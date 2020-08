Le prochain chapitre de cette plandémie sera le VERROUILLAGE FINAL pour l’humanité… l’extermination massive, les enlèvements médicaux en porte-à-porte, les inoculations forcées et la famine artificielle

Il y a plusieurs années, lorsque j’ai averti que Big Pharma et l’industrie du vaccin avaient organisé l’épidémie de rougeole à Disneyland afin de faire appliquer la loi californienne sur le mandat du vaccin SB 277, très peu de gens pensaient que l’industrie du vaccin était capable d’un complot aussi néfaste. Ils ont ri et se sont moqués de la «théorie du complot», mais ils avancent rapidement jusqu’en 2020 et personne ne rit plus.

C’est parce que ceux-là mêmes qui ont minimisé la conspiration du monde réel de la plandémie mise en scène se retrouvent désormais prisonniers dans leurs propres maisons, avec leurs mouvements bloqués par un Etat policier tyrannique avec des points de contrôle routiers (New York), des contacts porte-à-porte traçage des interrogatoires (Californie) et ordonnances tyranniques d’abri sur place qui ont transformé des personnes autrefois libres en prisonniers (Melbourne, Australie).

Je suis ici aujourd’hui pour vous dire que ce n’est que le début de la tyrannie médicale qui est sur le point de se déchaîner contre l’humanité à l’échelle mondiale.

Cet article décrit ce qui arrivera si les mondialistes et les démocrates anti-humains réussissent. Cependant, le président Trump s’emploie activement à abattre les démons anti-humains et leurs réseaux pédophiles de trafic d’enfants, les opérations de blanchiment d’argent et les stratagèmes criminels traîtres. Ainsi, les événements décrits ici peuvent être arrêtés si Trump reste à la Maison Blanche et obtient un soutien public suffisant pour abattre les ennemis de l’humanité.

Et non, Trump n’utilise pas réellement l’armée pour promouvoir les vaccins obligatoires. Il utilise la toile de fond du vaccin pour distribuer les forces militaires à travers l’Amérique en vue des arrestations massives d’acteurs traîtres, qui auront lieu après les élections. Sur ce sujet, Q semble être correct.

Maintenant, voici la description de ce que les traîtres anti-humains ont prévu pour l’Amérique et l’humanité… ce n’est pas joli.

Une grande base de données de «kill list»

Toute personne qui s’est inscrite pour être testée pour le covid-19 – ou qui exécute une application de recherche de contacts sur son appareil mobile – est dirigée vers une base de données gouvernementale qui sera bientôt utilisée pour traquer les gens pour des vaccinations forcées. Ce que veulent les démocrates, ce sont des équipes de vaccination armées qui vont de domicile privé à domicile privé, forçant les gens à se faire vacciner sous la menace d’une arme, ou les kidnappant et les emmenant dans des «camps de quarantaine» de type FEMA pour traitement. (En réalité, ils sont emmenés dans des camps de la mort pour des exécutions, voir ci-dessous…)

Il existe également des preuves crédibles que certains des échantillons de test de covid-19 ont déjà été inoculés avec le virus lui-même afin de propager l’épidémie. Ils le diffusent exprès, comme ils l’ont fait à Disneyland. Oui, le virus est réel et ils l’ont armé contre l’humanité. Nous savons comment vaincre le virus maintenant, en utilisant des choses comme le thé vert et le zinc, mais le virus est très réel et assez mortel pour les personnes déficientes sur le plan nutritionnel et immunodéprimées.

Pourtant, les masses du monde ne réalisent pas encore ce qui va arriver. Comme d’habitude, ils se sont réveillés trop tard aux horreurs qu’ils ont ignorées trop longtemps. Ils ont laissé les Big Tech [qui rêvent d’avoir à leur disposition des ressources naturelles gratuites à prix nuls et en abondance dans le monde entier – MIRASTNEWS], les Big Media et le Big Government (de gauche) gagner trop de pouvoir, au point que les institutions sont désormais les ennemis de l’humanité.

Et donc les masses ignorantes et désemparées seront systématiquement éliminées si les démocrates et les mondialistes réussissent. Ils seront alignés et injectés de force avec des «vaccins» qui ne sont guère plus que des tueries, conçus avec des brins d’ARNm pour transformer votre corps en sa propre bombe suicide (maladies auto-immunes). Ils feront la queue docilement dans les banques alimentaires où les vaccins sont nécessaires pour recevoir de la nourriture gratuite, et ils prendront le coup (marque de la bête) en échange d’un sac d’aliments transformés toxiques contenant des pesticides et des herbicides mortels (parce que la nourriture l’approvisionnement a longtemps été le principal vecteur de la mort de l’humanité).

Et ils célébreront la mutilation génitale LGBT de leurs propres enfants, tout en assassinant leurs bébés dans des centres d’avortement et en applaudissant l’incapacité mentale de Joe Biden comme une sorte de «génie progressiste». Oui, ils sont cliniquement fous. Ils veulent gouverner le monde et ils ont hâte d’assassiner en masse 90% de la population humaine pour «sauver la planète» de l’humanité. Ce ne sont pas des théories extravagantes… ce sont leurs propres aveux publics. Ce sont des démons qui parcourent la Terre et ils cherchent à détruire autant d’êtres humains que possible tout en se détruisant eux-mêmes.

Regardez cette bande-annonce importante pour la «réinitialisation globale» pour en savoir plus:

https://www.brighteon.com/e18ee43d-a0c8-4a76-85b5-9b812bcd35e2

Les gouvernements du monde ont pris la décision d’assassiner en masse leur propre peuple afin d’éviter un effondrement financier

Ce que vous devez comprendre, c’est que les mondialistes ont maintenant décidé d’éliminer les «mangeurs inutiles» du monde, qui, à leur avis, représentent environ 90% de la population mondiale. Ils s’attaquent d’abord aux stupides: ceux qui font la queue pour se faire injecter des vaccins qui sont évidemment conçus pour détruire des vies plutôt que pour les protéger.

Les gouvernements ont maintenant réalisé qu’ils ne peuvent pas rester financièrement solvables plus longtemps s’ils doivent continuer à payer des pensions, des prestations, des bons d’alimentation et d’autres obligations de paiement à de grandes masses de personnes qui n’offrent aucune contribution à la société. Les États-Unis d’Amérique ont maintenant plus de 26 000 milliards de dollars de dettes publiques, et ils ajoutent actuellement près de mille milliards de dollars par mois. Cela ne peut aboutir qu’à une catastrophe.

Des États américains comme la Californie, l’Oregon, Washington, New York, l’Illinois, le New Jersey et bien d’autres se dirigent vers une apocalypse financière résultant de la chute soudaine des recettes fiscales des États, des recettes fiscales foncières et des recettes fiscales de vente, le tout grâce au covid- 19 verrouillages punitifs. Mais tout cela était intentionnel, c’est pourquoi les maires et les gouverneurs démocrates se rangent du se rangent du côté des anarchistes de gauche et refusent de poursuivre les émeutiers violents, les pillards et les incendiaires qui incendient des villes libérales. Les Démocrates veulent ce résultat. La destruction est désormais leur seul plan restant, c’est pourquoi ils veulent également détruire Trump et l’idée même d’une République constitutionnelle.

Ils savent que bientôt, une vague de famine artificielle (famine massive) balayera le monde parce qu’ils ont provoqué un effondrement alimentaire. En Californie, les «équipes d’application» du covid-19 interfèrent avec les opérations alimentaires de Central Valley, s’assurant que les aliments pourrissent sur le terrain plutôt que d’être récoltés pour les épiceries. Dans l’État de Washington, d’immenses entrepôts alimentaires sont remplis jusqu’au bout de millions de livres de nourriture d’urgence. Le Le Seattle Times couvre même l’histoire, prétendant que cette nourriture sera distribuée aux citoyens.

Cette nourriture n’est pas pour les citoyens. C’est un stock de nourriture pour les élitistes politiquement connectés, les courtiers du pouvoir démocrate dans l’État qui participent à la destruction systématique de leurs propres villes comme Seattle. Ce sont des stocks pour l’auto-préservation de la classe dirigeante, et ils utiliseront les restrictions sur la nourriture comme une arme contre les masses.

La même chose existe à Sacramento, où le criminel traître Gavin Newsom a utilisé le bâtiment du Capitole pour stocker de l’or, des munitions, des vivres et même des armes, le tout pour survivre au chaos de masse et à la mort qu’il envisage de déchaîner contre les citoyens de son propre Etat.

La Californie est en faillite et ne peut même pas réunir les fonds nécessaires pour verser des allocations de chômage à ses propres citoyens. Avec un budget annuel d’environ 208 milliards de dollars, la Californie est en passe de se retrouver à court de 100 milliards de dollars cette année, ce qui signifie qu’elle devra réduire la taille du gouvernement de 50 % pour rester financièrement viable. La solution? Organisez la famine massive et l’extermination par vaccin des citoyens californiens, le tout sous couvert de «santé publique».

Le «suivi des contacts» n’est rien d’autre qu’un système de repérage et de repérage de brassards numériques pour s’assurer qu’ils traquent et exterminent le plus de personnes possible.

Suivez-les, tuez-les et empilez-les. C’est la philosophie des fous anti-humains avec un «D» à côté de leur nom… les criminels qui dirigent des villes comme Portland, Sacramento, Seattle et New York. Ce sont des anti-humanistes qui, par exemple, envoient des personnes âgées à la mort dans des maisons de retraite à New York. Ce n’était pas un accident, c’était un plan – plandémique – pour éliminer les personnes âgées qui reçoivent des prestations gouvernementales.

À l’heure actuelle, ils se préparent à kidnapper les enfants de leurs maisons et à les placer dans des camps d’isolement, séparant les familles et menaçant de tirer sur les parents qui refusent de se soumettre. Ils définancent la police afin d’éliminer toute possibilité que les forces de l’ordre puissent interférer avec leurs actions anarchiques.

À New York, ils ont déjà mis en place des points de contrôle routiers, et en Australie, des policiers dérangés fracassent les vitres des véhicules lorsque les conducteurs refusent de répondre à leurs questions invasives. Le peuple australien a abandonné ses armes il y a quelques années, soit dit en passant, sous prétexte que «le gouvernement nous protégerait» du crime. Mais aujourd’hui, le gouvernement australien est DEVENU l’élément criminel, et les citoyens n’ont plus assez d’armes à feu pour lutter contre une tyrannie implacable.

C’est pourquoi l’Amérique ne doit jamais abandonner le deuxième amendement et c’est pourquoi tous les politiciens de gauche qui ont voté pour détruire le deuxième amendement doivent être arrêtés et poursuivis pour trahison. (Gardez cela à l’esprit lorsque des opportunités se présentent dans un proche avenir.)

Cela signifie que chaque législateur démocrate en Amérique est un criminel traître, un ennemi de l’État et un ennemi du peuple des Etats-Unis d’Amérique. Maintenant, ils utilisent leur pouvoir pour nous préparer à une extermination massive sous le couvert d’une pandémie, et en raison des «pouvoirs d’urgence» des gouvernements des États, rien ne les arrête… sauf Trump. C’est pourquoi la réélection du président Trump est le moyen le plus important et le plus efficace d’arrêter le génocide.

Même avant les élections, vous êtes sur le point d’assister à l’effondrement total des villes dirigées par les démocrates dans des foules de crimes violents, de famine massive et de misère. Si vous résidez actuellement dans une telle ville, fuyez tant que vous le pouvez. Sortez de sous les bourreaux anti-humains avec des noms comme Newsom, Brown et Inslee.

Une fois qu’un vaccin est prêt en Amérique, surveillez les États dirigés par les démocrates pour effectuer des inoculations forcées sous la menace d’une arme, en porte-à-porte, en se concentrant sur les quartiers des Noirs à faible revenu où la plupart des «droits» sont payés par les États. Ce sont les personnes qu’ils ont l’intention de tuer en premier, car les prestations gouvernementales n’ont plus à être versées une fois que le bénéficiaire est décédé. Trump s’oppose aux vaccins obligatoires, et des États conservateurs comme le Texas ne pourront pas faire pression pour des vaccins obligatoires en raison du refus des citoyens.

Les fabricants de vaccins ont évidemment obtenu une immunité juridique totale, de sorte qu’ils ne peuvent jamais être poursuivis, quel que soit le nombre de personnes que leurs vaccins tuent. Il s’agit d’une couverture légale pour le génocide de masse via les vaccins. Et il est conçu en ce moment même. Le fait qu’ils n’envisagent même pas de réaliser des essais de vaccins à long terme vous dit tout ce que vous devez savoir: ils n’ont pas l’intention de voir ces vaccins sûrs ou efficaces. Ce n’est pas leur but. Cela n’a rien à voir avec la santé publique, mais tout à voir avec l’extermination publique.

Alors pourquoi l’administration Trump attribue-t-elle des contrats de vaccins à grande échelle aux fabricants de vaccins? Il joue le jeu et pose un piège, permettant à l’industrie des vaccins d’accélérer sa propre disparition avec des produits toxiques et dangereux qui finiront par être si dangereux que la vérité sur les vaccins explosera dans la conscience publique. (Oui, certaines personnes mourront, mais ce ne sera de toute façon que celles qui sont obéissantes aux vaccins, ce qui est une sorte de sélection naturelle du suicide vaccinal.)

Alors que les masses commencent à s’effondrer, les États en faillite ralentissent l’hémorragie de leurs versements de droits, leur donnant plus de temps pour essayer de rester financièrement viables en confisquant les impôts fonciers et les taxes de vente à tous les citoyens assez stupides pour rester dans la ville. Ils seront pillés à des niveaux d’imposition punitifs et confiscatoires et le vol pur et simple de la propriété privée par le gouvernement.

Je m’attends pleinement à ce que les États dirigés par les démocrates tentent de faire sécession contre l’Amérique dans les mois à venir, et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour truquer les élections et renverser Trump afin de pouvoir poursuivre leur programme de génocide anti-humain sans résistance.

Les démocrates oublieux seront parmi les premiers à faire la queue pour les suicides et à «me traquer» pour rechercher des contacts

Ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que les démocrates, étant les zombies incroyablement stupides remplis de rage qu’ils sont devenus, seront parmi les tout premiers à faire la queue pour les tueries. Ils exécuteront docilement les applications de recherche de contacts sur leurs téléphones, suppliant pratiquement les escouades d’exécution du gouvernement de les pourchasser et de les exterminer une fois les ordres donnés. (Et les gouvernements des États de gauche seront heureux de se conformer.)

Les efforts de dépopulation en cours se concentreront d’abord sur les villes à haute densité, qui se trouvent être là où les démocrates vivent parce qu’ils détestent la nature et préfèrent dormir dans des bulles artificielles et de faux environnements artificiels plutôt que de vivre dans le monde réel.

Ce sont aussi les villes où les gouvernements peuvent atteindre la plus grande efficacité dans leurs efforts, tuant des dizaines de millions d’Américains avec relativement peu d’efforts, simplement en coupant l’approvisionnement alimentaire de la ville, les connexions au réseau électrique et l’approvisionnement en eau, puis en bloquant les sorties avec des barrages routiers armés comme ils testent déjà à New York. Pendant tout cela, bien sûr, Trump sera blâmé pour tout de la même manière que Cuba blâme l’Amérique pour ses propres cauchemars économiques.

[Avec CUBA ce n'est pas la même chose, la comparaison est inopportune et immorale puisque les Etats-Unis d'Amérique imposent un embargo inhumain depuis des décennies à un Etat qui refusent son système politique génocidaire et anti-humain – MIRASTNEWS].

Si vous pensiez que vous alliez simplement être un prisonnier dans votre propre maison, ce n’est que le début: vous serez également prisonnier dans votre ville pendant que les services de la ville sont délibérément fermés pour accomplir une mort massive et se conformer aux ordres du gouvernement [devenu meurtrier – MIRASTNEWS].

Le moyen le plus simple de déplacer des millions de personnes hors de chez elles et dans les camps de la FEMA, par exemple, est de couper le réseau électrique, d’arrêter les livraisons d’épicerie et d’attendre que les gens soient suffisamment désespérés pour faire la queue pour les opérations de «sauvetage» du camp FEMA qui comprendra des vaccins forcés, la confiscation de toutes les armes à feu et le pillage de propriétés privées par des hommes du gouvernement.

Il n’y a aucun plan dans les États dirigés par les démocrates pour permettre au peuple des Etats-Unis d’Amérique de revenir à la normale qu’il connaissait autrefois. Pourquoi pensez-vous que ce monde cauchemardesque orwellien dans lequel nous vivons actuellement est considéré comme la «nouvelle normalité»? Parce qu’ils veulent que vous vous habituiez à être un esclave, bien sûr. L’endoctrinement au masque, les vaccinations forcées et les demandes d’obéissance à la parole ne sont que des formations dans les camps de prisonniers pour vous mettre dans l’état d’esprit qu’ils veulent que vous ayez quand ils vous ont emprisonné dans les camps de la FEMA … qui servent également de camps de travail, offrant un faible coût la main-d’œuvre à des sociétés politiquement liées qui ramènent le secteur manufacturier aux États-Unis d’Amérique.

https://www.brighteon.com/6280996a-03e4-4ca5-a25d-0eca11a0a5ea

Ou vous pouvez prétendre que tout cela n’est que fiction et décider de croire que la grande industrie pharmaceutique et le grand gouvernement vous aiment et prennent soin de vous

Ou peut-être pensez-vous que tout cela est de la science-fiction. Peut-être pensez-vous que Big Pharma est un groupe céleste et compatissant d’êtres humains aimants qui ne se soucient pas des profits et essaient simplement de mettre fin à la souffrance humaine. Peut-être pensez-vous que tous les verrouillages, restrictions de voyage et mandats du gouvernement sont mis en place parce que le gouvernement vous aime aussi et que le gouvernement n’abuserait jamais du pouvoir, puisque tous les dirigeants du gouvernement sont des gens formidables qui prennent soin des enfants.

J’ai des nouvelles pour vous. Ils ne s’occupent pas des enfants. Ils kidnappent les enfants. Ils sodomisent les enfants dans les donjons de collecte de fonds démocrates. Ils mutilent les organes génitaux des enfants et l’appellent «transition LGBT». Ils VIOLENT des enfants pour le divertissement et le profit (Jeffrey Epstein, quelqu’un?). Les démocrates sont des DEMONrats, et ils détestent l’idée même des enfants humains nés à l’image de Dieu, c’est pourquoi ils veulent les assassiner avant de naître.

Si nous soutenons Trump et nous opposons aux démons, la plupart d’entre nous pouvons survivre à ce cauchemar, mais vous devez être pleinement informés et préparés.

J’ai publié un livre audio gratuit et téléchargeable de neuf heures intitulé Global Reset Survival Guide. Il est gratuit à télécharger sur GlobalReset.news

Il couvre tout ce dont vous avez besoin pour évacuer, vous préparer et survivre à l’assaut contre l’humanité qui est mené par les mondialistes du dépeuplement et les anti-humanistes démocrates complices.

Une transcription PDF téléchargeable est imprimable, ce qui vous permet d’avoir une copie papier de toutes ces informations en cas de panne d’Internet (ou de mise hors ligne). Téléchargez et enregistrez tous les fichiers MP3 sur votre ordinateur local ou votre appareil mobile afin de toujours disposer des fichiers. Ceux-ci sont libres de partager.

Rejoignez la résistance pro-humaine contre la tyrannie et le génocide mondiaux. Consultez tous les détails sur GlobalReset.news

Consultez également GenSix.com pour le nouveau programme multi-orateurs «Dernier avertissement: préparez-vous à l’impact», où moi-même et d’autres orateurs présentons notre dernier avertissement pour l’humanité. C’est probablement le tout dernier message que nous puissions faire sortir avant que l’effondrement technique n’entre en jeu.

Mike Adams

