Écoute ça!!!! Bill Gates est plus dangereux que le coronavirus lui-même

⛔DR. JEROME MUNYANGI: BILL GATES ET L’OMS ONT UN MAUVAIS PROJET DE VACCINER LES AFRICAINS