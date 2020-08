Vérité ou énième manipulation grossière ? «Momentous News»: la FDA approuve le lancement de l’essai de phase 1 pour la guérison potentielle du VIH

L’essai, qui se déroulera à Baltimore, Maryland et Washington, DC, devrait commencer à être recruté en septembre et testera l’innocuité de l’AGT103-T, une thérapie génique à dose unique développée pour guérir le VIH.

«Dans la maladie du VIH, les cellules T CD4 spécifiques du VIH sont activées peu de temps après l’infection, comme d’autres maladies virales. Cependant, le VIH cible ces cellules pour la destruction parce que ce virus insidieux se lie à la même molécule CD4 qui identifie le sous-ensemble de cellules T auxiliaires», a expliqué l’AGT sur son site Web, notant que les cellules T CD4 spécifiques du VIH sont compromises après une infection par le VIH car elles tomber en dessous des niveaux nécessaires pour une fonction immunitaire efficace.

«À ce stade, seuls les médicaments antirétroviraux sont efficaces pour contrôler le VIH, et les personnes infectées qui recherchent un traitement commencent un régime médicamenteux quotidien qui doit être poursuivi sans interruption à vie», ajoute la société.

Le nouveau traitement potentiel délivre ainsi des cellules T CD4 spécifiques du VIH aux personnes infectées par le virus. En restaurant les cellules manquantes, le médicament est destiné à réparer les dommages du système immunitaire causés par le VIH.

«Lorsque l’infection par le VIH provoque ces dommages spécifiques, tuant les cellules T auxiliaires nécessaires à l’immunité contre le VIH, la personne infectée devient incapable d’éliminer le virus et devient ainsi infectée de manière chronique. L’approche de l’AGT est conçue pour réparer le défaut des cellules T auxiliaires et fournir un contrôle durable du virus qui n’est pas compromis par les souches de VIH dont la séquence varie ou qui utilise d’autres moyens pour pénétrer et infecter les cellules T», a expliqué l’AGT dans un communiqué de presse du 11 août.