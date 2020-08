La Suède résiste à l’hystérie COVID: pas de verrouillage, pas de masque, pas de vaccin, pas de problème

Le succès de la Suède est Kryptonite pour les défenseurs du verrouillage et du masque

Leur stratégie à long terme fonctionne.

Par Jordan Schachtel

L’illusion de masse

Ici, aux États-Unis d’Amérique, nous avons été inondés d’histoires sur le COVID-19 doom and sombre. En Amérique, le récit traditionnel est plein de désespoir.

On nous dit qu’il n’y a tout simplement aucun moyen d’arrêter ce virus sans des verrouillages répétitifs, une quarantaine saine, même d’individus asymptomatiques, et des mandats de masque universels.

Et même avec toutes ces mesures politiques extrêmes mises en place, les politiciens et les responsables de la santé publique nous disent que nous devrons attendre un vaccin pour que le pays pense même à notre «nouvelle normalité» suite à la pandémie de COVID-19.

Il y a un pays dont ils ne semblent pas vouloir parler: la Suède. Et pour une bonne raison. La Suède démystifie l’hystérie.

La Suède montre à quel point toutes les interventions pour «combattre» le virus sont inutiles. La Suède nous montre qu’une approche rationnelle et factuelle de la pandémie est désormais en plein essor.

En Suède, il n’y a pas de masques, pas de verrouillage, pas de vaccin et, surtout, pas de problème.

La vie est en grande partie revenue à la normale en Suède, et tout s’est passé sans les interventions non pharmaceutiques (NPI) destructrices de l’économie exigées par la classe des «experts en santé publique», qui a garanti que le chaos viendrait dans tous les pays qui désobéiraient à leurs ordres de frapper le bouton d’autodestruction pour leurs nations.

Le gouvernement suédois a fourni au public ses mesures avancées sur la pandémie de COVID-19, et les données comprennent des statistiques toujours importantes sur le jour réel du décès, ainsi que d’autres informations utiles. J’ai parcouru les chiffres mois par mois afin que vous puissiez avoir une image très claire de la tendance à la baisse de la Suède.

En août, la Suède n’a enregistré qu’un seul décès (!) Avec / du coronavirus. Oui, vous avez bien lu. Une mort pour l’instant.

Pour le mois de juillet, la Suède a signalé 226 décès. Ils sont à l’origine de 805 décès en juin, 1646 en mai et 2572 en avril. Les décès attribués au COVID-19 sont passés d’une réduction d’environ 50% à la chute d’une falaise.

L’histoire est la même dans les hôpitaux. COVID-19 s’enregistre à peine comme un blip sur le radar. La Suède n’a signalé que 4 nouveaux patients atteints de COVID-19 dans leurs unités de soins intensifs en août. Le mois de juillet n’a vu que 52 patients COVID-19 dans les ICU.

Il ne faut pas un génie des mathématiques pour arriver à la conclusion que l’épidémie semble avoir été endiguée en Suède depuis des mois. On ne sait pas si cela résulte de l’atteinte du seuil d’immunité collective ou si la saisonnalité du virus apporte un soulagement indéfini.

Mais il est devenu absolument clair que la stratégie de lutte contre la pandémie à long terme de la Suède fonctionne.

La Suède n’a pas tout fait parfaitement. Stockholm, comme une grande partie de l’Occident, n’a pas réussi à protéger sa population de maisons de retraite.

La majorité des décès dus au COVID-19 en Suède proviennent de la population des soins aux personnes âgées, l’âge moyen de décès (82 ans) étant le même que la durée de vie moyenne dans le pays.

Mais rappelez-vous, les personnes dans les maisons de retraite ne sont pas mobiles. Ils vivent dans leurs propres écosystèmes et ne sont pas particulièrement touchés par les politiques COVID-19.

C’était la population générale de la Suède qui était censée être en proie à son modèle de société ouverte pour répondre au virus. On nous a dit que les hôpitaux seraient envahis et que des corps de tous âges tomberaient dans les rues.

Cette projection de pandémie dystopique ne s’est jamais concrétisée. Même pendant les pires mois de la pandémie, la population suédoise n’a jamais fait pression sur son système de santé.

La même chose est vraie aux États-Unis d’Amérique, mais pour une raison quelconque, de nombreux responsables des Etats-Unis d’Amérique et «experts en santé publique» ont poussé l’idée que tout le monde est également touché, ce qui ne saurait être plus éloigné de la vérité.

Pour cette pandémie, la classe mondiale d’experts en santé publique a jeté le manuel de la pandémie par la fenêtre, au mépris de centaines d’années de science éprouvée sur l’immunité collective, afin d’essayer d’affirmer le contrôle humain sur une particule infectieuse submicroscopique.

Cela n’a pas fonctionné, c’est le moins qu’on puisse dire. Il n’y a aucune preuve nulle part dans le monde que des verrouillages ou des masques ont *arrêté* la propagation du virus.

La Suède était l’un des rares endroits où régnaient des têtes plus fraîches, et les scientifiques se sont rendu compte que les tentatives pour arrêter le virus seraient pires que la maladie elle-même, sous la forme d’une ruine économique et sociale.

Jordan Schachtel est journaliste d’investigation et analyste de politique étrangère basé à Washington, D.C.

Les négationnistes de l’immunité des troupeaux ne peuvent pas supporter la vérité de la Suède

