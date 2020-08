Trump dit que Big Tech essaie «à 100%» de contrôler les informations que «les gens voient»

Lors d’une récente interview avec Breitbart News, le président Donald Trump a affirmé que les grandes entreprises technologiques comme Google, Facebook et Twitter essayaient «à 100%» de contrôler les informations auxquelles les Américains sont autorisés à accéder en ligne.

Lorsqu’on lui a demandé directement si la Silicon Valley empiétait sur la liberté d’expression en ligne, Trump a immédiatement répondu: «Ouais, à 100%. Avez-vous un doute?

Breitbart venait d’informer le président avant cela que Google avait systématiquement désactivé toutes les fonctionnalités de recherche pour Breitbart et d’autres sites Web de nouvelles alt-news dans la perspective des élections de 2020.

En substance, Google a rendu quasiment impossible pour les gens de trouver Breitbart et d’autres contenus d’actualité à tendance conservatrice via son moteur de recherche. Cela signifie que la plupart des gens ne pourront accéder qu’au contenu d’actualités de gauche via Google qui fait la promotion de Joe Biden et Kamala Harris, ainsi qu’au programme plus large des démocrates.

«Les entreprises de technologie sont très malhonnêtes à ce sujet et à propos de la liberté d’expression», a ajouté Trump. «Cela pourrait être un gros problème pour eux au moment opportun.»

Si Google veut être un fournisseur de contenu, alors il devrait être dépouillé de ses protections d’immunité

Comme vous vous en souvenez peut-être, Breitbart a publié des images révolutionnaires divulguées en 2018 montrant des cadres supérieurs de Google complotant pour renverser Trump après sa victoire en 2016. Le plan est de transformer Trump et ses partisans en un «échec» dans l’histoire, ce qui signifie que Google prévoit d’interférer avec l’élection de 2020 pour s’assurer que Trump perd.

Lorsqu’on lui a demandé une réponse à cela, Trump a cité ses nombreuses réalisations jusqu’à présent, plaisantant en outre que son mandat jusqu’à ce point a été «un assez gros coup».

Les sénateurs Tom Cotton (R-AR), Marsha Blackburn (R-TN) et Ron Johnson (R-WI) ont également entrepris d’essayer de tenir Big Tech responsable de sa censure. Ce trio a parlé à plusieurs reprises de la manière dont des entreprises technologiques comme Google manipulent les résultats de recherche en collusion avec les démocrates.

Ces trois sénateurs ont également écrit une lettre au PDG de Google, Sundar Pichai et au procureur général Bill Barr, demandant plus de responsabilité et une éventuelle action antitrust contre la Silicon Valley pour son parti pris croissant contre les conservateurs et le président lui-même.

Google est indéniablement engagé dans un comportement qui va à l’encontre à la fois de sa mission déclarée et de ses limites juridiques, du moins en ce qui concerne l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communication (CDA).

Si Google veut être un éditeur de contenu, ses protections d’immunité en vertu de la loi doivent être supprimées. Sinon, Google doit se conformer aux directives des fournisseurs de contenu neutres, qui l’empêchent, ainsi que d’autres plates-formes technologiques, de censurer le contenu à des fins politiques.

La plupart des républicains au Congrès reprochent à Big Tech son contrôle monopolistique sur l’information

Lors d’une récente audition devant un sous-comité du comité judiciaire de la Chambre, le représentant Matt Gaetz (R-FL) a grillé Pichai au sujet du comportement monopolistique de son entreprise. Le leader du GOP à la maison, Kevin McCarthy, a également exprimé de profondes préoccupations concernant la nature de Google et d’autres plates-formes technologiques, qui réduisent de plus en plus les points de vue avec lesquels leurs dirigeants ne sont pas d’accord.

Trump est apparemment pleinement conscient de ce qui se passe, mais n’a pas encore agi. Mais comme il l’a indiqué à Breitbart, son administration attend le moment propice pour frapper, ce qui, espérons-le, sera le plus tôt possible pour préserver le premier amendement.

«Classifiez leurs actions. Enlevez leurs atouts», a écrit un commentateur de Breitbart.

«Il est illégal de conspirer pour retirer les droits constitutionnels et encore moins de le faire comme ils le sont manifestement. Ils sont stupides. Ensemble de pièges. Faites-le ressortir maintenant. Deux codes des Etats-Unis d’Amérique sur les livres. Ils contrôlent les informations illégalement.»

