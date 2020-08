Moderna admet que certains composants de la technologie ARNm utilisés dans les vaccins peuvent provoquer des «événements indésirables importants»

Alors que les vaccins COVID-19 continuent de subir des essais cliniques, des préoccupations grandissent au sujet de certains des composants trouvés dans ces vaccins. Les systèmes de support de nombreux vaccins à ARN messager (ARNm) en cours de développement contiennent un produit chimique controversé appelé PEG, et Moderna a admis que certains des composants de leur technologie d’ARNm «pourraient entraîner des événements indésirables importants dans un ou plusieurs de nos essais cliniques…»

Nouvelle technologie, la technologie ARNm est une approche expérimentale qui transforme les cellules de votre corps en usines qui créent des protéines virales. L’un des grands défis rencontrés dans le développement de ces vaccins est d’intégrer la charge utile d’ARN dans les cellules du corps avant qu’elle ne se décompose. Le mécanisme de délivrance qui permettra à l’ARNm d’entrer dans les cellules utilise des nanoparticules lipidiques, ou LNP. Non seulement les LNP favorisent l’absorption cellulaire, mais ils peuvent également stimuler le système immunitaire de votre corps, ce qui leur confère des propriétés adjuvantes inhérentes. Cependant, le fait que les formulations de LNP utilisées dans trois vaccins COVID-19 soient PEGylées est plus préoccupant, ce qui signifie que les nanoparticules ont été recouvertes d’un polymère synthétique et non dégradable connu sous le nom de polyéthylène glycol ou PEG.

Les médicaments et les vaccins PEG sont très controversés étant donné la forte incidence des réactions immunitaires indésirables, et ceux-ci incluent une anaphylaxie potentiellement mortelle. De plus, on estime qu’environ sept Américains sur dix sont déjà sensibilisés au PEG, ce qui pourrait signifier que les vaccins sont moins efficaces et que les effets indésirables sont plus susceptibles de se produire.

Si un vaccin à ARNm pour COVID-19 contenant du PEG était approuvé par la FDA, cela pourrait entraîner une exposition sans précédent de la population et entraîner de graves problèmes de santé à grande échelle. Les documents Moderna montrent que l’entreprise est déjà consciente des risques pour la sécurité liés au PEG et à d’autres aspects de sa technologie d’ARNm, mais que leurs intérêts financiers semblent l’emporter sur toute préoccupation concernant la santé des personnes.

Par exemple, dans un prospectus d’entreprise pour leur lancement en bourse à la fin de 2018, ils ont reconnu le potentiel pour leurs LNP propriétaires de provoquer des «effets secondaires systémiques».

Ils ont écrit: «[T] ici ne peut être aucune garantie que nos LNP n’auront pas d’effets indésirables. Nos LNP pourraient contribuer, en tout ou en partie, à un ou plusieurs des éléments suivants: réactions immunitaires, réactions à la perfusion, réactions du complément, réactions d’opsonation, réactions d’anticorps… ou des réactions au PEG de certains lipides ou PEG autrement associés à la LNP. Certains aspects de nos médicaments expérimentaux peuvent induire des réactions immunitaires de l’ARNm ou du lipide, ainsi que des effets indésirables dans les voies hépatiques ou une dégradation de l’ARNm ou de la LNP, dont l’un quelconque pourrait entraîner des événements indésirables importants dans un ou plusieurs de nos essais cliniques. »

Ils ont ajouté que si ces problèmes devaient survenir, cela pourrait nuire aux finances, aux activités et aux perspectives de l’entreprise.

Le PEG a déjà été accusé d’effets secondaires effrayants chez les enfants

Le PEG est déjà utilisé dans certains médicaments, additifs alimentaires, gels et produits de soins personnels. Il peut être trouvé dans le laxatif MiraLAX, qui est utilisé pour traiter la constipation et préparer les personnes à la coloscopie. De nombreux parents d’enfants souffrant de constipation chronique ont accusé le laxatif de provoquer de graves symptômes neuropsychiatriques chez les enfants tels que la rage, la paranoïa, les phobies et les sautes d’humeur.

Certains scientifiques ont appelé ces dernières années à développer des alternatives pouvant remplacer le PEG, étant donné le potentiel d’effets secondaires dangereux. Les fabricants de vaccins n’ont pas abordé le fait qu’une grande partie de la population peut déjà être sensible au PEG et que cela pourrait réduire l’efficacité des vaccins.

Nous savons déjà que le vaccin ARNm-1273 de Moderna a entraîné de graves blessures chez 15% des participants de la catégorie à forte dose de l’essai, et avec des anticorps anti-PEG trouvés dans environ 72% des échantillons humains contemporains, il est effrayant de penser à ce qui pourrait arriver si les vaccins COVID-19 contenant du PEG sont administrés à grande échelle.

Le Dr Andrew Wakefield met en garde contre les vaccins contre le coronavirus et l’immunité juridique scandaleuse pour les fabricants de vaccins dans une interview à ne pas manquer

Le Dr Andrew Wakefield, créateur du nouveau film à la bombe «1986: The Act», évoque la profonde corruption de l’industrie des vaccins criminels dans une nouvelle interview de Brighteon Conversations (ci-dessous).

Comme il l’explique dans l’interview, la décision prise en 1986 par le Congrès des Etats-Unis d’Amérique d’accorder une immunité juridique totale aux fabricants de vaccins a entraîné des décennies de fraude malveillante, de fabrication de produits défectueux et des millions d’enfants victimes de vaccins dangereux.

Et aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés à la libération imminente de vaccins anti-coronavirus à voie rapide – qui sont précipités dans le processus d’approbation avec l’abandon complet de tout principe de sécurité ou d’efficacité – la pression agressive des médias pour la vaccination obligatoire de milliards d’êtres humains soulève le spectre de voir des millions de personnes blessées ou tuées par les vaccins contre le coronavirus.

Pourtant, l’industrie corrompue, anti-scientifique et anti-humaine des vaccins progresse, détruisant la vie d’enfants et d’adultes, avec un contrôle total sur les revues scientifiques, les médias d’entreprise et toute une nation de médecins soumis au lavage de cerveau qui, à ce jour, n’ont aucune idée des ingrédients réellement utilisés dans les vaccins.

Regardez et partagez cette importante interview avec le Dr Andrew Wakefield:

