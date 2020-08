Le vaccin russe Sputnik V élimine le coronavirus terrestre dans une vidéo promotionnelle

© Photo : Russian Direct Investment Fund

La Russie a officiellement commencé la production du premier nouveau vaccin contre le coronavirus au monde, appelé Sputnik V, cette semaine. Le vaccin, créé par l’Institut de recherche en épidémiologie et en microbiologie Gamaleya basé à Moscou, a été soumis à une procédure accélérée pour approbation après s’être révélé capable de renforcer l’immunité contre le virus lors de tests humains limités.

Le Fonds d’investissement direct russe, le fonds souverain de la Russie, a créé un clip promotionnel chic pour le vaccin Sputnik V COVID-19.

La vidéo de 38 secondes CGI commence avec la Terre engloutie par une spore géante de coronavirus. Ensuite, un satellite Sputnik rappelant Sputnik 1, le premier satellite terrestre artificiel au monde lancé en 1957 par l’URSS, perce le virus et s’envole dans l’espace, faisant le tour de la planète alors que la spore virale géante est progressivement éradiquée.

Le clip fait partie d’un dossier de presse comprenant des photos, des graphiques et une autre vidéo montrant la production du vaccin qui peut être trouvée sur le site Web officiel du vaccin.

Le Sputnik V, officiellement nommé «Gam-COVID-Vak», a déjà commencé sa production. Dimanche, le directeur de l’Institut Gamaleya, Alexander Ginzburg, a déclaré à Sputnik que la vaccination de masse à l’aide du vaccin Sputnik V devrait commencer en Russie dans environ un mois.

La Russie s’attend à produire 500 millions de doses de vaccin au cours de l’année prochaine, la production et les essais cliniques devant également avoir lieu dans plusieurs autres pays.

Le vaccin vecteur adénoviral consiste en deux injections, dont la seconde est injectée trois semaines après la première.

Le Sputnik V a été testé sur 76 volontaires dans deux institutions distinctes – l’université Sechenov basée à Moscou et l’hôpital clinique militaire principal Burdenko du ministère russe de la Défense. Des essais de phase III impliquant des dizaines de milliers de volontaires doivent être menés dans les semaines à venir. De plus amples informations sur les essais précliniques et cliniques du vaccin devraient être publiées dans la semaine à venir pour dissiper les craintes des observateurs concernant l’innocuité du vaccin.

[Nous devons néanmoins souligner que la COVID-19 étant artificiellement créée en laboratoire biologique haute sécurité de niveau 4, les auteurs n’ayant pas été mis à découvert, des évolutions possibles de la maladie en laboratoire peuvent se passer pour rendre le SRAS-CoV-2 plus virulent et plus mortel et donc inefficace à un instant t+j toute forme de traitement inoculé ou consommé à un instant t. De plus d’autres types de maladies peuvent apparaître avec la manipulation ou la création d’autres types de virus. JDDM – MIRASTNEWS]

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News