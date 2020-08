Les «scientifiques» des Médias mainstream menacent de punir les refuseurs de vaccins contre le coronavirus, quelle que soit leur sécurité –veulent-ils exterminer tout le monde ?

Une poignée de «scientifiques» traditionnels, écrivant pour le faux journal USA Today, a publié un nouvel éditorial qui appelle tout le monde en Amérique à prendre un vaccin contre le coronavirus de Wuhan [ou des Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) ou à être puni par l’État.

Michael Lederman, Maxwell J. Mehlman et Stuart Youngner, dans un article intitulé «Vaincre le COVID-19 en exigeant la vaccination pour tous. Ce n’est pas anti-américain, c’est patriotique», affirment que le seul moyen de surmonter la plandémie est de forcer tout le monde à se faire vacciner – sans exception.

«Pour gagner la guerre contre le nouveau coronavirus qui a tué près de 163 000 personnes dans ce pays, la seule réponse est la vaccination obligatoire – pour nous tous», écrivent-ils.

«Et si les mesures qui seront nécessaires pour vaincre le coronavirus sembleront draconiennes, voire anti-américaines à certains, nous pensons qu’il n’y a pas d’alternative. En termes simples, se faire vacciner sera notre devoir patriotique.»

Plutôt que de laisser le virus suivre son cours, ce qui, selon de nombreux experts, est le seul véritable moyen de surmonter cette situation, Lederman et al. estiment que le fait d’imposer la vaccination à tout le monde, jeunes et vieux, riches et pauvres, libres et esclaves, est le seul moyen de créer «l’immunité collective» nécessaire pour «vaincre la pandémie».

Ils affirment en outre qu’il n’y a pas «d’alternative à l’immunité collective induite par le vaccin en cas de pandémie». Son seul remède est d’imposer des vaccins à tout le monde, insistent-ils.

[Même si les vaccins sont empoisonnés ? Pourquoi les Etats-Unis d’Amérique et autres occidentaux n’acceptent-ils donc pas le vaccin russe supposé désormais être plus efficace ? Pourquoi l’OMS ne le met pas en situation d’essai clinique pour vérifier l’efficacité et s’assurer de la véracité des affirmations des experts russes et de Vladimir Poutine ? – MIRASTNEWS]

«En termes simples, le refus de se faire vacciner menace la vie d’autrui», déclarent-ils.

Le Dr Andrew Wakefield a une vision très différente de la situation, dont il discute longuement dans l’épisode suivant du Health Ranger Report:

https://www.brighteon.com/6124310f-ecef-4f27-80e7-ae7f5199b52c

Ces trois comparses sont tous de faux shills scientifiques soutenus par la pharmacie et détestant Trump

Pour le lecteur non averti, le fait que ces trois «scientifiques» aient fait publier leurs travaux dans USA Today est plus que suffisant pour valider sa légitimité. Des millions de personnes accepteront vraisemblablement leurs suggestions comme des faits scientifiques et se joindront à eux pour essayer de transformer leur sombre petit fantasme en réalité réelle.

Pour ceux qui sont prêts à creuser un peu plus profondément, cependant, il devient immédiatement clair que ces trois hacks sont achetés et payés pour des comparses avec un programme à pousser. Lederman, par exemple, a publiquement blâmé le président Donald Trump pour le coronavirus de Wuhan (COVID-19), le décrivant comme «un leadership inepte et frauduleux».

En janvier 2019, un an avant que le coronavirus de Wuhan [ou des Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) ne soit dans l’esprit de qui que ce soit, Lederman a mystérieusement tweeté sur la façon dont les personnes qui refusent les vaccins devraient être empêchées d’accéder aux médecins et à l’assurance maladie – ce qui signifie qu’ils devraient tous mourir, selon Lederman. .

Mehlman n’est guère mieux, car il entretient des liens profonds à la fois avec l’establishment médical libéral et avec Big Pharma. L’année dernière, Mehlman a reçu une subvention de 160 000 $ du National Human Genome Research Institute (NHGRI), une division des National Institutes of Health (NIH), pour explorer la sécurité et l’éthique du génie génétique et de l’expérimentation.

Mehlman est également un fervent partisan du transhumanisme, ayant écrit plusieurs livres sur la façon dont les corps humains peuvent être «améliorés» grâce au génie génétique. Youngner est à peu près le même, et est également un partisan du meurtre de personnes âgées par euthanasie – d’où la raison pour laquelle les deux, avec Lederman, ont été décrits comme des «scientifiques fous».

«Ce sont ces esprits qui cherchent à instruire les Américains sur les questions éthiques de forcer les gens à se faire injecter un vaccin qui est encore en cours de développement et dont Dieu seul sait quels effets secondaires», écrit C. Mitchell Shaw pour The New American.

«C’est presque comme si tout ce qui s’est produit dans le cadre de la pandémie avait été conçu pour forcer un vaccin prôné par des hommes spécialisés dans la modification des gènes humains.»

Les dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan [ou des Etats-Unis d’Amérique et alliés – MIRASTNEWS] (COVID-19) et la poussée mondialiste pour vacciner en masse le monde sont disponibles sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:



TheNewAmerican.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News