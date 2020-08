AVERTISSEMENT: le vaccin COVID-19 peut provoquer une excrétion (comme d’autres vaccins), AGRAISSANT la pandémie en propageant ce qui aurait été des souches obsolètes de coronavirus

Tout d’abord, tout vaccin contre le coronavirus que l’industrie des vaccins corrompus «découvre» sera très probablement inutile dès le début, car le virus mute et se transforme rapidement, comme l’admet un consensus général de scientifiques du monde entier. Il y a donc cela à considérer, et très attentivement. Vient ensuite le problème de l’excrétion des vaccins, qui est également scientifiquement prouvé et trouvé ici même dans cet article.

Pour couronner le tout, avec le fait que HUMAN TRIALS a déjà commencé, ce qui signifie que les scientifiques et la communauté médicale ont complètement ignoré les tests sur les animaux. Au diable tout, tirez sur les humains stupides et voyez si cela prend, non? Sacrifiez quelques-uns pour le «bien commun» ou le «plus grand bien» comme ils le prétendent à gauche (c’était aussi l’un des slogans préférés d’Hitler).

Oui, les souches de COVID-19 mutent au fur et à mesure qu’elles se propagent et infectent des personnes dans le monde entier, devenant ainsi immunisées contre tout ce que les scientifiques pourraient évoquer pour le repousser. Voilà pour l’immunité des troupeaux, c’est plus comme une infection du troupeau maintenant, jetez un œil à New York, où l’un des «troupeaux» les plus concentrés se promène quotidiennement aux États-Unis d’Amérique.

Méfiez-vous des infections du troupeau: le vaccin COVID-19 infectera ceux qui entourent les vaccinés pendant deux semaines ou plus, propageant davantage la maladie en excrétant

Saviez-vous que lorsque vous recevez un vaccin, vous ne pouvez jamais attraper le virus, mais vous pouvez infecter toute votre famille (et / ou vos colocataires) très facilement pendant les deux premières semaines après avoir été piqué?

[Bonjour les manifestations de masse, même si nous croyons que ceux qui recevront les vaccins seront blessés eux-mêmes aussi et/ou mourir. JDDM – MIRASTNEWS].

La recherche clinique et les études se multiplient qui prouvent que les personnes vaccinées propagent la maladie, de sorte que les nouvelles du monde entier devraient expliquer comment toute personne recevant un vaccin de tout type devrait s’auto-mettre en quarantaine pendant deux semaines, tout comme ceux qui reviennent en Amérique d’un autre coronavirus – pays infectés (ou pas d’un bateau de croisière ou d’un avion).

Cela permettra d’éviter des millions d’épidémies des maladies mêmes contre lesquelles l’industrie des vaccins tente de créer une immunité. Blâmer les enfants non vaccinés pour les épidémies est donc inexact et un canular en soi. Ce sont les «vaxxers», pas les «anti-vaxxers», qui ont propagé la plupart des maladies, et dans les deux premières semaines suivant la vaccination (pensez à l’épidémie de rougeole à Disneyland ici). Quelle ironie.

Au moment où les scientifiques créeront un vaccin contre la COVID-19, les souches de ce virus seront de toute façon obsolètes. Tu piges? Même si le vaccin aidait votre corps à fabriquer des anticorps, ces anticorps ne reconnaîtraient que cette souche de coronavirus, pas les nouvelles dans lesquelles elle s’est transformée et mutée.

[Nous disions que le virus est susceptible d’être muté également en laboratoire en diverses maladies COVID-XY du SRAS-CoV-n (avec n > 2 et XY > 19, toutes ces lettres étant des entiers naturels)) puisqu’il est artificiel et peut donc être tripatouillé autant de fois que les auteurs tapis dans l’ombre le veulent. JDDM – MIRASTNEWS].

Oui, cela est prouvé scientifiquement avec de nombreux vaccins. De plus, la communauté médicale sait déjà que vous pouvez attraper cette COVID-19 plus d’une fois, voire trois fois, alors pourquoi risquer un vaccin? Pas toi.

C’est pourquoi la souche de coronavirus qui se propage autour de la Terre est appelée «novel» car cela signifie nouvelle

Le nouveau coronavirus, en abrégé nCoV, fait référence à des souches de coronavirus nouvellement découvertes, car une transmission interspécifique a produit des souches virulentes, celles qui peuvent entraîner un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une pneumonie. C’est pourquoi un vaccin est non seulement inutile mais dangereux.

Vous feriez bien mieux de simplement renforcer votre immunité avec des herbes naturelles, des teintures, des vitamines et des minéraux, que de vous précipiter vers des médecins et des infirmières voyous qui pousseront certainement TOUT ce que le CDC (Center for Disease Creation) prend en arrière. C’est vrai. Et les preuves scientifiques montrent que les personnes vaccinées avec des vaccins à virus vivants (pensez au ROR, au zona, au vaccin antigrippal, au rotavirus et à la varicelle) peuvent répandre le virus même des mois après avoir été injectées, et cela va pour propager les maladies aux personnes vaccinées et à celles non vaccinées.

La recherche va jusqu’à montrer que «les personnes vaccinées peuvent être porteuses de maladies au fond de la gorge et infecter d’autres personnes sans présenter de symptômes de maladie».

Ce qui est pire, c’est que l’immunité induite par le vaccin ne dure que quelques années (généralement 4 à 6) avant que vous n’ayez besoin d’un autre vaccin – appelez-le rappel ou rond, c’est tout de même – plus de toxines qui risquent la maladie et la propagation de celle-ci plutôt que la prévention et le confinement.

Ensuite, vous devez tenir compte du fait que la science a également prouvé que la plupart des personnes qui se font vacciner contre la grippe y sont alors plus sensibles l’année suivante. Est-ce que ce sera le cas avec la COVID-19, où vous recevez le vaccin, et ensuite vous êtes plus susceptible de l’attraper s’il revient en 2021, muté et transformé?

Sally Fallon Morell, présidente de la Weston A. Price Foundation, a déclaré ce qui suit:

«Les responsables de la santé devraient exiger une quarantaine de deux semaines pour tous les enfants et adultes vaccinés,»… «C’est le temps minimum requis pour éviter la transmission de maladies infectieuses au reste de la population, y compris les personnes qui ont déjà été vaccinées.» Weston A. Price Foundation est une fondation d’éducation nutritionnelle basée à Washington D.C. qui s’appuie sur des informations scientifiques pour des conseils en matière d’alimentation et de santé.

S’il existe déjà un remède naturel pour le COVID-19, il s’agit probablement d’une herbe chinoise connue sous le nom d’absinthe douce [Artémisia étudiée avec des protocoles développés par Dr Jérôme Munyangi en République Démocratique du Congo (RDC), Afrique. – MIRASTNEWS]. Découvrez le sureau, les doses élevées de vitamine C et l’huile d’origan également pour lutter contre les virus de type grippal, sans effets secondaires ou infecter les autres par l’excrétion. Réglez votre connexion Internet sur SupplementsReport.com pour des mises à jour sur la lutte contre la pandémie naturellement.

S.D. Wells

Traduction et commentaires : Jean de Dieu MOSSINGUE Économiste, Théoricien de la Relativité économique et sociétale, Expert en Analyse stratégique et en Intelligence économique et globale Outil de travail : Méthode Intuitive de Raisonnement et d’Analyse Stratégique et Tactique (MIRAST), dérivée de la Méthode de Raisonnement Tactique (MRT) des Forces Armées étudiées dans toutes les Grandes écoles d’Intelligence économique

MIRASTNEWS

Source : Natural News

