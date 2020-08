L’escroquerie de 2009 contre la grippe porcine: le meurtrier Anthony Fauci trahit à nouveau la confiance du public

Anthony Fauci, un politicien de carrière se faisant passer pour un «médecin», a occupé des fonctions gouvernementales pendant les mandats de plusieurs présidents des Etats-Unis d’Amérique. Sous le président Obama, Fauci a dirigé la recherche sur les vaccins contre Ebola, la grippe porcine et d’autres, tout en envoyant également des millions de dollars de fonds publics des Etats-Unis d’Amérique à Wuhan, en Chine. Source de l’image.

Tony Fauci et la catastrophe de la grippe porcine; trahison de la confiance

Par Jon Rappoport

NoMoreFakeNews.com

Je vous ramène à l’été 2009, lorsque les CDC et l’Organisation mondiale de la santé ont lancé la «pandémie mortelle de grippe porcine H1N1».

Bien entendu, ils exhortaient également les gens à prendre le nouveau vaccin contre la grippe porcine.

À ce sujet, voici un extrait de la défense de la santé des enfants de Robert Kennedy Jr. (27/03/20):

Par exemple, [Dr. Anthony] Fauci a déjà acheté le vaccin accéléré contre la grippe H1N1 («grippe porcine») sur YouTube, rassurant les téléspectateurs en 2009 que les événements indésirables graves étaient «très, très, très rares». Peu de temps après, le vaccin a fait des ravages dans plusieurs pays, augmentant les risques de fausse couche chez les femmes enceintes aux États-Unis d’Amérique, provoquant un pic de narcolepsie chez les adolescents en Scandinavie et provoquant des convulsions fébriles chez un enfant vacciné sur 110 en Australie – ce qui a incité ce dernier à suspendre son programme de vaccination contre la grippe chez les moins de 5 ans.

Je vous remercie. Dr Fauci. Expliquez-nous pourquoi vous n’avez pas été rétrogradé au pompage d’essence dans la Vallée de la mort ou envoyé en prison?

Cependant, ce n’est que la moitié de l’histoire de la grippe porcine. L’autre moitié – qui implique un canular étonnant – était sûrement quelque chose dont Fauci était au courant à l’époque.

Fauci recommandait en fait un vaccin hautement dangereux pour se protéger contre UNE ÉPIDÉMIE QUI N’EXISTE PAS DU TOUT.

Ses amis et collègues professionnels du CDC créaient le canular.

Laissez-moi vous le décrire.

À l’été 2009, le CDC affirmait qu’il y avait des milliers de cas de grippe porcine aux États-Unis d’Amérique. Mais derrière ces statistiques se cache un secret troublant. Un crime majeur, compte tenu du mandat du CDC de rapporter la vérité au peuple des Etats-Unis d’Amérique:

Secrètement, le CDC avait arrêté de compter les cas de grippe porcine.

Quoi? Pourquoi?

La journaliste d’investigation de CBS, Sharyl Attkisson, a découvert le secret du CDC; et elle a découvert pourquoi.

Les analyses de routine en laboratoire d’échantillons de tissus provenant des patients les plus susceptibles de grippe porcine revenaient, dans le pourcentage écrasant de cas, avec: AUCUN SIGNE DE GRIPPE PORCINE OU TOUT AUTRE TYPE DE GRIPPE.

Attkisson a écrit un article sur ce scandale, et il a été publié sur le site Web de CBS News. Cependant, l’étape suivante, plus importante – publier l’histoire sur les nouvelles télévisées de CBS – a été franchie. Pas d’arrangements. Et CBS a fermé toute future enquête sur le sujet. L’article d’Attkisson est mort sur la vigne. Aucun autre grand média au monde n’a repris son article et l’a suivi plus profondément dans le terrier du lapin.

Voici ce que m’a dit Attkisson lorsque je l’ai interviewée:

Rappoport: En 2009, vous avez été le fer de lance de la couverture de la soi-disant pandémie de grippe porcine. Vous avez découvert que, à l’été 2009, les Centers for Disease Control, ignorant leur mandat fédéral, ont [secrètement] cessé de compter les cas de grippe porcine en Amérique. Pourtant, ils ont continué à susciter la peur de la «pandémie», sans avoir aucune mesure réelle de son impact. N’est-ce pas une autre enquête de votre part qui a été fermée? N’y avait-il pas plus à découvrir? Attkisson: Les implications de l’histoire étaient encore pires que cela. Nous avons découvert grâce à nos efforts FOI qu’avant que le CDC arrête mystérieusement de compter les cas de grippe porcine, ils avaient appris que presque aucun des cas qu’ils avaient comptés comme grippe porcine n’était en fait la grippe porcine ou toute autre forme de grippe! L’intérêt pour l’histoire d’un cadre de [CBS] était très enthousiaste. Il a dit que c’était «l’histoire la plus originale» qu’il avait vue sur toute l’épidémie de grippe porcine. Mais d’autres ont poussé à l’arrêter [après sa publication sur le site Web de CBS News] et, à la fin, aucune émission [d’information télévisée de CBS] n’a voulu y toucher. Nous avons diffusé de nombreuses histoires véhiculant l’idée d’une épidémie, mais pas celle qui jetterait un éclairage original et nouveau sur tout le battage médiatique. C’était juste, précis, légalement approuvé et une sacrée histoire. Le CDC gardant secrètes les vraies statistiques sur la grippe porcine, cela signifiait que de nombreux membres du public ont pris et donné à leurs enfants un vaccin expérimental qui n’était peut-être pas nécessaire.

Alors… fausse pandémie, crimes du CDC et vaccin dommageable.

Mais ce n’était pas la fin. Le CDC voulait commettre un autre crime. Environ trois semaines après la publication des conclusions d’Attkisson sur le site Web de CBS News, le CDC, manifestement paniqué, a décidé de doubler. Si un mensonge est révélé, dites-en un encore plus grand. Un bien plus gros.

Ici, à partir d’un article du 12 novembre 2009, WebMD est la réponse du CDC: «De façon choquante, 14 à 34 millions de résidents des Etats-Unis d’Amérique – la meilleure estimation du CDC est de 22 millions – ont contracté la grippe porcine H1N1 le 17 octobre [2009].» («22 millions de cas de grippe porcine aux États-Unis d’Amérique», par Daniel J. DeNoon).

Vos globes oculaires éclatent-ils? Ils devraient l’être.

Avance rapide jusqu’en 2020.

Qui dans son esprit, armé d’un peu d’histoire, croirait tout ce que le CDC dit à propos de lma COVID-19?

La découverte d’un nouveau coronavirus, le nombre de cas, la précision des tests diagnostiques, la nécessité de verrouillages et de dévastation économique, la sécurité et l’importance d’un vaccin, la peur du porno?

Qui en croirait?

Et qui croirait tout ce qui sort de la bouche du Dr Anthony Fauci, qui a lancé un vaccin très destructeur contre la grippe porcine pour une épidémie qui n’existait pas du tout?

Seulement un imbécile.

MAJEUR: Une étude révèle des milliers de personnes à Seattle qui pensaient avoir la grippe l’hiver dernier en fait eu un coronavirus

Seattle, États-Unis d’Amérique – Le coronavirus s’était probablement déjà propagé à des milliers de personnes à Seattle avant que la ville de Washington ne devienne le foyer du premier cas des Etats-Unis d’Amérique connu de la COVID0-19, a révélé une nouvelle étude.

Université du Texas (UT), Austin, des scientifiques ont créé un modèle pour estimer le nombre de personnes atteintes de coronavirus sur la base d’échantillons récemment re-testés prélevés sur des centaines d’échantillons prélevés sur des enfants et des adultes soupçonnés d’avoir la grippe, qui présente des symptômes similaires de coronavirus, selon Daily Mail.

Vingt-cinq d’entre eux – dont beaucoup prélevés sur des enfants – étaient positifs pour le virus qui cause la COVID-19. Sur la base de leurs découvertes, l’équipe d’UT Austin estime qu’environ 9000 personnes étaient déjà infectées à Seattle avant que les Américains ne sachent que le virus était là.

«Avant même que nous nous rendions compte que la COVID-19 se propageait, les données impliquent qu’il y avait au moins un cas de COVID-19 pour deux cas de grippe», a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Lauren Ancel Meyers.

Comme la grippe, lorsqu’une personne développe des symptômes, ceux-ci commencent généralement par de la fièvre, de la toux et de la fatigue, ce qui peut entraîner un essoufflement.

«La COVID-19, cependant, est un appareil respiratoire distinct et beaucoup plus mortel qui attaque plusieurs systèmes du corps», a déclaré l’étude.

Sur 2353 échantillons prélevés sur des enfants et des adultes de Seattle que d’autres études ont récemment retestés pour le coronavirus, 25 étaient positifs pour le coronavirus. 442 autres étaient positifs pour une souche de grippe. Mais ces échantillons ne prendraient probablement en compte que les personnes qui présentaient des symptômes.

Et les preuves combinées d’autres études suggèrent qu’environ la moitié des personnes positives à la COVID ne développent jamais de symptômes. Les scientifiques ont également développé des estimations selon lesquelles pour deux cas de grippe, il y a au moins un cas de COVID-19.

Sur la base de ces informations et de leurs recherches antérieures sur la façon dont le coronavirus se propage lors des voyages, les scientifiques ont estimé qu’environ 9000 personnes à Seattle ont probablement attrapé un coronavirus dans les semaines précédant la fermeture de la ville le 9 mars. Et environ un tiers de ces cas concernaient des enfants. .

«Étant donné que la COVID-19 semble être extrêmement douce chez les enfants, notre estimation élevée des cas pédiatriques symptomatiques à Seattle suggère qu’il pourrait y avoir eu des milliers d’autres cas bénins à l’époque», a déclaré le premier auteur de l’étude Zhanwei Du, stagiaire postdoctoral en Laboratoire du Dr Meyers.

L’équipe a découvert un schéma similaire lorsqu’elle a exécuté son modèle sur des écouvillons de Wuhan, en Chine, où le coronavirus a été identifié pour la première fois l’hiver dernier. Sur un pool de 26 échantillons de personnes de Wuhan, quatre ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2 et sept étaient positifs pour la grippe.

Lorsque Wuhan a fermé ses portes le 22 janvier – la première ville au monde à le faire – 422 cas y avaient été identifiés. Mais sur la base de leur modèle, l’équipe estime qu’à ce moment-là, il y avait probablement quelque 12000 cas non détectés de coronavirus dans la ville chinoise.

Et ces porteurs non identifiés – à la fois à Seattle et à Wuhan – ont propagé silencieusement le virus, «avant que les responsables n’aient été avertis qu’ils devraient mettre en œuvre des restrictions pour ralentir la propagation». Le Dr Meyers affirme que ce schéma peut être répété maintenant alors que les restrictions visant à ralentir la propagation du coronavirus sont levées dans de nombreuses régions des États-Unis d’Amérique et du monde.

«Nous pouvons revenir en arrière et reconstituer l’histoire de cette pandémie en utilisant une combinaison de techniques d’enquête et de modélisation», a-t-elle déclaré. «Cela nous aide à comprendre comment la pandémie s’est propagée si rapidement à travers le monde et donne un aperçu de ce que nous pourrions voir dans les semaines et les mois à venir», a-t-elle ajouté.

