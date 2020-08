© getty: Bill Gates

Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a déclaré dans une nouvelle interview que les États-Unis d’Amérique seraient «chanceux» d’avoir un vaccin contre le coronavirus d’ici la fin de l’année.

[La Russie a annoncé l’élaboration d’un vaccin sûr sans poison ni puce, déjà injecté aux les fabricants eux-mêmes et la fille du président Poutine – MIRASTNEWS].

Les premiers vaccins, a déclaré Gates à Bloomberg, «ne seront pas idéaux en termes d’efficacité contre la maladie et la transmission. Elle n’aura peut-être pas une longue durée et elle sera principalement utilisée dans les pays riches comme mesure provisoire.»

[Une façon de piéger les pays pauvres pour qu’ils en demandent et consomment celui qui est véritablement empoisonné – MIRASTNEWS].

«Nous aurions la chance d’en avoir beaucoup avant la fin de l’année. Mais ensuite, en 2021, un certain nombre d’autres vaccins sont très susceptibles d’être approuvés », a-t-il ajouté. «Avec autant d’entreprises qui y travaillent, nous pouvons nous permettre un certain nombre d’échecs tout en conservant quelque chose à faible coût et de longue durée.»

[Les vaccins moins sûrs devraient être consommés par Bill Gates et sa bande – MIRASTNEWS].

Lorsqu’on lui a demandé si un tel vaccin devrait être obligatoire, Gates a averti que l’imposition d’une telle exigence «peut souvent se retourner contre eux».

[Or Bill Gates voulait vacciner 7 milliards de personnes obligatoirement avant de lever les verrouillages – MIRASTNEWS].

Cependant, a-t-il ajouté, «vous pourriez dire que si vous allez travailler dans une maison pour personnes âgées ou si vous êtes en contact avec des personnes âgées, ce serait nécessaire.»

[Il est possible de ce côté d’instrumentaliser pour infecter des gens sains – MIRASTNEWS].

Gates a également exprimé son optimisme quant au fait que de nouvelles innovations thérapeutiques conduiraient à une baisse du taux de mortalité avant même qu’un vaccin ne soit finalisé. Cependant, a-t-il déclaré, «la véritable fin viendra de la propagation des infections naturelles et du vaccin nous donnant l’immunité collective. Pour les pays riches, ce sera l’année prochaine, idéalement au premier semestre.»

[Or cette infection n’est pas naturelle, elle est artificielle et fabriquée en laboratoire de très haute sécurité, le reste n’est que mensonge. – MIRASTNEWS].

Interrogé par la publication si « nous allons être bien », Gates a répondu: « Certainement. »

« Nous avons de la chance que celle-ci ne soit pas une maladie plus mortelle », a-t-il ajouté.

Gates a déclaré dimanche à Fareed Zakaria de CNN que la réponse des États-Unis d’Amérique au virus avait été entravée par des «tests de folie».

«C’est époustouflant que vous ne puissiez pas amener le gouvernement à améliorer les tests parce qu’il veut juste dire à quel point il est formidable», a-t-il déclaré. «Je leur ai dit, regardez, ayez un site Web [Centers for Disease Control and Prevention] qui donne la priorité aux personnes testées. Ne rembourse aucun test dont le résultat remonte après trois jours. Vous payez des milliards de dollars de cette manière très inéquitable pour obtenir les résultats de tests les plus inutiles au monde.»

[Or les tests ne sont pas fiables selon les spécialistes du domaine, des individus sains peuvent être faussement déclarés atteints de la COVID-19 et seraient contaminés par les soins ou les tests eux-mêmes. – MIRASTNEWS].

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé plus tôt cette semaine que son pays était devenu le premier à accorder une approbation réglementaire pour un vaccin COVID-19. Cette affirmation a été accueillie par le scepticisme, car elle n’a été testée par des sujets humains que pendant deux mois.

Gordon Duff, rédacteur

Traduction et avis intégrés : JDDM – MIRASTNEWS

Source : THE HILL