Le Dr Ron Paul interviewe Robert F. Kennedy, Jr. qui admet que la CIA a tué son père et son oncle

Par Brian Shilhavy, Rédacteur, Health Impact News

Dans ce qui sera sûrement une interview historique, l’ancien membre du Congrès, le Dr Ron Paul, a interviewé l’avocat Robert F.Kennedy, Jr. sur son programme quotidien Liberty Report aujourd’hui (vendredi 14 août 2020).

Alors que le Dr Paul commence le programme en déclarant que la principale raison pour laquelle ils invitaient M. Kennedy à participer au programme était de discuter des vaccins, le Dr Paul aborde directement un problème que de nombreux Américains se posent depuis plus de 3 décennies: quelle était la vérité derrière les assassinats du président John F. Kennedy en 1963, de l’oncle de Robert F. Kennedy, Jr., et de Robert F. Kennedy, son père, en 1968, et quel rôle la CIA a-t-elle joué à cet égard?

Kennedy commence par mentionner un livre qu’il a écrit, American Values, qui, selon lui, documente la bataille de près de 75 ans de sa famille contre la CIA.

Il dit que la lutte avec la CIA a commencé au milieu des années 1950 lorsque le président Truman a demandé à son grand-père, Joseph Kennedy, de siéger à une commission appelée «The Hoover Commission».

Leur tâche était de se pencher sur la CIA, parce que la CIA n’était pas à l’origine mandatée pour s’engager dans des activités paramilitaires, organiser des élections, assassiner des dirigeants mondiaux et interférer avec les démocraties d’autres pays.

Kennedy a mentionné que la CIA a été créée avec une grande réticence tant par les démocrates que par les républicains, car le précurseur de la CIA, le «Bureau des services stratégiques», une agence de renseignement militaire secrète, a été liquidé après la Seconde Guerre mondiale, parce que la croyance à l’époque était que les organisations de police secrète étaient incompatibles avec une démocratie régie par une Constitution.

À cette époque, quand les Américains pensaient à la police secrète, ils pensaient à la «Stasi» (police secrète allemande), ou ils pensaient au «KGB» (police secrète russe), ou ils pensaient à la «Gestapo» (police secrète de l’Allemagne nazie).

Il y a donc eu des débats au Congrès lors du lancement de la CIA, et les républicains et les démocrates ne pensaient pas que c’était quelque chose que l’Amérique devrait faire.

Lorsque la CIA a été créée, elle était censée être exclusivement un programme «d’espionnage» destiné à recueillir des renseignements. Ce n’était pas censé interférer.

Mais Alan Dulles, le premier directeur de la CIA, avait apparemment d’autres plans, et bientôt ils ont renversé les démocraties au Guatemala, en Iran et dans le monde entier. Ainsi, lorsque Joseph Kennedy faisait partie de la Commission Hoover, il a recommandé le démantèlement de la CIA.

Kennedy poursuit:

Alan Dulles a manipulé la loi et a conclu de nombreux accords en coulisses pour obtenir ces énormes budgets secrets et a commencé à vraiment se livrer à tous les méfaits. Et mon grand-père faisait partie d’une commission qui a examiné cela et a vu ce qu’ils avaient fait. Et quand ils ont renversé les démocraties au Guatemala, en Iran et dans le monde entier, il a dit: «Nous devrions la démanteler. Nous devrions supprimer la Division des plans», qui était la division des« sales tours ». Alan Dulles ne lui a jamais pardonné, ni à ma famille. Et quand mon oncle est entré et a fait la Baie des Cochons, il a ensuite renvoyé Dulles. Lorsque le président Johnson est entré dans la pièce, dans la salle Est de la Maison Blanche, je me tenais à côté de mon père quand il a dit à mon père que Lee Harvey Oswald venait d’être tué par Jack Ruby, il l’a dit à mon père et Jackie, et J’ai dit à mon père: «Jack Ruby a-t-il aimé notre famille?» Et personne n’a répondu à cette question.

Le père de M. Kennedy a découvert plus tard que Jack Ruby était lié à la Mob et à la CIA. Il croyait que la CIA avait tué son frère, le président John F. Kennedy.

Alors que M. Kennedy déclare que « vous seriez un idiot de ne pas croire que le président Kennedy a été tué par un complot », il ne croyait pas à l’origine le meurtre de son propre père.

Il croyait que les preuves contre Sirhan étaient accablantes, jusqu’à ce qu’un jour Paul Schrade, l’un des meilleurs amis de son père et qui se tenait à côté de son père lorsqu’il a été abattu, et a pris une balle dans la tête, lui a dit que son père n’avait pas été tué par Sirhan et qu’il avait besoin de regarder le rapport d’autopsie.

Kennedy déclare qu’il était réticent, car il ne voulait pas entrer dans toutes les «théories du complot» concernant la mort de son père.

Mais il l’a fait en faveur de Paul Schrade parce qu’il était un tel héros, et après avoir enquêté sur lui pendant quelques jours, il était clair que Sirhan n’aurait pas pu tuer son père.

Écoutez le reste de l’interview ci-dessous, où ils expliquent également comment M. Kennedy est devenu à contrecœur un défenseur des parents d’enfants endommagés par les vaccins, un changement de carrière qui l’a presque détruit. Avant cela, il était un avocat couronné de succès qui poursuivait les entreprises qui polluaient l’environnement.

Ils parlent également du fait que les fermetures et l’isolement social sur COVID, dirigés par Anthony Fauci, tuent beaucoup plus de personnes que COVID.

Mais avant de regarder cette interview historique, laissez-moi vous dire ce que vous regardez exactement.

Vous regardez deux hommes, le Dr Ron Paul, qui était lui-même un membre du Congrès républicain de carrière, et M. Kennedy d’une célèbre famille démocrate de carrière, qui sont tous deux d’accord sur les problèmes de tyrannie médicale auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, car ils comprennent tous les deux que la menace en Amérique aujourd’hui sur la peur du COVID, est une question non partisane.

Kennedy cite en fait les paroles prononcées par Franklin Delano Roosevelt lors de son inauguration en tant que président en 1933, au milieu de la Grande Dépression: «Nous n’avons rien à craindre sauf craindre elle-même», car la «peur» est l’outil des tyrans. Les tyrans gouvernent par la peur et en prétendant qu’ils sont les seuls à sauver les gens de la menace perçue qui provoque la peur.

Cela se produit aujourd’hui, d’une manière sans précédent, avec la peur du COVID.

Ce n’est pas une interview «raffinée» onéreuse comme vous le verriez dans les médias d’entreprise de propagande où les intervieweurs sont essentiellement des artistes et apparaissent comme des modèles parce qu’ils sont si bien habillés et élégants, mais où ils jouent essentiellement et suivent un scénario pour produire un message que les mondialistes veulent que le public croie.

Le Dr Ron Paul était connu sous le nom de «Dr. Non » au Congrès parce qu’il ne pouvait fondamentalement pas être acheté par les lobbyistes. Il était chirurgien de l’air dans l’armée de l’air au début des années 1960, juste après l’incident de la Baie des Cochons à Cuba, et connaît donc très bien la famille Kennedy et sa carrière politique.

Il fêtera ses 85 ans la semaine prochaine, et parfois il perd sa place dans ses notes lors d’entretiens, mais il est toujours beaucoup plus intelligent que les politiciens de carrière d’aujourd’hui en suivant simplement la foule parce qu’ils ne savent pas comment penser par eux-mêmes.

Kennedy a un problème d’élocution et n’est manifestement pas le plus éloquent à écouter, mais sa passion pour ce qu’il croit et sa connaissance des enjeux sont sans égal.

Si vous voulez connaître la vérité et apprendre les vraies nouvelles, c’est de loin plus intéressant et informatif que tout ce que vous regarderez sur les réseaux câblés d’entreprise.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

